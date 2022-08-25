У надежной демократии и водород зеленее

Особенностью любого индустриального общества является высокая техническая и естественно-научная грамотность граждан. В XX веке в этом отношении были достигнуты невиданные ранее высоты.

Известны эпические рассказы про общение физиков с народом. В одном рассказе «невежественный» тракторист в поле под Дубной пытался поправить итальянца Бруно Понтекорво, что по-русски правильно говорить «нейтроны», а не «нейтрино». Бруно Максимовичу пришлось объяснять, что он занимается именно нейтринной физикой и, что важно, тракторист слушал с большим интересом о диковинных, пронзающих материю частицах. Знаменитый ядерщик был изумлен. В другом рассказе десять физиков пытались расковырять жестяную пробку винной бутылки, а крымский крестьянин нагрел ее зажигалкой и легко снял, воскликнув: «Физику в школе учить надо было!»

Особенностью постиндустриального общества является всепоглощающее невежество в подобных вопросах. Возможно, что оно даже превосходит невежество общества доиндустриального, где людям приходилось повседневно плотно взаимодействовать с различными формами материи, выполняя ремесленные и сельскохозяйственные работы.

Впрочем, так называемое постиндустриальное общество есть фикция, поскольку это не что иное, как результат деиндустриализации в результате выноса промышленных мощностей за рубеж. Мы знаем, что это обосновывалось экономической выгодой и очевидным экологическим благом. В результате этого процесса в западном обществе количественно стали преобладать люди, занятые в сфере услуг, финансов и всяческих формах администрирования.

Лирики победили физиков. Впрочем, справедливее будет сказать, что и не лирики вовсе, а самые настоящие циники и безнравственные моралисты. Инженеров стало мало, а гуманитариев всех мастей слишком много. Как мы знаем, гуманитарное знание гораздо сильнее подвержено изъяну спекулятивной демагогии и софистики, чем знание естественно-научное. В результате люди перестали массово верить в то, что объективная истина в принципе достижима – «есть множество мнений и ни одно из них не хуже другого». Следствием этого стало распространение совершенно немыслимых ранее убеждений. Нашлись те, кто на полном серьезе начали утверждать, что пол человека есть «социальный конструкт», полностью игнорируя биологическую природу пола и первичные половые признаки. Количество сторонников теории плоской Земли уже измеряется миллионами. Особенно скверно, когда вопиющее невежество просачивается в политику. Обычно это происходит на уровне аргументации – как способ сознательной манипуляции невежественной политической паствой. Пастырям очень тяжело избежать соблазна распространения выгодных им и легко усваиваемых массами убеждений. Однако тотальное увлечение подобными методами неизбежно приводит к деградации самих пастырей, самого политического класса.

Как это происходит в США, очень хорошо описал в своей книге «Атака на разум» самый интеллектуальный, пожалуй, кандидат в президенты Альберт Гор. По его мнению, в США торжествует дух антиинтеллектуализма, и когда востребованность в умниках падает ниже критического уровня, их перестают терпеть в политическом классе. А когда ради получения крохотного количества голосов для перевеса в условиях тонкого межпартийного баланса накачиваются ресурсами – и даже создаются искусственно – сотни видов меньшинств, в публичной сфере начинают доминировать абсолютно сумасшедшие либеральные хунвейбины. Последние принципиально презирают не только объективную научную истину, но и сам здравый смысл.

Помимо умопомрачительной интеллектуальной коррозии публичной политики, схожий процесс имеет место в администрировании. На Западе искренне поверили, что существует менеджмент как подлинная «наука» управления. Это значит, что освоивший эту науку управленец способен управлять чем угодно – без необходимости изучать ту предметную область или отрасль, которой он управляет. Это привело к той самой «революции менеджеров». Такие люди терпеть не могут инженеров со своими потребностями и объяснениями. Они их раздражают. Менеджеры проявляют потрясающую солидарность узколобых людей и не пускают профессионалов на свой уровень.

Судя по поступающим сигналам, именно это происходит в старушке Европе. Особенно это заметно при обсуждении вопросов энергетических, в которых европейский цивилизаторский снобизм, экологическая гордыня и демократизаторское высокомерие абсолютным образом торжествуют и над физикой, и над экономикой, и над географией, и над самым убогим здравым смыслом.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поехал в Канаду договориться о поставках разного сырья вместо российского. Тот факт, что у Канады экспортных излишков почти нет, Шольца беспокоило мало. Быть может, он всерьез рассчитывал перекупить их у США? После прибытия в Монреаль он заявил: «Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия». Россия, очевидно, расценивается канцлером как демократия ненадежная. Этот вопрос, как известно, предельно спекулятивный, но какое он имеет отношение к задаче диверсификации импорта ресурсов? Некоторое отношение, судя по всему, имеет.

Ранее Шольц заявил, что Россия «ненадежный» поставщик газа. Теперь дал понять, что Россия ненадежная демократия. Вот, оказывается, в чем состоит глубокая идея Шольца: надежным поставщиком природных ресурсов может быть только надежная демократия. Наверное, в этом есть свой резон, поскольку особо надежная демократия, как известно, особенно хорошо управляема извне с помощью коррупции. Особенно надежные поставщики ресурсов, разумеется, делают это за гроши и бусы. Но это, очевидно, не только не про Россию, но и не про Канаду. Впрочем, как любил говаривать профессор Валентин Карпович: «Не соврешь – не создашь концепции!»

Но канцлер Шольц пошел дальше в разворачивании своих идей: «Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода». Заметим, что это словосочетание уже давно пишется без кавычек, как будто самый примитивный химический элемент и впрямь может быть зеленым.

Это еще один признак интеллектуальной деградации – предельная легкомысленность в навешивании прилагательных. Сегодня водород зеленый, завтра – демократический, послезавтра – гендерно-нейтральный.

Но что такое «зеленый водород»? Оказывается, это такой тип водорода, который получен с помощью электролиза, но не всякого электролиза, а такого, источником которого является электричество, сгенерированное на экологически чистых, то есть «зеленых» мощностях. Более того, придумана целая классификация экологической чистоты водорода. Есть «голубой» – добытый химическим путем из природного газа. Есть «желтый» – его произвели с помощью атомной энергии. Конечно, на самом деле его произвели с помощью того же самого электролиза, что и зеленый, но, поскольку атомная энергетика эта недостаточно зелена, он еще не зеленый, а только желтый. Но есть и те, которые считают его красным и, прости господи, даже розовым. Вероятно, эти оттенки как-то отражают тончайшие эколого-демократические степени неприятия мирного атома. Справедливости ради скажем, что существует термохимический способ выделения водорода из перегретого водяного пара, используя теплоноситель АЭС, но его пока не используют промышленно. Есть еще в этой бредовой классификации «серый» водород – это вообще дрянь, от его производства углерод летит в атмосферу.

Но речь не только о глупых словах. У Шольца есть мысль покупать вместо российского газа канадский водород. Цена этого «зеленого» водорода умопомрачительна – 10 долларов за килограмм. Но дело не только в цене этого самого энергоемкого газа. Мало того, что водород предельно взрывоопасен, он еще и чертовски текуч, у него есть свойство просачиваться в самые ничтожные трещины. Это, кстати, огромная головная боль для тех, кто отвечает за безопасность на космодромах.

Как вы предлагаете везти водород из Канады в промышленных объемах? На огромных водородовозах? Это возможно. Для этого следует потратить уйму энергии для сжижения водорода и захолаживания цистерны. При однократном захолаживании цистерны теряется до 15% водорода, а связанные с несовершенством теплоизоляции потери составляют 0,5% в сутки от транспортируемого объема. Таким образом, пока загрузят водородовоз, пока он приплывет в Германию и разгрузится, пройдет в лучшем случае не менее 10 дней – еще минус 5%. Этот водород выйдет золотым. Но этого недостаточно – его следует доставить на электростанцию. Это можно сделать или по трубам или автотранспортом. Если в автоцистерне – еще минус 15%. Если по трубам, то следует потратить в 4,6 раза больше энергии, чем для прокачки природного газа. Дело дрянь.

Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез!? Быть может, все обстоит совершенно иначе – осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями? Возможно, что это так. Но для этого следует считать наше руководство и всех нас полными техническими невеждами. Быть может, подобное массовое невежество и органично для постиндустриальной Европы, но в России дела обстоят еще не настолько скверно, несмотря на веру владельцев айфонов в сказки Илона Маска. Ученье свет, неученье – тьма.

И холод.