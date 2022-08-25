У надежной демократии и водород зеленее

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25 августа, четверг  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Польша принуждает Германию к краже российских активов

Поляки лишают жителей немецкого города Шведт единственной работы Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press
После того как Газпром лишился своего актива в Польше, а потом и в Германии, следующей может пострадать европейская собственность Роснефти. Национализация грозит немецкому нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, где российской компании принадлежит 54%. Толкает немцев на этот шаг Польша, которая отказывается поставлять на завод сырье по нефтепроводу «Дружба». Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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«Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион»

В целом мирная жизнь уже вернулась в Херсон er.ru
«Обстановка в Херсоне совершенно спокойная, в канун Дня флага прошел концерт с российскими звездами. Все это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей. И именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты», – рассказал газете ВЗГЛЯД замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич о положении дел в освобожденном Россией Херсоне, где он сейчас находится. Подробности...
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Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

Так сносили памятник Освободителям в Риге REUTERS/Ints Kalnins
«Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии». Такие признания сегодня делают русские жители этой страны по итогам уничтожения памятника Освободителям, снесенного накануне властями с помощью украинских рабочих. А президент Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русскоязычных». Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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У надежной демократии и водород зеленее

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями? Подробности...

Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается. Подробности...

Никакой шоу-бизнес нам не нужен

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
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    Польша принуждает Германию к краже российских активов

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    Германия признала «абсолютный дефицит» вооружений

    «заплатить цену»


    США захотели на примере России преподать «урок» другим странам

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    уступка Газпрома


    Зачем Москва решила дать Молдавии поблажку

    «Это уже агония»


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    спецоперация на Украине


    Какие цели преследует наступление на Николаев

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

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    Глеб Простаков: Доллар заменит единая валюта БРИКС

    слабые корни


    Герман Садулаев: Никакой шоу-бизнес нам не нужен

    относительная независимость


    Вадим Трухачёв: Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

    на ваш взгляд


    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
    Дмитрий Винник

    У надежной демократии и водород зеленее

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    		25 августа 2022, 09:00

    Особенностью любого индустриального общества является высокая техническая и естественно-научная грамотность граждан. В XX веке в этом отношении были достигнуты невиданные ранее высоты.

    Известны эпические рассказы про общение физиков с народом. В одном рассказе «невежественный» тракторист в поле под Дубной пытался поправить итальянца Бруно Понтекорво, что по-русски правильно говорить «нейтроны», а не «нейтрино». Бруно Максимовичу пришлось объяснять, что он занимается именно нейтринной физикой и, что важно, тракторист слушал с большим интересом о диковинных, пронзающих материю частицах. Знаменитый ядерщик был изумлен. В другом рассказе десять физиков пытались расковырять жестяную пробку винной бутылки, а крымский крестьянин нагрел ее зажигалкой и легко снял, воскликнув: «Физику в школе учить надо было!»

    Особенностью постиндустриального общества является всепоглощающее невежество в подобных вопросах. Возможно, что оно даже превосходит невежество общества доиндустриального, где людям приходилось повседневно плотно взаимодействовать с различными формами материи, выполняя ремесленные и сельскохозяйственные работы.

    Впрочем, так называемое постиндустриальное общество есть фикция, поскольку это не что иное, как результат деиндустриализации в результате выноса промышленных мощностей за рубеж. Мы знаем, что это обосновывалось экономической выгодой и очевидным экологическим благом. В результате этого процесса в западном обществе количественно стали преобладать люди, занятые в сфере услуг, финансов и всяческих формах администрирования.

    Лирики победили физиков. Впрочем, справедливее будет сказать, что и не лирики вовсе, а самые настоящие циники и безнравственные моралисты. Инженеров стало мало, а гуманитариев всех мастей слишком много. Как мы знаем, гуманитарное знание гораздо сильнее подвержено изъяну спекулятивной демагогии и софистики, чем знание естественно-научное. В результате люди перестали массово верить в то, что объективная истина в принципе достижима – «есть множество мнений и ни одно из них не хуже другого». Следствием этого стало распространение совершенно немыслимых ранее убеждений. Нашлись те, кто на полном серьезе начали утверждать, что пол человека есть «социальный конструкт», полностью игнорируя биологическую природу пола и первичные половые признаки. Количество сторонников теории плоской Земли уже измеряется миллионами. Особенно скверно, когда вопиющее невежество просачивается в политику. Обычно это происходит на уровне аргументации – как способ сознательной манипуляции невежественной политической паствой. Пастырям очень тяжело избежать соблазна распространения выгодных им и легко усваиваемых массами убеждений. Однако тотальное увлечение подобными методами неизбежно приводит к деградации самих пастырей, самого политического класса.

    Как это происходит в США, очень хорошо описал в своей книге «Атака на разум» самый интеллектуальный, пожалуй, кандидат в президенты Альберт Гор. По его мнению, в США торжествует дух антиинтеллектуализма, и когда востребованность в умниках падает ниже критического уровня, их перестают терпеть в политическом классе. А когда ради получения крохотного количества голосов для перевеса в условиях тонкого межпартийного баланса накачиваются ресурсами – и даже создаются искусственно – сотни видов меньшинств, в публичной сфере начинают доминировать абсолютно сумасшедшие либеральные хунвейбины. Последние принципиально презирают не только объективную научную истину, но и сам здравый смысл.

    Помимо умопомрачительной интеллектуальной коррозии публичной политики, схожий процесс имеет место в администрировании. На Западе искренне поверили, что существует менеджмент как подлинная «наука» управления. Это значит, что освоивший эту науку управленец способен управлять чем угодно – без необходимости изучать ту предметную область или отрасль, которой он управляет. Это привело к той самой «революции менеджеров». Такие люди терпеть не могут инженеров со своими потребностями и объяснениями. Они их раздражают. Менеджеры проявляют потрясающую солидарность узколобых людей и не пускают профессионалов на свой уровень.

    Судя по поступающим сигналам, именно это происходит в старушке Европе. Особенно это заметно при обсуждении вопросов энергетических, в которых европейский цивилизаторский снобизм, экологическая гордыня и демократизаторское высокомерие абсолютным образом торжествуют и над физикой, и над экономикой, и над географией, и над самым убогим здравым смыслом.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц поехал в Канаду договориться о поставках разного сырья вместо российского. Тот факт, что у Канады экспортных излишков почти нет, Шольца беспокоило мало. Быть может, он всерьез рассчитывал перекупить их у США? После прибытия в Монреаль он заявил: «Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия». Россия, очевидно, расценивается канцлером как демократия ненадежная. Этот вопрос, как известно, предельно спекулятивный, но какое он имеет отношение к задаче диверсификации импорта ресурсов? Некоторое отношение, судя по всему, имеет.

    Ранее Шольц заявил, что Россия «ненадежный» поставщик газа. Теперь дал понять, что Россия ненадежная демократия. Вот, оказывается, в чем состоит глубокая идея Шольца: надежным поставщиком природных ресурсов может быть только надежная демократия. Наверное, в этом есть свой резон, поскольку особо надежная демократия, как известно, особенно хорошо управляема извне с помощью коррупции. Особенно надежные поставщики ресурсов, разумеется, делают это за гроши и бусы. Но это, очевидно, не только не про Россию, но и не про Канаду. Впрочем, как любил говаривать профессор Валентин Карпович: «Не соврешь – не создашь концепции!»

    Но канцлер Шольц пошел дальше в разворачивании своих идей: «Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода». Заметим, что это словосочетание уже давно пишется без кавычек, как будто самый примитивный химический элемент и впрямь может быть зеленым.

    Это еще один признак интеллектуальной деградации – предельная легкомысленность в навешивании прилагательных. Сегодня водород зеленый, завтра – демократический, послезавтра – гендерно-нейтральный.

    Но что такое «зеленый водород»? Оказывается, это такой тип водорода, который получен с помощью электролиза, но не всякого электролиза, а такого, источником которого является электричество, сгенерированное на экологически чистых, то есть «зеленых» мощностях. Более того, придумана целая классификация экологической чистоты водорода. Есть «голубой» – добытый химическим путем из природного газа. Есть «желтый» – его произвели с помощью атомной энергии. Конечно, на самом деле его произвели с помощью того же самого электролиза, что и зеленый, но, поскольку атомная энергетика эта недостаточно зелена, он еще не зеленый, а только желтый. Но есть и те, которые считают его красным и, прости господи, даже розовым. Вероятно, эти оттенки как-то отражают тончайшие эколого-демократические степени неприятия мирного атома. Справедливости ради скажем, что существует термохимический способ выделения водорода из перегретого водяного пара, используя теплоноситель АЭС, но его пока не используют промышленно. Есть еще в этой бредовой классификации «серый» водород – это вообще дрянь, от его производства углерод летит в атмосферу.

    Но речь не только о глупых словах. У Шольца есть мысль покупать вместо российского газа канадский водород. Цена этого «зеленого» водорода умопомрачительна – 10 долларов за килограмм. Но дело не только в цене этого самого энергоемкого газа. Мало того, что водород предельно взрывоопасен, он еще и чертовски текуч, у него есть свойство просачиваться в самые ничтожные трещины. Это, кстати, огромная головная боль для тех, кто отвечает за безопасность на космодромах.

    Как вы предлагаете везти водород из Канады в промышленных объемах? На огромных водородовозах? Это возможно. Для этого следует потратить уйму энергии для сжижения водорода и захолаживания цистерны. При однократном захолаживании цистерны теряется до 15% водорода, а связанные с несовершенством теплоизоляции потери составляют 0,5% в сутки от транспортируемого объема. Таким образом, пока загрузят водородовоз, пока он приплывет в Германию и разгрузится, пройдет в лучшем случае не менее 10 дней – еще минус 5%. Этот водород выйдет золотым. Но этого недостаточно – его следует доставить на электростанцию. Это можно сделать или по трубам или автотранспортом. Если в автоцистерне – еще минус 15%. Если по трубам, то следует потратить в 4,6 раза больше энергии, чем для прокачки природного газа. Дело дрянь.

    Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез!? Быть может, все обстоит совершенно иначе – осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями? Возможно, что это так. Но для этого следует считать наше руководство и всех нас полными техническими невеждами. Быть может, подобное массовое невежество и органично для постиндустриальной Европы, но в России дела обстоят еще не настолько скверно, несмотря на веру владельцев айфонов в сказки Илона Маска. Ученье свет, неученье – тьма.

    И холод.


     
     
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