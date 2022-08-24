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Германия и Канада договорились о поставках водородного топлива
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Германия и Канада договорились о долгосрочном сотрудничестве в области производства и транспортировки водородного топлива; вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подписали соответствующее соглашение.
Хабек назвал это соглашение важной вехой. «Зеленый водород – важный ключ к климатически нейтральной экономике. Мы должны решительно содействовать защите климата, чтобы обеспечить процветание и свободу. В наши дни это как никогда важно и актуально», – передает Deutsche Welle* (признано в РФ СМИ-иноагентом) его слова.
Отмечается, что подписание состоялось в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Как указал Шольц, благодаря этому соглашению партнерство с Канадой перейдет на более стратегический уровень.
«Во время пребывания здесь мы постоянно чувствовали, что будущее находится в пределах досягаемости», – отметил он, подчеркнув, что изменение мира возможно, если двигаться в направлении климатически нейтральной экономики, в сфере которой также возможно создание надежных рабочих мест.
Так, в совместной декларации о намерениях между Германией и Канадой говорится, что целью сотрудничества обеих стран является «стимулирование водородной экономики и создание трансатлантической цепочки поставок водорода задолго до 2030 года, а первые поставки запланированы на 2025 год».
В статье издания подчеркивается, что еще одним направлением должны стать совместные проекты в области научных исследований и разработок для продвижения развития цепочек поставок и логистики. Кроме того, намечено создание единых стандартов в производстве и развитие сотрудничества между портами по обе стороны Атлантики.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия нашла другую отличную альтернативу российскому газу – СПГ из Канады, которая богата природными ресурсами. Однако за два месяца до начала отопительного сезона на немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.
Стало известно об обещаниях Шольца Путину по Украине и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщает Die Welt.
По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля, сообщает Lenta.ru.
Также Шольц утверждал, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Шольц назвал разницу между Россией и Канадой для импорта ресурсов
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
«Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на DPA.
«Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», – сказал Шольц.
DPA уточняет, что во время визита канцлера планируется подписание между ФРГ и Канадой соглашения о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в Германию.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
В Германии призвали отказаться от «отравленного» российского газа в пользу фрекинга
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) на фоне непростой ситуации с поставками газа считает, что Германия должна изучить все варианты обеспечения энергоснабжения страны, включая добычу газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).
Кречмер в интервью Der Tagesspiegel заявил, что федеральное правительство не должно действовать «идеологически», а должно использовать все возможности в области бурого угля, гидроэнергетики, биомассы и ядерной энергии. При этом, по его словам, следует рассмотреть применение в Германии метода гидравлического разрыва пласта для добычи природного газа. «Добыча природного газа методом фрекинга внутри страны стало бы одним из способов снижения зависимости от России, а также от мирового рынка», – приводит его слова ТАСС.
В то же время, даже несмотря на газовый кризис, Кречмер скептически отнесся к запуску трубопровода «Северный поток – 2». «Предложение президента России Владимира Путина использовать его для транспортировки газа в Германию является отравленным предложением», – утверждал он. «Северный поток» функционирует, и сокращение объемов поставок газа, по мнению политика, является реакцией на введенные санкции. Дискуссии по «Северному потоку – 2» являются отражением сложных отношений внутри правящей коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), и разногласий в поиске путей выхода из сложной ситуации с поставками газа.
В заключение премьер-министр Саксонии предупредил об огромных последствиях высоких цен на энергоносители. «Эти цены на энергоносители разрушают все, что является основой нашей здоровой экономики и социального мира», – резюмировал он.
Европу все больше беспокоит нарастающий дефицит энергоресурсов по всем направлениям. Еще в июне в Германии заговорили об использовании «климатического убийцы» – технологии сланцевой добычи газа. Кроме того, немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики. Германские СМИ писали, что это стало «роковой вестью» для климата.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что «иностранные партнеры шумели, шумели по переходу на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере».
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом собственная политика в буквальном смысле убивает жителей Евросоюза.
Шольц: Запад никогда не признает расширение территории России
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Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на втором саммите так называемой «Крымской платформы».
«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – передает ТАСС его слова.
Шольц добавил, что «был запущен новый пакет военной помощи, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – заверил канцлер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Активистки обнажили грудь перед Шольцем
На фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей две активистки обнажили грудь, охрана отреагировала на инцидидент стремительно и увела девушек.
В рамках Дня открытых дверей в воскресенье в саду канцлера на территории его ведомства была организована фотосессия с Шольцем. Охрана перед тем, как позволить подойти к канцлеру, проверяла все вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок рядом с канцлером, сообщает РИА «Новости».
Под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
В Германии призвали запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики
Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить «Северный поток – 2», пишет Die Welt.
Кубики отметил, что вторая ветка российского газопровода решит серьезные проблемы немецкой экономики и даст время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений, передает РИА «Новости».
«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины «Северного потока – 1», – заявил политик.
В то же время он утверждает, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки Владимира Зеленского, в отличие от мер, продвигаемых Берлином и ограничивающих немцев в бытовом использовании энергии. «Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», – отметил Кубики.
Напомним, что Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Европу все больше беспокоит нарастающий дефицит энергоресурсов по всем направлениям. Еще в июне в Германии заговорили об использовании «климатического убийцы» – технологии сланцевой добычи газа. Кроме того, немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики. Германские СМИ писали, что это стало «роковой вестью» для климата.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что «иностранные партнеры шумели-шумели по переходу на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере».
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом собственная политика в буквальном смысле убивает жителей Евросоюза.
Эксперт оценил планы Германии покупать «демократический» газ у Канады
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«Германия делает акцент на широкомасштабном сотрудничестве с Канадой. Но на деле разговор с Оттавой может идти о более приземленных вещах. Например, о турбинах для «Северного потока», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Канаду в надежде найти альтернативу российским ресурсам.
«Вопрос поставок газа стоит наиболее остро. Из Канады в Германию топливо можно довезти только в виде СПГ. Чисто теоретически это можно сделать через Голландию или Польшу. Но у немцев пока нет терминалов для приема сжиженного газа. Более того, Оттава в принципе не числится в списке экспортеров СПГ», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также усомнился в том, что Берлину удастся сэкономить, закупая ресурсы у Оттавы. «Дело в том, что цены по долгосрочным контрактам всегда значительно ниже, чего не скажешь о краткосрочных соглашениях. А тут мы вообще не видим каких-либо контрактов. И если Германия говорит, что готова отказаться от российского сырья, то ей надо быть готовой к покупке ресурсов втридорога и сложной логистике», – пояснил он.
«Поэтому прежде чем закупать некий «демократический» газ, Берлину стоит поинтересоваться у потребителей, чего они хотят. Сейчас стоимость голубого топлива приближается к трем тысячам долларов. И это в августе, когда спрос не такой уж и высокий. А что будет зимой? Мне кажется, немцы хотят получать «кровавый» газ из России за 200-300 долларов, а не «демократический» за три тысячи», – сыронизировал эксперт.
«Также Шольц говорит о некой готовности сотрудничать с Канадой в области возобновляемой энергетики и зеленого водорода. Это такой вид энергии, который производится ветряками. Затем с помощью электролиза воды он превращается в водород, который потом можно обратно перевести в электричество. Однако хранить этот ресурс очень непросто. В Европе нет необходимой для этого инфраструктуры», – отметил Юшков.
Эксперт также предположил, что на деле Германия и Канада попытаются договориться о более приземленных вещах. «Газпром хочет, чтобы Германия, Канада и Великобритания дали письменные гарантии того, что турбины для «Северного потока» не попадут под санкции. И, вероятно, Шольц будет говорить с Оттавой об этом. Ведь Берлину надо срочно решать проблемы с отоплением предстоящей зимой», – сказал он.
«Объявить же официально о таких темах стороны не могут. Иначе это будет расцениваться как победа России. А вот зеленая энергетика – отличный тезис для пресс-релиза. То есть Шольц выстроил некую ширму, которая позволяет скрыть реальные переговоры в отношении Москвы», – заключил Юшков.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского. «Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на DPA.
«Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», – сказал Шольц.
DPA уточняет, что во время визита канцлера планируется подписание между ФРГ и Канадой соглашения о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в Германию.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
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СМИ: Германия и Канада не договорились о поставках газа
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Канцлер Германии Олаф Шольц не смог договориться в Канаде о поставках газа в Германию на замену российскому, пишет Die Zeit.
«Дружелюбия во время визита было много, однако реальной помощи мало», – приводит сообщение «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что большие канадские месторождения газа находятся на западе страны. Оттуда газ можно сравнительно легко отправить в Азию. А чтобы попасть в Европу, газ сначала нужно будет транспортировать через весь континент по трубопроводу на другое побережье.
Ранее Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Жителей востока Германии возмутила антироссийская политика Берлина
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Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, сообщил корреспондент Financial Times Гай Шазан.
Автор статьи отметил, что в городе Шведт расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба». По его словам, горожане опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала это «поистине кошмарным сценарием», пояснив, что он приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.
«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», – передает РИА «Новости» слова Шазана.
Как рассказал изданию проживающий в этом населенном пункте депутат Бундестага Йенс Кеппе, горожане считают, что они стали «разменной монетой в чужой игре». «Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России – они просто начнут продавать ее кому-то другому», – заявила Урсула Патц.
Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
Во Франции высмеяли подготовку европейцев к холодной зиме
Обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.
«На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. «Температуры, павшие за Францию». <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Как пишет автор, «были простуды, ангины и обморожения», но Франция смогла справиться с ограничениями, «введенными Путиным». «Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!» – описывает воображаемое событие Леруа.
Также он высмеивает недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, «возможно, понизить температуру на один, два или три градуса».
«Месть – это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки», – продолжает автор.
Следующим шагом станет приход в дома «инспекторов по батареям», иронизирует Леруа. «Один на кухне, другой в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро», – пишет он.
Как напоминает автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС «Фукусима-1». «Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии», – резюмирует обозреватель.
Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
Канада заявила о зависимости Европы от российских энергоресурсов в ближайшие годы
Зависимость Европы и ФРГ от поставок российских энергоресурсов продлится еще один или два года, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале, их выступление транслировали канадские телеканалы.
«Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа», – приводит его слова ТАСС.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости».
«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана.
Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию.
Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
Немцы напомнили властям Германии, откуда в розетках электричество
Читатели немецкого журнала Spiegel резко отреагировали на новость о том, что транспортировку газа по «Северному потоку» приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания.
Многие испугались, что поставки после этого могут снизиться или вовсе прекратиться, а некоторые отметили, что санкции против России вернулись бумерангом, передает РИА «Новости».
«Пока газ идет по старой магистрали, все в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, будет переполох. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Такое положение дел все еще рационально оправдано?» – задался вопросом kgen.
«А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?» – отметил DruckPause.
«Видимо, никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы», – подчеркнул Colnago.
«Клиент разозлил поставщика и теперь останется ни с чем», – считает Tester.
«Кризис, который мы сами на себя навлекли. Конечно, никто не хочет этого признавать, с чего бы», – посетовал Heiko-Pp4bQ1eng.
«Нашему федеральному канцлеру нужно снова навестить турбину. Может, даже погладить ее и нежно поговорить с ней. Тогда все станет лучше», – сыронизировал Antiaktion.
«Думаю, мы живем в плохие времена. Нам стоит бояться как за себя, так и за наших детей», – написала Caroline_5728.
«Если вы начинаете экономическую войну, вам придется столкнуться с ее последствиями. Наши «дальновидные» политики этого явно не учли. Великий философ Меркель учила нас всегда мыслить с конца», – подытожили читатели.
Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 80%
Газохранилища в Германии заполнены на 80,14%, энергобезопасность страны обеспечена, однако нельзя исключать ухудшения ситуации, говорится в отчете Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.
Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Оскандалившийся посол Украины в Германии дал напутствие преемнику
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник, снятый с должности президентом Украины Владимиром Зеленским после скандала, сообщил в интервью агентству DPA, что оставит свой пост и покинет Германию 14 октября.
«15 октября я уже должен быть в Киеве, чтобы, как представляется, получить новый пост в МИД», – приводит его слова ТАСС.
Как отметил дипломат, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил его кандидатуру на должность своего зама, но решение остается за правительством в Киеве.
Коснувшись своей работы в Германии, Мельник заявил, что считает правильным то, что порой прибегал к недипломатичному тону. Посол считает, что если бы в последние, «очень драматические», месяцы, он оставался бы «тихим и вежливым», то «не было бы этой мощной дискуссии о поставках германского оружия на Украину».
Своему преемнику Мельник посоветовал придерживаться двоякой стратегии. С одной стороны, отметил он, нового посла Украины «должны как можно скорее принять как дипломата», а потому следует быть «милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии для Украины», особенно на фоне усталости от темы событий на Украине и «на фоне этой преувеличенной дискуссии о холодной зиме».
«С другой стороны, я думаю, что он не сможет не быть также неудобным и острым и продолжит постоянно бросать вызов пассивной германской политической элите», – добавил посол.
По данным СМИ, преемником Мельника в Берлине станет Алексей Макеев, который долгие годы занимал должность политического директора в МИД Украины, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.
В июле Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», причем извиняться за эти слова он отказался. Только перед самым отъездом теперь уже экс-посол выразил сожаление по поводу этого высказывания, согласился принести канцлеру извинения, но только в личном порядке.
Мельник считает, что его увольнение связано со словами об украинском националисте Степане Бандере. В интервью германским СМИ (в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма) он назвал пособника гитлеровцев Бандеру «борцом за свободу».
Даже после увольнения Мельник, еще не покинувший ФРГ, продолжил критиковать немецкие власти. Так, он обрушился на Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».
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