У расколов на «мы» и «они» долгая история

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14 июля, четверг  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Первой ДНР и ЛНР признала Россия, второй Сирия. КНДР третья, и у нее особый мотив Константин Михальчевский/РИА Новости
КНДР стала третьей по счету страной ООН, официально признавшей республики Донбасса, и второй по счету ядерной державой. Владимир Зеленский уже пообещал «жесткий ответ» и разрыв дипотношений, но ранее в Киеве уже признались – Северной Корее на Украине по сути завидуют. А она тем временем ведет собственную игру, и признание ДНР–ЛНР для нее совсем не случайность.  Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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Какие выгоды принесет России «зерновая сделка» в Стамбуле

Генсек ООН назвал переговоры в Стамбуле по вывозу зерна «лучом надежды» Turkish Defence Ministry/AP/ТАСС
В Стамбуле прошли переговоры по «зерновому вопросу» – то есть о порядке вывоза украинской пшеницы с подконтрольной ВСУ части Причерноморья. В переговорах, помимо Турции, приняли участие представители ООН, России и Украины. В чем конкретно заключается суть намеченных договоренностей и в какой степени они соответствуют интересам России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У расколов на «мы» и «они» долгая история

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Пожалуй, впервые за всю национальную историю в центре конфликта – вопрос об отношении к самой России, к ее историческому опыту и судьбе, как самостоятельной и основополагающей ценности. Подробности...

Нужно ли играть с Европой в ее игры

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы исходим из того, что любые решения ЕС – это неизбежное зло. И любые «взаимовыгодные» решения ищутся исходя именно из этой гипотезы. Как будто Россия – это уже часть пространства, на котором действуют созданные в Брюсселе нормы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Смерти детей Донбасса никак не влияют на общественность Запада

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Не надо пытаться доказать, что Россия хорошая, она сейчас демонизирована в сознании обычного европейского обывателя. Надо показать, насколько ужасны деяния Украины, чтобы вырвать обывателей Запада из парадигмы «хорошая Украина, плохая Россия». Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Грета Тунберг пошла против НАТО

Обсуждение: 4 комментария

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Как Валенса разрушал Россию

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Андрей Полонский

    У расколов на «мы» и «они» долгая история

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		14 июля 2022, 17:30

    Расколы – родовая мета отечественной истории. Они отделяли одну часть народа от другой, разделяли государство и общество, выталкивали целые общественные слои за пределы страны и за пределы легального политического поля.

    Их трудно спутать с борьбой «партий» или «общественных мнений». Пусть раскол всегда и вырастает из такой борьбы, спора, как вырос церковный раскол из спора о книжной справе, он закрепляет это разделение на поколения и века, создает у каждой из сторон свои базовые ценности, общественные институты, формы культурной передачи. И главное, обеспечивает для сотен тысяч, а то и миллионов людей самооправдание и самоопределение в системе координат «мы/они».

    Всё началось с самого первого, знаменитого, церковного раскола XVII века. Поначалу дело выглядело относительно невинно. В рукописных книгах всегда существовали разночтения. С веками, особенно после падения Константинополя, наметились расхождения между греческой и русской традицией. Когда пришло книгопечатание, появилась нужда в единообразии. Патриарх Никон решил всё исправить на греческий образец. Греки поначалу говорили ему: не стоит горячиться, можно проявить терпимость. Но тут к делу подключилось государство. И пошла волна насилия.

    Спорить, на самом деле, было о чем. Если старый обряд, а с ним двуперстие, объявлялись ошибочными, чуть ли не еретическими, то ошибочным должен был бы быть признан и весь «отеческий» опыт, вся национальная традиция. Хотя бы потому, что со старых икон святые благословляли народ двуперстно.

    В итоге почти все не теплохладные русские люди, которым были дороги их обычаи и уклад, ушли в раскол. Мы мало себе представляем масштаб того разделения. Современники пишут, что после 1666 года, когда в очередной раз ждали конца света, православные храмы опустели, даже по воскресеньям. Для России, страны трепетно верующей, это было неслыханное разделение. Гонимые старообрядческие общины вынуждены были искать себе новую землю, уходили в леса и за горы, на восток и на север, часто оказывались далеко за пределами родной страны – от Китая и Персии до Аргентины.

    Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

    Последствия того первого и важнейшего церковного раскола ощущаются и сейчас, даже если они не очевидны поверхностному наблюдателю. Возможно, наше «доверие» ко всему иностранному, поиск авторитета у иноземцев, стремление лихорадочно прислушиваться к их мнению и алчно присматриваться к их образу жизни, пошло как раз с тех времен, с трагического упорства патриарха Никона и государя Алексея Михайловича, казнями и ссылками утверждавших правоту греческих образцов.

    За церковным расколом последовал Петровский. В результате реформ Петра Великого страна оказалась разделена на два языка. Дворянство говорило на французском и немецком. И порой в прямом смысле слова не понимало свой народ.

    После Французской революции, наполеоновских войн и особенно декабристского восстания 1825-го оформился еще один русский трагический раскол – на сей раз между образованным обществом и государством. Чуть ли не главной чертой «мыслящего человека» с тех пор стало критическое отношение к действиям национальной власти, что бы эта национальная власть ни продумывала и ни предпринимала. Эта привычка для людей, учившихся в советское время, навсегда впечатанная в чеканные формулы ленинской статьи «Памяти Герцена», пережила все трагические развороты ХХ века. Увы, распространена она и поныне.

    Трагическим исходом этого большого исторического движения стал великий русский раскол 1917 года, завершившийся Гражданской войной. Гражданка разделила в смертельной вражде не только классы и политические партии, но и семьи, роды и дома, заставила многих забыть само имя русского, чтобы постепенно восстанавливать его в тревогах, свершениях и трагедиях советских десятилетий.

    О событиях конца 1980-х – начала 90-х годов мы не станем говорить как о расколе. Там действовали другие обстоятельства и силы, но старые русские расколы на них, конечно, оказали самое серьезное влияние. Оставили свой отпечаток и на принятых решениях, и на выбранных позициях миллионов людей. Разделение между «красными» и «белыми», между обществом и государством далеко еще не закончено, «старые раны болят к непогоде». А старообрядческий выбор многих видных участников и идеологов «евразийского движения» показал, что и отношение к церковному расколу вполне себе может быть до сих пор символом и знаком в самоопределении мыслящего русского человека.

    И вот сегодня мы переживаем новый раскол. Он назревал и креп с борьбой политических мнений и социокультурных выборов с 2014 года – с Майданом, возвращением Крыма и началом донбасской трагедии. И обозначился со всей ясностью после 24 февраля. Но – в отличие от предыдущих – раскол 2022 года обладает одной существеннейшей особенностью. Пожалуй, впервые за всю национальную историю в его центре – вопрос об отношении к самой России, к ее историческому опыту и судьбе, как самостоятельной и основополагающей ценности. Здесь можно разглядеть своего рода «рифму» с церковным расколом XVII века, но наша нынешняя ситуация выглядит куда более тотальной.

    Вне зависимости от позиции, собственно, по СВО, для одних базовая ценность – прошлое, настоящее и будущее нашей страны, ее пространства и ее культуры. Для других – всё, что угодно, кроме и вне России – безопасность и комфорт, защита меньшинств, международные обязательства. Таким образом, нынешний раскол ставит вопрос о самом нашем существовании как ценностного единства. И это самое главное.

    Есть, однако, и еще одна любопытнейшая черта современного разлома. С началом военной операции Россию отвергли наследники именно того социального слоя, который пришел на смену традиционному русскому образованному классу после революции, в 1920-х годах.

    Об этом, со свойственной ему горячностью, написал еще в марте Дмитрий Ольшанский. С его точки зрения, этот слой уже окончательно уходит из России. И это есть великое благо. Но, как кажется, Ольшанский несколько поспешил с выводом. Основная черта любого русского раскола в том, что он воссоздает код культурной передачи и через этот код, как бы ни был глубок социальный разрыв, возвращает основные проблемы в поле общественной дискуссии, «вербуя» для них сторонников в приходящих поколениях.

    Именно поэтому так необходима сейчас новая культурная политика. Россия как фундаментальная ценность должна не только защищаться, но и атаковать – на теоретическом, художественном, образовательном, информационном и других подобных полях. Нам нужно научиться беречь и отстаивать своих и свое – не на одном лишь уровне государственной политики, в школах и вузах, исследовательских проектах и СМИ, но и в художественных журналах, на выставочных площадках, в театрах, в киностудиях и в Сети. Отстаивать собственным выбором – интеллектуальным, эстетическим и даже потребительским.

    Медлить тут нельзя. Речь идет о судьбоносном решении для каждого, и развязка, какой бы она ни была, окажет решительное влияние на все стороны нашего личного, семейного, национального и государственного бытия.

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