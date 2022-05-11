Москву напрасно винят в разрушении единого европейского дома

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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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В регионах омолодили пять губернаторов

Губернаторский корпус России покидают старожилы Сергей Гунеев/РИА Новости
ds.tomsk.gov.ru
«Новые назначения полностью соответствуют президентской кадровой политике последних лет». Так эксперты описывают решение Владимира Путина сменить руководителей четырех областей и одной республики. О каких регионах идет речь, кто их возглавил и по каким критериям подбиралась новая пятерка управленцев?  Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Кравчук стоит за крахом двух версий Украины

Кравчука справедливо назвать главным могильщиком СССР ТАСС
Умер Леонид Кравчук, самый уважаемый президент Украины за всю ее историю. Он как будто бы прожил две жизни, застав гибель обеих версий украинского государства, к которым приложил руку – советской и антироссийской. Его есть кому ценить по обоим берегам Днепра, но в полной мере эта неординарная личность теперь не подошла бы ни одному из них.  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Москву напрасно винят в разрушении единого европейского дома

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы уверяли, что новая Россия должна стать частью единой Европы, где господствует свобода, равенство, сопроцветание и взаимоуважение. Мы поверили – но ни одной из этих составляющих в Европе и не пахнет. Подробности...

Спецоперация избавила Россию от временщиков

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская «буржуазия» ничем другим не озабочена, как срубить денег, переспать с максимальным количество жен друзей и получить иностранный паспорт, а лучше даже два, и свить уютное гнездышко подальше от России. Подробности...
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России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России необходимо сосредоточиться на развитии отношений с незападными государствами. Не только огромные Китай и Индия, но и небольшие Уругвай или Габон могут стать для нас важными партнерами. Делать ставку на Европу в нынешних обстоятельствах – как минимум бессмысленно. Подробности...
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Когда завершится спецоперация

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Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

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Хорватия блокирует расширение НАТО

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Москву напрасно винят в разрушении единого европейского дома

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		11 мая 2022, 17:29

    Россия разрушила мечты о едином европейском доме. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, целые поколения политиков работали над тем, чтобы никогда больше не было войны в Европе. «Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня… мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар», – сказал он.

    Господина Штайнмайера, конечно, можно понять. Сейчас Германия подвергается жесточайшей обструкции в Европе из-за попыток выстроить «особые отношения» с Россией. Сам герр Штайнмайер оказался на втором месте (после Ангелы Меркель) в позорном списке «немецких политиков, которых обыграл Путин», составленном европейским изданием Politico. Вот и приходится уважаемому герру президенту доказывать, что он не такой, что это Путин разрушил все европейские мечты и желания. На самом же деле концепция «Единого европейского дома» была разрушена самим Евросоюзом. Разрушена из-за низкой квалификации, жадности и безответственности тех, кто его строил.

    Напомним, что сама концепция «Единого европейского дома» подразумевала превращение Европы из пространства вечных войн и конфликтов в пространство сотрудничества во имя общего блага. Именно на этой идеологической основе создавался Европейский союз, и после прекращения холодной войны европейцы уверяли, что новая Россия не просто может, а должна стать частью этого большого дома, где господствует свобода, равенство, сопроцветание и взаимоуважение. И значительная часть россиян действительно поверили в то, что в этом едином доме Россию ждут комфортные для проживания квартиры, поэтому Москва активно вложилась в процесс строительства. Вывела войска из Восточной Германии (бесплатно, по сути), распустила Организацию Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи (зачем эти старые, некомфортные дома, когда можно жить в едином доме с НАТО и ЕС?). Кремль даже отказался от «великоимперских амбиций» на постсоветском пространстве, фактически самоустранившись от процесса формирования новых элит Украины, Молдавии, Грузии и ряда других стран. Самоустранился – и по сути ждал, когда для России откроются двери в этот обещанный общий дом.

    Однако процесс ожидания затянулся, и в ходе этого процесса российское общество начало осознавать, что реальный строящийся дом несколько отличается от того, что было обещано застройщиками. Что в нем нет ни свободы, ни взаимоуважения, ни сопроцветания.

    Три «нет»

    Собственно, свободы и не могло быть, поскольку весь проект изначально находился под контролем внешнего интересанта – Соединенных Штатов. Которые не были заинтересованы ни в благополучии, ни в безопасности, ни в самостоятельности Европы – скорее, наоборот, они пытались качать из ЕС ресурсы, создавать угрозы (чтобы американские услуги по защите Европы были востребованы), а также на корню уничтожали вялые попытки европейских элит добиться какой-то субъектности.

    Изменить правила игры было невозможно – Америка не собиралась отказываться от контроля за строительством «европейского дома», поскольку на европейских ресурсах во многом зиждилась американская гегемония в мире. Именно поэтому Соединенные Штаты активно вмешались в гражданскую войну в Югославии – ради того, чтобы демонтировать неподконтрольный им центр силы в Восточной Европе (Сербию) и создать у Евросоюза чувство уязвимости. Создав при этом ту самую первую – и не последнюю, увы – войну на пространстве, где больше не должно быть войн.

    Фото: Manfred Bail/Global Look Press

    Не было в этом доме и равенства. Россию как воспринимали, так и продолжали воспринимать восточной, «варварской», державой. И, как выяснилось, устав дома строился не на общечеловеческих ценностях, а на безумном миксе из неолиберальных идей (античеловеческих по своей сути – то есть диктат меньшинства, приоритет личной свободы над коллективным благом, а также демонтаж всех консервативных основ, на которых создавалась европейская цивилизация). Кроме того, он строился на признании бесправности жильцов, отказе их от участия в формировании правил игры и полном, безоговорочном признании американского руководства и приоритета европейских ценностей. Соответственно, от России требовалось признать ограниченность ее суверенитета как во внутренних делах (то есть не мешать процессу обрабатывания западными НКО российского общества, перевоспитания его в ультралиберальном духе), так и во внешних – то есть продолжать политику невмешательства в дела соседей и не мешать создавать возле российских границ западные протектораты. Не случайно той же Украине Брюссель до 2014 года выдвигал условия: либо Киев идет в европейское пространство и разрывает отношения с Россией, либо «не идет». И под «не идет» подразумевалось отнюдь не право выбора, а угроза привести к власти тех, кто пойдет, – что, собственно, и произошло в 2014 году.

    Наконец, в европейском проекте нет и сопроцветания. Как и в политическом плане, в экономическом России предлагался лишь статус жильца второго сорта, чьей задачей является поставка ресурсов (а также туристов) в европейские страны. Любые попытки России получить у ЕС критически важные технологии для развития жестко пресекались – как было, например, с попыткой Сбербанка купить концерн Opel в 2009 году.

    Новый дом

    Таким образом, никакого единого дома Европа не строила – она лишь создавала пространство раскола, конфликта и дискриминации. Создавала гетто для избранных. И по сути сделала все для того, чтобы, выражаясь словами Штайнмайера, «идея единого дома потерпела крах».

    Общий же дом – то самое пространство равноправия, взаимоуважения и сопроцветания – пыталась строить как раз Россия. Именно Москва упорно предлагала создать настоящее пространство общей безопасности от Лиссабона до Владивостока – вплоть до вхождения России в НАТО (на равноправных, естественно, основаниях). Именно Москва просила не превращать постсоветское пространство в зону соперничества и сдерживания России. Именно Москва говорила о необходимости нормальной экономической кооперации, без санкций и дискриминаций – сначала между Россией и ЕС, а затем между евразийскими структурами и ЕС. Именно Москва говорила о необходимости введения безвизового режима с Евросоюзом для того, чтобы люди могли свободно путешествовать и проникаться местными культурными особенностями. Наконец, именно Москва провозглашала идеи настоящей толерантности и взаимоуважения. Россия не лезла во внутренние дела Евросоюза, уважала выбор европейского общества (ну или выбор европейской элиты, который был навязан местному обществу), но при этом просила Брюссель уважать те выборы и предпочтения, которые делали россияне.

    Именно Москва была готова на различные компромиссы для достижения всех этих целей и строительства единого дома. Она постоянно пыталась вести диалог, не отказываясь от него даже на фоне разворачивающейся в Европе русофобии и санкционных кампаний («Дело Магнитского», «Дело Скрипалей», «Вмешательство России в американские выборы» и т. п.). И именно Евросоюз отверг все эти компромиссы, отказался от базовых правил сосуществования, вынудив тем самым Россию начать спецоперацию на Украине для укрепления стен и фундамента единого российского дома. Который, конечно, может в перспективе стать частью единого европейского квартала – если жители этого квартала согласятся с принципами равноправия, взаимоуважения и сопроцветания, а также откажутся от услуг нынешней управляющей компании. Рейдерской по своей сути.

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