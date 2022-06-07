Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

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7 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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США признали экономический талант России

Политика российского Центробанка вызвала похвалу в США Владимир Трефилов/РИА Новости
Председатель Центрального банка России провела великолепную работу по укреплению рубля, признал посол США в России. После санкций в феврале рубль резко девальвировал, что было ожидаемо. Однако то, что он потом укрепится в два раза и станет лучшей валютой в мире – никто не мог помыслить. Что же необычного сделала Россия, чтобы так сильно удивить западный мир? Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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Россия с помощью Турции разоблачает миф о «блокаде зерна Украины»

Украина пока еще способна собрать урожай - но фактически не желает его вывозить Сергей Мальгавко/ТАСС
Предпринятые Западом и Украиной попытки обвинить Россию в организации «массового голода» из-за «блокады украинского зерна» проваливаются на наших глазах. Все эти усилия Москва смогла успешно обернуть против самого Запада. Каким образом это произошло и почему Турция выступила в данном случае на стороне России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений. Подробности...

Мы не играем в информационные войны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас. Подробности...
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Как жить в мире, который уходит из-под ног

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному. Подробности...
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Лаврову запретили посещать Сербию

Венгрия поставила Зеленскому диагноз

Чем опасна польская армия

Обсуждение: 4 комментария
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
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    Игорь Мальцев

    Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		7 июня 2022, 17:27

    Конечно, это было очень смешно – вдруг с первых полос всех западных газет как ветром сдуло украинцев с их раскрашенными в жёлто-голубые цвета голыми задницами. Потому что наступил день суда над Джонни Деппом. Во всяком случае, так было задумано людьми с хорошими лицами.

    Богатый, молодой, популярный мужчина должен был стать очередной жертвой квази-феминистского движения #metoo. 

    Давненько таких подвигов не совершалось на потребу публики. После расправы с Харви Вайнштейном никого достойного к закланию особо не нашли. К тому же уничтожение когда-то влиятельнейшего и богатого деятеля киноиндустрии произвело смешанное впечатление на мировую аудиторию.  Неслучайно большая часть считала и считает, что актрисы, получившие от продюсера все, что хотели в этом бизнесе – как бы слегка кривят душой. И, да – несмотря на то, что расправа таки состоялась, дело Вайнштейна стало началом конца #metoo. Уж больно от него воняло дамской алчностью. 

    Харви еще не повезло в том, что он старый, несимпатичный и довольно неприятный лично персонаж. Надо быть сильно преданным идеалам справедливости, чтобы такому сочувствовать. Да и столпы индустрии напряглись сильно. Если при помощи соцсетей и ничем не подтвержденных обвинений можно свалить самого Вайнштейна, то пора задуматься, по ком звонит колокол. Возможно, он звонит и по тебе тоже. Наверняка неформальным образом по неформальным каналам до голливудской женской общественности донесли, что пора и меру знать, тем более что желающих занять места на площадках студий десятки тысяч точно таких же дамочек.

    Это надо было прекращать, потому что принцип #metoo покусился на святое – на гейскую вольницу. В этой среде принято прощать вообще всё. И этой среде принято прощать буквально всё («они же страдали и страдают»). Но вопиющий случай расправы над реально выдающимся актером Кевином Спейси показал, что метастазы распространяются по всему организму как СПИД. Не только его поклонники с ужасом наблюдали, как его уничтожали буквально в прямом эфире по методичкам #metoo. Гейское сообщество тоже наблюдало, а в нем есть очень и очень влиятельные люди, которые, несмотря на всю толерантность общества, привыкли уже десятилетиями находиться в тени. И на них тоже это произвело удручающее впечатление. В результате, похоже, Кевин возвращается в профессию.

    Фото: Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Задули ветра перемен. И только одна тупая девочка по имени Амбер Херд этого не поняла. Ну, как «тупая» – просто такая наглая комсомолка, которая решила, что карьера активистки и участницы школьных постановок, а потом модели – этого достаточно, чтобы считать себя актрисой. Ни образования, ни опыта – вообще ничего. Поэтому она делала себе карьеру вполне цинично – от одного знаменитого мужика до другого. От Криспина Гловера и Илона Маска до Джонни Деппа, с небольшими паузами на лесбиянок. Чтобы уж не ставить на одну гетеро-лошадку.

    Не знаю уж, какие килограммы совместно потребленных с Джонни Деппом веществ подтолкнули ее на мысль раздеть и разуть муженька, но она полезла через прессу обвинять его в домашнем насилии и жестокости. Привлекла и The Sun, и The Washington Post. Цель довольно проста – срубить при разводе с Деппом гораздо больше денег, чем ей это полагалось по закону. Для этого – представить себя овечкой и жертвой мужской институциональной агрессии и войти в Пантеон #metoo-активисток в качестве богини.

    Но, судя по решению суда присяжных, людям надоели эти игры и давление на слезные мешки. Она же еще и оказалась должна Джонни-красавчику пятнадцать миллионов долларов. А он ей – два (за то, что якобы оскорбил ее через адвокатов). И мир выдохнул с облегчением. Не прокатило. Его друзья никогда не верили в эту чушь – а у него реально много друзей. Например, за три дня до суда, когда было ничего не понятно, гениальный гитарист Джефф Бек пригласил его играть вместе в Альберт Холле, невзирая на клеветническую кампанию. Он не стал отрекаться от Деппа – а ведь ни в какой культурной среде не любят людей, которые бьют женщин. Значит, люди, которые его знают очень близко, уверены, что это наглая ложь.

    Самая смешная реакция, конечно, была со стороны другого проекта «воинов социальной справедливости» – BLM. Они опубликовали статью «Чем грозит черным женщинам проигрыш Амбер Херд», где в совершенно расистской манере, свойственной этому движению, раскладывается: «если уж голубоглазая белая блондинка не смогла добиться справедливости против мужиков, то у черных женщин вообще нет шансов». У них истерика – про них активно забывают и теперь встают на колени перед украинцами вместо негров, приходится тянуть одеяло на себя даже по такому поводу. (А не надо было BLM-активистам себе на донаты миллионные особняки покупать – дружеский совет).

    Но понятно, что условная «женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений. Вспомним, как это было модно и до #metoo. Когда, например, главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана обвинили в изнасиловании уродливой со всех точек зрения уборщицы из отеля – только потому, что нужно было его поставить на место и не дать избраться в президенты Франции. И им, кстати, все удалось, несмотря на то, что его сексуально-отельные игры не были признаны судом.

    Сейчас активистам и прочим заинтересованным сторонам все чаще приходится идти в суд. И там они понимают, что пост в соцсети это одно, а судебный процесс, где надо конкретно отвечать за базар – это совсем-совсем другое. И это правильное направление движения.

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