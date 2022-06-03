Начертанное дерьмом «Слава Украине» – потрясающая гармония формы и содержания

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3 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Европа признала бессилие перед российской нефтью

Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти Егор Алеев/ТАСС
Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.  Подробности...
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Идеология России должна стать привлекательной для всего мира

Россия может предложить миру новую цивилизационную модель Александр Гальперин/РИА Новости
После начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией. Но какой она должна быть – направленной только на решение национальных задач, или наоборот – объединять вокруг России другие страны и народы, разделяющие наши базовые ценности? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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В Европе закончилась халява для беженцев с Украины

Пограничники Евросоюза заметили, что все больше украинцев возвращается на родину dpa/picture-alliance/TASS
Власти Польши лишили украинских беженцев пособий, призвав гостей начинать зарабатывать на жизнь самостоятельно. Власти Швейцарии выказали раздражение по поводу того, что все больше украинцев пытаются незаметно вернуться на родину, но сохранить полученные на Западе льготы. Ужесточают порядки для беженцев и другие страны. Так, в Болгарии вместо бесплатных отелей их теперь размещают в «курортной тюрьме». Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Начертанное дерьмом «Слава Украине» – потрясающая гармония формы и содержания

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела. Подробности...

В Болонской системе вреда больше, чем пользы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы. Подробности...
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Властям Украины нужны американские ракеты для запугивания мирных людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора. Подробности...
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Большой шаг в сторону третьей мировой

Страны с русофобами и страны с русофилами

Новая война Эрдогана

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Начертанное дерьмом «Слава Украине» – потрясающая гармония формы и содержания

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		3 июня 2022, 09:10

    Хороший мем* придумали наши остроумцы – «бешенцы». И самое ужасное, что это даже не шутка. Каждый день в Европе даже при полном информационном табуировании темы вылезают разные случаи, особо вопиющие, которые заставляют обывателя вздрогнуть и совсем по-другому глядеть на людей с Украины, которых они собрались приютить на своей территории.

    Несколько дней назад в бывшей тихой Вене на парковку, где могут стоять только такси, приехали черные внедорожники – один из них с украинскими номерами (это «бедные беженцы, тикающие от Путина», ага) – и нагло встали. В центре города, где и жителям-то невозможно пристроиться, если ты не миллионер с подземным гаражом. Таксисты сделали замечание. На что совершенно озверелые украинские жлобы (это я про физические данные) выскочили и моментально избили местных работяг. Один остался лежать на асфальте, так как ему сломали шею. И уехали. Хорошо, что кто-то додумался снять это все на телефон, иначе бы преступление просто замяли – те же полицейские, у которых политическое указание не трогать украинских бешенцев, что бы они ни вытворяли.

    А вытворяют они многое – от тотального игнора местных правил ПДД, словно они приехали с купленными правами с хутора, и правил городской парковки, которая для европейцев – священная корова, потому что служит источником диких штрафов – но только не для бешенцев – до абсолютно наплевательского отношения к местным традициям в принципе. Они отказываются платить в салонах за проделанную работу, пытаются везде пролезть на халяву, но это мелочи. Они нападают на местных русскоговорящих – вот это проблема, и это уже стало новой нормой, и их рассматривают, как источник бесконечной агрессии на бывших тихих улочках.

    Кстати, пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела. Дело в том, что таксисты в той же Вене – в большинстве своем сербы, болгары и турки. И они примерно представляют, с кем имеют дело – лучше, чем «старые венцы» в розовых очках пропаганды. Они свою войну уже проходили.

    Вздыбилась оппозиция: вскоре после того, как стало известно об инциденте, лидер венской фракции партии FPÖ Доминик Непп потребовал быстрой депортации украинцев. И в интервью «Heute» он также настаивал на этом жестком требовании. «Этим людям здесь не место», – дал понять заметно возмущенный Непп.

    Фото: Latin America News Agency via Reuters Connect

    Незадолго до этого красный мэр города Вены заявил, что «пусть украинцы паркуются где хотят, они пострадавшие». На что добрые жители тут же стали обливать краской «гелендвагены» укро-пострадавших за 150 000 евро – автомобили, которые местные не могут себе позволить никогда. Чтобы пострадавшие не борзели. Но даже канцлер Австрии попробовал отмазать бешенцев, выступив с текстом: «Я думаю, мы должны быть осторожны, чтобы не сосредоточиться только на всем этом, происходящем сейчас, также из-за направленности конфликта». То есть – «проходите-проходите, граждане, вам тут нечего смотреть, это просто борцы со страшной Россией осуществляют свои права беженцев». Читатели газеты Heute, видя, что даже канцлер сползает с темы и не собирается ничего делать, возмущаются: «Нам ничего нельзя говорить и писать против «священной коровы» украинского беженства», «Отлично! Очень хорошо! Только не сердите мистера Зеленского – в конце концов, мы же квази-друзья».

    Но украинские квази-друзья продолжают гадить. Причем, в буквальном смысле слова. Тут в Болгарии слегка офигели от поведения людей, которым они предоставили убежище в пустовавших март-апрель-май пансионатах на берегу Черного моря. Ближе к курортному сезону Болгария поняла, что пора, типа, пансионаты освобождать, ибо курортный сезон на носу и деньги. Так бешенцы отказались это сделать – куда, зачем им ехать с побережья с золотыми песками в какие-то болгарские хлебеня. Их начали со скандалом выселять. Тогда они начали гадить – разносить номера, блевать в каждом углу и писать собственными фекалиями на стенах санаториев «Слава Украине». Если бы не видел собственными глазами – не поверил бы. Потому что лозунг «Слава Украине», начертанный дерьмом – это потрясающая гармония формы и содержания. Вот просто выразитель всей этой идеологии, с которой бьются наши парни на передовой. Зеркало тамошней души.

    Никакой русский пропагандист такого не придумает. Всё сами. Всё сами. И отношение к ним, как пострадавшим, тоже сами деконструируют в глазах обычных европейских людей, которые рассматривают и этот конфликт, и этих беженцев, и вообще это всё, как незаслуженную кару, траты, падение уровня жизни и порушение комфорта. Это не может не вызывать раздражения. Несмотря на бесконечный поток проукраинской пропаганды на телевидении, в газетах и в интернете – люди начинают задумывать, а нужно ли им оставаться частью непонятной чужой игры.

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