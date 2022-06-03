Начертанное дерьмом «Слава Украине» – потрясающая гармония формы и содержания

Хороший мем* придумали наши остроумцы – «бешенцы». И самое ужасное, что это даже не шутка. Каждый день в Европе даже при полном информационном табуировании темы вылезают разные случаи, особо вопиющие, которые заставляют обывателя вздрогнуть и совсем по-другому глядеть на людей с Украины, которых они собрались приютить на своей территории.

Несколько дней назад в бывшей тихой Вене на парковку, где могут стоять только такси, приехали черные внедорожники – один из них с украинскими номерами (это «бедные беженцы, тикающие от Путина», ага) – и нагло встали. В центре города, где и жителям-то невозможно пристроиться, если ты не миллионер с подземным гаражом. Таксисты сделали замечание. На что совершенно озверелые украинские жлобы (это я про физические данные) выскочили и моментально избили местных работяг. Один остался лежать на асфальте, так как ему сломали шею. И уехали. Хорошо, что кто-то додумался снять это все на телефон, иначе бы преступление просто замяли – те же полицейские, у которых политическое указание не трогать украинских бешенцев, что бы они ни вытворяли.

А вытворяют они многое – от тотального игнора местных правил ПДД, словно они приехали с купленными правами с хутора, и правил городской парковки, которая для европейцев – священная корова, потому что служит источником диких штрафов – но только не для бешенцев – до абсолютно наплевательского отношения к местным традициям в принципе. Они отказываются платить в салонах за проделанную работу, пытаются везде пролезть на халяву, но это мелочи. Они нападают на местных русскоговорящих – вот это проблема, и это уже стало новой нормой, и их рассматривают, как источник бесконечной агрессии на бывших тихих улочках.

Кстати, пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела. Дело в том, что таксисты в той же Вене – в большинстве своем сербы, болгары и турки. И они примерно представляют, с кем имеют дело – лучше, чем «старые венцы» в розовых очках пропаганды. Они свою войну уже проходили.

Вздыбилась оппозиция: вскоре после того, как стало известно об инциденте, лидер венской фракции партии FPÖ Доминик Непп потребовал быстрой депортации украинцев. И в интервью «Heute» он также настаивал на этом жестком требовании. «Этим людям здесь не место», – дал понять заметно возмущенный Непп.

Незадолго до этого красный мэр города Вены заявил, что «пусть украинцы паркуются где хотят, они пострадавшие». На что добрые жители тут же стали обливать краской «гелендвагены» укро-пострадавших за 150 000 евро – автомобили, которые местные не могут себе позволить никогда. Чтобы пострадавшие не борзели. Но даже канцлер Австрии попробовал отмазать бешенцев, выступив с текстом: «Я думаю, мы должны быть осторожны, чтобы не сосредоточиться только на всем этом, происходящем сейчас, также из-за направленности конфликта». То есть – «проходите-проходите, граждане, вам тут нечего смотреть, это просто борцы со страшной Россией осуществляют свои права беженцев». Читатели газеты Heute, видя, что даже канцлер сползает с темы и не собирается ничего делать, возмущаются: «Нам ничего нельзя говорить и писать против «священной коровы» украинского беженства», «Отлично! Очень хорошо! Только не сердите мистера Зеленского – в конце концов, мы же квази-друзья».

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Но украинские квази-друзья продолжают гадить. Причем, в буквальном смысле слова. Тут в Болгарии слегка офигели от поведения людей, которым они предоставили убежище в пустовавших март-апрель-май пансионатах на берегу Черного моря. Ближе к курортному сезону Болгария поняла, что пора, типа, пансионаты освобождать, ибо курортный сезон на носу и деньги. Так бешенцы отказались это сделать – куда, зачем им ехать с побережья с золотыми песками в какие-то болгарские хлебеня. Их начали со скандалом выселять. Тогда они начали гадить – разносить номера, блевать в каждом углу и писать собственными фекалиями на стенах санаториев «Слава Украине». Если бы не видел собственными глазами – не поверил бы. Потому что лозунг «Слава Украине», начертанный дерьмом – это потрясающая гармония формы и содержания. Вот просто выразитель всей этой идеологии, с которой бьются наши парни на передовой. Зеркало тамошней души.

Никакой русский пропагандист такого не придумает. Всё сами. Всё сами. И отношение к ним, как пострадавшим, тоже сами деконструируют в глазах обычных европейских людей, которые рассматривают и этот конфликт, и этих беженцев, и вообще это всё, как незаслуженную кару, траты, падение уровня жизни и порушение комфорта. Это не может не вызывать раздражения. Несмотря на бесконечный поток проукраинской пропаганды на телевидении, в газетах и в интернете – люди начинают задумывать, а нужно ли им оставаться частью непонятной чужой игры.