Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

Взгляд
11 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
Разделы

Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем грозит России «перезагрузка» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о «фундаментальной трансформации» альянса из-за военной спецоперации России на Украине Dwi Anoraganingrum/
Global Look Press
НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений. Как Москва ответит на историческую реформу НАТО? Означает ли инициатива альянса риск прямого столкновения с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Определена главная награда для участников спецоперации на Украине

«За отвагу» – настоящая солдатская медаль Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
У каждой битвы свои герои и свои награды. В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий удостаиваются высоких званий отличия – Героев России, орденов Мужества, Георгиевских крестов, медалей Жукова и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала медаль «За отвагу». Почему именно она? Подробности...
Перейти в раздел…

Лидера Франции определит битва телевизора с холодильником

Эмоционально заряженные на «противодействие России» французы резко потеплели к Макрону REUTERS/Philippe Wojazer
Первый тур президентских выборов во Франции завершился в пользу Эммануэля Макрона, но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален. Второй тур станет для французов классической схваткой телевизора с холодильником, в ходе которого Макрона ждут неприятные сюрпризы.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Вместо долгой ситуации 60-х, 70-х, 80-х годов, когда форматы Хрущев – Кеннеди, Брежнев – Никсон и Горбачев – Рейган в прямом смысле снижали напряженность и спасали мир в условиях растущей ядерной неопределенности, сейчас шансы на создание таких форматов микроскопические. Подробности...

Постмодернизм закончился 24 февраля 2022 года

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Мы подошли к рубежу, за которым надо выбрать свою сторону. Времена демократической широты мышления, которое обязательно предполагает наличие множества точек зрения, канули в Лету. Теперь в нашем мире осталось только две стороны – за и против. Можно либо быть со своей страной, либо против нее. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Как сделать патриотами «мастеров культуры»

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, куратор, кандидат философских наук
В России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
Перейти в раздел…

Битва за Париж

Обсуждение: 7 комментариев

Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский разозлил греков

Перейти в раздел…

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: «Калибры» уничтожили поставленный Украине из Европы дивизион С-300
    Милиция ДНР: Порт Мариуполя освобожден на 80% Во Франции после объявления результатов первого тура выборов вспыхнули беспорядки Турция пригрозила США покупкой российских Су-57 Потанин решил выкупить у французов Росбанк
    Минобороны показало работу комплексов «Искандер» на Украине Южная Корея отказалась поставлять Украине средства ПВО Стало известно о возможных сроках вступления Финляндии и Швеции в НАТО ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ
    В Харьковской области сдались в плен украинские войска на новых танках Китайские СМИ: Из-за санкций США погибло больше людей, чем во всех войнах после Второй мировой США не захотели помогать европейцам передавать истребители Украине Маск предложил превратить главный офис Twitter в приют для бездомных

    Главная тема


    Лидера Франции определит битва телевизора с холодильником

    Глава Чечни


    Кадыров пообещал уничтожить бандеровцев во всех городах Украины

    старания заплатить


    Силуанов рассказал о действиях в случае объявления России дефолта Западом

    влияние санкций


    Власти США пообещали выпадение России из рядов крупнейших экономик мира

    Видео

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    страхи Байдена


    Назван самый опасный человек для президента США

    альтернативная реальность


    Шесть иллюзий, из-за которых Украина верит в победу

    шквал критики


    Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

    валютный прогноз


    Какой курс рубля комфортен российской экономике

    прощание с Жириновским


    Максим Соколов: Памяти великого Вольфовича

    символы красивой жизни


    Игорь Караулов: Преодолеть магию модных брендов

    операция Z


    Владимир Прохватилов: Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

    на ваш взгляд


    Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
    Алексей Токарев

    Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		11 апреля 2022, 09:50

    То настоящее, физическое, дряхление мировых лидеров, которое мы сейчас наблюдаем на экранах гаджетов – реальное свидетельство эпохи. От обгрызенных ногтей молодого Макрона до спотыкающихся на самолетных трапах президентов Ельцина и Байдена, от забываемых Брежневым и Зеленским русских слов до прически Трампа – мир телевидения и гаджетов, словно лупа, приближает политиков к глазам смотрящего.

    Иосиф Сталин правил страной в дотелевизионную эпоху, которая, конечно, была миром кино. Отец народов для советского человека – это статный красавец Михаил Геловани, за роли Сталина в четырех фильмах про Сталина получивший Сталинские премии. Это его Сталин прилетает в поверженный Берлин, в прямом смысле спускаясь с неба к обожающей толпе: триумф советского величия (реальный генералиссимус в Берлин не летал).

    Настоящий Сталин, человек невысокого роста, с оспинами на лице, сильно подогнутой левой рукой, не мог показаться советскому человеку – да и потребности не было. В смысле прямой коммуникации с народом время Сталина – это сильные акценты на радио: сталинский кавказский и молотовское окание (послушайте обращение Вячеслава Михайловича о начале Великой Отечественной войны).

    Первый лидер, начавший регулярно говорить с народом, это Никита Хрущев. Непосредственность и живость будут нивелированы потомками до глупости и суетности. Но посмотрите знаменитые «кухонные дебаты» Хрущева и Никсона, в 1959 году американского вице-президента. На открытии выставки о промышленной продукции США в московских Сокольниках рядом с ними стоит дряхлеющий Климент Ворошилов – формальный глава Советского государства. А партийный лидер и де-факто начальник страны Хрущев дает потрясающий урок публичной коммуникации. Теперь его бы назвали стенд-ап – уровень троллинга и одновременно комплиментов в адрес американцев, шуток, самоиронии, выразительности русского языка и ясности аргументов у него очень высокий. Хрущев бьет Никсона его же оружием – требует открытости и равенства в дискуссии, делая это ярко и по-доброму, чем срывает аплодисменты.

    Первым по-настоящему телевизионным лидером стал Леонид Брежнев. Его дряхление проходило на глазах у всей страны. Лихой водитель нередко сам садился за руль. После охоты на застольях в Завидово раздавал части подстреленных туш соратникам по Политбюро. Возил Никсона по резиденции Кэмп-Дэвид на подаренном темно-голубом Lincoln Continental так, что президент США потом вспоминал, как советский генсек на скорости проходил опасные повороты. Посмотрите, как Леонид Ильич, в 1973 году гостя у Никсона, смотрит на актрису Джилл Сент Джон. Это фото многое объясняет про настоящую жизнь Брежнева – не ту, в которой в Москве случалось землетрясение, когда на пол падал его пиджак с наградами. Из молодого, красивого, обаятельного мужчины он превращался в героя анекдотов. Что было делать советскому гражданину со своим чувством уважения к лидеру, если он видел новогоднее поздравление Леонида Ильича в адрес пионеров в 1979 году? Полюбопытствуйте в YouТube.

    Фото: Leigh Vogel/Global Look Press

    Советские шутки про гонку на лафетах и эпоху пышных похорон знаменовали отношение к продолжающимся смертям членов Политбюро. Геронтократия вместо уважения и сочувствия диктовала унижение и высмеивание. После смерти Брежнева многие очевидцы искренне плакали. Уходившие постепенно, почти в прямом эфире (посмотрите, как выглядит голосование Константина Черненко на избирательном участке прямо в больнице) Суслов, Устинов, Андропов, Черненко рождали уже анекдоты.

    Угасание Джозефа Байдена в некотором смысле похоже на советскую историю геронтократии. В молодости по-настоящему красивый мужчина, историк и юрист по образованию, самый молодой сенатор США, едва не умерший в среднем возрасте из-за аневризмы, сейчас – американский президент. Из ныне живущих, кажется, только английская королева Елизавета может похвастать бОльшим уровнем исторической вовлеченности в политику: ее первым премьером был Черчилль. Джозеф Байден уже как сенатор встречался с советскими руководителями Алексеем Косыгиным и Андреем Громыко, которые начинали карьеру при Сталине. В этом смысле он свидетель века.

    С интервалом в 20 лет дважды Байден участвовал в праймериз, борясь за право баллотироваться в президенты от демократов. Его третий раз был под вопросом из-за смерти сына. Другой сын прославился коррупционным скандалом вокруг газовой компании Burisma на Украине. На днях Белый дом опубликовал видео, на котором президенту делают прививку. Журналисты пытаются выяснить судьбу Украины, выкрикивая вопросы, а Джозеф Байден тяжело и долго подходит к креслу и так же долго садится в него. Нет ничего позитивного в постоянных оговорках или случайно попавшем в кадр «темнике», созданном пресс-службой, где есть и вопросы, и ответы, или провалах в памяти, когда президент США забывает ответить на вопрос, потом вспоминает и вновь подходит к журналистам. Еще меньше радости в том, что нынешний американский лидер опускается до личных оскорблений своих коллег. Американцы – великая нация, а США – один из архитекторов мира, и этот тип поведения и дискуссии демонстрирует попросту упадок нравов. В большой дипломатии так не принято. Конечно, американский ядерный арсенал включает систему сдержек и противовесов, не только технических, но и политических. Думать, что условно заснувший при просмотре Late Night Show политик падающей рукой заденет красную кнопку, не стоит. Проблема в том, что всё меньше пространства остается для личных контактов. Вместо долгой ситуации 60-х, 70-х, 80-х годов, когда форматы Хрущев – Кеннеди, Брежнев – Никсон и Горбачев – Рейган в прямом смысле снижали напряженность и спасали мир в условиях растущей ядерной неопределенности, сейчас шансы на создание таких форматов микроскопические.

    Большой американский начальник узнаёт, что у него прогрессирующее заболевание, которое будет потихоньку отнимать интеллект, но решает не говорить никому, включая жену и ближайших помощников, хотя приближаются выборы. Телесериал «Босс» про мэра Чикаго был снят 11 лет назад. Выборы президента США через два года.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •