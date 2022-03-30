Посол в США рассказал о мире и спокойствии на освобожденной части Украины

Утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что Россия якобы несет ответственность за продовольственный кризис на Украине и по всему миру, являются частью информационной войны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Расцениваем комментарии Уэнди Шерман как часть информационной войны США против России», – передает ТАСС слова Антонова.

«Ответственно заявляем: утверждения о том, что наши Вооруженные силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», – подчеркнул российский дипломат.

По словам главы российской дипмиссии, «ситуация обстоит с точностью до наоборот». «На территориях Украины, находящихся под контролем российских военнослужащих, царят мир и спокойствие. Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной», – отмечает Антонов.

Он подчеркнул, что ВС России применяют оружие исключительно против военных объектов ВСУ. «Россия оказывает гуманитарную помощь украинскому населению. Доставлено уже около 6 тыс. тонн соответствующих грузов: продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов. Такую поддержку мы будем предоставлять и дальше освобожденным от бандитов и нацистов районам Украины», – заявил дипломат.

По словам Антонова, российская сторона призывает США вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу по физической ядерной безопасности (ФЯБ).

Его попросили прокомментировать заявления заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о том, что действия России на Украине якобы представляют угрозу режиму ФЯБ. «Подобные заявления – очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки», – заявил в ответ Антонов.

Как напомнил посол, «18 февраля на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил о стремлении к восстановлению доступа государства к ядерному оружию».

«Отмечу: в ходе специальной операции ВС России взяли под контроль атомные объекты – Чернобыльскую и Запорожскую АЭС – на украинской территории с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований. Наши военнослужащие в работу персонала станций не вмешиваются. Ограничиваются исключительно задачами их охраны», – подчеркнул глава российской дипмиссии.

Он отметил, что функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. «Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ», – обратил внимание Антонов.

«Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области ФЯБ», – подытожил руководитель российской дипмиссии.

Напомним, Антонов заявил, что Россия в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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