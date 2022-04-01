Власти США обвинили Россию в «искусственном» укреплении рубля

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1 апреля, пятница | Последнее обновление — 07:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пожар на нефтебазе в Белгороде охватил резервуары с топливом
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ВСУ и западные разведки сообщают об отводе части войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта?
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Весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц – глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьезные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги.
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Тезис «еврей – значит точно не нацист», сомнителен даже для событий времен Второй мировой. Сегодня же он просто неверен. Как ни печально, сегодня еврей может поддерживать неонацистов, тем более если, как в украинском случае, экзистенциальным врагом этих неонацистов являются не евреи.
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Власти США обвинили Россию в «искусственном» укреплении рубля
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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд выразила мнение, что российские власти якобы ведут «искусственное накачивание рубля».
«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством России», – приводит РИА «Новости» мнение сотрудницы Белого дома.
Как сообщила Бедингфилд, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике России.
Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% – до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты попытаются решить свои проблемы за чужой счет и свалить ошибки на Россию, а также заработать на нестабильности в мире.
Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу
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Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.
В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.
При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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В России объяснили жалобы Пентагона на невозможность дозвониться в Минобороны
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«Если американцы не дозвонились до нашего МИД и Минобороны, то они, наверное, и не хотели дозвониться. Они просто демонизируют образ России в СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления Пентагона о том, что они не могут дозвониться до своих российских коллег.
«Контакты с Соединенным Штатами Америки и другими странами, которые входят в блок НАТО, у нас есть, все о них знают. Существуют каналы специальной связи, а также военные атташаты при посольствах. Можно обо всем договориться, было бы желание», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По мнению эксперта, цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, – это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – заключил он.
Иную оценку заявлениям Пентагона дал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он считает, что «никакой практической целесообразности ведения переговоров с руководителями Пентагона сейчас нет».
«Сегодня усилия российского военного командования сосредоточены на специальной военной операции. Целесообразности вступать в переговоры с американскими военными как с политической, так и с военной точки зрения, нет. Поэтому все их звонки игнорируются», – полагает эксперт.
Ранее стало известно, что военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, однако те по-прежнему не берут трубку. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он посетовал на то, что министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли с начала военной операции на Украине безуспешно пытаются дозвониться до Москвы.
«Все еще нечего сообщать в плане разговоров. Мы по-прежнему к ним готовы. Но это улица с двусторонним движением. Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали», – сказал Кирби на брифинге для СМИ.
Кроме того, США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине. По словам Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизирует обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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Американский инвестор: Рубль отыграл санкционный удар
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Рубль «отыграл весь санкционный удар» после введенных Западом ограничений, выразил мнение американский инвестор Адам Таунсэнд.
«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», – передает RT его слова.
По словам инвестора, инфляция в России ниже, чем в государствах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.
Ранее в Кремле отреагировали на возможность создания новой платежной единицы для торговли. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами – это «некие предположения».
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что рубль демонстрирует неожиданное поведение – дорожает по отношению к доллару и евро, причем на фоне ужесточения антироссийских санкций.
Как заявил газете ВЗГЛЯД президент Национального союза экспортеров Илья Семин, в ближайшие пару недель доллар вполне может стабилизироваться в районе 80 рублей.
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США смягчили санкции против российских минеральных удобрений
Соединенные Штаты спустя месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости. Соответствующая лицензия опубликована управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Новая генеральная лицензия от 24 марта фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами, пишет «Коммерсант».
Так, решение США можно считать важным сигналом. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок. «Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», – отмечают эксперты.
Отмечается, что причиной такого решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России. С 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика – швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM – остановили перевозку грузов из России.
Согласно источникам издания, среди трейдеров химической продукции, хотя сейчас поставки в целом налажены с помощью более мелких судов из стран, не применявших к России санкций, экспортеры сталкиваются с тем, что потребители в Европе пытаются избежать рисков, связанных с закупкой российских удобрений.
При этом они отмечают, что почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи пошли легче». На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику, поскольку MSC и Maersk заявляли, что запрет на перевозки из России не будет распространяться на товары первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь отнесены удобрения.
При этом некоторые эксперты выразили мнение, что в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений.
Уточняется, что в США с января 2022 года действуют антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России (для «Акрона» – 9,66%, «Еврохима» – 9,84%). Аналогичные меры с осени 2019 года действуют в Европе: 27,77 евро на тонну для «Еврохима» и 42,47 евро – для «Акрона» и остальных производителей из России. Также в апреле 2021 года Вашингтон ввел пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России: для «Фосагро» они установлены на уровне 9,19%, для «Еврохима» – 47,05%, для остальных производителей из России – 17,2%.
По информации экспертов, Европа сильно зависит от поставок химии из России, получая 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду.
Тем не менее один из источников издания не исключает, что сама Россия, если поставки на Запад все же не наладятся, может перенаправить свои объемы на рынки Азии. Таким образом произойдет изменение товарных потоков, так как производители, которые традиционно поставляли на азиатские рынки, заменят Россию в Европе и США. Но этот процесс может занять шесть – девять месяцев, в течение которых будет наблюдаться дефицит в Европе и США. В то же время особого профицита в текущих условиях в Азии не будет, так как там создаются запасы.
Как подчеркнула руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, лицензия США показывает, что принятые ранее меры по полному блокированию экономического обмена между Россией и США могут быть смягчены прежде всего в наиболее чувствительных сферах.
«События последнего месяца наглядно показали зыбкость любых правовых конструкций и возможность тем или иным способом пересмотреть любые зафиксированные ранее договоренности во всех сферах деятельности общества. Поэтому это решение может быть изменено так же легко, как и принято», – резюмировала она.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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Байден заявил об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
Энергетические компании готовы начать добычу дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки, возможно, с осени текущего года, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, заявил президент США Джо Байден.
«Я хочу отметить те компании, которые уже объявили о намерении наращивать добычу. Они вкладывают средства, чтобы добывать больше нефти, а также в чистые технологии, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти в будущем. И они дали понять, что будут добывать дополнительно 1 млн баррелей нефти в день, возможно, начиная уже этой осенью», – цитирует ТАСС Байдена.
Президент США Джо Байден также заявил, что из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, передает РИА «Новости».
Как отметил Байден, объема высвобождаемой из стратегических резервов США нефти будет достаточно для того, чтобы восполнить ее дефицит, пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.
«Мы уже получили обещания со стороны различных стран о том, что они высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок. Таким образом, общий объем выделяемой нефти значительно превысит 1 млн баррелей в день», – подчеркнул американский лидер.
Ранее мировые цены на нефть упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.
Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Импортер вин в Россию сообщил о снижении цен из-за укрепления рубля
Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group с 1 апреля снижает на 10-15% цены на свой ассортимент на фоне укрепления курса рубля, сообщили в компании.
«Сейчас курс рубля укрепляется, мы с завтрашнего дня снижаем отпускные цены соответственно. Снижение цен по всему ассортименту импортных вин и крепкого алкоголя составит в среднем 10-15%», – цитирует РИА «Новости» сообщение компании.
Колебания курса рубля в компании постоянно отслеживаются, в связи с чем корректируются отпускные цены на импортную продукцию с учетом изменения курса иностранной валюты к рублю.
В начале месяца дистрибьютор объявил о возобновлении поставок, но при этом отпускные цены на импортный алкоголь компания повысила минимум на 10%, а цены на российскую продукцию оставила неизменными.
Курс рубля в последний день марта продолжает заметно расти и к доллару, и к евро, курс которого уже проваливался ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи.
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Госдеп США призвал американцев покинуть Россию и Украину
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Американские граждане должны немедленно покинуть Россию и Украину, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
Глава пресс-службы Госдепартамента добавил, что соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для граждан США за рубежом. В начале марта Госдепартамент уже рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию, ссылаясь на то, что «посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться».
Ранее посол США в России Джон Салливан призвал американских граждан немедленно покинуть Россию. В конце февраля США разрешили покинуть Россию незадействованным в оперативной работе сотрудникам американского посольства.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже в российском оборонном ведомстве обнародовали список лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Секретарь СБ России Николай Патрушев сравнил биолаборатории США на Украине с экспериментами Третьего рейха. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Путин объяснил премьеру Италии процедуру оплаты газа рублями
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о продолжении действия контрактов на поставки газа в евро и долларах.
Драги заявил в Риме на пресс-конференции для иностранных журналистов, ссылаясь на слова Путина, что «контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах», передает РИА «Новости».
Он отметил, что получил от Путина продолжительное объяснение о том, как сохранять платежи в евро для компаний с учетом намерения властей России по переходу в расчетах на рубли.
«Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать», – сказал премьер.
Драги добавил, что, как он понял, «перевод оплаты евро и доллары на рубли – это внутренний вопрос России».
Ранее Кремль анонсировал представление схемы расчета за газ в рублях.
Кроме того, Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Песков заявил о непонимании в США стиля работы Кремля
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Владимиру Путину якобы «докладывают не все». Он указал, что в Вашингтоне не понимают, как работает Кремль.
Блинкен заявил, что советники Путина якобы не говорят ему правду. Также директор по коммуникациям Белого дома заявил, что у Вашингтона есть информация, что российский президент якобы считает себя введенным в заблуждение российскими военными.
«К нашему сожалению – и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность – получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений и они не понимают стиль нашей работы», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что это беспокоит, поскольку такое «полное непонимание» приводит к ошибочным и опрометчивым решениям, «которые имеют очень плохие последствия».
Ранее президент США Джо Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц
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Министерство финансов США добавили в санкционные списки по России 13 физических лиц и 21 компанию, среди которых «Сертал», «Серния инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон».
Как сообщается в документе на сайте ведомства, санкции вводятся против «действующих лиц в технологическом секторе России с целью воспрепятствовать уклонению от беспрецедентных многосторонних санкций и закупке критически важных западных технологий», передает ТАСС.
По информации ведомства, данные санкции связаны с действиями России в киберпространстве.
В санкционный список были внесены в том числе предприятия «Сертал», «Серния инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и «Т-Платформы». Всего новые санкции затрагивают 13 физических лиц и 21 компанию.
Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России
ЕС и США провели в Вашингтоне первую двустороннюю встречу высокого уровня по противодействию России, подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС.
В ней приняли участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, сообщает ТАСС.
«Евросоюз и США провели в четверг в Вашингтоне первую встречу высокого уровня по России. Эта встреча стала развитием саммита ЕС – США в июне 2021 года, где обе стороны заявили о готовности координировать политику и действия ЕС и США относительно России», – говорится в заявлении.
В документе подчеркивается, что участники встречи «договорились продолжать тесную координацию по применению санкций против России», и договорились «обсудить дальнейшие меры по изоляции России от экономик ЕС и США и их финансовых систем».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин обвинил США в попытках заработать на глобальной нестабильности
США попытаются решить свои проблемы за чужой счет и свалить ошибки на Россию, а также заработать на нестабильности в мире, заявил Владимир Путин.
«Понятно, что США вновь попытаются решить свои проблемы за чужой счет, в том числе запустят новую волну эмиссии и бюджетных дефицитов – он и так вырос непомерно. И в ведущих европейских экономиках рекорд бьет инфляция, и в Соединенных Штатах», – цитирует RT Путина.
По его словам, США попытаются еще и заработать на текущей глобальной нестабильности, как они это делали в периоды Первой и Второй мировых войн, во время своей агрессии против Югославии, Ирака, Сирии.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет», – подчеркнул президент.
Ранее Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Роскомнадзор пригрозил «Википедии» штрафом за неудаление фейков
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Роскомнадзор намерен привлечь «Википедию» к административной ответственности за неудаление недостоверных общественно значимых материалов и иной запрещенной информации, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», – сообщили в ведомстве.
В Роскомнадзоре уточнили, что, согласно российскому законодательству, за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 4 млн рублей.
Напомним, 2 марта Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить ложную информацию о спецоперации России на Украине. Позже волонтеры Общественной палаты России выявили 13 человек, которые системно распространяли фейки в Википедии.
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Путин объяснил санкции нежеланием России плясать под чужую дудку
Санкции Соединенных Штатов против России введены, поскольку наша страна не захотела плясать под чужую дудку, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в авиационной отрасли.
«Нелегитимные санкции, ограничения вводились против нашей страны постоянно, на протяжении многих лет. Их цель – сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях», – цитирует Путина ТАСС.
Он подчеркнул, что все санкции были подготовлены заранее, и они были бы введены в любом случае.
«По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями», – подвел итог глава государства.
До этого в ходе совещания он уже отмечал, что введенные западными странами антироссийские санкции – это плата за свободу и независимость.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Кадыров потребовал от Байдена увеличить поставки «Джавелинов» на Украину
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПТРК «Джавелин» на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам.
«Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации», – заявил Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе.
«Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие. Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
В четверг Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90–95%, последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». В понедельник глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили дальнейшее освобождение города. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, чтобы «поднять боевой дух ребят, (…), скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий (…), чтобы освободить Мариуполь».
Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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