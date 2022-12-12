Русская культура способна развалить Запад

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12 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
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Запад с помощью ультиматумов захотел навязать России «Минск-3»

США перестают сдерживать Киев от ударов по территории России Senior Airman Beaux Hebert/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В НАТО всё чаще говорят о риске прямого столкновения с Россией, но надеются этого избежать. Западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что США уже отказались от призывов к Киеву не наносить удары по России. Чего хочет добиться Запад ультимативными заявлениями в адрес Москвы? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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В Эстонии созрел бунт в защиту советского прошлого

Даже фасады старинных зданий подвергаются в Эстонии декоммунизации Peter Van den Bossche/Wikipedia
Российская спецоперация на Украине побудила эстонские власти начать кампанию по уничтожению в стране любых следов советской символики. Как уверяет ряд эстонских политиков, пятиконечная звезда или высказывание Ленина «угрожают нашей безопасности». Против подобного экстремизма восстали даже влиятельные представители эстонской интеллигенции, потребовавшие прекратить уничтожение «культурного наследия». Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Русская культура способна развалить Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад уже сейчас не обеспечивает себя достаточным количеством произведений искусства. Он фактически настолько обнищал, что уже сам нуждается в импорте культуры. Это дает другим странам и цивилизациям огромное преимущество, и было бы преступлением его не использовать. Подробности...

Должны были разделиться, но все больше объединяемся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Гражданское общество, о котором говорили десятилетиями, на которое надеялись одни и которого опасались другие, кристаллизуется сегодня вокруг помощи фронту. Подробности...
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Трамп сделал свое дело, Трамп может уходить

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Трамп стал реакцией американской души на новую революцию неолиберализма, на очередное обрушение традиционного мира, которое все мы сегодня переживаем. Трамп сделал всё, что мог. Но теперь, видимо, пришла пора уступать дорогу молодым. Подробности...
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Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

Обсуждение: 4 комментария

Виктор Бут вернулся в Россию

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Дмитрий Орехов

    Русская культура способна развалить Запад

    Дмитрий Орехов
    писатель
    		12 декабря 2022, 18:14

    Перед каждой конфликтующей стороной встает вопрос: как убедить противника, что его поражение неминуемо? Выгоды от такого воздействия на сознание огромны, ведь даже обычный человек принимает решения не столько на основе фактов, сколько на основе их интерпретации. История знает случаи, когда победивший на поле боя, неверно оценив обстановку, уступал проигравшему. Во время Семилетней войны российские полководцы не поверили в свою удачу и подарили уже фактически завоеванную Пруссию разгромленному русско-австрийскими войсками Фридриху II.

    Запад уже давно демонстрирует признаки разложения, сфера его влияния уменьшается, а попытки навязать свои взгляды вызывают глухой ропот и недовольство. Но есть одно «но». За последние 400 лет бесконтрольного колониального грабежа и экспансии наш противник совершенно отвык идти на попятную. И это большая проблема. Пока западный человек верит в свою победу, пока он считает себя ковбоем Мальборо, оседлавшим лошадь истории, Запад будет переть напролом и с презрением отвергать саму возможность компромисса. Выход из этой ситуации только один: объяснить, наконец, ковбою, что происходит.

    В этом смысл информационно-психологической войны. Когда-то, во времена СССР, они сломали нас. Теперь мы должны сломать их.

    Однако здесь мы встречаемся с очевидной трудностью. Как доказал известный голландский ученый Тён ван Дейк, первым шагом в контроле над дискурсом является контроль над контекстом. А контекст для любых сообщений из России выстроен негативный, причем Запад выстраивал его десятилетиями, если не столетиями. Нелегко произносить речи перед собранием, если вас всякий раз представляют в негативном ключе. Все шлюзы доверия с той стороны перекрыты, все люки наглухо задраены, и сама мысль, что информацию из России можно воспринимать всерьез, объявлена абсолютной крамолой. Что же нам делать? Опустить руки? Ни в коем случае.

    Способ доносить информацию всегда есть. Легко пресечь такие виды дискурса, как политический, публицистический и медийный, но почти невозможно перебить дискурс художественный. Послание в художественной форме преодолевает все преграды. Бессмысленно предварять авторское чтение рассказа словами: «А сейчас перед вами выступит плохой сочинитель». Любой человек скажет на это: «Ладно, пусть выступает, а я уж сам решу, насколько он плох».

    Фото: Guo Chunju/Xinhua/Global Look Press

    В отличие от публицистической статьи и научного труда (здесь можно пройтись по цепочке доводов и все оспорить), художественное произведение непроверяемо и неоспоримо. Оно несет проверку в самом себе. Если произведение хорошо само по себе, если оно состоялось как факт искусства, опровергнуть его невозможно. Именно поэтому художественная форма является лучшим (а иногда и единственным) способом доносить смыслы до враждебной аудитории.

    Когда-то Советский Союз был разрушен с помощью художественной формы. Советская идеологическая машина вполне справлялась с западной пропагандой, однако против «Скотного двора» и «Архипелага ГУЛАГа» противоядия не было. На Западе это хорошо понимали. «Скотный двор» еще в 1947 году перевели на украинский, потом последовали переводы на другие языки СССР. А когда все (или почти все) в нашей стране поверили, что мы живем на скотном дворе (в ГУЛАГе), Советский Союз пал.

    Магия художественной формы творит чудеса. Как объяснил еще Макиавелли, любое государство держится не только на силе, но и на доверии к власти (согласии). Утрата доверия приводит к краху. И если с силой Запада мы пока ничего не можем сделать, то согласие в атлантистских странах, нарушаемое то бунтами желтых жилетов, то выступлениями трампистов, – вполне уязвимая и доступная для наших атак мишень. Когда мы убедим западного человека в том, что его мир – самая распоследняя дрянь и гадость (как, собственно, это и есть на самом деле), рухнет и власть политиков-глобалистов. Выбив подпорку согласия, мы превратим Запад в жалкого уродца, в колосс на одной единственной глиняной ноге.

    Именно поэтому мы должны, во-первых, подкармливать западных Солженицыных (представителей западной культуры, сражающихся с глобалистской антиутопией), а во-вторых, создавать произведения искусства, что называется, на экспорт.

    Делать это непросто, но, к счастью, сейчас очень многое складывается в нашу пользу. Атаки либералов на христианское основание западной цивилизации привели к размыванию ценностной базы, а без ценностей всякая культура хиреет. Неудивительно, что Запад уже сейчас не обеспечивает себя достаточным количеством произведений искусства, подменяя их симулякрами и образцами масскульта. Фактически Запад настолько обнищал, что уже сам нуждается в импорте культуры. Это дает другим странам и цивилизациям огромное преимущество, и было бы преступлением его не использовать.

    Все это возлагает определенную ответственность на нашу культуру. К сожалению, сейчас она порядком разорена, если не сказать – разгромлена. Правда, это не естественное ее состояние, а итог либерально-рыночного насилия последних лет. Однако Россия – страна великих традиций и великих возможностей. На культурном фронте все еще может перемениться.

    И мы в любом случае должны дать этот бой.

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