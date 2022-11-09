Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

На прошлой неделе Джорджа Мелони ездила в Брюссель. Тот факт, что бывший критик ЕС выбрала именно этот город для своей первой зарубежной поездки в качестве главы итальянского правительства, говорит нам: ЕС больше не является врагом для руководства Италии. В Германии по этому поводу истерика.

Ну как же – так долго Мелони со смаком называли «пост-фашисткой» (что для немецкой публики равно «гитлергитлергитлер»), ультраправой, подружкой Путина, Орбана и Берлускони, что сами себя загипнотизировали и полностью лишили способности мыслить здраво, а также прогнозировать процессы хотя бы на один шаг вперед.

Но факты таковы: итальянская правая националистка Мелони, которая еще несколько месяцев назад была известна своей громкой критикой ЕС, теперь показывает, что у нее другие приоритеты – ЕС больше не враг, с которым нужно бороться, чтобы собрать голоса избирателей, а отныне самый важный союзник Италии.

Она знает, что успех ее страны и ее правительства неразрывно связан с ЕС: из-за примерно 190 миллиардов евро, которые Брюссель передаст Риму из фонда «Следующее поколение ЕС», созданного для устранения экономических проблем Европы после пандемии; из-за фискальных правил ЕС, которые будут определять бюджет Италии; и не в последнюю очередь – из-за миграционной политики, где Мелони надеется на большую поддержку Брюсселя.

Ну хорошо, а что она сейчас предлагает своему избирателю?

Первым делом Мелони предложила ограничить право на собрания. Нет, это не про демонстрации. Вы будете смеяться, но это как раз по запросу «простого народа» – чтобы придушить нелегальные рейв-вечеринки, которые достают обывателя. Увеличение порога наличности, которой можно рассчитываться в быту – было 2000 евро, теперь типа 10 000. Отмена драконовских «пандемийных мер». Все это должно порадовать ее избирателя. И избиратель, по идее, сейчас должен более мягко отнестись к тому, что для Мелони теперь вроде ЕС не враг, а некая институция, с которой надо выстраивать выгодные отношения.

Для немцев, которых шокирует, что члены партии Мелони могут спокойно зигануть (римский салют в Риме не запрещен, в Берлине за Hitlergruss можно схлопотать 500 евро штрафа), эта оттепель прямо сплошное расстройство. Потому что, если Мелони покажет себя надежным, умеренным главой правительства, ее будут серьезно воспринимать в Брюсселе. В конце концов, будучи третьей по величине экономикой и чистым вкладчиком в бюджет ЕС, Италия является самым важным игроком в нем после Германии и Франции. Поэтому интересы страны заслуживают того, чтобы их услышали – и это может стать проблемой для Германии, потому что интересы Италии противоречат интересам Германии по многим пунктам.

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Например, Мелони продвигает идею ограничения цен на газ в масштабах всего ЕС, чего не хочет канцлер Олаф Шольц в таком всеобъемлющем виде. Мелони также стремится к смягчению Пакта стабильности ЕС, который определяет финансовую политику стран ЕС, и хочет, чтобы ЕС продолжал брать на себя совместные долги в будущем – оба предложения являются красной тряпкой для министра финансов Германии Кристиана Линднера.

Только в области миграционной политики интересы Германии и Италии могут сойтись, даже если, на первый взгляд, так не кажется. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози объявил, что он откажет морским спасательным судам под немецким флагом в доступе в итальянские порты, тем самым вернув воспоминания о политике «закрытых портов», которую проводил его предшественник Маттео Сальвини. Но в то же время и Италия, и Германия стремятся реорганизовать миграционную политику в ЕС. И тут приходит Макрон.

Мелони солидаризируется с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросам фискальной политики. Если она может заключить с ним союз, чтобы продвигать свои интересы, это будет альянс против интересов Германии: отношения между Францией и Германией в настоящее время находятся на низшей точке. Альянс между Италией и Францией уже оправдал себя при Драги. Италия получила 200 миллиардов от ЕС. Возможно, это повторится. Посмотрим.

Позиция Германии в настоящее время слабее, чем обычно. Обычно Германия считает себя образцом страны – члена ЕС, но теперь ей приходится признать, что она совершала ошибки. Прежде всего она слишком зависима от российского газа. В связи с этим Германия зависит от доброй воли соседей по ЕС, которые делятся своим газом. Таким образом, создаются хорошие условия для ослабления доминирования Германии в ЕС.