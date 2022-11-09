Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

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9 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Россия предупредила мир о новой экономической опасности

Новый мировой кризис будет сильно отличаться от кризиса 2008-2009 годов Владимир Трефилов/РИА Новости
Пессимистичный сценарий, который предлагает мировую рецессию, стал в последнее время еще реальнее, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Хотя базовый сценарий прогноза регулятор по-прежнему считает наиболее вероятным. Что же стимулирует мир к новой катастрофе? И почему новый мировой кризис не будет похож ни на один предыдущий в 21-м веке? Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

В Госдуме решили проверить причастность британских спецслужб к теракту на Крымском мосту The Institute for Statecraft/YouTube
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста. Луговой также напомнил о переписке Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста». Чем еще известен Доннелли и какими могут быть результаты проверки со стороны прокуратуры?  Подробности...
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Почему в Европе исчезают лекарства

Даже отстояв в очереди, во многих европейских аптеках невозможно купить необходимое Francois Mori/AP/ТАСС
Евросоюз, который еще недавно казался обществом всеобщего благополучия и изобилия, сталкивается теперь не только с проблемами в энергетике. В европейских аптеках с некоторых пор невозможно купить самые необходимые и простые лекарства. Судя по всему, европейские страны настиг системный фармацевтический кризис. Как такое произошло? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нового итальянского премьера Мелони так долго называли «пост-фашисткой», ультраправой, подружкой Путина, Орбана и Берлускони, что сами себя загипнотизировали и полностью лишили способности мыслить здраво. Подробности...

Путь к многополярному миру лежит через Индию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Индийское начало разыграно нами успешно, и продолжение сулит хорошие перспективы. Это эффектная партия, так как в ней почти гарантирован выигрыш обоим партнерам. Подробности...

Европа будет нужна России по остаточному принципу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Европой России после завершения СВО придется строить по остаточному принципу – и в политике, и в экономике, и в области культуры. Но зато можно избавиться от лишних иллюзий и установить новый мир. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Дефицит лекарств на Западе

Кому нужны переговоры с Украиной

Тектонический сдвиг в Косово

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Игорь Мальцев

    Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		9 ноября 2022, 12:10

    На прошлой неделе Джорджа Мелони ездила в Брюссель. Тот факт, что бывший критик ЕС выбрала именно этот город для своей первой зарубежной поездки в качестве главы итальянского правительства, говорит нам: ЕС больше не является врагом для руководства Италии. В Германии по этому поводу истерика.

    Ну как же – так долго Мелони со смаком называли «пост-фашисткой» (что для немецкой публики равно «гитлергитлергитлер»), ультраправой, подружкой Путина, Орбана и Берлускони, что сами себя загипнотизировали и полностью лишили способности мыслить здраво, а также прогнозировать процессы хотя бы на один шаг вперед.

    Но факты таковы: итальянская правая националистка Мелони, которая еще несколько месяцев назад была известна своей громкой критикой ЕС, теперь показывает, что у нее другие приоритеты – ЕС больше не враг, с которым нужно бороться, чтобы собрать голоса избирателей, а отныне самый важный союзник Италии.

    Она знает, что успех ее страны и ее правительства неразрывно связан с ЕС: из-за примерно 190 миллиардов евро, которые Брюссель передаст Риму из фонда «Следующее поколение ЕС», созданного для устранения экономических проблем Европы после пандемии; из-за фискальных правил ЕС, которые будут определять бюджет Италии; и не в последнюю очередь – из-за миграционной политики, где Мелони надеется на большую поддержку Брюсселя.

    Ну хорошо, а что она сейчас предлагает своему избирателю?

    Первым делом Мелони предложила ограничить право на собрания. Нет, это не про демонстрации. Вы будете смеяться, но это как раз по запросу «простого народа» – чтобы придушить нелегальные рейв-вечеринки, которые достают обывателя. Увеличение порога наличности, которой можно рассчитываться в быту – было 2000 евро, теперь типа 10 000. Отмена драконовских «пандемийных мер». Все это должно порадовать ее избирателя. И избиратель, по идее, сейчас должен более мягко отнестись к тому, что для Мелони теперь вроде ЕС не враг, а некая институция, с которой надо выстраивать выгодные отношения.

    Для немцев, которых шокирует, что члены партии Мелони могут спокойно зигануть (римский салют в Риме не запрещен, в Берлине за Hitlergruss можно схлопотать 500 евро штрафа), эта оттепель прямо сплошное расстройство. Потому что, если Мелони покажет себя надежным, умеренным главой правительства, ее будут серьезно воспринимать в Брюсселе. В конце концов, будучи третьей по величине экономикой и чистым вкладчиком в бюджет ЕС, Италия является самым важным игроком в нем после Германии и Франции. Поэтому интересы страны заслуживают того, чтобы их услышали – и это может стать проблемой для Германии, потому что интересы Италии противоречат интересам Германии по многим пунктам.

    Фото: Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Например, Мелони продвигает идею ограничения цен на газ в масштабах всего ЕС, чего не хочет канцлер Олаф Шольц в таком всеобъемлющем виде. Мелони также стремится к смягчению Пакта стабильности ЕС, который определяет финансовую политику стран ЕС, и хочет, чтобы ЕС продолжал брать на себя совместные долги в будущем – оба предложения являются красной тряпкой для министра финансов Германии Кристиана Линднера.

    Только в области миграционной политики интересы Германии и Италии могут сойтись, даже если, на первый взгляд, так не кажется. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози объявил, что он откажет морским спасательным судам под немецким флагом в доступе в итальянские порты, тем самым вернув воспоминания о политике «закрытых портов», которую проводил его предшественник Маттео Сальвини. Но в то же время и Италия, и Германия стремятся реорганизовать миграционную политику в ЕС. И тут приходит Макрон.

    Мелони солидаризируется с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросам фискальной политики. Если она может заключить с ним союз, чтобы продвигать свои интересы, это будет альянс против интересов Германии: отношения между Францией и Германией в настоящее время находятся на низшей точке. Альянс между Италией и Францией уже оправдал себя при Драги. Италия получила 200 миллиардов от ЕС. Возможно, это повторится. Посмотрим.

    Позиция Германии в настоящее время слабее, чем обычно. Обычно Германия считает себя образцом страны – члена ЕС, но теперь ей приходится признать, что она совершала ошибки. Прежде всего она слишком зависима от российского газа. В связи с этим Германия зависит от доброй воли соседей по ЕС, которые делятся своим газом. Таким образом, создаются хорошие условия для ослабления доминирования Германии в ЕС.

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