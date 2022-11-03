Англичанка продолжает усердно гадить

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3 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из 300 тысяч россиян, призванных на службу, сейчас 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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В Европе начали догадываться об устроенной США и Украиной ловушке

Боевые действия на Украине разоряют Евросоюз REUTERS/Valentyn Ogirenko
Все больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто все это устроил и почему: «Все больше доказательств того, что за происходящим стоят США», – говорят выходящие на манифестации. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...

Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Запад хочет, чтобы России попросту не было

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам придется всерьез продумать будущее России на много лет вперед. Если мы давно уже не строим коммунизм и больше не хотим быть обезьянами Запада, то без нового видения будущего нам не обойтись. Подробности...
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Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

Германия отрывает Казахстан от России

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Тимофей Бордачёв

    Англичанка продолжает усердно гадить

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		3 ноября 2022, 16:15

    Мы не знаем пока, насколько достоверными являются сообщения СМИ о том, что бывшая премьер Великобритании текстом информировала американского министра иностранных дел о некоем «сделанном деле» вскоре после террористической атаки на газопровод «Северный поток». Однако сформированная за столетия репутация этой державы такова, что поверить в правдивость данной информации совсем не сложно.

    За свою внешнеполитическую историю британцы совершили столько «подвигов» сомнительного характера, что исключать их причастность к самым немыслимым злодеяниям можно только из опасений столкнуться с еще большими гадостями. И уж тем более легко представить Лондон идущим на самые крайние и экстравагантные меры, если поместить наши подозрения в общий контекст отношений России и Великобритании. А они представляют собой пример наиболее устойчивого антагонизма, существующего между великими державами последние минимум 300 лет.

    Не случайно, что «англичанка гадит» стало с чьей-то легкой руки одним из наиболее устойчивых фразеологизмов для обозначения природы политики Британии в отношении российских интересов и одновременно отношения к ней в России. Оно может травмировать наблюдателя своей просторечностью. Но достаточно точно определяет суть дела и, самое главное, экономит слова, которые нужно было бы использовать для более пространных характеристик.

    Британская внешняя политика действительно является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. Это, кстати, становится для нас дополнительным раздражающим фактором – Россия в международных отношениях традиционно выступает с позиций внутреннего морального превосходства, и не без причины. Мы находимся на разных концах Европы – поэтому почти никогда не имели возможности долго воевать друг с другом. Россия и Британия вызывают раздражение остальных европейцев тем, что никогда еще не терпели стратегических поражений и вообще – это две мировые державы, способные похвастаться несколькими столетиями непрерывной суверенной истории.  

    Сейчас традиционно вступающие в противоречие интересы России и Британии сошлись вокруг украинской проблемы. С самого начала военной фазы конфликта на этой территории официальный Лондон оказывает киевским властям всевозможную поддержку, которая, весьма возможно, идет намного дальше простых поставок вооружений. Многие даже рассматривают британцев в качестве «боевого отряда» США, присутствие которого освобождает Вашингтон от исполнения своими руками наиболее деликатных и рискованных задач в зоне противостояния. Именно поэтому в последних заявлениях России именно британская сторона указывается в качестве исполнителя или организатора нескольких громких террористических актов в отношении российской гражданской инфраструктуры или военных. И мы можем быть уверены в том, что британцы станут в свое время последними из тех, кто признает свершившимся фактом достижение Россией своих целей на Украине.  

    Фото: REUTERS/David Moir

    Британия ведет с Россией борьбу по нескольким причинам. Во-первых, конфликт со всеми остальными является для этой державы наиболее естественным состоянием. Даже необходимость подчиняться США и следовать их указаниям доставляет британцам серьезные душевные страдания. Не зря именно этой культуре мы обязаны появлением политической философии Томаса Гоббса, провозглашающей «войну всех против каждого» нормальным состоянием отношений между народами. Во-вторых, Лондон должен до последнего доказывать свою верность США: англичане уже столько наворотили в отношениях с Германией и Францией, что назад в Европу им дороги нет. А здесь есть шанс хотя бы немного прицепиться к американскому кораблю, который в силу своих размеров все равно не потонет. Такой исход глобального переустройства будет вполне приемлемым для державы, которая за 100 лет смогла превратиться из мировой империи в «Сингапур на Атлантике». Тем более, что Британии здесь есть что предложить – это циничная дипломатия, приличные спецслужбы и остатки вполне современных вооруженных сил.

    В-третьих, чем глубже будет кризис на востоке Европы, тем хуже для Германии – традиционного врага британцев на континенте. Если и есть в мире держава, больше всех мечтающая утопить самодовольный «сумрачный тевтонский гений» в болоте экономического кризиса – то это именно Великобритания. Особенно после унижений, которым Лондон последние пять лет подвергали выступавшие под личиной Евросоюза немецкие переговорщики и лоббисты. Крах Европейского союза и его главных бенефициаров – французов и немцев – может вернуть Европу в хаотическое состояние. А здесь Британия будет чувствовать себя как рыба в воде. Особенно, если по итогам украинского кризиса получится сохранить Польшу. Агрессивность этой страны могла бы «поджаривать» германского поросенка с другого бока и одновременно причинять беспокойство России. 

    И наконец, внешнеполитическая настойчивость Британии – это результат ее внутреннего положения. Ни для кого не секрет, что сейчас эта страна переживает период серьезного кризиса. Самый верный его признак, который заметен тем, кто не погружен во внутреннее положение острова – это частая смена глав правительства и, самое главное, персоналии, занимающие это место. Великобритания давно не баловала глаз яркими и убедительными премьерами. С момента прихода к власти Тони Блэра в 1997 году политические идеалы или партийные ценности вообще отступили на второй план – самым важным стало удержание власти ради нее самой. Все последующие главы кабинета были фигурами техническими, включая консерватора Кэмерона, при котором страна приняла решение о выходе из Европейского союза. Совместными усилиями несколько британских кабинетов за 25 лет смогли истратить все наследие стабильной эпохи 1980–1990-х годов и не создать ничего убедительного взамен.

    Но политический авантюрист Борис Джонсон, как и Тереза Мэй, все-таки были представителями истеблишмента. А вот полюбившаяся нам Лиз Трасс и сменивший ее через 45 дней очень богатый индиец – это уже не политики, а индикаторы. Индикаторы того, что в стране либо не осталось серьезных претендентов на высокую должность, либо имеющиеся достаточно умны, чтобы не занимать ее в совершенно безвыходной для национальной экономики и политики ситуации.

    Складывается впечатление, что британская элита вручает формальные бразды управления страной тем, кого совершенно не жалко с точки зрения их дальнейшего присутствия в приличном обществе. Предыдущий и нынешний премьеры – это технические назначенцы, которых можно уволить без опасений создать раскол в правящей элите подобно тому, как увольняют индийских юристов и менеджеров после перехода корпораций в руки нового собственника.

    Пока британскую элиту – внутри страны и во внешней политике – спасает здоровый цинизм и отношение ко всему, как к игре. Неслучайно в период переговоров о выходе Британии из Евросоюза один немецкий журналист охарактеризовал правящий класс этой страны как людей, которые «могут делать любую глупость, зная, что им за это ничего не будет». Стойкость английской нации и солидные богатства, накопленные в колониальную эпоху, пока позволяли Лондону достаточно легко выходить из всех авантюр и кризисов. Однако было бы легкомысленно считать, что такое положение будет продолжаться бесконечно.

    Тем более, что вся история Британии за последние 100 лет – это движение от потери к потере: даже победа во Второй мировой войне оказалась стратегическим поражением и привела к потере огромной империи. На этом безрадостном фоне даже победа в 1982 году над третьеразрядной аргентинской диктатурой выглядела событием колоссального масштаба. Сейчас британские элиты вступили в очередную увлекательную игру, и мы не знаем, каковы будут ее итоги. Только одно является достаточно очевидным, поскольку имеет под собой глубокую историческую и культурную основу – пока существует Англия, мелкие неприятности с ее стороны нам гарантированы.

     

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