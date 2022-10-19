Не спешите вступать в Панические войны

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19 октября, среда  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Почему про «Северные потоки» можно забыть

России проще построить новый газопровод, чем ремонтировать подорванные трубы Blueye/Reuters
Опубликованы фото и видео разрушенных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Тем временем российских следователей отказываются допускать к расследованию, а специалистов Газпрома – к месту подрывов. Встает закономерный вопрос: а стоит ли вообще рассматривать возможность восстановления этих газопроводов? Подробности...
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На каких условиях России выгодно продлить зерновую сделку

При продлении сделки для черноморских зерновозов могут открыть еще один украинский порт ZUMA Press/Global Look Press
И Запад, и Украина, и Турция всячески дают России понять, что очень хотели бы продления так называемой зерновой сделки – соглашения по вывозу зерна из украинских портов. Однако фактически во время выполнения текущего соглашения Россия была обманута. Стоит ли поддерживать этот договор – и если да, то на каких условиях? Подробности...
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Где стоит ждать нового российского наступления

С прибытием резервистов на линии фронта больше не останется «серых зон» РИА Новости
Не дожидаясь прибытия резервистов, проходящих пока обучение в тылу, российские войска взяли под контроль село Воробьевка на Купянском направлении. Возможно, этот локальный успех предвещает более масштабный натиск. Очевидно, что с прибытием резервистов расклад сил изменится и следует ждать нового российского наступления. Где самые уязвимые участки фронта у ВСУ? Подробности...
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Киев тянет Израиль к войне с Россией

Израильские системы ПВО «Железный купол» очень хочет заполучить Украина imago images/Global Look Press
Украина намерена официально обратиться к Израилю с просьбой о поставках вооружений. Какие именно виды оружия нужны Киеву от Израиля, кто именно в руководстве еврейского государства выступает в поддержку таких поставок, почему реализация подобных намерений станет для Москвы пересечением «красных линий» и чем на это может ответить Россия? Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Не спешите вступать в Панические войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки. Подробности...

Почему священнику нельзя брать гранатомет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо. Подробности...
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Почему элиты из Засраненбурга управляют Европой

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Как Иран стал врагом Украины

Украина признала Ичкерию

Атака дронов на Киев

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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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    Где стоит ждать нового российского наступления

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    Почему про «Северные потоки» можно забыть

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    До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
    Владислав Исаев

    Не спешите вступать в Панические войны

    Владислав Исаев
    политолог
    		19 октября 2022, 17:30

    Был в Древнем Мире такой полководец Квинт Фабий Максим. Нашим современникам он известен, прежде всего, благодаря Второй Пунической войне и противостоянию с Ганнибалом. Но к началу этой войны Квинт был уже опытным и прославленным полководцем. Поучаствовал и в Первой Пунической войне в разных должностях, затем разбил племена лигуров.

    Так что неудивительно, что после поражений римлян от вторгшихся через Альпы карфагенян при Требии и Тразименском озере Сенат передал ему диктаторские полномочия на полгода. Впрочем, поспособствовало этому и то, что оба разбитые до этого Ганнибалом консула принадлежали к враждебной Фабию партии. Что любопытно, изначально самыми ярыми сторонниками войны с Карфагеном из-за его завоеваний в Испании была именно эта партия, включавшая Эмилиев, Клавдиев и ряд других славных римских родов.

    Фабий смог быстро успокоить общественное мнение, объяснив поражения предшественников пренебрежением к религиозным обрядам и приказав жрецам поднажать по религиозной части. А заодно провел мобилизацию и сформировал новые легионы. Но, в отличие от предшественников, в сражение с Ганнибалом не полез. Он преследовал его армию, но каждый раз занимал заведомо более выигрышные позиции, так что даже со своими великолепными войсками пунн не решался вступать в бой. А тем временем летучие отряды Фабия резали фуражиров противника и уничтожали отделившиеся от основной армии отряды, постепенно ослабляя армию вторжения.

    Но тем временем его оппоненты в Риме из партии Эмилиев не дремали. Их поражения забылись, и они стали настраивать квиритов против Максима. Обвиняли его в трусости и лени, «договорняке» с врагом, заявляя, что любой другой на его месте давно бы разбил наглого африканского семита. Даже прозвище ему дали обидное – «Кунктатор», то есть Медлитель. Им даже удалось выдвинуть на равную с Фабием позицию своего ставленника на должности командующего конницей – Марка Минуция Руфа. Но тот со своей идеей решительных действий быстро попал в ловушку Ганнибала, и лишь Фабий со своей частью армии смог его спасти.

    Тем не менее пропаганда сыграла свою роль – ведь тем, кто занят делом, некогда разглагольствовать на Форуме. И полномочия Фабия не продлили. А один из избранных после этого консулов с огромной армией, накопленной стараниями Кунктатора, под те самые лозунги решительного сражения влезли в битву при местечке Канны, название которого после этого стало нарицательным.

    После разгрома балаболы несколько поутихли, особенно те, кто остался на поле боя в Каннах или оказался в рабстве у пуннов, а Квинт вновь взялся за привычное дело – спасение Рима. Дело это было небыстрое, но тактика Фабия давала плоды. Постепенно он лишил Карфаген всех союзников и всех баз в Италии. И даже демонстративный марш Ганнибала на Рим, призванный спасти осажденную Капую, стараниями Фабия не принес плодов – осаду снимать не стали, и богатейший союзник пуннов пал. Хотя, пожалуй, истерика по поводу приближения врага к Риму была погромче, чем после взрыва Крымского моста. Вообще из-за обилия массовых истерик те войны с полным правом можно переименовать из Пунических в Панические.

    В результате этой стратегии Ганнибал растерял большую часть войск, утратил поддержку в Карфагене и до смерти надоел тем италийским городам, которые раньше надеялись на него в освобождении от Рима. И хотя итоговая слава победителя Ганнибала досталась, по иронии судьбы, представителю противоположной партии Сципиону, устроившему авантюру с высадкой в Африке, прозвище «Кунктатор» с тех пор никто и никогда уже не употреблял в ругательном смысле. А термин «фабиева тактика» навсегда стал синонимом мудрости. История со временем расставляет все по местам.

    В нашем отечестве общественное мнение тоже вмешивалось в военные действия. Нужно было только правильно поднести его правителю. Вот и Барклая де Толли, с первых дней войны 1812 года проводившего «фабианскую» стратегию, Александру I под вопли сторонников решительной битвы пришлось сместить. И хотя сменивший его Кутузов поднаторел в придворных интригах никак не меньше, чем в военном деле, но и ему эти пляски истеричных леммингов не позволили долго избегать решающей битвы.

    Результатом стало Бородинское сражение. Итоги его разные историки оценивают по-разному, кто-то записывает победу по очкам французам, кто-то русским, кто-то настаивает на «боевой ничьей». Но чьи бы подсчеты потерь ни были в итоге ближе к истине, одно можно сказать со всей определенностью – победе над Наполеоном это сражение в итоге никак не помогло. Более того, если бы Бонапарт вошел в Москву с большим количеством войск, проблемы снабжения стали бы для него только острее. И последовавшие голод и болезни унесли бы еще больше солдат Великой армии.

    Впрочем, есть в нашей истории и более трагичные примеры того, как общественное мнение негативно повлияло на исход войн, которые, хоть и не были удачными, к моменту капитуляции России отнюдь не были проиграны. Я имею в виду Крымскую и Русско-Японскую войны. В обоих случаях Россия не утратила полностью возможностей для продолжения войны. Более того, ресурсы противников, как финансовые, так и кадровые, оба раза были к концу боевых действий в худшем состоянии, чем у России. Но оба раза всёпропальщики формировали общественное мнение, в итоге приведшее к капитуляции. Да и в Первую мировую война была проиграна в первую очередь в газетах и салонах, где пересказывали байки о том, что у царицы в спальне телеграф для связи с немецким Генштабом.

    Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. И даже если бы государство попыталось, заткнуть рот агитаторам сегодня гораздо сложнее. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки, когда нам можно было вливать в уши любой бред.

    Я не призываю в голос петь дифирамбы властям. Просто надо помнить, что за любой подобной агитацией всегда стоят группы интересов, будь то римские аристократические партии, придворные группировки, экспортеры зерна в Англию или рвущаяся к власти буржуазия России начала XX века. Эти группы часто путают свои хотелки с интересами государства, а главное, за любой исход войны платить придется не им, а нам, простым квиритам.

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