Почему мы не злорадствуем над Украиной

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14 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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США обнародовали новые методы борьбы с Россией

В стратегии нацбезопасности упор сделан на развитие американского «гиперзвука» US Air Force
Администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину. Одновременно Пентагон впервые за 40 лет принял новое «Полевое руководство». Как взаимосвязаны эти два документа? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Почему мы не злорадствуем над Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы не мстим, поэтому наша армия не занимается и не будет заниматься террором против мирных жителей, а лозунг «убей украинца» никогда не станет у нас популярным. Подробности...

Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...

Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
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Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Как спецоперацию изменит зима

Как США и НАТО обманули СССР

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Игорь Караулов

    Почему мы не злорадствуем над Украиной

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		14 октября 2022, 09:00

    Попытка уничтожения Крымского моста, предпринятая киевскими террористами, вызвала волну злорадства на Украине, как на официальном уровне, так и среди простых граждан. Была оперативно выпущена почтовая марка по случаю великой «перемоги»; в центре Киева власти соорудили инсталляцию с изображением пылающего моста, и прохожие стояли в очереди, чтобы сделать селфи на её фоне.

    «Очень нравится, как оно горит, люди суетятся. Очень долго этого ждали», – говорит киевлянка Кристина корреспонденту украинского телеканала. Ей вторит киевлянин Александр: «Сегодня будем открывать бутылку вина и отмечать».

    Украинское общество на какое-то время приобрело характер пьяного зайца. Мой дальний родственник из Одессы, сбежавший в Канаду от мобилизации, звонил белгородской тётке и бахвалился, что скоро Белгород будет украинским. Да что там Белгород, вся Россия будет Украиной.

    Но радость фраера не может длиться долго. Прошло два дня, и ракеты полетели по всей Украине, поражая объекты критической инфраструктуры. Не остался в стороне и Киев, жители которого из очередей за триумфальным селфи тут же переместились в очереди за бензином и товарами первой необходимости. В это время по Крымскому мосту уже спокойно шли не только железнодорожные составы, но и легковые автомобили. «Перемога» оказалась частичной и временной. Получается, теперь россиянам пришла пора злорадствовать? 

    Конечно, в Москве настроение повысилось: наше руководство показало, что готово действовать решительно и всерьёз. Повысилось настроение и в новых российских регионах: наконец-то то и в Киеве люди смогли почувствовать на своей шкуре, как последние восемь лет живёт Донецк и последние полгода – Энергодар и Новая Каховка. В этом была некая справедливость. Но злорадства как такового не было, как не было и победной эйфории. Преобладало трезвое осознание необходимости происходящего.

    Почему же мы не злорадствуем? Прежде всего потому, что отношение украинцев к Крымскому мосту и наше отношение к целям на территории Украины не симметричны. Для киевского режима Крымский мост – воплощение чужого инженерного таланта и человеческого труда. Именно по труду и по таланту, двум ненавистным для нацистов вещам, и был нанесен террористический удар.

    Для нас же за словами «объекты критической инфраструктуры» скрывается наше собственное историческое достояние, которое создавалось когда-то всей большой страной. Нам приходится бить не по Киеву Петлюры и Бандеры; в этом Киеве ничего нет, кроме бесполезных трезубцев и вышиванок. Нам приходится, скрепя сердце, бить по Киеву Булгакова и Королёва, Антонова и Патона,

    по наследию русской и советской интернациональной Украины, поскольку националисты за годы независимости практически ничего не построили. Крупнейшая киевская ТЭЦ-6, которая была поражена российскими ракетами, построена в 1981 году. Важнейшая Бурштынская ТЭС на западе Украины была введена в строй в 1965 году.

    Если вслед за энергетикой дойдёт очередь до мостов, то мост Патона в Киеве был бы одной из наиболее логичных целей. Но ведь речь идёт об одном из советских чудес света. Это первый в мире мост, полностью выполненный с помощью сварки. Его построил, конечно, никакой не петлюровец и не бандеровец, а Евгений Оскарович Патон, немец по крови, русский по духу, создатель отечественной электросварки. Мосты в Киеве уже приходилось взрывать в сорок первом перед приходом немцев, и вот теперь снова может возникнуть такая задача. Как же мы можем злорадствовать по этому поводу?

    Мы не злорадствуем еще и потому, что нами не движет ненависть. Российские воздушные удары называют ударами возмездия, но на самом деле мы не мстим, не пытаемся оскорбить и унизить население противостоящего нам государства. Есть логика военных действий, есть военная необходимость. В свою очередь, военная необходимость во многом диктуется непрекращающимся потоком западной военной помощи, который движется в сторону Украины. Чтобы этим смертоносным подаркам сложнее было попадать на фронт, чтобы они убивали как можно меньше людей, нужно выполнить определенные действия, например, упразднить электрификацию украинских железных дорог, уничтожить узловые станции, автодорожные развязки и т.п.

    Поэтому жители Киева, Львова, Винницы и других украинских городов должны чётко отдавать себе отчёт в том, кому они обязаны своими невесёлыми утрами, тёмными вечерами и днями без горячей воды. Именно им, западным доброхотам, неутомимо клянущимся поддерживать Украину до конца.

    Мы не мстим, поэтому наша армия не занимается и не будет заниматься террором против мирных жителей, а лозунг «убей украинца» никогда не станет у нас популярным. Случаи гибели невинных людей в результате ракетных ударов – к счастью, немногочисленные – вызывают сочувствие в российском обществе. И в этом наше коренное отличие от тех украинцев, которые заражены вирусом национализма.

    Несчастный водитель фуры, взорвавшейся на Крымском мосту, которого цинично использовали втёмную, петербургские супруги-историки, погибшие при взрыве – эти жертвы для украинских патриотов, охваченных триумфальным угаром, как будто бы не существовали. По сути, теракт на Крымском мосту был продолжением истории с гибелью Дарьи Дугиной, которую украинские террористы также убили общественно-опасным способом.

    И отсюда ещё одна причина того, почему мы не злорадствуем. Просто нам сейчас не до торжества уязвлённого национального самолюбия. Мы бодрствуем, нам надлежит проявлять бдительность. Мы знаем, что враг попытается ударить снова. Мы знаем, что у него нет никаких моральных тормозов. Мы знаем, что ему удалось создать агентуру в России. Поэтому созерцание горящих объектов по ту сторону границы не должно избавлять нас от необходимости беречь друг друга и внимательно смотреть по сторонам. Путь к победе будет долог и труден, на нём будет ещё множество кочек и ям.

    Известие о взрыве на Крымском мосту застало меня в знаковом месте: на Боголюбовском лугу, на вымощенной камнем тропинке, ведущей ко храму Покрова на Нерли. Где-то далеко горели цистерны, рушились в море пролёты моста. А передо мной стоял храм, каким он был построен восемь с половиной веков тому назад. Стоял, пережив нашествие Орды, Смутное время и все последующие войны. И невозмутимость вечного камня была реальнее всех человеческих метаний и переживаний, всех сиюминутных зрад и перемог.

    Вот так и нам завещано стоять – твёрдо, спокойно, не поддаваясь низменным позывам.  

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