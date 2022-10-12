Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Общий государственный долг США достиг исторического максимума и на 3 октября составил 31,12 трлн долларов. Уровень долга вплотную приблизился к потолку, который в конце прошлого года одобрил президент Джо Байден – 31,4 трлн долларов. Вместе с тем, никто не сомневается, что потолок долга без проблем будет в итоге повышен. Дефолт американского казначейства, о котором уже лет двадцать мечтают антиамерикански настроенные люди по всему миру, а таких большинство, будет снова отложен на неопределенный срок.

Однако, вопреки расхожему мнению, главная проблема США – это не долг, а инфляция. Таргет Федрезерва – 2%, в августе потребительские цены выросли на 8,3% в годовом выражении. Как следствие 22 сентября ФРС повысила базовую ставку на 0,75% до 3-3,25%. Глядя на инфляцию, можно сделать вывод, что цикл повышения ставки не завершен. Доходность государственных облигаций США также демонстрирует рост. Год назад ставки краткосрочных казначейских облигаций были чуть выше нуля, у 10-летних и 30-летних облигаций – 1,5-2%. Сейчас ставки шестимесячных казначейских бумаг превышают 4%, доходность длинных, от 10 лет, находится на отметке 3,7-4%.

Рост ставки укрепляет доллар и вымывает капиталы в пользу США. Вероятно, в этот раз основной жертвой данного процесса станет Евросоюз. Процесс обесценения евро и перевода производств в США из Европы только набирает обороты. Логично было бы переводить производства в Россию, с очень комфортными ценами на энергоносители. Но с экономической логикой у европейцев – как политиков, так и глав компаний – давно проблемы. Возможно, в будущем году в одной или нескольких европейских стран будет поднят вопрос о выходе из зоны евро. Это естественно ускорит падение курса евро против всех основных валют. Наиболее вероятные кандидаты на это Греция, Италия и Испания. Хотя такие разговоры время от времени звучат даже во Франции. Причина проста: стран много, у всех свои интересы, а валюта одна. В США этой проблемы нет.

Рост ставки, вызванный инфляцией, создает серьезную головную боль для американских финансистов. Повышение ставки на 1 п. п. увеличивает расходы на обслуживание долга на 400 млрд долларов в год. Мир завязан на ставку ФРС, суверенные правительства и корпоративный и банковский сектор теперь вынуждены будут платить больше, урезая расходы по другим статьям. Возрастет число дефолтов и акций без дивидендов – последние, как известно, выплачиваются из чистой прибыли, то есть после выплаты процентов по банковским кредитам и облигациям. При этом рост ставки, конечно, обесценивает портфели облигаций, которые были куплены ранее, до нынешних тревожных времен.

Россия в этом отношении смотрится неплохо. У нас отношение суверенного долга к ВВП одно из лучших в мире. Россия без проблем, вероятно, переживет временную заморозку Западом части международных резервов. С другой стороны, из-за геополитики российский Минфин пока отрезан от внешних рынков.

Для США важнейшей задачей является победа над инфляцией. Она позволит снизить расходы бюджета и не опасаться за статус доллара. Однако, с этим главная проблема. Повышение ставки не сможет полностью погасить инфляцию, поскольку она имеет структурный, а не монетарный характер. Мрачные мысли лезут инвесторам в голову. Из университетских учебников все помнят стагфляцию 70-х годов прошлого века. Тогда потребовалось более десяти лет и подъем ставки до 20%, чтобы победить инфляцию. Глобальная экономика – это стеклянный дом, в котором строго запрещено кидаться камнями. Об этом говорили все либеральные экономисты во всех университетах. Начав свое санкционное давление против России, Китая и других стран, США сами стали в итоге жертвами негативных процессов в глобальной экономике. И теперь никто не знает, как решить появившиеся проблемы.

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Кризисы всегда рождают мрачные прогнозы. В 2008 и 2009 годах во времена кризиса Lehman Brothers, была очень популярна теория, что США введут вместо доллара единую валюту для США, Мексики и Канады, одновременно проведя реструктуризацию своего долга – просто частично или полностью обнулив свои обязательства перед недружественными Америке странами. Сценарий, конечно, крутой, но по-прежнему маловероятный. Финансовая система Америки намного прочней, чем кажется многим. А американский долг, это, прежде всего, проблема кредиторов.

Простой россиянин задаст логичный вопрос, как быть в нынешние непростые времена. Времена действительно непростые, но, выражаясь биржевым языком, пока все лучше ожиданий. Несмотря на жесточайшее санкционное давление, промышленное производство и ключевая ставка Банка России вернулись на докризисный уровень. Массовой безработицы не наблюдается. Ничего похожего на девяностые, когда мы дружили с Америкой, не случилось. Действительно правы те, кто говорят, что быть врагом США рискованно, но еще более рискованно быть их другом. Инфляция снижается, рубль крепок и лишь рынок акций по итогам года покажет существенный минус, дав сейчас спекулянтам на Мосбирже уникальный шанс купить бумаги российских компаний задешево. «Газпром» так вообще смеется Западу в лицо, объявляя рекордные промежуточные дивиденды за первое полугодие и заявляя, что зимой цена газа в Европе превысит 4000 долл.

В теории, кстати, рекордные дивидендные выплаты газового холдинга должны поддержать российский рынок акций. При этом рано или поздно Газпром восстановит позиции на Европейском рынке. А одна из российских высокотехнологичных компаний на фоне всей геополитики умудрилась две недели назад провести SPO на 1 млрд рублей на Московской бирже.

Конечно, США как мощнейшая экономика и финансовый центр силы останутся. А вот Евросоюз в нынешнем виде кризис может и не пережить. Поэтому лучше смотреть за развитием ситуации на Западе со стороны – рублевые вклады, акции российских компаний на Мосбирже, если есть желание рисковать. Для покрытия дефицита бюджета правительство России в будущем году, возможно, выпустит народные ОФЗ. А там глядишь и до приватизации через народные IPO дело дойдет.

Нет худа без добра – на фоне санкций, по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях.