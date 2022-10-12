Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

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12 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Почему упали акции Газпрома

Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость Валентин Егоршин/ТАСС
Акции важнейшего игрока на российском фондовом рынке – Газпрома – обваливались более чем на 20% в понедельник. Российский рынок акций следом тоже улетел вниз. Все это объясняется тем, что Газпром готовится выплатить рекордные в своей истории дивиденды. И желающих успеть вбежать в последний вагон и стать акционером компании, естественно, прибавилось. Удастся ли Газпрому вернуться к прежней стоимости?  Подробности...
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Украина теряет электричество и американскую связь

Российские удары вынудят киевскую власть прибегнуть к веерным отключениям REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Во вторник Россия нанесла новые ракетные удары по Украине. Целями вновь стали ТЭЦ, железнодорожные узлы и даже терминалы связи Starlink, разработанные в компании Илона Маска и используемые ВСУ для передачи данных и коммуникации. Однако на некоторые области Украины за два дня массированных обстрелов не упало ни одной ракеты. С чем это связано? Подробности...
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«Людям легче». Как удары по Украине влияют на водителей на Крымском мосту

Движение по мосту после теракта удалось восстановить в кратчайшие сроки Константин Михальчевский/РИА Новости
Как живет Крымский мост через несколько суток после теракта? Насколько справляются с ситуацией спецслужбы, чиновники и волонтеры? Каким образом изменились процедуры досмотра, а главное – благодаря чему удалось так быстро восстановить движение по мосту? Все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций, по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...

Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
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Космос снова стал надеждой на будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это. Подробности...
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Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

Возмездие за Крымский мост. Главное

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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    Александр Разуваев

    Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		12 октября 2022, 09:02

    Общий государственный долг США достиг исторического максимума и на 3 октября составил 31,12 трлн долларов. Уровень долга вплотную приблизился к потолку, который в конце прошлого года одобрил президент Джо Байден – 31,4 трлн долларов. Вместе с тем, никто не сомневается, что потолок долга без проблем будет в итоге повышен. Дефолт американского казначейства, о котором уже лет двадцать мечтают антиамерикански настроенные люди по всему миру, а таких большинство, будет снова отложен на неопределенный срок.

    Однако, вопреки расхожему мнению, главная проблема США – это не долг, а инфляция. Таргет Федрезерва – 2%, в августе потребительские цены выросли на 8,3% в годовом выражении. Как следствие 22 сентября ФРС повысила базовую ставку на 0,75% до 3-3,25%. Глядя на инфляцию, можно сделать вывод, что цикл повышения ставки не завершен. Доходность государственных облигаций США также демонстрирует рост. Год назад ставки краткосрочных казначейских облигаций были чуть выше нуля, у 10-летних и 30-летних облигаций – 1,5-2%. Сейчас ставки шестимесячных казначейских бумаг превышают 4%, доходность длинных, от 10 лет, находится на отметке 3,7-4%.

    Рост ставки укрепляет доллар и вымывает капиталы в пользу США. Вероятно, в этот раз основной жертвой данного процесса станет Евросоюз.  Процесс обесценения евро и перевода производств в США из Европы только набирает обороты. Логично было бы переводить производства в Россию, с очень комфортными ценами на энергоносители. Но с экономической логикой у европейцев – как политиков, так и глав компаний – давно проблемы. Возможно, в будущем году в одной или нескольких европейских стран будет поднят вопрос о выходе из зоны евро. Это естественно ускорит падение курса евро против всех основных валют. Наиболее вероятные кандидаты на это Греция, Италия и Испания. Хотя такие разговоры время от времени звучат даже во Франции. Причина проста: стран много, у всех свои интересы, а валюта одна. В США этой проблемы нет.

    Рост ставки, вызванный инфляцией, создает серьезную головную боль для американских финансистов. Повышение ставки на 1 п. п. увеличивает расходы на обслуживание долга на 400 млрд долларов в год. Мир завязан на ставку ФРС, суверенные правительства и корпоративный и банковский сектор теперь вынуждены будут платить больше, урезая расходы по другим статьям. Возрастет число дефолтов и акций без дивидендов – последние, как известно, выплачиваются из чистой прибыли, то есть после выплаты процентов по банковским кредитам и облигациям. При этом рост ставки, конечно, обесценивает портфели облигаций, которые были куплены ранее, до нынешних тревожных времен.

    Россия в этом отношении смотрится неплохо. У нас отношение суверенного долга к ВВП одно из лучших в мире. Россия без проблем, вероятно, переживет временную заморозку Западом части международных резервов. С другой стороны, из-за геополитики российский Минфин пока отрезан от внешних рынков.

    Фото: NURPHOTO/REUTERS

    Для США важнейшей задачей является победа над инфляцией. Она позволит снизить расходы бюджета и не опасаться за статус доллара. Однако, с этим главная проблема. Повышение ставки не сможет полностью погасить инфляцию, поскольку она имеет структурный, а не монетарный характер. Мрачные мысли лезут инвесторам в голову. Из университетских учебников все помнят стагфляцию 70-х годов прошлого века. Тогда потребовалось более десяти лет и подъем ставки до 20%, чтобы победить инфляцию. Глобальная экономика – это стеклянный дом, в котором строго запрещено кидаться камнями. Об этом говорили все либеральные экономисты во всех университетах. Начав свое санкционное давление против России, Китая и других стран, США сами стали в итоге жертвами негативных процессов в глобальной экономике. И теперь никто не знает, как решить появившиеся проблемы.

    Кризисы всегда рождают мрачные прогнозы. В 2008 и 2009 годах во времена кризиса Lehman Brothers, была очень популярна теория, что США введут вместо доллара единую валюту для США, Мексики и Канады, одновременно проведя реструктуризацию своего долга – просто частично или полностью обнулив свои обязательства перед недружественными Америке странами. Сценарий, конечно, крутой, но по-прежнему маловероятный. Финансовая система Америки намного прочней, чем кажется многим. А американский долг, это, прежде всего, проблема кредиторов.

    Простой россиянин задаст логичный вопрос, как быть в нынешние непростые времена. Времена действительно непростые, но, выражаясь биржевым языком, пока все лучше ожиданий. Несмотря на жесточайшее санкционное давление, промышленное производство и ключевая ставка Банка России вернулись на докризисный уровень. Массовой безработицы не наблюдается. Ничего похожего на девяностые, когда мы дружили с Америкой, не случилось. Действительно правы те, кто говорят, что быть врагом США рискованно, но еще более рискованно быть их другом. Инфляция снижается, рубль крепок и лишь рынок акций по итогам года покажет существенный минус, дав сейчас спекулянтам на Мосбирже уникальный шанс купить бумаги российских компаний задешево. «Газпром» так вообще смеется Западу в лицо, объявляя рекордные промежуточные дивиденды за первое полугодие и заявляя, что зимой цена газа в Европе превысит 4000 долл.

    В теории, кстати, рекордные дивидендные выплаты газового холдинга должны поддержать российский рынок акций. При этом рано или поздно Газпром восстановит позиции на Европейском рынке. А одна из российских высокотехнологичных компаний на фоне всей геополитики умудрилась две недели назад провести SPO на 1 млрд рублей на Московской бирже.

    Конечно, США как мощнейшая экономика и финансовый центр силы останутся. А вот Евросоюз в нынешнем виде кризис может и не пережить. Поэтому лучше смотреть за развитием ситуации на Западе со стороны – рублевые вклады, акции российских компаний на Мосбирже, если есть желание рисковать. Для покрытия дефицита бюджета правительство России в будущем году, возможно, выпустит народные ОФЗ. А там глядишь и до приватизации через народные IPO дело дойдет.

    Нет худа без добра – на фоне санкций, по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях.

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