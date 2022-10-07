ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

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7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
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Зеленский дал спецоперации новую цель

Зеленский превратился в угрозу для всего мира Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у НАТО превентивного ядерного удара по территории РФ, то есть начала третьей мировой войны с вероятным уничтожением человечества. Это та цена, которую он готов заплатить ради победы над Россией. А для самой России – это напоминание, ради чего ей опять приходится идти на жертвы. Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода

Бедность становится все более распространенным явлением в Европе Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Самая богатая страна Европы – Германия – внезапно столкнулась с резким увеличением количества людей, которым буквально не на что купить еды. Аналогичные тенденции обнаружились у соседей Германии, в Польше. Обе эти страны в итоге вынуждены конкурировать за энергетические ресурсы – а все из-за разрушенных отношений с Россией. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение ОПЕК+ о сокращении квот демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает реальную независимость. А как больно эта независимость бьет по дряхлеющему Западу. Подробности...

Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

Александр Чаусов
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
В очередной раз после призывов к мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны папы Римского украинские политики и политизированные граждане высказали свою резкую критику в адрес римского первосвященника. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

Нефтяной удар по США и Европе

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Глеб Простаков

    ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		7 октября 2022, 12:00

    Последнее решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти точно войдет в учебники истории. Рутинный механизм стабилизации нефтяного рынка на основе консенсуса крупнейших производителей в этот раз применялся в крайне нестандартных обстоятельствах.

    Во-первых, заявление ОПЕК+ последовало вслед за объявленным странами G7 о согласовании механизма установления «потолка цен» на российскую нефть. Задержка с публикацией расшифровки этого механизма и самой предельной цены прямо связана с «ударом в спину» от ОПЕК+ – а именно так восприняли сокращение квот на Западе. Снижение добычи поддержит нефтяные котировки, тем самым дезавуируя санкционное давление на российскую нефть, а вместе с ней – и на рынок в целом.

    Во-вторых, добыча нефти сократится на объем (2 млн баррелей в сутки), который превысил даже самые пессимистичные прогнозы аналитиков (1-1,5 млн баррелей в сутки), а само соглашение по сокращению квот продлили на долгие 14 месяцев, до конца 2023 года. Такое сокращение действительно выгодно, прежде всего, России, добыча нефти у которой в последние месяцы падала и еще больше упадет с введением эмбарго ЕС на морскую нефть из РФ в декабре этого года. Теперь Москва может снизить добычу, не опасаясь, что выпавшие объемы будут компенсированы другими членами картеля, а цены просядут еще больше. А, значит, поставки в Индию и Китай останутся выгодными для России.

    В-третьих, решение ОПЕК+ сократить квоты с ноября, мягко говоря, едва ли понравилось Демпартии США, которая предпринимает беспрецедентные усилия для того, чтобы остановить рост инфляции, в том числе – рост цен на автозаправках. В следующем месяце – непростые для демократов выборы в Конгресс, где они рискуют уступить большинство республиканцами. И решение ОПЕК+ вызывало откровенное раздражение, если не ярость, в Белом доме.

    В следующем месяце США продолжат распродавать нефть из резервов, что само по себе мало способно повлиять на цену – рынок закладывает в нее резкое сокращение запасов. И вот уже Bloomberg сообщает, что правительство США рассматривает возможность полного запрета экспорта нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка – решение мало того что нерыночное, но и чреватое миллиардными убытками для американских энергетических гигантов. Более того, Вашингтон рассматривает возможность оперативного снятия санкций с Венесуэлы взамен на поставки нефти из этой страны.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Суетливые действия администрации Байдена демонстрируют степень ее отчаяния накануне судьбоносных выборов. Наблюдатели даже заговорили о том, что ОПЕК+ делает ставку на будущую победу республиканцев и всячески ей способствуют.

    Но главное то, что ОПЕК послала недвусмысленный сигнал в Вашингтон и Брюссель о том, что любые попытки перехвата рычагов влияния на нефтяной рынок у картеля со стороны США и ЕС обречены на провал. А именно как попытку подорвать монополию картеля его члены восприняли инициативу по введению «потолка цен». Иными словами, сама эта инициатива, даже вне контекста противостояния России и Запада, была воспринята как посягательство на монополию ОПЕК. Отсюда – и столь быстрая и мощная реакция со стороны картеля.

    В основе претензий Запада к ОПЕК – подыгрывание России. Сама организация при этом, абстрагируясь от политики, говорит о растущей неопределенности на рынке и факторах, которые эту неопределенность усугубляют. А именно: устойчивом тренде снижения спроса на нефть, рисках грядущей рецессии в США и Евросоюзе, росте ключевых ставок центральных банков и угрозе инфляции, а также локдауне в Китае. И все же без политики не обошлось.

    Обычно скучная пресс-конференция министров энергетики стран-членов ОПЕК в этот раз таковой точно не была. Достаточно упомянуть, что запись пресс-конференции не доступна на YouTube. Тон общению с представителями западных СМИ, вопросы которых транслировали крайнее неудовлетворение решением ОПЕК+ со стороны Запада, задавали министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ. Именно позиция этих двух стран наряду с позицией России, совокупно контролирующих около трети мировой добычи нефти, сделала возможным сокращение квот в по-настоящему исторический момент.

    Попытки западных журналистов втянуть неформального лидера ОПЕК, министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана Аль Сауда, в дискуссию и сговоре между его страной и Россией плохо закончились для приписанного к организации корреспондента Reuters. Министр прямо обвинил издание во лжи, отказавшись отвечать на вопросы корреспондента в виду «отсутствия уважения». Примеру коллеги последовали и министры других стран-членов ОПЕК, сделав Reuters изгоем на мероприятиях организации – своего рода «культура отмены» по-арабски.

    Не увенчалась успехом и попытка американского телеканала CNBC поднять тему «энергетической бедности» в Европе и США, которую влекут действия Саудовской Аравии и России. Министр энергетики Конго популярно объяснил, в какой части света речь действительно идет об энергетической катастрофе. «Шесть миллионов людей в Африке не имеют доступа к электричеству, девять миллионов – к газу. Вся Африка, не только африканские страны ОПЕК, поддерживают принятые решения», – заявил министр энергетики Конго Бруно Жан-Ричард Итова.

    «Пока богатый парень пытается зарядить электричеством свой Феррари, бедный парень рубит дрова, чтобы готовить еду на огне», – пояснил разницу между «энергетической бедностью» и «энергетической безопасностью» Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, поддержав аргументы коллеги из Конго.

    Вопрос корреспондента испанской газеты, начавшийся со слов о реакции Белого дома на решение ОПЕК+ был просто прерван и проигнорирован. Такой же реакцией флегматичных арабов из ОПЕК удостоились провокационные вопросы журналистов Financial Times и Bloomberg. Члены картеля дали ясно понять, что не только не собираются вступать в заочную дискуссию с США о принимаемых ОПЕК и ОПЕК+ решениях, но даже не хотят слышать окрики из Вашингтона на этот счет. Пожалуй, впервые шейхи и превосходительства разговаривали с журналистами западных изданий не как с представителями СМИ, но как с агентами иностранного влияния, называя провокации провокациями, а провокаторов – провокаторами.

    Провальные ближневосточные турне Джо Байдена и Олафа Шольцы, судорожные попытки США договориться с Ираном и Венесуэлой, отменив собственные санкции, распродажа нефти из стратегического резерва и даже мысли о том, чтобы запереть американские нефтепродукты внутри США и, наконец, решение ОПЕК+ о сокращении квот – весь этот перечень событий демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает свою субъектность. А как больно эта субъектность бьет по дряхлеющему гегемону.

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