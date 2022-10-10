Когда США обвинят Польшу в подрыве «Северных потоков»

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10 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как власти регионов поддерживают мобилизованных земляков

В Калининграде выделили по 15 тыс. рублей каждому мобилизованному, который купил форму и снаряжение за свой счет gov39.ru
Частичная мобилизация поставила перед региональными властями две новые и серьезные задачи. С одной стороны, нужно оказать поддержку родственникам призванных – от детей-дошкольников до родителей-пенсионеров. При этом нужно помочь самим мобилизованным, снабдив их всем необходимым, от термобелья до приборов ночного видения. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России. Подробности...
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Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ

Владимир Пирогов/РИА Новости
Киргизия, которая должна была с понедельника принимать у себя военные маневры ОДКБ «Нерушимое братство», в последний момент отменила проведение учений. Минобороны республики никак не объяснило это решение. В Бишкеке произошедшее связывают с участием военных из Таджикистана, с которым недавно был конфликт. В Москве называют другие причины – санкции Запада и отношение Киргизии к СВО на Украине. Какая причина оказалась определяющей? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Когда США обвинят Польшу в подрыве «Северных потоков»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока в США говорят лишь о соучастии Польши в подрыве «Северных потоков». Но Вашингтон вполне может полностью переложить на Варшаву вину за эту диверсию. Подробности...

Диверсия на Крымском мосту как акт информационной войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Наркотик ощущения величия, которым кормят украинцев со времен Майдана, перестает действовать – организм привыкает. Приходится увеличивать дозы. Причем любой ценой, пусть даже и с ущербом для себя. Подробности...
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Германия не прошла тест на лидерство в Европе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ФРГ не сможет стать ни лидером Евросоюза, ни даже великой военно-политической державой. А все потому, что у нее нет ни воли, ни достоинства, ни самостоятельности. Подробности...
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Юморист, который готов уничтожить мир

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Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    Когда США обвинят Польшу в подрыве «Северных потоков»

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		10 октября 2022, 08:42

    В Польше новость об уничтожении трёх из четырёх веток газопроводов системы «Северный поток» поначалу встретили с плохо скрываемой радостью. Тем более, что произошло это накануне открытия разрекламированного газопровода Baltic Pipe, проложенного между Норвегией и Польшей через Данию и Балтийское море. Учитывая тот факт, что польская русофобия давно превысила уровень украинской поговорки «лишь бы у соседа корова сдохла», ликвидация «Северных потоков» (СП) ещё и отвлекла внимание поляков от того, что Baltic Pipe может оказаться полупустым, если не хуже.

    Дело в том, что при номинальной мощности в 10 миллиардов кубометров в год у оператора польской ГТС, компании PGNiG, есть контракт с норвежской газодобывающей компанией Equinor Group только на 2,4 млрд кубометров. Поляки заявили, что надеются на увеличение поставок норвежского газа, вот только Baltic Pipe является лишь ответвлением магистрального газопровода Eoropipe II, идущего из Норвегии в Германию по дну Северного моря. То есть дополнительные объёмы газа для Польши возможны только в случае доброй воли Германии. А это маловероятно, учитывая выдвинутые Варшавой требования к Берлину о выплате репараций за Вторую мировую войну в сумме 1,3 триллиона долларов.

    При этом власть и оппозиция в Польше отреагировали на подрыв системы СП по-разному. Так, депутат Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, представляющий оппозиционную «Гражданскую платформу», разместил в «Твиттере» фото участка Балтийского моря, где поднимался газ из разрушенного трубопровода, сопроводив его словами «Спасибо, США!» В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, можно ли считать эти слова Сикорского (кстати, главы группы ЕС-США в Европарламенте) официальным заявлением о теракте?

    Хотя позже и однопартийцы Сикорского, и представители польских властей назвали этот пост глупым, и политик его удалил, однако на его странице в Твиттере достаточно других заявлений относительно «Северных потоков». «Мелочь, а приятно», – написал Сикорский в одном из своих твитов об СП. По его оценке, повреждение «Северных потоков» «сужает пространство для маневра» президента России Владимира Путина. «Если он захочет возобновить поставки газа в Европу, ему придется разговаривать со странами, контролирующими газопроводы «Братство» и «Ямал», — написал экс-глава МИД Польши, добавив, что этими странами являются Украина и Польша. «Хорошая работа!», – добавил Сикорский.

    Кроме того, депутат Европарламента выразил удовлетворение тем, что «Северные потоки, с которыми боролись все польские правительства в течение 20 лет, парализованы на 3/4». По его оценке, «это хорошо для Польши». Польский политик при этом отметил, что «рабочие гипотезы о том, кто имел мотив и возможность это сделать», он публикует «естественно, только от своего имени» – что всё равно не спасло Сикорского от обвинений со стороны польских провластных СМИ в «работе на Москву».

    Фото: Jaap Arriens/Sipa USA via Reuters

    При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий об очевидной выгоде подрыва «Северных потоков» для его страны предпочёл не упоминать. Более того, он заявил, что за диверсией на СП стоит… Россия. «Вероятно, это был акт саботажа. Вероятно, это сигнал со стороны России», – заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения. Правда, он подчеркнул, что Польша якобы ждет подтверждений этого предположения. «Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – заявил Моравецкий.

    Однако шило из мешка – причём явно неожиданно для Варшавы – вылезло из-за океана. 4 октября американский экономист Джеффри Сакс назвал США и Польшу причастными к диверсии на «Северных потоках». Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, совершили США и Польша, чтобы добить европейскую экономику, заявил Сакс агентству Bloomberg.

    По его словам, есть сведения о том, что над районом, где произошли взрывы, кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в польском Гданьске. Сакс также напомнил об угрозах США «так или иначе» покончить с «Северным потоком». Экономист отметил, что подобные вещи нельзя открыто говорить на Западе, хотя его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он. «Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: „Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают”», – резюмировал американский эксперт.

    Это заявление стало очень тревожным звонком для властей Польши. Понятно, что роль польских силовиков в осуществлённой американцами диверсии на «Северных потоках» была, скорее всего, вспомогательной. И даже если именно поляки, к примеру, закладывали под газопроводы взрывные устройства, то делалось это по команде и под контролем «старшего брата» из-за океана.

    Ведь именно США являются главным выгодополучателем от того, что поставки российского газа в Европу резко упали. Во-первых, теперь европейцам можно продать более дорогой американский сжиженный природный газ. А во-вторых, главный удар нанесён даже не по России, а по Германии, которая является главным конкурентом США на Западе. Но в Вашингтоне вполне могут полностью «перевести стрелки» на своего союзника, как это случилось с Украиной в случае с террористическим актом в Москве, в котором была убита Дарья Дугина.

    5 октября газета The New York Times сообщила, что разведывательные службы США считают причастными к убийству Дарьи Дугиной исключительно украинские власти. При этом США будто бы не предоставляли Украине какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном.

    Но в материале американского издания есть один важный момент: его журналисты утверждают, что целью теракта был отец Дарьи, российский философ Александр Дугин. Именно в США Дугина считают главным идеологом политики Владимира Путина, тогда как целью предыдущих терактов киевских властей всегда были представители военной или гражданской администрации, а не гуманитарии.

    То есть фактически спецслужбы США переложили на своих киевских подрядчиков всю вину за громкий теракт на территории России. Не суть важно, хотят ли в Вашингтоне откорректировать политику Киева, которая в последние дни становится всё более неадекватной (взять хотя бы призыв Зеленского к нанесению «превентивных» ядерных ударов по России), или просто недовольны тем, что не была поражена указанная американцами цель. Главное – никто из исполнителей приказов, исходящих из США, больше не может быть уверен в том, что именно его не назначат единственным виновником произошедшего.

    Другой вопрос, что в Польше в случае с подрывом «Северных потоков» могут не бояться подобных действия со стороны США, а даже ждать их с благоговением – как форму признания их «крутизны». Мол, нет гегемона кроме Вашингтона, а Варшава – самый верный слуга его в континентальной части Европы. Однако польским властям стоит учесть, что в 1941 году в той же Европе многие подобным образом раболепствовали перед нацистской Германией, что закончилось для них печально всего через четыре года. А ныне время течёт быстрее…

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