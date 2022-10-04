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Американский экономист Сакс обвинил США и Польшу в подрыве «Северных потоков»
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Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, совершили США и Польша, чтобы добить европейскую экономику, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс заявил, что Европа переживает очень резкий экономический спад, снижение уровня жизни усугубляется ростом цен, от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других.
«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», – цитирует РИА «Новости» американского экономиста.
По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, об угрозах США «так или иначе» покончить с «Северным потоком».
Экономист отметил, что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он.
«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», – резюмировал эксперт.
Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк заявил, что обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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National Review: Россия может ответить США на подрыв «Северных потоков»
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В случае причастности Соединенных Штатов к взрывам на «Северных потоках» Россия может начать относиться к США как к стороне военного конфликта и открыть ответный огонь, выразил мнение обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
По его мнению, в ответ на агрессию со стороны США Россия может начать относиться к Соединенным Штатам «как к полноправной воюющей стороне» и нанести удары по американской инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Автор статьи также считает, что возможное участие Вашингтона в ЧП на трубопроводах также внесло бы разлад в отношения Белого Дома с союзниками: в первую очередь с Германией, так как «немцы никогда не простили бы Америке этого поступка».
Ранее экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Председательствующая в Совбезе ООН Франция не дала выступить с комментариями, ответить на обвинения в адрес России официальному представителю Газпрома Сергею Куприянову, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В пятницу в СБ ООН по инициативе России прошло заседание по ситуации с терактами на нитках «Северного потока –1» и «Северного потока – 2». В качестве докладчика был приглашен Куприянов, который выступил с докладом.
«Конец заседания омрачился скандалом с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя Де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю Газпрома Сергею Куприянову (ему отдельное спасибо за участие и очень полезное выступление) ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
По его словам, своим поступком французское председательство полностью себя изобличило, ведь ранее на всех этапах призывы к диалогу и к учету чужого мнения были визитной карточкой французов в Совбезе.
«А как дошло до дела все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику», – заявил Полянский.
По его словам, оппоненты РФ на заседании не ожидали, что Москва вместо обвинений кого-то вывалит на них очевидные и неоспоримые факты и попросит включить голову и порассуждать логически.
«Поэтому выглядели они блекло и растерянно. Заседание было полезным в плане продвижения наших подходов и объективной информации, но не оставило никаких сомнений, что западные члены Совета, давно уже живущие в мире, не признающем правды, где важно не то, что происходит, а то, как это показывают и интерпретируют западные СМИ, сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов с СП-1 и СП-2 и продвинуть абсурдную логику о том, что за диверсиями стоит Россия. Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно», – заключил дипломат.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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Газпром подтвердил остановку поставки через Австрию
Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы, отметили в компании.
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее итальянская Eni сообщала, что «Газпром» в субботу уведомил о невозможности поставить газ в Италию из-за проблем с транспортировкой через Австрию.
Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли грядущая зима изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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«Роскосмос» показал снимки Балтийского моря после утечки газа
Роскосмос продолжает мониторинг утечки газа из «Северного потока» и «Северного потока – 2» из космоса, говорится в сообщении госкорпорации.
Там отметили, что Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Снимки, опубликованные Роскосмосом, были сняты спутником «Канопус-В» 2 октября. На фото видны Балтийское море и следы от утечки газа.
В пятницу директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».
Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
В четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.
В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Захарова высмеяла предложение Британии помочь Дании в расследовании диверсии на «Северных потоках»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила помощь Британии в расследовании диверсий на «Северных потоках» с борьбой лис за права кур.
Великобритания предложила оказать Дании помощь в расследовании диверсии на газопроводах Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Согласно заявлению, распространенному канцелярией британского премьера Лиз Трасс по итогам ее встречи с главой датского правительства Метте Фредериксен, лидеры согласились с тем, что безопасность Балтийского моря соответствует общим интересам, и приветствовали усиление сотрудничества по линии Объединенных экспедиционных сил, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление британский властей.
«Борьба лис за права кур», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке – 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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Захарова: Блинкен рассказал о мотивах США уничтожить «Северные потоки»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто и не стесняясь рассказал о мотивах Соединенных Штатов и НАТО в уничтожении «Северных потоков», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила дипломат в своем Telegram-канале, госсекретарь США во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у Соединенных Штатов и партнеров по НАТО мотивов для уничтожения «Северных потоков».
«Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в тот момент не качали газ в Европу. «Северный поток – 2», как известно, так и не был введен в эксплуатацию. «Северный поток – 1» был остановлен на несколько недель из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия <…>», – процитировала Захарова Блинкена.
Комментируя слова госсекретаря США, Захарова подчеркнула, что Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. «Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В качестве мотива для уничтожения «Северных потоков» Захарова привела слова Блинкена о том, что США увеличили свое производство и теперь являются ведущим поставщиком СПГ в Европу, «помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины». Захарова отметила, что «Украина здесь ни при чем», и сообщила, что «под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа».
Накануне экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
В прошлый вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на «Северном потоке – 2»
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Утечка газа из газопровода «Северный поток – 2» возобновилась, с таким утверждением в понедельник выступила Служба береговой охраны Швеции.
В пресс-релизе службы говорится о том, что, согласно прогнозу, основанному на диалоге с «Северным потоком», утечки должны были прекратиться в воскресенье (2 октября), но это относится к большему выбросу из «Северного потока». Меньшая утечка на «Северном потоке – 2» сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров, сообщает ТАСС.
Также Служба береговой охраны сообщила, что она принимает необходимые меры в рамках операции по спасению окружающей среды в связи с тем, что выброс газа может продолжаться еще какое-то время.
Ранее Газпром сообщил, что стабилизировано давление и прекращены утечки газа из мест повреждений «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2».
Ранее в Nord Stream допустили возможность ремонта поврежденных веток «Северного потока». Кто понесет расходы по ремонту, представитель Nord Stream не указал.
Напомним, в ночь на прошлый понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Затем падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Макрон сменил дресс-код для экономии электроэнергии
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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на выступлении в водолазке, которую французские чиновники стали носить вместо традиционных рубашек и галстуков для экономии на отоплении.
Макрон записал видеообращение, приуроченное к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки (CNR), где граждане могут высказывать свои предложения по насущным вопросам – таким, как изменения климата или трудоустройство, передает РИА «Новости».
Французские СМИ отметили, что Макрон был одет в пиджак и водолазку – новый символ политики «энергетической трезвости», объявленной французским президентом летом.
Согласно новой программе правительства, Франции необходимо снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Среди обязательных мер – поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов с целью экономии на отоплении.
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр ранее сообщил, что сотрудники его ведомства будут одеваться теплее, чтобы дольше не включать отопление в министерстве. «Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках – это будет очень хорошо, так как позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать «энергетическую трезвость», – отметил министр.
Позже в соцсети он выложил свою фотографию в рабочем кабинете, на которой он одет в синюю водолазку.
Ранее министр климата Польши Анна Москва призывала поляков снизить температуру в квартирах до 17 градусов. Она признавалась, что сама давно уже мерзнет ради экономии.
А жителям Германии в свою очередь предлагали вместо душа обтираться тряпкой и объясняли, что высокая температура дома вредит здоровью. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
Экономика Европы испытывает более чем серьезные проблемы на фоне резко возросших цен на газ и электроэнергию. «Экономическая система Германии «быстро приближается к идеальному шторму», что связано с высокой инфляцией, перебоями в энергоснабжении и продолжающимися трениями с поставками», – пишет британская Financial Times.
Вторая по величине экономика Евросоюза, французская, страдает теми же болезнями, что и немецкая. Стремительный рост цен на энергоносители вынуждает промышленные компании Франции сворачивать или сокращать производство. Крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию.
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Газпром заявил о прекращении утечек газа из мест повреждений «Северных потоков»
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Стабилизировано давление и прекращены утечки газа из мест повреждений «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2», сообщает Газпром.
По информации холдинга, давление в нитке А газопровода «Северный поток – 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» после разрывов стабилизировалось, передает ТАСС.
В данный момент Газпром откачивает газ из неповрежденной нитки «Северного потока – 2» для проведения обследования ее целостности. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа.
Так, в случае принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока – 2», природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет закачан в газопровод.
Ранее в Nord Stream допустили возможность ремонта поврежденных веток «Северного потока». Кто понесет расходы по ремонту, представитель Nord Stream не указал.
Напомним, в ночь на прошлый понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Затем падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Экс-советник главы Пентагона заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков»
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За взрывами на «Северных потоках» могут стоять США или Британия, выразил мнение экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.
Экс-советник главы Пентагона предложил задуматься над тем, у кого была возможность устроить подрыв «Северных потоков» и прямо указал на ВМС США и Великобритании. «И здесь речь идет о Королевском военно-морском флоте [Великобритании] и ВМС США. Мне кажется, это вполне очевидно», – приводит слова Макгрегора ТАСС.
При этом он напомнил о публикации бывшего главы МИД Польши (2007-2014), евродепутата Радослава Сикорского, который поблагодарил США за повреждение «Северного потока».
Бывший советник главы Пентагона назвал абсурдными домыслы о том, что за ЧП на трубопроводах может стоять Россия. «Русские не делали этого», – подчеркнул он, отметив также, что причастность к инциденту Германии «крайне маловероятна».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ
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Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (Botas) попросил российскую сторону отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года, сообщили источники.
Как указывает Bloomberg, зависимость Турции от иностранных энергоносителей негативно отразилась на валюте и бюджете страны – с начала года лира потеряла более 28% по отношению к доллару, среди развивающихся рынков худший показатель только у аргентинского песо. Дефицит торгового баланса страны в августе вырос более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем в 2021 году – до 11,2 млрд долларов.
Обращаясь к России, Турция рассчитывает смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители, но пока неясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению, передает РИА «Новости».
Как сообщило Bloomberg, ни Botas, ни Газпром не стали отвечать на запрос о комментарии, передает ТАСС.
Напомним, венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.
У оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщила сама компания. При этом утверждалось, что поставки по трубе не пострадают.
Утечка газа в «Северном потоке – 2» прекратилась
Давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, нитка опустела, сообщило датское энергетическое агентство со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.
Компания Nord Stream 2 AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе «Северный поток –2» давление стабилизировалось, что свидетельствует о том, что утечка газа прекратилась, передает РИА «Новости».
Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке – 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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Экс-сенатор США Блэк оценил мотивы ЦРУ для диверсии на «Северных потоках»
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Обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
Блэк отметил, что как профессиональный судья оценивает преступления с точки зрения мотива и возможностей его совершить. По словам Блэка, стран, которые способны взорвать газопроводы на большой глубине океана, мало, передает РИА «Новости».
Так, Украина, как считает Блэк, вряд ли справилась бы с этим. Предположения, что Россия «сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам» он назвал глупыми и абсурдными, у Москвы нет мотивов для диверсии.
При этом США были обеспокоеены тем, что в связи с приближением зимы жители Европы начнут протестовать и, возможно, «свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах». Однако вряд ли какая-либо из стран НАТО могла провести диверсию без координации с США, сказал он.
«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», – сказал он.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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В Дании заявили о прекращении утечки газа на «Северном потоке – 1»
Давление на газопроводе «Северный поток – 1» стабильное, утечка газа закончилась, сообщает Энергетическое агентство Дании.
По сообщению агентства, компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах Nord Stream 1 достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выброс газа из двух последних утечек также завершен, передает ТАСС сообщение агентства.
В пятницу «Коммерсант» сообщил, что на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.
В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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