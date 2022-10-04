Американский экономист Сакс обвинил США и Польшу в подрыве «Северных потоков»

Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, совершили США и Польша, чтобы добить европейскую экономику, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс.

Сакс заявил, что Европа переживает очень резкий экономический спад, снижение уровня жизни усугубляется ростом цен, от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других.

«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», – цитирует РИА «Новости» американского экономиста.

По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, об угрозах США «так или иначе» покончить с «Северным потоком».

Экономист отметил, что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он.

«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», – резюмировал эксперт.

Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк заявил, что обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.

Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.

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