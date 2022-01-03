Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Уже в начале 2021 года определился общий негативный тон отношений России и Евросоюза. Февральский приезд в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля закончился резкой, далёкой от дипломатичного тона, пикировкой между ним и Сергеем Лавровым. Европейцев возмутил приговор Навальному и «отсутствие демократии» в России. С нашей стороны звучали упрёки во вмешательстве во внутренние дела и нежелании хоть как-то учитывать российские интересы. По сути, диалог между РФ и ЕС прервался, толком не начавшись.

«Ложкой мёда в бочке дёгтя» можно считать долгожданную достройку «Северного потока – 2», которая затянулась на два с лишним года. Однако ввести газопровод в эксплуатацию не удалось даже несмотря на колоссальную потребность Европы в более-менее недорогом газе. Венчал год российский проект договора с НАТО, который вызвал более чем прохладную реакцию в Европе. Никакого просвета не видно даже близко. За положительное событие в 2022 году может сойти даже просто отсутствие антироссийского выпада со стороны ЕС хоть по какому-то вопросу.

На уровне отношений с отдельными государствами тоже случилось несколько неприятных событий. Пожалуй, наиболее ярким стал почти полный разрыв с Чехией. Шпионский скандал и попытки обвинить Россию во взрывах на полигоне в 2014 году уже привели почти к точке замерзания в отношениях. Именно из-за поведения Чехии Россия придумала само понятие «Список недружественных стран». А приход к власти правительства, где главную роль играют откровенные русофобы, заставляют временно поставить крест на российско-чешских политических связях.

В соседней Словакии всё было не настолько жёстко, но всё же неприятно. Желание премьера Игора Матовича купить российскую вакцину «Спутник V» натолкнулось на сопротивление наиболее «евроатлантической» части правительства, и привело к его отставке. Итогом стал отказ словацких властей от дальнейшего использования «Спутника». Другое дело, что эта история подорвала позиции правительства и усилила более благосклонную к России оппозицию. Не исключено, что страну в 2022 году ждут досрочные парламентские выборы.

Оптимизма не добавил и итог выборов в Нидерландах, где сохранил власть премьер Марк Рютте. Отношения с этой страной тоже почти достигли дна ввиду упорной попытки голландцев повесить на Россию вину за катастрофу «Боинга» над Донбассом. Самое неприятное здесь в том, что находящийся у власти 11 лет Рютте с уходом Ангелы Меркель фактически превратился в наиболее опытного и авторитетного политика в ЕС, очень существенно влияющего на его линию. Поводы для оптимизма не просматриваются для нас в 2022 году и в случае с Голландией.

Не настолько скверно всё обернулось с Германией, где закончилась эра Меркель. Но приход коалиции «Светофор» ввиду наличия в ней антироссийски настроенных «зелёных» и свободных демократов, ничего хорошего нам не сулит. Максимум, что может новый канцлер Олаф Шольц – сдерживать наиболее радикальные предложения «младших» партнёров. Возможность перекрыть «Северный поток – 2» из-за «плохого» поведения России вместо отказа от него, как в итоге решили немцы – не худший вариант, но речь разве что о поддержании отношений. Не более.

Неприятным для России событием стал уход канцлера Австрии Себастьяна Курца. О полном «обнулении» российско-австрийских отношений речи нет, но явно имеет место тенденция к их ухудшению. В следующем году страну ждут президентские выборы, не исключён и вариант парламентских. Политиков, настроенных на сближение с Россией, постепенно выдавливают на обочину. Так что Австрия в 2022 году может вполне заговорить с Германией единым голосом, что будет означать исчезновение в Вене более-менее понимающего партнёра.

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Неприятные сигналы в 2021 году поступали и из Дании. Она во время Чемпионата Европы по футболу не пустила российских болельщиков. Северяне спустя годы колебаний всё-таки дали добро на прокладку «Северного потока – 2», но давали понять, что готовы пересмотреть своё решение то из-за «дела Навального», то из-за Украины. В итоге датское направление тоже может обернуться в 2022 году определёнными неприятностями – тем более, что российско-датские отношения и так недалеки от точки замерзания.

Противоречивые новости пришли в 2021 году из Болгарии. С одной стороны, там закончилась 12-летняя эпоха премьера Бойко Борисова, не раз отмечавшегося антироссийскими действиями. Лояльный нам президент Румен Радев сохранил пост президента. Но в правительстве на смену Борисову пришёл лидер партии «Продолжаем перемены» Кирил Петков, который ясно обозначил в качестве главного евроатлантический вектор. Тем самым в 2022 году в Болгарии явно останется два центра власти – причём антироссийский в лице кабинета министров будет преобладать.

Единственной страной, где власть сменилась на более удобную для России, стала Норвегия. Пришедший кабинет Йонаса Гара Стёре уже дал понять, что выступает против размещения усиленных контингентов НАТО на российско-норвежской границе. Впрочем, в 2002 году в местную политику вернётся Йенс Столтенберг, который оставляет работу в Североатлантическом альянсе. И он вполне может внести более «атлантическую струю» в действия своих соратников. Так что излишний оптимизм по поводу особого партнёрства с Норвегией, пожалуй, можно оставить.

В 2022 году пройдут выборы ещё в целом ряде государств. Наибольший интерес, конечно, вызывает исход выборов президента Франции. Подлинный шансы опередить Эмманюэля Макрона имеет разве что кандидат от консерваторов Валери Пекресс. Не очень понятно, станет ли такой вариант для России благоприятным – реверансы в нашу сторону она не делала. Французов ждут и парламентские выборы – но они традиционно служат, скорее, «продолжением» президентских. Вероятность того, что Франция по их итогам изменит подход к России, не слишком велика.

А вот от парламентских выборов в Венгрии для России зависит очень много. Против многолетнего премьера Виктора Орбана, превратившегося чуть ли не в нашего главного партнёра в ЕС, выступила большая прозападная коалиция. С большой вероятностью, сторонники Орбана потеряют конституционное большинство. Вопрос о сохранении простого – главная интрига. Если его сохранить удастся – особые российско-венгерские отношения вряд ли куда-то денутся. При ином сценарии их может ждать почти та же деградация, что и в случае с Чехией.

Новое правительство должно появиться и по итогам парламентских выборов в Швеции. Эту достаточно влиятельную в ЕС, богатую страну к друзьям России точно не причислить, но с нынешним левоцентристским кабинетом более-менее удаётся поддерживать какой-то диалог. Приход правоцентристов же способен «уронить» наши отношения на уровень Голландии, а то и существенно ниже. Учитывая, что шведские воды СП-2 не обойти, здесь поле для антироссийских манёвров, увы, достаточное.

Сразу и парламентские, и президентские выборы в 2022 году ожидают Словению. С уходящим президентом Борутом Пахором у России сложились неплохие отношения, чего не скажешь о премьере Янезе Янше. И если правительство страны сформируют иные политические силы, есть шанс превратить эту страну в более-менее «понимающего» партнёра. Конечно, вес словенцев ЕС нельзя назвать большим – но он не нулевой, а в нынешнее время любой уважительный диалог с европейцами уже можно считать положительным событием.

Парламентские выборы ждут в 2022 году также Сербию и Латвию, но здесь их исход для России почти предопределён. Представить себе, что сербы массово проголосуют за партию, выступающую за разрыв с Россией, можно только в страшном сне. То же самое (но только про сон счастливый) можно сказать и о Латвии. Вообразить себе приход к власти правительства, выступающего за подлинный диалог с Россией и отказ от 30-летней русофобии, можно лишь при очень богатой фантазии.

В целом на европейском направлении России будет крайне непросто.

В первые полгода председательствовать в ЕС станет Франция, поглощённая предвыборной кампанией. Здесь есть шанс оставить всё как есть. А вот вторые полгода «во главе» ЕС окажется Чехия, от правительства которой на российском направлении можно ждать всего, кроме прямого развязывания войны. Поэтому придётся подготовиться к неприятным моментам как на национальном, так и на общеевропейском уровне.

Вопросы вмешательства в дела России, ситуация вокруг Украины, страсти по «Северному потоку – 2», ценностная несовместимость, общие вопросы безопасности – вот самый общий круг вопросов, по которым пойдёт диалог России и Евросоюза. Причём местами это, скорее, станет напоминать перекрикивание и жёсткое желание поставить противоположную сторону на место. Отношения Россия-ЕС в 2022 году – это отношения двух противников. А отношения с отдельными странами – это разговор с очень трудными, за редкими исключениями, партнёрами.