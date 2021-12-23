Какие «синие» линии НАТО может обозначить России

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Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

Продавцы американского газа решили заработать в Европе Issei Kato/Reuters
Американский сжиженный природный газ выглядит спасителем Европы от обострения газового кризиса. Именно так расценили в ЕС новости о том, что танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. Газпром же, напротив, пытаются обвинить в рекордном росте цен на газ в ЕС из-за сокращения поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Но в реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Подробности...
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Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии

Москва заявила о формировании трех треков переговоров по гарантиям безопасности Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми и как Москве на это реагировать? Подробности...
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Сестра «Авроры» едва не поменялась судьбой с «крейсером революции»

Знаменитый силуэт – но это не «Аврора», это «Диана» Public domain
Сто двадцать лет назад, 23 декабря 1901 года, в состав ВМФ Российской империи был зачислен крейсер «Диана». В истории этот корабль остался в тени своей знаменитой «сестры» – «Авроры», «крейсера революции». Однако его судьба в чем-то даже более интересна, тем более «Диана» в какой-то момент могла занять место «Авроры». Подробности...
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Маленькая Эстония готовит ВМФ России большую проблему

Ракета Blue Spear – дозвуковая, но вовсе не безобидная Naval News/YouTube
Уже через несколько лет Эстония получит противокорабельные ракетные комплексы с противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) Blue Spear 5G SSM. Да, эта ракета выглядит смешно по сравнению с российскими гиперзвуковыми «Цирконами». И тем не менее это оружие представляет для ВМФ России опасность. В чем она заключается и как можно было бы ее устранить? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Какие «синие» линии НАТО может обозначить России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Запад может выставить восемь трудно выполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приёма в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придётся, но для более предметного обсуждения на западных «партнёров» лучше надавить. Подробности...

Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    Вадим Трухачёв

    Какие «синие» линии НАТО может обозначить России

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		23 декабря 2021, 09:08

    НАТО пока не готово к диалогу с Россией по поводу обозначенных нами «красных линий». Но, по всей видимости, разговор случится. Даже есть шанс, что от планов приёма Украины в альянс Запад откажется. Однако в ответ он может выставить свои «синие» линии – восемь трудно выполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приёма в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придётся, но для более предметного обсуждения на западных «партнёров» лучше надавить.

    17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Фактически в нём проводятся чёткие «красные линии», за которые «партнёры» не должны заступать. Речь главным образом идёт о нерасширении Североатлантического альянса на постсоветские страны, об отказе от ведения военной деятельности на территории всех государств, которые были приняты в НАТО после 1997 года, а уж тем более – в иных странах. Кроме того, США и их союзники должны отказаться от восприятия России в качестве противника.

    Американская сторона с официальным ответом затянула. А вот генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предсказуемо согласился на диалог, но потребовал в ответ учесть озабоченности альянса и его партнёров, «включая Украину». Официальный представитель ЕС Петер Стано призвал Россию уважать право каждой страны вступать в любые союзы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт дала понять, что у России «нет прав указывать НАТО». В общем, никаких неожиданностей – все подобные ответы можно было легко спрогнозировать заранее.

    Показное нежелание вести предметный разговор налицо, однако вряд ли США, НАТО и примкнувший к ним Евросоюз полностью от него откажутся. В непубличном пространстве диалог наверняка начнётся в ближайшее время. Несмотря на громогласную антироссийскую риторику, тот же Столтенберг не похож не невменяемого человека, готового прямо сейчас начать боевые действия против России – тем более на Украине. Помочь ей оружием – одно дело. А вот развязывание из-за неё Третьей мировой войны пока на повестке дня не стоит.

    Поэтому можно предсказать, что ответ на предложения России рано или поздно последует. Учитывая все риски, связанные с внутриполитической обстановкой на Украине, а также российской решимостью купировать идущую от неё угрозу, временную гарантию её непринятия в НАТО в ближайшее время получить вполне возможно. Однако европейские политики ясно дали понять, что будут чертить свои «синие» линии – причём каждая из них в той или иной степени прямо ударит по безопасности России.  

    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

    Попробуем предположить, какие ультимативные предложение могут последовать от НАТО. С учётом того, что в российских предложениях ему – восемь пунктов, натовские наверняка включат в себя столько же.

    1. Отказ от любой формы российской поддержки ДНР и ЛНР. 2. Отвод войск от границ Украины на расстояние не менее 200 километров. 3. Отказ от размещения ядерного оружия в Калининградской области и Белоруссии. 4. Согласие на приём в НАТО Грузии и Молдавии. 5. Ввод сил НАТО (без участия Турции) в зону конфликта в Нагорном Карабахе. 6. Размещение американских баз в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. 7. Возможность размещения постоянных военных баз в странах Прибалтики. 8. Отказ от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговины и приём последней в НАТО.

    В качестве «бонуса» можно добавить вероятное вступление в НАТО Финляндии и Швеции, что существенным образом повлияет на безопасность северо-западной части России. Но здесь мы ничего, кроме уговоров и нацеливания на них ракет, сделать не можем. Обе страны уже заключили военный союз с входящей в альянс Норвегией, постоянно проводят совместные с НАТО учения и даже (в шведском случае) бомбили Ливию. Так что тут никаких сюрпризов не ожидается. К тому же власти там более-менее вменяемы – чего о властях многих постсоветских стран не скажешь.

    Что касается предполагаемых вышеозначенных пунктов, то совершенно неприемлемыми кажутся пункты один, два и три. По сути дела, первые два означают согласие России на силовую зачистку ДНР и ЛНР, на окончательный отказ и отречение от защиты разделённого русского народа, который живет отнюдь не только в непризнанных республиках, на признание Украины как «Анти-России». К тому же отказ от вступления в НАТО снижает опасность глобального конфликта, но развязывает руки для локального. Последствия в виде сотен тысяч беженцев всё равно будет расхлёбывать РФ.

    Пункт три неприемлем уже потому, что ограничивает Россию в праве размещать что-либо на собственной территории. Любое ограничение в средствах защиты делает регион, окружённый со всех сторон НАТО, беззащитным. А вмешательство в сотрудничество России и Белоруссии, учитывая особый характер их отношений – само по себе «красная линия». К тому же, учитывая предельное насыщение оружием Прибалтики и Польши, исключить какие-либо провокации в адрес Белоруссии нельзя.

    Тема Закавказья и Молдавии – тоже крайне болезненная, хотя и не в такой степени, как Украина. Здесь придётся сосредоточиться на обороне Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья (с последним это сложнее всего). По факту, до полумиллиона граждан России оказываются один на один не только с Молдавией, но и с Украиной. Сама по себе Грузия по факту нами потеряна (это самая пронатовская из всех постсоветских стран, не считая Прибалтики). Но безопасность Северного Кавказа, тех же Сочи или Владикавказа, никто не отменял.

    Что касается зоны конфликта Азербайджана и Армении, то здесь поле для обсуждения наименее «заминировано». Обе стороны конфликта и так не кладут все яйца в нашу корзину, а рычаг влияния на них через диаспоры у нас никуда не денется. Конечно, НАТО хотела бы выдавить Россию из Закавказья. К тому же Иран точно не обрадуется появлению американских военных. Тем не менее, здесь непримиримых разногласий с Западом у нас нет (редкий случай). Кроме, естественно, одного – о полном уходе России оттуда не может быть и речи.

    Размещение американских военных в Средней Азии – под предлогом удержания под контролем талибов – чувствительно не только само по себе. Но на деле американцы хотели бы обосноваться там, чтобы рядом была не только Россия, но и Китай. Плюс расширение зоны влияния на чувствительные для нас области. Это способно осложнить наши отношения с Китаем, который такому соседству явно не обрадуется. Да и возможный «подогрев» местных исламистов наверняка усилится. Наконец, Балканы. Бросить на произвол судьбы едва ли не самую пророссийскую территорию в мире (а Республика Сербская – именно такая) – значит, расписаться в готовности сдавать своих. Как мы будем смотреться в глазах любых потенциальных партнёров, если повторно сдадим братский народ?

    Теперь к пункту семь. Остановить размещение американских или немецких военных в Прибалтике даже на постоянной основе у нас вряд ли получится. Но на этот случай как раз и нужна ударная группировка в Калининграде и Белоруссии.  От Москвы до Латвии – менее 500 километров по прямой, от Петербурга до Эстонии – и вовсе 140. Излишне говорить, каким будет подлётное время в случае запуска оттуда, допустим, баллистических ракет. Поэтому в случае насыщения региона ядерным оружием уступки становятся невозможными, как и по пунктам один-три.

    Так что придётся нам готовиться к суровому диалогу «по существу». А для того, чтобы Запад стал сговорчивее, можно пригрозить размещением стратегического оружия неподалёку от границ США. А на европейские города нацелить что-либо более существенное, чем сегодня. В противном случае, нас будут продавливать и дальше. И список требований будет состоять не из восьми, а из 28 пунктов, выполнение каждого из которых будет означать утрату Россией самостоятельной внешней политики.

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