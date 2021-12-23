Какие «синие» линии НАТО может обозначить России

НАТО пока не готово к диалогу с Россией по поводу обозначенных нами «красных линий». Но, по всей видимости, разговор случится. Даже есть шанс, что от планов приёма Украины в альянс Запад откажется. Однако в ответ он может выставить свои «синие» линии – восемь трудно выполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приёма в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придётся, но для более предметного обсуждения на западных «партнёров» лучше надавить.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Фактически в нём проводятся чёткие «красные линии», за которые «партнёры» не должны заступать. Речь главным образом идёт о нерасширении Североатлантического альянса на постсоветские страны, об отказе от ведения военной деятельности на территории всех государств, которые были приняты в НАТО после 1997 года, а уж тем более – в иных странах. Кроме того, США и их союзники должны отказаться от восприятия России в качестве противника.

Американская сторона с официальным ответом затянула. А вот генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предсказуемо согласился на диалог, но потребовал в ответ учесть озабоченности альянса и его партнёров, «включая Украину». Официальный представитель ЕС Петер Стано призвал Россию уважать право каждой страны вступать в любые союзы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт дала понять, что у России «нет прав указывать НАТО». В общем, никаких неожиданностей – все подобные ответы можно было легко спрогнозировать заранее.

Показное нежелание вести предметный разговор налицо, однако вряд ли США, НАТО и примкнувший к ним Евросоюз полностью от него откажутся. В непубличном пространстве диалог наверняка начнётся в ближайшее время. Несмотря на громогласную антироссийскую риторику, тот же Столтенберг не похож не невменяемого человека, готового прямо сейчас начать боевые действия против России – тем более на Украине. Помочь ей оружием – одно дело. А вот развязывание из-за неё Третьей мировой войны пока на повестке дня не стоит.

Поэтому можно предсказать, что ответ на предложения России рано или поздно последует. Учитывая все риски, связанные с внутриполитической обстановкой на Украине, а также российской решимостью купировать идущую от неё угрозу, временную гарантию её непринятия в НАТО в ближайшее время получить вполне возможно. Однако европейские политики ясно дали понять, что будут чертить свои «синие» линии – причём каждая из них в той или иной степени прямо ударит по безопасности России.

Попробуем предположить, какие ультимативные предложение могут последовать от НАТО. С учётом того, что в российских предложениях ему – восемь пунктов, натовские наверняка включат в себя столько же.

1. Отказ от любой формы российской поддержки ДНР и ЛНР. 2. Отвод войск от границ Украины на расстояние не менее 200 километров. 3. Отказ от размещения ядерного оружия в Калининградской области и Белоруссии. 4. Согласие на приём в НАТО Грузии и Молдавии. 5. Ввод сил НАТО (без участия Турции) в зону конфликта в Нагорном Карабахе. 6. Размещение американских баз в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. 7. Возможность размещения постоянных военных баз в странах Прибалтики. 8. Отказ от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговины и приём последней в НАТО.

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В качестве «бонуса» можно добавить вероятное вступление в НАТО Финляндии и Швеции, что существенным образом повлияет на безопасность северо-западной части России. Но здесь мы ничего, кроме уговоров и нацеливания на них ракет, сделать не можем. Обе страны уже заключили военный союз с входящей в альянс Норвегией, постоянно проводят совместные с НАТО учения и даже (в шведском случае) бомбили Ливию. Так что тут никаких сюрпризов не ожидается. К тому же власти там более-менее вменяемы – чего о властях многих постсоветских стран не скажешь.

Что касается предполагаемых вышеозначенных пунктов, то совершенно неприемлемыми кажутся пункты один, два и три. По сути дела, первые два означают согласие России на силовую зачистку ДНР и ЛНР, на окончательный отказ и отречение от защиты разделённого русского народа, который живет отнюдь не только в непризнанных республиках, на признание Украины как «Анти-России». К тому же отказ от вступления в НАТО снижает опасность глобального конфликта, но развязывает руки для локального. Последствия в виде сотен тысяч беженцев всё равно будет расхлёбывать РФ.

Пункт три неприемлем уже потому, что ограничивает Россию в праве размещать что-либо на собственной территории. Любое ограничение в средствах защиты делает регион, окружённый со всех сторон НАТО, беззащитным. А вмешательство в сотрудничество России и Белоруссии, учитывая особый характер их отношений – само по себе «красная линия». К тому же, учитывая предельное насыщение оружием Прибалтики и Польши, исключить какие-либо провокации в адрес Белоруссии нельзя.

Тема Закавказья и Молдавии – тоже крайне болезненная, хотя и не в такой степени, как Украина. Здесь придётся сосредоточиться на обороне Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья (с последним это сложнее всего). По факту, до полумиллиона граждан России оказываются один на один не только с Молдавией, но и с Украиной. Сама по себе Грузия по факту нами потеряна (это самая пронатовская из всех постсоветских стран, не считая Прибалтики). Но безопасность Северного Кавказа, тех же Сочи или Владикавказа, никто не отменял.

Что касается зоны конфликта Азербайджана и Армении, то здесь поле для обсуждения наименее «заминировано». Обе стороны конфликта и так не кладут все яйца в нашу корзину, а рычаг влияния на них через диаспоры у нас никуда не денется. Конечно, НАТО хотела бы выдавить Россию из Закавказья. К тому же Иран точно не обрадуется появлению американских военных. Тем не менее, здесь непримиримых разногласий с Западом у нас нет (редкий случай). Кроме, естественно, одного – о полном уходе России оттуда не может быть и речи.

Размещение американских военных в Средней Азии – под предлогом удержания под контролем талибов – чувствительно не только само по себе. Но на деле американцы хотели бы обосноваться там, чтобы рядом была не только Россия, но и Китай. Плюс расширение зоны влияния на чувствительные для нас области. Это способно осложнить наши отношения с Китаем, который такому соседству явно не обрадуется. Да и возможный «подогрев» местных исламистов наверняка усилится. Наконец, Балканы. Бросить на произвол судьбы едва ли не самую пророссийскую территорию в мире (а Республика Сербская – именно такая) – значит, расписаться в готовности сдавать своих. Как мы будем смотреться в глазах любых потенциальных партнёров, если повторно сдадим братский народ?

Теперь к пункту семь. Остановить размещение американских или немецких военных в Прибалтике даже на постоянной основе у нас вряд ли получится. Но на этот случай как раз и нужна ударная группировка в Калининграде и Белоруссии. От Москвы до Латвии – менее 500 километров по прямой, от Петербурга до Эстонии – и вовсе 140. Излишне говорить, каким будет подлётное время в случае запуска оттуда, допустим, баллистических ракет. Поэтому в случае насыщения региона ядерным оружием уступки становятся невозможными, как и по пунктам один-три.

Так что придётся нам готовиться к суровому диалогу «по существу». А для того, чтобы Запад стал сговорчивее, можно пригрозить размещением стратегического оружия неподалёку от границ США. А на европейские города нацелить что-либо более существенное, чем сегодня. В противном случае, нас будут продавливать и дальше. И список требований будет состоять не из восьми, а из 28 пунктов, выполнение каждого из которых будет означать утрату Россией самостоятельной внешней политики.