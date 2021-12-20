Эксперт: Россия ответит НАТО размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии

«Москва создаст контругрозы, если страны НАТО не примут российские предложения, и – соответственно – их территория и объекты будут представлять опасность для нашей национальной безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее на Смоленской площади предупредили Запад о «военном ответе» в случае отказа от диалога по безопасности.

«Россия поставила условие: юридически оформленный внеблоковый статус Украины и официальный отказ Киеву на саммите Североатлантического альянса. Это «красная линия». То есть Москва объявила о переговорах, обозначила переговорную позицию и ждет ответной реакции. Если в ответ последует демагогия, если реакция альянса опять будет походить на балаган – мы приведем в действие систему мер военного характера», – предположил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Например, Россия может выдвинуть на территорию Белоруссии тактическое ядерное оружие и его носители в рамках двусторонних союзных обязательств, допустил Коротченко. «Как вариант – дислоцировать в Белоруссии ракетную бригаду с оперативно-тактическими комплексами «Искандер», оснащенными ядерными зарядами. Эти-то ракеты и будут наведены на объекты на территории стран НАТО, представляющие для нас угрозу», – сказал аналитик.

Кроме того, если в Москве увидят, как на территории Украины обустраивается инфраструктура НАТО, то Россия может создать общее пространство безопасности с ДНР и ЛНР, добавил Коротченко. «При этом статус самопровозглашенных республик не имеет никакого значения. Неважно, признает их Москва или нет. Принципиально только то, что там проживают граждане РФ», – резюмировал эксперт.

Как заявил в понедельник глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, если НАТО постоянно будет наступать на «больные точки» России и отказываться от диалога, то Москва может дать альянсу военный ответ. «Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия», – приводит его слова РИА «Новости».

В субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия – при угрозе со стороны НАТО.

В понедельник президент соседней Украины Владимир Зеленский расценил подобные сообщения как «информационную атаку с целью запугивания», пишет RT. А литовский президент Гитанас Науседа призвал разметить войска НАТО на Украине и разработать план действий против России. Он добавил, что интеграция России и Белоруссии также нарушает баланс в регионе, и ЕС не должен закрывать на это глаза.

Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Евросоюз испугался прямых переговоров Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности.