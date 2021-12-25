Россия и ЕС проверяют друг друга на прочность труб

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25 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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На пост посла России в Минске есть идеальный кандидат

У Грызлова для переговоров с Лукашенко есть два уникальных качества Сергей Бобылев/Михаил Метцель/ТАСС
Новым послом РФ в Белоруссии может стать Борис Грызлов, причем источники утверждают, что назначение должно состояться до Нового года. Ранее Грызлов возглавлял МВД и занимал пост спикера Госдумы, но идеальным кандидатом на роль посланника Москвы в Минске при президенте Лукашенко его делают другие обстоятельства. Подробности...
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Как материнство влияет на геополитику

Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости Кирилл Брага/РИА Новости
Почему Россия перестала рожать – такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике? Подробности...
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Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

Су-35 с большим трудом завоевывает мировой рынок оружия Евгений Одиноков/РИА Новости
«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона это выглядит очень постыдно». Такими словами военные эксперты комментируют досадную неудачу России на международном рынке оружия – Индонезия отказалась от давнего контракта по покупке истребителей Су-35. Как Джакарта официально объясняет свое решение и каковы его реальные причины?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия и ЕС проверяют друг друга на прочность труб

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не дать себя шантажировать – главный интерес Москвы. Однако силами Польши и Украины все перевернуто с ног на голову: мол, именно Москва посадила Евросоюз на газовую иглу. Зачем – не говорится, потому что никакого «зачем» просто нет. Подробности...

Китаю очень хотят испортить Олимпиаду

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Олимпийские игры, как явление, давно пережили свое время – и по злой иронии судьбы именно на долю Китая выпало перевернуть одну из последних страниц их истории. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Каким будет Ку-клукс-клан будущего

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Полтора века назад, 24 декабря 1865 года, в Америке основали Ку-клукс-клан – расистскую законспирированную организацию, грозу негров и прогрессистов Севера. Сегодня Соединенные Штаты вновь лихорадит по расовым и социальным вопросам. Подробности...
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Восстание индейцев в Чили

Новый посол России в Белоруссии

Главные угрозы для экономики в 2022 году

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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россия и ЕС проверяют друг друга на прочность труб

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		25 декабря 2021, 12:50

    На газовом фронте снова магнитные бури. Федеральное сетевое агентство Германии, принимающее решение о сертификации «Северного потока-2», заявило, что в ближайшие полгода газопровод не получит необходимых разрешений. Цены на газ в Европе прыгнули к новым рекордам, перевалив за 2200 долл. за тысячу кубометров на фоне отсутствия контрактных заявок от «Газпрома» на прокачку дополнительных объемов газа через Белоруссию и Украину, и это не предел. Заявления политических фигур относительно сроков запуска нового газопровода варьируются от «не сейчас» до «никогда», обильно поливая мельницу набирающего обороты энергетического кризиса в Европе.

    Стороны играют мускулами, точнее – проверяют выдержку друг друга. Россия не спешит поставлять дополнительные объемы газа для того, чтобы потушить панику на спотовом рынке газа ЕС. Евросоюз платит из кармана собственных налогоплательщиков за право не покупать у России газ по нормальным ценам. Расписавшиеся ранее в несостоятельности новых санкций против «Северного потока – 2» США активно подогревают антироссийские настроения в Старом Свете, пугая европейцев нападением России на Украину. За абсурдностью происходящего можно окончательно забыть реальные мотивы сторон, стоящих за запуском «Северного потока-2».

    Этот газопровод давно перестал быть значим сам по себе. Транспортных мощностей газопровода Ямал-Европа и украинской ГТС с избытком хватает, чтобы покрыть потребности ЕС даже в периоды пикового потребления. «Северный поток» – и первая, и вторая его нитки – строились в обход политически нестабильной Украины. Тем самым Россия пытается снять себя с крючка: при отсутствии альтернатив поставок газа контролируемый США Киев (и при удачных раскладах в 2020 году – и Минск) начали бы шантажировать Россию перекрытием транзита. Недостающие объемы газа в нужный момент были бы компенсированы американским сжиженным газом (СПГ), мощности по приемке которого до сих пор ускоренно разворачивались в Европе. «Северные», а также «Голубой» (через Турцию) потоки реализовать этот сценарий не дают.

    Не дать себя шантажировать – главный интерес Москвы. И в этом смысле газопровод выполняет важную политическую задачу. Однако силами восточных стран ЕС – прежде всего Польши, а также Украины, все перевернуто с ног на голову: мол, именно Москва посадила Евросоюз на газовую иглу с тем, чтобы… А, собственно, зачем – и не говорится, потому что никакого «зачем» просто нет.

    Побочной целью запуска «Северного потока-2» для России является увеличение издержек Запада на содержание русофобского режима в Киеве. Медленно, но верно Россия развернула энергетическую блокаду Украины: в страну не поставляются уголь, электроэнергия, ограничено идут нефтепродукты. При этом было бы странно продолжать платить за русофобию в соседней стране деньгами за транзит газа.

    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Что касается мотивов Евросоюза, то здесь все несколько сложнее. Можно долго анализировать состав новой германской правительственной коалиции и отношение отдельных фигур кабинета к России в целом и «Северному потоку-2» в частности, но далеко не это главное. ЕС по инерции продолжает двигаться в направлении реализации стратегии Green Deal, важным элементом которой являются водородные проекты.

    При этом, напомню, ключевыми внешними партнерами ЕС в вопросе поставок водорода определены Северная Африка (именно так, без указания конкретных стран) и Украина. Стратегия предусматривает многомиллиардные вложения ЕС в строительство электролизеров большой мощности на Украине, преобразующих «зеленую» энергию в водород.

    Под эти планы многие зарубежные и собственно украинские компании продолжают наращивать мощности солнечных и ветряных электростанций, даже несмотря на проблемы с выплатой денег государством по «зеленому тарифу». Чтобы к 2030-2035 году выполнить план по производству водорода на Украине и в Северной Африке, большую электролизерную стройку нужно начинать прямо сейчас.

    Однако без гарантий продолжения транзита российского газа по украинской ГТС после 2024 года все эти миллиардные вложения могут пойти коту под хвост. Ведь водород в настоящий момент может транспортироваться в ЕС в составе газово-водородной смеси по магистральным трубопроводам. При этом водородная стратегия Евросоюза подразумевает вхождение в капитал газотранспортных операторов, задействованных в доставке водорода, иными словами – в приватизации необходимых для транспортировки водорода труб.

    Об утопичности водородной стратегии ЕС не говорил только ленивый. Тот же «Северный поток-2» в силу своей новизны – гораздо более эффективный и безопасный способ транспортировки водорода, чем украинская ГТС. В ЕС это хорошо понимают, однако по инерции продолжают твердить о поддержке Украины в вопросе газового транзита. Приход зеленых в германское правительство лишь затягивает неизбежное: кардинальный пересмотр планов Green Deal и приближение их к экономической и политической реальности.

    В этом смысле Москва располагает гораздо большим запасом прочности, чем Берлин и Брюссель. В настоящий момент все, что Россия недополучает от запуска «Северного потока-2», она с лихвой компенсирует за счет рекордных цен на газ.

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