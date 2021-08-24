«Большая глина» на Болотной не потрясает душу

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24 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Российское вино проложит новый путь к потребителю

Заказ алкоголя через интернет скоро станет массовой услугой Петр Ковалев/ТАСС
В России снимаются ограничения на продажу вина через интернет – правда, с некоторыми оговорками. Новые правила не означают, что каждый желающий сможет заказать любой алкоголь через любой интернет-ресурс. Как будет выглядеть новая процедура и для кого она в первую очередь окажется полезной и прибыльной? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
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Запад разочаровал Зеленского позицией по Крыму

Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России president.gov.ua
Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным?  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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«Большая глина» на Болотной не потрясает душу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Разместить в центре столицы 12-метровое сооружение, которое немедленно вызовет совершенно определенные ассоциации, а потом третировать людей за то, что они об этих ассоциациях сказали, – это выглядит странно. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Каким будет решение украинского вопроса

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Эпоха центрального значения Европы в мировых делах закончилась. Вместе с ней, видимо, придет к своему финалу время особого положения Украины в системе российских приоритетов. Подробности...
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Почему 1991-й «болит» так же, как и 1917-й

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Распад СССР совершенно справедливо был назван Владимиром Путиным величайшей геополитической катастрофой. XX век вообще был, увы, щедр на катастрофы. И Советский Союз родился в горниле одной из них. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Сергей Худиев

    «Большая глина» на Болотной не потрясает душу

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		24 августа 2021, 17:14

    Реакция противников на творение Урса Фишера «Большая глина» – а это оказались люди самые разные, от либералов до охранителей, от поп-звезд до искусствоведов – оказалась поразительно сходной. «Это не искусство! Это [нечто совсем другое]». Реакция сторонников произведения оказалась вполне ожидаемой: «Вы жалкие, ничтожные личности и не понимаете современное искусство».

    Что же, рискуя навлечь на себя обвинение, что я нахожусь не на своем месте или непроходимо глуп, я тоже отмечу, что мне трудно воспринимать «Большую глину» как произведение искусства. Боюсь, мы обесцениваем и обессмысливаем само понятие искусства, зачисляя «глину» в ту же категорию.

    Мы, люди, – существа, способные переживать ценности, и, в частности, ценность красоты. Но мы можем не только ценить красоту – звездного неба, водопада или осеннего леса – некоторые из нас наделены способностью красоту создавать. Это поистине великая и удивительная способность, которой древние не зря приписывали сверхъестественное происхождение. Гениальный художник может создать – из самого обыкновенного холста и самых обыкновенных красок – картину, которая будет поражать людей столетиями, так, что ее будут выставлять в прозрачном пуленепробиваемом боксе с выверенной температурой и влажностью – для наилучшей сохранности шедевра.

    Художник может научить нас видеть красоту – и благодарно изумляться ей – там, где мы ее не замечали. Великое произведение искусства может потрясти человека до глубины души и полностью изменить его жизнь. Британский публицист Питер Хитченс пишет, что он, бывший озлобленный атеист, обрел веру в Бога, столкнувшись с картиной Рогира ван дер Вейдена «Страшный суд». Картина, написанная 500 лет назад в совершенно другом мире, коснулась сердца современного человека – и глубоко его изменила.

    Великие художники – иногда через столетия – открывают нам нечто очень важное о Боге, о человеке, о любви, о мире, о славе и трагедии человеческого удела, так, что мы уже не можем остаться такими, как прежде. Очень часто те истины, которые нам открывает искусство, просто не могут быть выражены словами.

    Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

    Искусство – это поразительное свидетельство реальности истины, добра и красоты, того, что в человеческой жизни есть духовное измерение. В каком-то отношении мы – животные: мы избегаем боли, едим и размножаемся – но искусство говорит о том, что мы, люди, – нечто невыразимо большее.

    Поэтому художник заслуживает признания – и глубокого почтения. Он открывает нам окна в другие измерения.

    Заслуживает ли того же «современное искусство»? Мне очень трудно в это поверить. Рогир ван дер Вейден и Урс Фишер не просто работают в разных жанрах и избирают различные темы – их деятельность настолько непохожа, что объединять ее под общей вывеской «искусство» выглядит грубой ошибкой классификации.

    «Современное искусство» – не только Урса Фишера, но «Большая глина» тут служит ярким примером – не имеет отношения к истине, добру или тем более красоте. Возможно, потому что оно отражает картину мира, в которой – в отличие от картины мира Джотто или Рублева – никакой истины, добра или красоты просто не существует.

    Унитаз, наполненный гниющими фруктами, – одна из предыдущих «инсталляций» Фишера – не обладает эстетической ценностью, не потрясает душу внезапно открывшейся истиной, не пробуждает совесть, не указывает на величие человеческого духа. Он даже не побуждает нас признать техническое мастерство художника. Почему мы должны наделять это тем же достоинством и помещать в ту же графу классификации, что и искусство?

    Потому что мы боимся строгого суда специалистов, которые уверяют нас, что это искусство? Но снобизм – это еще не доказательство превосходства; это вообще не доказательство чего бы то ни было.

    Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин говорит: «Люди брызжут слюной, истекают ядом и желчью из-за яркого и интересного арт-объекта, который поставлен всего на несколько месяцев в центре города. У необразованных и ограниченных людей возникают странные ассоциации – это объясняется тем, что у кого чего болит, тот о том и говорит». По его словам, современное искусство вызывает отторжение у «консервативной, ограниченной, малообразованной части публики».

    Допустим, я ограничен и малообразован, не буду с этим спорить. Но эта ограниченность не мешает мне воспринимать Рублева или Джотто, ван дер Вейдена или Боттичелли как выдающихся художников. Что еще раз обращает наше внимание на то, что «современное искусство» и просто искусство – явления принципиально разные, которые не следовало бы и называть одним словом.

    Если уважаемый Михаил Миндлин принадлежит к тому узкому кругу избранных, которым доступно понимание чего-то в произведениях Фишера (и подобных ему авторов), что недоступно остальным, то было бы естественно попросить этих избранных и утешаться этими произведениями в их кругу. Желают люди прийти на выставку, купить билет и созерцать унитаз с фруктами – ничего не имею против, меня-то никто не неволит туда идти.

    Но разместить в центре столицы 12-метровое сооружение, которое (как, несомненно, понимают и художник, и организаторы) немедленно вызовет совершенно определенные ассоциации, а потом третировать людей за то, что они об этих ассоциациях сказали, – это выглядит недружелюбно. Может быть, мы все «не на своем месте или непроходимо глупы», но мы здесь у себя дома. Если это не кажется нам искусством – мы имеем право это сказать.

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