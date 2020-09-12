Креативность превращается в новую индустрию

Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию?

С Крымского моста за золотящейся сентябрьским солнцем Москва-рекой открывается разноцветный шатровый городок, раскинувшийся на набережной по краю Парка Горького. Здесь, под тентами 14 разборных шатров-лекториев, собрались люди творческие, которые во взаимодействии с людьми деловыми и людьми управляющими превращают разрозненные креативные начинания в новый для России вид индустрии.

Выступая в субботу на одной из сессий форума, Сергей Кириенко заметил, что

«вещи, которые раньше воспринимались обществом и государством как либо удел небольшого количества людей, либо просто как баловство» неожиданно предстают как большой бизнес.

«За этим огромные инвестиции, за этим – значимая доля ВНП», – заявил он, подкрепив эти слова сообщением о том, что Фонд президентских грантов выделил на поддержку примерно 3 тыс. проектов в сфере креативных индустрий в этом году порядка 8 млрд рублей. Первый замруководителя администрации президента уточнил, что кроме финансовой поддержки государству нужно создать условия для развития креативных индустрий. Например, придумать механизмы отбора талантов на ранних стадиях – вплоть до дошкольного, а также внести ряд законодательных новелл.

Режиссер Тимур Бекмамбетов, со своей стороны, подчеркнул, что креативная индустрия при внимании к ней государства может стать настоящим спасением для людей, потерявших работу во время «ковидного кризиса», но имеющих в портфолио интересные творческие проекты.

Вообще на разных площадках форума часто упоминали стресс, который перенесли творческие отрасли во время пандемии, но тут же приводились примеры «рывков» креативных проектов, нашедших пути цифрового продвижения. Вместе с чисто техническими и узкопрофессиональными аспектами всплывали такие гуманитарные темы, как соотношение свободы художника и необходимости госрегулирования.

Прогулка по шатровому городку впечатляет интенсивностью происходящего. Здесь обсуждаются проблемы создания компьютерных игр, а рядом идет оживленная дискуссия по образованию, в центре которой глава Минобрнауки Валерий Фальков. В одном шатре ставят вопрос о том, как урбанистические решения могут поддержать крепость семей, в другом – спорят о дизайнерском брендинге, а в третьем – смотрят отрывок из экспериментального фильма. Мимо проходит сопровождаемый толпой поклонников Сергей Шнуров, который участвует в одной из дискуссий.

Участники и журналисты с бэйджами снуют между посетителями на самокатах, дети обнимаются с ростовыми фигурами персонажей мультфильмов. Некоторые в недоумении останавливаются перед огромным черным кубом, представляющим Нижегородскую область и теплеют улыбками, когда стенки куба расцвечиваются изнутри сочными красками хохломской росписи. Возле каждого павильона дежурят «космонавты» в марлевых «скафандрах» с термометрами в руках, а по периметру зорко наблюдает Нацгвардия: бдительность при всей креативности никто не отменял.

Самая большая «движуха» идет в столичном шатре. Посетителей здесь встречает интерактивная «Креативная карта Москвы», пестрящая красными точками компаний, отнесенных к этой отрасли.

Представитель фирмы, занимающейся аудиовизуальной продукцией, делится с газетой ВЗГЛЯД впечатлением от форума: «Здесь реально можно набрать себе в копилку опыта и завести «перекрестные» контакты с разработчиками разных специальностей. Нам не жалко делиться друг с другом технологиями. А для этого, конечно, нужны вот такие оффлайн встречи. Например, разработчик игры, пообщавшись в кулуарах, может найти себе сценариста, который «подтянет» сюжет и тут же неподалеку – режиссера, который снимет тизер».

Олег Васильков – основатель и продюсер компании «Арт-Визио» – демонстрирует VR-очки через которые можно в 3D увидеть «Москву утерянную» и «Москву несостоявшуюся»: некоторые снесенные в советское время храмы и не построенные здания, вроде пресловутого Дворца Советов на месте храма Христа Спасителя. Искусно вписанные в современную картинку города, они кажутся частью «альтернативной истории», популярной ныне в литературе. Васильков с увлечением рассказывает про нюансы иммерсивной технологии, где с компьютерщиками тесно работают историки, архитекторы, аниматоры и даже реставраторы. Говорит о своей мечте создать визуализацию всех 20 утерянных московских монастырей.

Из суммы увиденного и услышанного материализуется вопрос: что же такое «креативность» применительно к нашей стране, чем она отличается от творчества или инноваторства? Сергей Кириенко, напоминая про героев русских сказок, формулирует так:

«Мы все знаем, что россияне сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью, поэтому время развития креативных индустрий – это наше время».

Один из соорганизаторов московской «Креативной недели» директор Belgrade Design Week серб Йован Йеловац, называющий себя «послом креативности», сказал газете ВЗГЛЯД: «Давайте считать так: творчество – это то, что было до сегодняшнего дня, где каждая страна делала свое. Все что теперь, – это креатив». «России нужно стать членом международной семьи креативных стран». «Creation» – это просто символ того, что есть сеть креативных людей, объединенных поверх границ, – формулирует он, добавляя, что не знает ни одну другую страну, где так много творческих людей, как в России».

Другая сторона креативности по Йеловацу заключется в том, что «раньше только Россия давала свое творчество миру, а сегодня мир может вернуть эти долги России, и это будет на пользу всему человечеству». В подтверждение сказанного собеседник добавил, что в организации «Креативной недели» в Москве участвовали люди из более чем 15 стран. Он признал, что креативность воспринимается часто как ипостась бизнеса, но «мы здесь не для того собрались, чтобы налаживать бизнес-связи, а чтобы объединить мир креативом, сделав его лучше».

Директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова, в свою очередь, поясняет газете ВЗГЛЯД: «Мы не зря сделали темой главной пленарной сессии «самоидентичность креативных индустрий России», поскольку еще предстоит сформулировать особенности этой сферы с учетом национальной специфики».

В первый раз представители всех 14 креативных направлений собрались на одной площадке, «что рождает синергию». Абрамова уверена, что отсутствие такой синергии обедняет Россию и снижает возможности самореализации творческих людей. В качестве примера она привела отсутствие институции между киноиндустрией и книжной отраслью, «отчего у нас всего два, а не 60%, как в Штатах, фильмов-экранизаций литературы». «Таким же образом у нас нет связи между художниками стрит-арта и «нормативкой» в развитии городов», – сетует собеседница. «А такие «смычки» – и есть отличие креативной индустрии от просто творчества», – говорит она, добавляя, что само творчество в этом синтезе ничем не подменяется.

«Сегодня все заигрались в цифровизацию. Деньги тратят на написание картины или стихов искусственным интеллектом, а творчество людей ушло на задворки, – констатирует Абрамова. – Такими форумами мы как раз хотим поставить его на первое место при этом, соединив людей творчества, бизнеса и власти». Абрамова подчеркнула, что нынешний форум не состоялся бы без поддержки администрации президента и Фонда президентских грантов.

Куратор каждой отрасли по итогам недели должен приготовить «меморандум», в котором обобщались бы прозвучавшие на форуме проблемы: «Топ-5 барьеров для развития отрасли». «Сергей Владиленович [Кириенко] подтвердил, что очень ждет эти меморандумы, чтобы задействовать государственные механизмы для решения главных отраслевых проблем», – подчеркнула Абрамова.

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Похоже, что без помощи государства в России какие-то начинания, если и могут родиться, то вряд ли сумеют окрепнуть. Особенно если говорить о целой новой индустрии. Но все же результат не получится и без активного движения снизу. Об этом как раз сказал Сергей Кириенко в своем выступлении на форуме: «Хорошая новость для государства заключается в том, что, если для целого ряда отраслей инициатива должна идти сверху вниз (...) мне кажется, что в креативной индустрии все будет наоборот».