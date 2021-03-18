Мораль и нравственность организаторов толерантных репрессий

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире

18 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:49  |  vz.ru
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Россию предупредили о тепловой угрозе экономике

Потепление климата приведет к засухам в России Юрия Набатова/ТАСС
Климат в России меняется быстрее, чем во всем мире. С одной стороны, теплая погода вроде как несет для нашей страны одни выгоды: станет проще добывать нефть в Арктике, снизятся траты на отопление, а Северный морской путь станет настоящей золотой жилой. Однако потепление климата несет в себе и новые риски и угрозы. Какие именно? Подробности...
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Отзыв российского посла дал США шанс избежать большой ошибки

Анатолий Антонов занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в США с августа 2017 года Александр Щербак/ТАСС
Перед срочным вылетом Анатолия Антонова в Москву «для консультаций» посольство России в США возложило на американцев всю ответственность за кризис в отношениях двух стран. Ничего подобного не случалось со времен зенита холодной войны, Белый дом и Госдеп демонстрируют растерянность. Чего добивается Россия этим шагом и как он связан со скандальным интервью Байдена?  Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

У нынешнего германского руководства действительно есть моральные долги перед Россией и Украиной REUTERS/Stefanie Loos
Германия должна приложить все усилия для возвращения Крыма Киеву, поскольку несет моральную ответственность перед украинским народом за преступления фашизма. С таким обращением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В Бундестаге назвали подобные заявления маразмом и напомнили: у Германии если и есть долг, то не перед Украиной. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Мораль и нравственность организаторов толерантных репрессий

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мораль бывает либо репрессивной, либо гуманистической. Поднаторевшие в риторике манипуляторы пользуются то одной, то другой попеременно: если надо обвинить противников, счет им выставляется в соответствии с калькуляцией гуманистической морали, а если обелить себя – совсем другое дело. Подробности...

Америка – это хищник, который способен убить

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никогда не надо верить в американскую демократию, это блеф для слабых разумом. За свою историю США развязали из чувства «солидарности» более 200 войн и разрушили около 70 государств. Давайте перестанем себя обманывать. Подробности...
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Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности и совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка. Подробности...
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Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

Британия объявила Россию главным врагом

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
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    Алексей Алешковский

    Мораль и нравственность организаторов толерантных репрессий

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		18 марта 2021, 19:40

    Герберт Маркузе в своей программной статье «Репрессивная толерантность» (1965) гениально сформулировал на философском волапюке идею, лежащую в основе фабулы пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке»: «Истинно позитивно общество будущего, а таковое не поддается определению и детерминации, тогда как существующее позитивное подлежит преодолению». Залогом печального финала стремления старухи к лучшей доле было то, что момент, когда ей стоило остановиться в преодолении позитивного, не поддавался определению и детерминации.

    Примерно, как на Украине, которая решила пойти путем европейского выбора и логичным образом пришла к репрессиям по отношению к русскоязычному населению, реабилитации участников Холокоста и закрытию оппозиционных телеканалов. Дело не в том, что я готов завести старую консервативную пластинку с мотивом «от добра добра не ищут». Поговорить хотелось о моральных основаниях переустройства мира и том, какое отношение они имеют к морали.

    Мораль вообще бывает либо репрессивной, либо гуманистической. Репрессивная мораль (еще именуемая готтентотской) предполагает идеологическое обслуживание тех или иных сообществ. Она может быть классовой, религиозной, политической и т.д. Гуманистическая мораль отвечает Золотому правилу: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. С реальной жизнью она соотносится постольку поскольку: скажем, политики, солдаты, полицейские или работники спецслужб руководствоваться ею не могут. Их долг – заставлять соблюдать законы и блюсти национальные интересы, которые по определению репрессивны к их нарушению.

    Зато мы видим, как поднаторевшие в риторике манипуляторы пользуются то одной, то другой попеременно: если надо обвинить противников, счет им выставляется в соответствии с калькуляцией гуманистической морали, а если необходимо обелить себя, тут уж – совсем другое дело: «мы просто выполняли приказ». Как, рассуждая о морали, не превратиться в демагога? Мораль – это одни мерки, с которыми подходишь и к себе, и к другим. И к своим, и к чужим. Все остальное – нравственная проституция того или иного извода. Разница не всегда заметна со стороны: «Любая идеология – это макияж, накрасишься правильно, никто не заметит разницу между маской и лицом», – заметила ехидная кинокритик Зинаида Пронченко.

    Следовать нормам морали вообще сложно, если ты связан требованиями лояльности и какими-либо обязательствами – перед работодателями, коллективом, партией или референтной группой: конфликт нравственного чувства и гражданского долга подстерегает на каждом углу. В.И.Ленин подобные дилеммы щелкал как орешки: «Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата». И это было вполне последовательно. У нашей мятущейся интеллигенции все значительно сложнее – как у бессмертного героя рассказа А.П.Чехова «Хамелеон», полицейского надзирателя Очумелова.

    Фото: Художник Борис Макаров

    Сегодня мир искусства сотрясают новые скандалы. Не успела улечься пыль по поводу источников свежего романа Гузели Яхиной, как Наталья Рапопорт обвинила Людмилу Улицкую в том, что старую историю, которую они писали в соавторстве, Улицкая присвоила себе. Понялась буря. Так как Улицкая числится в авангарде протестного движения, тучи начали приобретать политические оттенки. Совсем плохо то, что претензии проживающей в США Рапопорт на козни кровавого режима не спишешь.

    На защиту подруги встала вместе с Игорем Иртеньевым Алла Боссарт: «У Людмилы Улицкой – репутация. Но у меня, по-моему, тоже. Есть репутация, и вполне высокая - у Наташи. Я знаю, что меня спросят - зачем, мол, Алла, тебе-то вся эта свара. Легко отвечу. Наталья - мой друг, это раз. Я ненавижу любые проявления творческого шулерства, это два. И я прекрасно понимаю, что Наташа одна прет с лабораторным шприцем на тяжелую технику, на всю либеральную тусовку, к которой и я отношусь, безусловно. И знаю поэтому наш горячечный энтузиазм и непреклонность».

    Тем временем выяснилось, что в творческой биографии Улицкой был и другой неприятный момент, связанный с источниками ее романа «Даниэль Штайн, переводчик». В какую, спрашивается, сторону теперь колебать либеральной тусовке линию партии? Осуждать с Иртеньевым культ личности Улицкой или не поступаться принципами, как незабвенная Нина Андреева? Куда обратить горячечный энтузиазм и непреклонность? А простого выбора нет. Не поступишься одними принципами, придется поступиться другими.

    Как на почве современного искусства, где разгорается свой скандал. Прославившийся в 1998 году порубанием православных икон на выставке в Манеже авангардист Тер-Оганьян анонсировал в Зверевском центре новую акцию: «В моем понимании авангард – это идеологическое противостояние майнстриму, пощечина общественному вкусу, кукиш пошлякам. Сейчас культурный майнстрим – либеральный движняк против «кровавого тирана Путина». Надругаться на этот раз он решил над иконой прогрессивной интеллигенции, назвав свой «кукиш пошлякам» просто, обухом по лбу: «Против Навального».

    Мне этот персонаж, оттого что принялся за либералов, менее противен не стал. А вот директору Зверевского центра, который было выдал ему карт-бланш, пришлось туго: через три дня выставку пришлось отменить. Какой-то фейсбучный комментатор удачно сформулировал новый концепт: пусть уж лучше Тер-Оганьян будет жертвой либеральной цензуры, чем полезным идиотом. Как учил тов. Маркузе, «реализация объективной толерантности требует нетолерантного отношения к господствующим формам политики, установкам, мнениям, а также распространения принципа толерантности на политику, установки и мнения, которые подавляются или даже объявлены вне закона».

    Тут, видимо, вопрос только в том, какой нравственный закон признают над собой организаторы толерантных репрессий. На Украине он совпадает с господствующими формами политики, у нас – им противоречит. Этому надо бы найти удовлетворительное объяснение, да не получается. Должно быть, в хамелеона героя превращает белая собачка, которая разверзает перед ним бездны нравственных сомнений, заставляя делать чреватый непредсказуемыми последствиями выбор.

    Фразу Григория Померанца про пену на губах ангела знают все. Менее заметно ее продолжение – о том, что зло на земле не имеет конца благодаря духу ненависти в борьбе за правое дело. А орудия этой борьбы в России легитимны исключительно в руках оппозиции (не то что у соседей). Толерантность требует нетолерантности, мораль прощает аморальность, справедливость взывает к несправедливости, смысл превращается в абсурд: правда ведь, все логично?

    И казус Улицкой, и конфуз в Зверевском центре ставят в новом ракурсе старый вопрос о взаимоотношениях искусства и морали. Получается, не все так однозначно. Одному общественному вкусу можно надавать пощечин, а другому – нельзя. Одни пощечины нравственны, другие – аморальны. Одни религиозные чувства оскорблять можно, а другие – нет. Особенно если предметом культа являются ныне живущие личности. Когнитивные диссонансы мозг не режут: когда льешь воду на свою ветряную мельницу, все божья роса.

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