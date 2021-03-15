Запад показал больную реакцию на «Спутник»

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В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине

15 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

Россия породила соперника своему трубопроводному газу в Европе Сергей Красноухов/ТАСС
Россия впервые опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. С одной стороны, это позитивная новость: наш газ в очередной раз доказывает свое преимущество. С другой – эта ситуация породила соперничество в Европе двух видов российского газа: трубопроводного и сжиженного. И дело не только в конкуренции двух компаний из России, но и в потерях бюджета. Подробности...
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На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Итоги выборов огорчат и Меркель, и друзей России

Нынешний кризис в отношениях между Москвой и Берлином не может разрешиться при власти Меркель Kay Nietfeld/Global Look Press
В Германии подводят итоги выборов в ландтаги двух из 16 федеральных земель – Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга, строя на их основании прогнозы о возможных итогах главных выборов в сентябре. Экзитполы показывают, что у партии Ангелы Меркель есть серьезный повод для беспокойства. Но у тех, кто рассчитывал на потепление отношений Москвы и Берлина после ухода фрау канцлерин, он тоже есть. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Запад показал больную реакцию на «Спутник»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вакцина от коронавируса – новый для России экспортный продукт по сравнению с традиционными вооружениями, энергоресурсами или продукцией сельского хозяйства. Никто на Западе не ожидал от Москвы такой энергии, и причины раздражения вполне понятны. Здесь не только главу Еврокомиссии заставишь говорить языком советской пропаганды. Подробности...

Что случилось с наследием персидских казаков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Не рухни Российская империя, у нее были бы серьезные перспективы для влияния на политику Персии – то, чего в политическом смысле и не снилось ее наследнице, России Советской. Подробности...

В родной гавани есть место не только Крыму

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Крым – самый яркий прецедент в нынешней практике «собирания русских земель». А она ведь есть. Называется «евразийская интеграция» и провозглашена приоритетом политики Путина еще в 2012-м. Поскольку с тех пор команды «отставить» не было – приоритетом и остается. Подробности...
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Националисты против Манижи

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Тимофей Бордачёв

    Запад показал больную реакцию на «Спутник»

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		15 марта 2021, 11:54

    Каждое потрясение глобального масштаба или значимости неизбежно провоцирует волну ожиданий того, что ведущие державы смогут ограничить свои эгоистические интересы и вместе взяться за решение проблемы. Однако эти ожидания практически никогда не оправдываются. Более того, мы видим, что по мере исчезновения международного порядка, который возник после холодной войны, для сотрудничества остается все меньше места. В принципе, когда США отказались приостановить на время пандемии санкционное давление на Иран или Северную Корею, как предлагала Россия, все было ясно – страны Запада будут использовать общий вызов для своего усиления и ослабления остальных.

    Появление первых прививок от вируса вновь привело к надеждам на сотрудничество. Но сейчас каждый день приносит новости об очередных решениях или действиях стран Запада в той «войне вакцин», которую они ведут в отношении России. Европейский союз собирается вводить на своей территории «паспорта вакцинации» для желающих путешествовать граждан и получить такой документ можно будет только в том случае, если использовалась прививка, одобренная Европейским медицинским агентством (ЕМА). Чем дольше ЕМА будет затягивать с одобрением российской вакцины, тем больше граждан ЕС сделают выбор между «Спутником» и возможностью поехать в соседнюю страну Евросоюза.

    Тем более, что это будет касаться и граждан третьих стран. Возникает прекрасная возможность «наказывать» граждан тех государств, которые предпочитают обращаться к России, а не ждать неизвестно сколько западные вакцины.

    Новости о том, что «Спутник» эффективнее и безопаснее западных вакцин, поступают каждый день, и борьба с ним становится для Брюсселя гораздо более приоритетной, чем темпы вакцинации граждан ЕС. Это, конечно, не удивительно. В конечном итоге забота о компаниях ЕС вне зависимости от их профессионализма и расторопности – важнейшая задача брюссельских чиновников.  

    В ход идут очевидные глупости, напоминающие о том, что называлось раньше «советским мышлением». Уже не только литовские, прости Господи, министры, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выражает удивление, что Россия предлагает «Спутник» за рубежом, но пока не вакцинировала всех своих граждан. Можно подумать, что хотя бы одна страна, производящая прививки от коронавируса, полностью провела вакцинацию дома. Нет такой страны. Да и речь, преимущественно, идет не о том, что Россия будет миллионами доз завозить свои вакцины в страны ЕС, а о возможности изготовления на их производственных мощностях российских вакцин. Мы увидели, что глупости и пошлости могут произносить не только в Киеве или Вильнюсе, но вполне респектабельные европейские политики.

    Фото: Adel Ezzine/Global Look Press

    Все это провоцирует разнообразные теории заговора, в которые легко поверить, зная, какую роль фармацевты играют в системе политической коррупции Европы и США. Этот сюжет традиционно присутствует в разного рода развлекательной литературе. С учетом масштабов пандемии коронавируса и значения, которое она приобрела в мировых делах, на спекулятивном уровне допустимы самые жуткие предположения о том, что может делаться ими в конкурентной борьбе с Россией.

    Тем более, что обвинения в адрес Москвы о том, что она якобы дискредитирует западные вакцины, уже прозвучали. А из прошлого опыта все знают, что если США и их союзники кого-то обвиняют в неприглядном поведении, то, значит, они сами так поступают. Как, например, методика «гибридной войны», отработанная Западом достаточно давно, была названа для СМИ и впечатлительных экспертов «доктриной Герасимова». В целом наши западные партнеры последовательны в своем умении делать вид, что гильотина и газовая камера были изобретены в Костроме.

    А чего мы, собственно, ожидали? Россия продолжает оставаться получателем выгод от участия в глобальном рынке и не должна удивляться, что в отношении нее применяются любые методы конкурентной борьбы. Несмотря на дипломатический конфликт с США и их союзниками, практически открытое противостояние с НАТО и всяческие меры экономического давления, российская экономика – часть мировых экономических связей, и не собирается их разрывать. Более того, каждый новый поворот в разрушении монополии Запада на управление глобальными рынками открывает для России и ее компаний новые возможности.

    «Война вакцин» Запада против СССР была невозможна, потому что Советский Союз не был частью глобального рынка. Взаимодействие с ним со стороны Запада всегда носило ограниченный характер и всегда легко управлялось. В тех странах и регионах, где СССР доминировал, речи о конкуренции почти не шло. В государствах «третьего мира» Европа и США могли сотрудничать с Москвой, потому что понимали – она не является их конкурентом в рамках свободной рыночной экономики. Частные случаи проникновения советской медицины в те страны, которые Запад считал «своими», не грозили европейским и американским компания ничем – СССР был маргиналом и часто вообще оказывал свою помощь на безвозмездной основе.

    Все изменилось, когда Россия стала рыночной экономикой. Тем более, что монополия Запада была уже разрушена Китаем, который сами США и взрастили в своих интересах. Этого, кстати, до сих пор на Западе не осознали – и потому считают, что Россия должна «рухнуть» под давлением так называемых санкций.  

    Но одновременно это означает, что мы не должны рассчитывать на какие-либо послабления или приходить в изумление, когда сталкиваемся с самыми жесткими методами. Это Китай заходил на глобальный рынок в условиях максимального благоприятствования со стороны США – это помогало им бороться с СССР в 1970-1980-е годы. Сейчас ситуация иная – в мировой экономике и политике осталась одна группировка стран, которая стремится противостоять всем остальным и сдерживать их развитие. Эти страны более-менее способны проводить невраждебную политику в отношении друг друга. Хотя и здесь залог дружбы – подчинение всех США.

    Что касается всех остальных, то мир действительно вернулся в привычное ему состояние борьбы всех против каждого, где потенциал милосердия и сотрудничества крайне ограничен. Что это означает для России? Только необходимость продолжения политики по принципу «делай, что должно, и будь, что будет». Паниковать по поводу того, что Запад очернит любые наши достижения, не надо. Он все равно это сделает, но тогда получит еще и моральное удовлетворение.

    Несмотря на всю этическую составляющую истории с продвижением российских вакцин в мире, происходящее – только один из первых примеров того, что нам предстоит в будущем. Вакцина от коронавируса – новый для России экспортный продукт по сравнению с традиционными вооружениями, энергоресурсами или продукцией сельского хозяйства. Никто на Западе не ожидал от Москвы такой энергии, и причины раздражения вполне понятны. Здесь не только главу Еврокомиссии заставишь говорить языком советской пропаганды.

    Означает ли это, что современные государства вообще не способны делать что-то, принимая во внимание альтруистические соображения или элементарное милосердие? Нет, не означает. Во-первых, потому что именно так чаще других поступает Россия. Во-вторых, потому что конкуренция с российскими вакцинами заставит Запад хоть что-то делать для развивающихся стран. Под давлением обстоятельств государства, как и люди, могут быть лицемерными. Но лицемерие все равно лучше, чем полный цинизм – оно хотя бы иногда заставляет соответствовать ожиданиям окружающих.

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