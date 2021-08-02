Пора вернуть наши реки себе

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2 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Балканы проверяют на готовность к новой войне

На Балканах пророчат новую войну REUTERS/Dado Ruvic
В Боснии и Герцеговине то ли сменилось, то ли не сменилось верховное руководство: у России и США, сербов и бошняков разное мнение на этот счет. При этом Республика Сербская не только вспомнила о своем желании отделиться от БиГ, но и объявила бойкот ее органам власти. Новый кризис в республике называют самым опасным со времен боснийской войны. И начало новой бойни во многом зависит от благоразумия Запада. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Пора вернуть наши реки себе

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Реки очень многим управляют в нашей ментальности. Реки определяют наши особенные отношения с временем и пространством. Русская цивилизация – речная. И никуда это из нас не ушло. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему японцы не напали на СССР в 1941 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
31 июля 1938 года произошел советско-японский конфликт на озере Хасан в Монголии. Японцы пробовали Советский Союз на зуб – чтобы понять, можно ли будет поживиться его территориями, когда Москве будет уже совсем не до Дальнего Востока. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В неудачах «Боинга» опять виновата Россия

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
После неудачного полета, который закончился провалом, и полутора лет исправления ошибок стоит обвинить во всем российский модуль «Наука», задержавший старт на двое суток. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Елизавета II против Греты Тунберг

Украина шантажирует весь мир

Крым в обмен на Северный Кипр

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Евгений Фатеев

    Пора вернуть наши реки себе

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		2 августа 2021, 09:00

    Русская цивилизация напоминает забитый всякими чудесами чулан. Мы веками складывали и продолжаем складывать в этом чулане невероятные сокровища, но разобрать нажитое, попользоваться нажитым, у нас все никак не доходят руки. То воюем, то упоенно меняемся – словом, живем все больше экстенсивно, пребывая в постоянном усилии экспансии. И экспансия – это очень хорошо. И не нужно от нее отказываться. Но как бы совместить ее еще и с некоторой интенсивностью? С внимательностью к уже нажитому, скопленному, собранному?

    В чулане нашей памяти множество сокровищ. Одним из таких сокровищ я считаю наш русский мир внутренней воды, наш речной мир. Великий русский континентальный океан буквально испещрен многочисленными реками. Наши великие предки дополнили вязь рек рукотворными каналами. В итоге мы сегодня имеем разветвленнейшую сеть рек-дорог, по которым можно проплыть через всю страну.

    Мир русской внутренней воды стоит сейчас почти бесхозным. В 1990-е годы речное судоходство свелось к минимуму. И только недавно наши реки начали оживать. Нам просто необходимо вспомнить о нашем извечном и богатом речном существовании.

    У нас есть огромное количество старых и не очень старых каналов. Старые русские каналы – это отдельный мир, про который вообще мало кто знает. Например, с XVIII века у нас есть Обь-Енисейский канал, который соединяет две великие сибирские реки. Вы знали об этом? Сейчас он полуразрушен и запущен, но по нему еще можно ходить, пробираться на легких лодках. И всех смелых и пытливых ждут прекрасные открытия. Или можно попытать счастья в исследовании Северного Екатерининского канала, когда-то соединявшего Каму и Северную Двину. Например, в александровскую эпоху можно было доплыть из Екатеринбурга в Архангельск.

    У нас множество сообщающихся озер и даже озерных систем с плавающими островами и прочими самыми настоящими чудесами.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    У нас есть потрясающая история с железным потоком, когда караваны судов по весенней реке Чусовой с ее опасными камнями-бойцами устремлялись к Каме по волне, которую создавали одновременно открывавшие свои шлюзы пруды уральских заводов. Это самое настоящее чудо хорошо описано в книгах Алексея Иванова. А ведь был еще один железный путь по реке Ай в Челябинской области. Боже, какие живописные там места! С сухими водопадами, каменными столбами и другими красотами. Далее по реке Белой – и вплоть до Волги.

    У нас есть судоподъемник Красноярской ГЭС. Это инженерное чудо работает до сих пор! У нас есть самые настоящие внутренние моря, созданные советскими плотинами на больших и малых реках. Там другого берега не видно. Там сформировались живописнейшие эко- и историко-системы. Там дайверы могут исследовать затопленные деревни и городки.

    У нас есть потрясающая жемчужина Байкал с его Кругобайкальской железной дорогой, с возможностью уплыть куда угодно и приплыть откуда угодно. У нас еще можно встретить старые дебаркадеры, любопытнейшие образцы речной архитектуры.

    От советских времен нам достались потрясающие дворцы речных вокзалов – в Москве и Красноярске, Нижнем Новгороде и Омске, во многих других городах. А рыба? Наша речная рыба. Конечно, не всякая, но, например, северная – сиг, хариус, омуль, муксун, нельма, тугун, ленок, таймень, стерлядь. Не бывает же рыбы вкуснее.

    И приводить выдающиеся примеры из нашего речного, озерного, мира внутренней воды можно очень долго. Мне кажется, вполне возможно увлечь страну самой настоящей речной лихорадкой. Речной мир – все-таки относительно безопасный, обозримый, уютный, увлекательный, захватывающий. Для всех больных континентальной клаустрофобией именно русский речной мир идеально подходит. По русским рекам и каналам можно переплывать из одного моря в другое, с одного края Евразийского континента на другой.

    В последнее время наши города начали обратно поворачиваться к рекам. Строятся прекрасные и удобные набережные. В Москве, Казани, Ярославле, в больших и малых городах набережные, к которым раньше относились в лучшем случае снисходительно, стали важнейшими элементами городской жизни.

    Реки очень многим управляют в нашей ментальности. Реки определяют наши особенные отношения с временем и пространством. Русская цивилизация – речная. И никуда это из нас не ушло. Нам нужно всего лишь вспомнить. Реки и озера – это одно из самых ценных достояний нашего цивилизационного хозяйства. Пора и здесь навести порядок.

    Как же это скучно – пребывать в состоянии шашлыка на заморских пляжах. Пора в поисках иных мест вернуться домой.

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