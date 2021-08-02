Пора вернуть наши реки себе

Русская цивилизация напоминает забитый всякими чудесами чулан. Мы веками складывали и продолжаем складывать в этом чулане невероятные сокровища, но разобрать нажитое, попользоваться нажитым, у нас все никак не доходят руки. То воюем, то упоенно меняемся – словом, живем все больше экстенсивно, пребывая в постоянном усилии экспансии. И экспансия – это очень хорошо. И не нужно от нее отказываться. Но как бы совместить ее еще и с некоторой интенсивностью? С внимательностью к уже нажитому, скопленному, собранному?

В чулане нашей памяти множество сокровищ. Одним из таких сокровищ я считаю наш русский мир внутренней воды, наш речной мир. Великий русский континентальный океан буквально испещрен многочисленными реками. Наши великие предки дополнили вязь рек рукотворными каналами. В итоге мы сегодня имеем разветвленнейшую сеть рек-дорог, по которым можно проплыть через всю страну.

Мир русской внутренней воды стоит сейчас почти бесхозным. В 1990-е годы речное судоходство свелось к минимуму. И только недавно наши реки начали оживать. Нам просто необходимо вспомнить о нашем извечном и богатом речном существовании.

У нас есть огромное количество старых и не очень старых каналов. Старые русские каналы – это отдельный мир, про который вообще мало кто знает. Например, с XVIII века у нас есть Обь-Енисейский канал, который соединяет две великие сибирские реки. Вы знали об этом? Сейчас он полуразрушен и запущен, но по нему еще можно ходить, пробираться на легких лодках. И всех смелых и пытливых ждут прекрасные открытия. Или можно попытать счастья в исследовании Северного Екатерининского канала, когда-то соединявшего Каму и Северную Двину. Например, в александровскую эпоху можно было доплыть из Екатеринбурга в Архангельск.

У нас множество сообщающихся озер и даже озерных систем с плавающими островами и прочими самыми настоящими чудесами.

У нас есть потрясающая история с железным потоком, когда караваны судов по весенней реке Чусовой с ее опасными камнями-бойцами устремлялись к Каме по волне, которую создавали одновременно открывавшие свои шлюзы пруды уральских заводов. Это самое настоящее чудо хорошо описано в книгах Алексея Иванова. А ведь был еще один железный путь по реке Ай в Челябинской области. Боже, какие живописные там места! С сухими водопадами, каменными столбами и другими красотами. Далее по реке Белой – и вплоть до Волги.

У нас есть судоподъемник Красноярской ГЭС. Это инженерное чудо работает до сих пор! У нас есть самые настоящие внутренние моря, созданные советскими плотинами на больших и малых реках. Там другого берега не видно. Там сформировались живописнейшие эко- и историко-системы. Там дайверы могут исследовать затопленные деревни и городки.

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У нас есть потрясающая жемчужина Байкал с его Кругобайкальской железной дорогой, с возможностью уплыть куда угодно и приплыть откуда угодно. У нас еще можно встретить старые дебаркадеры, любопытнейшие образцы речной архитектуры.

От советских времен нам достались потрясающие дворцы речных вокзалов – в Москве и Красноярске, Нижнем Новгороде и Омске, во многих других городах. А рыба? Наша речная рыба. Конечно, не всякая, но, например, северная – сиг, хариус, омуль, муксун, нельма, тугун, ленок, таймень, стерлядь. Не бывает же рыбы вкуснее.

И приводить выдающиеся примеры из нашего речного, озерного, мира внутренней воды можно очень долго. Мне кажется, вполне возможно увлечь страну самой настоящей речной лихорадкой. Речной мир – все-таки относительно безопасный, обозримый, уютный, увлекательный, захватывающий. Для всех больных континентальной клаустрофобией именно русский речной мир идеально подходит. По русским рекам и каналам можно переплывать из одного моря в другое, с одного края Евразийского континента на другой.

В последнее время наши города начали обратно поворачиваться к рекам. Строятся прекрасные и удобные набережные. В Москве, Казани, Ярославле, в больших и малых городах набережные, к которым раньше относились в лучшем случае снисходительно, стали важнейшими элементами городской жизни.

Реки очень многим управляют в нашей ментальности. Реки определяют наши особенные отношения с временем и пространством. Русская цивилизация – речная. И никуда это из нас не ушло. Нам нужно всего лишь вспомнить. Реки и озера – это одно из самых ценных достояний нашего цивилизационного хозяйства. Пора и здесь навести порядок.

Как же это скучно – пребывать в состоянии шашлыка на заморских пляжах. Пора в поисках иных мест вернуться домой.