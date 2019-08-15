А может, всё-таки повернуть реки?

Люди, как известно, делятся на оптимистов и пессимистов. Пессимисты считают, что хуже, чем сейчас, не бывает, а оптимисты бодро уверяют, что конечно же бывает. Возможно, и есть те, кто думает, что дальше всё будет только лучше, но их тихий голос практически не слышен на громогласном фоне ожиданий ядерной войны, глобального потепления, массового голода, затопления прибрежных городов и прочих казней египетских глобального масштаба.

Гражданам СССР в этом смысле жилось лучше. Несмотря на куда более низкий, чем теперь, уровень бытовых удобств, у них впереди был коммунизм, а в газетах писали преимущественно о том, как хорошо жить в советской стране и как целенаправленно загнивает Запад. О гибели людей при испытании новых ракет, об авиакатастрофах, убийствах и прочих неприятных вещах – не писали и по телевизору не показывали. Интернета не было (тут, наверное, надо уточнить для молодежи, что интернета не было во всем мире, а не только в СССР).

Кроме того, у многих было очень важное чувство сопричастности к победам советской промышленности и культуры. Как, возможно, сам того не желая, метко сформулировал в 1964 году Юрий Визбор в песне «Рассказ технолога Петухова о своей встрече с делегатом форума стран Азии, Африки и Латинской Америки, которая состоялась 27 июля в кафе-мороженом «Звездочка» в 17 часов 30 минут при искусственном освещении»:

Зато, говорю, мы делаем ракеты

И перекрыли Енисей,

А также в области балета,

Мы впереди, говорю, планеты всей…

Советская интеллигенция, как ей положено, смеялась над любыми проявлениями патриотизма, но до тех пор, пока это чувство сопричастности к великому было у народа, СССР стоял непоколебимо.

Сейчас этой сопричастности, конечно, не хватает. Дмитрий Рогозин отлично пишет тексты к песням, вот только снова вернуть стране гордость за космическую отрасль у него никак не получается. Масштабных инфраструктурных проектов, сравнимых с перекрытием Енисея, что-то на горизонте тоже не видать. Одного балета явно не хватает.

***

Ровно 33 года назад, 14 августа 1986 года, было принято постановление ЦК КПСС «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек». Проект по «развороту сибирских рек» считается одним из ярких примеров вредной и опасной для природы советской мегаломании. Резко против него выступали как ученые, так и писатели, при том, что предполагалось направлять в засушливые районы Казахстана и других среднеазиатских республик не более 10% стока Оби. Однако вердикт противников проекта был однозначен: это заболачивание земель вокруг предполагаемого канала, это обмеление Оби, Иртыша и других сибирских рек, говоря короче – экологическая катастрофа.

Глядя на то, как мрачно этим летом выглядит перегороженная водохранилищами и обмелевшая Волга, с их опасениями трудно не согласиться.

Хотя, конечно, если бы проект был осуществлен, то реальность в Средней Азии выглядела бы совсем иначе – и с точки зрения экологии, и с точки зрения экономики, и, разумеется, с точки зрения политики.

Не высохло бы Аральское море – и значит, не было бы экологической катастрофы на западе Казахстана и Узбекистана. Объем сельхозпроизводства был бы гораздо больше – значит, было бы меньше мигрантов из среднеазиатских республик в России. Зависимость всех получателей сибирской воды от Москвы была бы гораздо серьезней, чем сейчас. Возможно, интеграционные процессы были бы запущены гораздо раньше и зашли бы гораздо дальше. Возможно, на базе полученных технологий был бы построен канал из Каспийского моря в Персидский залив, и тогда мировые грузопотоки выглядели бы совсем иначе.

Словом, нет сомнений в том, что это был бы совсем другой мир, как в романе из жанра альтернативной истории, со своими безусловными минусами, но и однозначными плюсами.

***

Китай регулярно рапортует об осуществленных инфраструктурных мегапроектах – это и строительство новых гидроэлектростанций, и связавшие страну сверхскоростные поезда, и новые аэропорты и дороги.

У нас, безусловно, тоже есть свои мегапроекты, но они локальны – Центральные диаметры и Большая кольцевая линия изменят лицо московского транспорта, но что с того жителям Петербурга? Высокоскоростная магистраль из Москвы в Санкт-Петербург позволит жителям двух столиц в два раза быстрее добираться друг до друга, но что с того жителям Нижнего Новгорода или Новосибирска? В Саратове открывается новый аэропорт, но что с того тем, кто не летает в Саратов?

Поворот рек при всех своих крайне вероятных экологических минусах был хорош тем же, чем были хороши строительство БАМа, космическая программа, освоение целины, индустриализация и другие массовые проекты. Он позволял увлечь миллионы людей чувством сопричастности к великому. Тем же, к слову, было воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста, которое будет окончательно завершено уже в этом году.

России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, сравнимые с поворотом рек, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров и строителей, с одной стороны, и дать зримый экономический эффект – с другой.

А где гордость за страну и ощущаемый гражданами рост экономики – там и политическая стабильность.

Проверено.