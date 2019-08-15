А может, всё-таки повернуть реки?

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Украина создала Газпрому новые проблемы

«Нафтогаз» мешает Газпрому брать кредиты в Люксембурге Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Нафтогаз» выиграл серьезное сражение в суде против России. Суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Ранее Газпром успешно отбивался в судах от арестов своих активов. Что же произошло сейчас и к каким дальнейшим последствиям это приведет? Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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США напрасно дразнят Китай гонконгским бунтом

На демонстрации в Гонконге в начале августаФото: Kim Kyung Hoon/Reuters
Пекин все жестче реагирует на события в Гонконге, а точнее на вмешательство США в свои внутренние дела. Советы «не совать свой нос» звучат уже не только со страниц прессы, но и из уст официальных представителей. Америка действительно влияет на происходящее в специальном административном районе Китая. Но, похоже, не осознает целей и последствий этого вмешательства. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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А может, всё-таки повернуть реки?

Антон Крылов, журналист
России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

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          • У меня нет дачи

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              Антон Крылов

              А может, всё-таки повернуть реки?

              Антон Крылов
              журналист
              		 15 августа 2019, 09:06

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              Люди, как известно, делятся на оптимистов и пессимистов. Пессимисты считают, что хуже, чем сейчас, не бывает, а оптимисты бодро уверяют, что конечно же бывает. Возможно, и есть те, кто думает, что дальше всё будет только лучше, но их тихий голос практически не слышен на громогласном фоне ожиданий ядерной войны, глобального потепления, массового голода, затопления прибрежных городов и прочих казней египетских глобального масштаба.

              Гражданам СССР в этом смысле жилось лучше. Несмотря на куда более низкий, чем теперь, уровень бытовых удобств, у них впереди был коммунизм, а в газетах писали преимущественно о том, как хорошо жить в советской стране и как целенаправленно загнивает Запад. О гибели людей при испытании новых ракет, об авиакатастрофах, убийствах и прочих неприятных вещах – не писали и по телевизору не показывали. Интернета не было (тут, наверное, надо уточнить для молодежи, что интернета не было во всем мире, а не только в СССР). 

              Кроме того, у многих было очень важное чувство сопричастности к победам советской промышленности и культуры. Как, возможно, сам того не желая, метко сформулировал в 1964 году Юрий Визбор в песне «Рассказ технолога Петухова о своей встрече с делегатом форума стран Азии, Африки и Латинской Америки, которая состоялась 27 июля в кафе-мороженом «Звездочка» в 17 часов 30 минут при искусственном освещении»

              Зато, говорю, мы делаем ракеты
              И перекрыли Енисей,
              А также в области балета,
              Мы впереди, говорю, планеты всей…

              Советская интеллигенция, как ей положено, смеялась над любыми проявлениями патриотизма, но до тех пор, пока это чувство сопричастности к великому было у народа, СССР стоял непоколебимо.

              Фото: Виталий Безруких/РИА Новости

              Сейчас этой сопричастности, конечно, не хватает. Дмитрий Рогозин отлично пишет тексты к песням, вот только снова вернуть стране гордость за космическую отрасль у него никак не получается. Масштабных инфраструктурных проектов, сравнимых с перекрытием Енисея, что-то на горизонте тоже не видать. Одного балета явно не хватает. 

              *** 

              Ровно 33 года назад, 14 августа 1986 года, было принято постановление ЦК КПСС «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек». Проект по «развороту сибирских рек» считается одним из ярких примеров вредной и опасной для природы советской мегаломании. Резко против него выступали как ученые, так и писатели, при том, что предполагалось направлять в засушливые районы Казахстана и других среднеазиатских республик не более 10% стока Оби. Однако вердикт противников проекта был однозначен: это заболачивание земель вокруг предполагаемого канала, это обмеление Оби, Иртыша и других сибирских рек, говоря короче – экологическая катастрофа. 

              Глядя на то, как мрачно этим летом выглядит перегороженная водохранилищами и обмелевшая Волга, с их опасениями трудно не согласиться. 

              Хотя, конечно, если бы проект был осуществлен, то реальность в Средней Азии выглядела бы совсем иначе – и с точки зрения экологии, и с точки зрения экономики, и, разумеется, с точки зрения политики.

              Не высохло бы Аральское море – и значит, не было бы экологической катастрофы на западе Казахстана и Узбекистана. Объем сельхозпроизводства был бы гораздо больше – значит, было бы меньше мигрантов из среднеазиатских республик в России. Зависимость всех получателей сибирской воды от Москвы была бы гораздо серьезней, чем сейчас. Возможно, интеграционные процессы были бы запущены гораздо раньше и зашли бы гораздо дальше. Возможно, на базе полученных технологий был бы построен канал из Каспийского моря в Персидский залив, и тогда мировые грузопотоки выглядели бы совсем иначе. 

              Словом, нет сомнений в том, что это был бы совсем другой мир, как в романе из жанра альтернативной истории, со своими безусловными минусами, но и однозначными плюсами. 

              ***

              Китай регулярно рапортует об осуществленных инфраструктурных мегапроектах – это и строительство новых гидроэлектростанций, и связавшие страну сверхскоростные поезда, и новые аэропорты и дороги.

              У нас, безусловно, тоже есть свои мегапроекты, но они локальны – Центральные диаметры и Большая кольцевая линия изменят лицо московского транспорта, но что с того жителям Петербурга? Высокоскоростная магистраль из Москвы в Санкт-Петербург позволит жителям двух столиц в два раза быстрее добираться друг до друга, но что с того жителям Нижнего Новгорода или Новосибирска? В Саратове открывается новый аэропорт, но что с того тем, кто не летает в Саратов? 

              Поворот рек при всех своих крайне вероятных экологических минусах был хорош тем же, чем были хороши строительство БАМа, космическая программа, освоение целины, индустриализация и другие массовые проекты. Он позволял увлечь миллионы людей чувством сопричастности к великому. Тем же, к слову, было воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста, которое будет окончательно завершено уже в этом году. 

              России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, сравнимые с поворотом рек, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров и строителей, с одной стороны, и дать зримый экономический эффект – с другой.

              А где гордость за страну и ощущаемый гражданами рост экономики – там и политическая стабильность. 

              Проверено. 


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