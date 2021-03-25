Европа начинает платить за надменность

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НОВОСТЬ ЧАСА

Антонов: У России и США нет времени на ссоры

25 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Авария в Суэцком канале подстегнет спрос на российскую нефть

Россия выиграет от блокировки Суэцкого канала Suez Canal Authority/REUTERS
Длительная блокировка самого загруженного Суэцкого канала принесет серьезные убытки многим компаниям и нарушит торговлю. Однако в этой истории есть не только пострадавшие – в первую очередь Европа и Ближний Восток, но и те, кто сможет выиграть. Среди них и Россия. Чем эта нештатная ситуация может быть полезна нашей стране? Подробности...
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Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

«Никакого Донбасса не существует», – подчеркивают в СНБО Александр Кряжев/РИА Новости
На фоне очередного обострения в Донбассе в СНБО Украины разглядели элементы «гибридной агрессии России» в самом термине «Донбасс» – и теперь призывают от него отказаться как от «наносного» и «опасного». Что это – очередная безумная инициатива украинских властей или трезвый расчет, за которым кроется страх навсегда потерять Донецкий угольный бассейн? Подробности...
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Зачем Россия перевооружает подводный флот

Российские подлодки перевооружатся сразу несколькими типами ракет Юрий Смитюк/ТАСС
Атомные подводные лодки проектов 971 и 949А благодаря модернизации получат универсальные пусковые установки для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также «Цирконами» дооснастят и новейшие подлодки проекта 885 «Ясень», сообщает источник в военно-промышленном комплексе. В чем заключаются особенности данной модернизации и каким образом она усилит мощь подводного флота России?  Подробности...
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Зеленский подставил Украину под удар Китая

Зеленский оставил Китай без жемчужины мирового двигателестроения REUTERS/Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». В последние годы предприятие испытывало серьезные трудности со сбытом продукции, но все равно оставалось жемчужиной мирового двигателестроения. Акциями компании завладели китайцы, но теперь ценный актив отобран под нажимом США. Как на это может отреагировать Пекин?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Европа начинает платить за надменность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Именно мы приучили европейцев говорить и делать глупости, не испытывая страха по поводу возможных последствий. Так уж повелось исторически: за исключением прямой агрессии европейцы всегда могли позволить по отношению к России любое хамство – все сходило с рук. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Зачем Трамп создает свою соцсеть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ближайшие месяцы бывший президент США запустит свою собственную соцсеть. С ее помощью Трамп надеется сохранить влияние на Республиканскую партию и вернуться в большую политику. Однако последствия этой соцсети для общества будут куда больше, нежели просто реклама Трампа. Подробности...

Выбор Святой земли, или Особенности голосования в Израиле

Александр Цинкер
Александр Цинкер, президент Международного экспертного центра избирательных систем (ICES)
В Израиле прошли четвертые по счету выборы в Кнессет за два года. И есть все шансы зайти на пятый круг, но так и не получить нормально работающего правительства. Подробности...
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Россия, пора прививаться!

США и Китай столкнулись на Аляске

Байдена слишком рано хоронят

Обсуждение: 4 комментария
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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    Европа начинает платить за надменность

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		25 марта 2021, 12:02

    Решение не проводить в рамках регулярного саммита глав государств и правительств Евросоюза 25-26 марта дискуссию о стратегических вопросах отношений с Россией – это, наверное, самое мудрое внешнеполитическое решение, принятое европейскими лидерами за последние месяцы, если не годы.

    Эта дискуссия планировалась несколько последних месяцев. Январский визит формального руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, во время которого он узнал много нового, также был связан с подготовкой саммита. Более позднее решение европейских чиновников о «санкциях» в отношении нескольких граждан России – это тоже «разогрев» перед решающим мозговым штурмом, который в итоге не состоится.

    Ну и слава богу, потому что такая дискуссия в лучшем случае бы закончилась принятием бессмысленных заявлений, а в худшем – скандалом в собственном европейском семействе. Далеко не все страны ЕС пока готовы делать свою политику в отношении России настолько же безумной, как поступают Польша или страны Балтии. Возможно, именно это смог учесть глава Европейского совета, молодой бельгийский политик Шарль Мишель после своего разговора с президентом России Владимиром Путиным в прошлый понедельник. В конечном итоге Брюссель должен же когда-то задумываться об интересах всех стран Евросоюза. 

    Поэтому мудрость, непредумышленная, конечно, лидеров ЕС именно в том, что они смогли избежать ситуации, в которой выглядели бы беспомощно и глупо. Им не привыкать, но сейчас бессмысленность обсуждения отношений с Россией была бы особенно очевидна. Да и обсуждать, собственно, нечего – за всю свою историю Европа не смогла научиться тому, как общаться с кем-то на равных. Только снизу вверх, как с США, или сверху вниз – со всеми остальными. Новое состояние отношений с Россией ставит перед европейцами интеллектуальную задачу, даже подступиться к решению которой они не в состоянии. А немногие практические вопросы – по нефти, газу или инвестициям – отдельные страны ЕС вполне успешно с Россией решают самостоятельно.

    Зато вместо обсуждения отношений с Москвой перед участниками встречи выступит новый президент США Джо Байден – впервые в известной истории глава американского государства будет напрямую отдавать указания своим подопечным в Старом Свете. Сказывается та работа, которую проделал с европейцами Трамп – теперь ради самого факта общения с Вашингтоном не на повышенных тонах Берлин или Париж готовы буквально на все. Германия, конечно, получит свой долгожданный «Северный поток – 2», но США это ничем не грозит, а заплатить Европе придется серьезно.

    Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

    И Европа уже начала платить. В прошедший понедельник громом среди ясного неба для европейцев прозвучало решение китайских властей ввести санкции против десятка политиков и экспертов стран ЕС, а также двух-трех институтов Евросоюза.

    Эта мера стала немедленным – в течение пяти часов – ответом Пекина на решение министров иностранных дел стран ЕС «наказать» несколько китайских чиновников по поводу ситуации с правами человека в Китае. С учетом членов семей и связанных с чиновниками компаний количество европейцев, ограниченных в правах там, где Китай сможет дотянуться, исчисляется теперь десятками, если не больше. В Европе от такого ответа испытали настоящий шок. Уже во вторник в министерство иностранных дел Германии вызвали посла Китая для того, чтобы сделать ему внушение. Германия, сразу несколько политиков которой оказались в китайском санкционном списке, действует по известному из анекдотов принципу «а меня за что?». Сначала сами грубо влезли во внутренние дела Китая, которые к интересам Европы не имеют никакого отношения, а потом возмутились тем, что получили сдачи.

    Здесь, кстати, должна почувствовать свою вину Россия – именно мы приучили европейцев говорить и делать глупости, не испытывая страха по поводу возможных последствий. Так уж повелось исторически: за исключением прямой агрессии европейцы всегда могли позволить по отношению к России любое хамство – все сходило с рук. Так продолжалось практически до последнего времени, поэтому был настолько обескуражен Боррель тем приемом, который ему недавно оказали в Москве.

    Отношения России и Европы несут на себе колоссальный груз совместной истории, в которой были культурная близость, «большая игра» великих империй 19-го века и жестокие войны. От этого никуда не денешься, и Россия только сейчас неохотно начинает ставить европейцев на место. Неохотно еще и потому, что Россия никогда не была серьезно унижена Европой. Даже в 1990-е годы, когда страны ЕС вели себя крайне эгоистично, ущерб от их действий был мизерным по сравнению с российскими богатствами. Поэтому у России для великодушия по отношению к потерявшей себя Европе есть весьма серьезные основания. По всей вероятности, разговор Путина с председателем Евросовета и был проявлением такого великодушия – этического в попытке объяснить европейцам самоубийственность их поведения явно гораздо больше, чем холодного расчета.

    Китай – это совсем другое дело. Ни о какой исторической близости здесь говорить не приходится. Вместо нее – память о колониальных агрессиях прошлого, в которых Китай пока ни разу не выходил победителем. Хотя отношения Пекина и ЕС – это огромные по своему объему экономические связи, оснований снисходительно относиться к европейской самонадеянности у китайцев нет совершенно. Все их трюки давно известны: в декабре получить крайне выгодное инвестиционное соглашение с КНР, а в марте – устроить демарш с санкциями.

    С таким вертлявым партнером Китай церемониться не считает необходимым. Вспоминается в этой связи похожий эпизод, когда в ответ на предложения Маргарет Тэтчер в 1980-е годы обсудить возможность продления британского управления Гонконгом отец китайских реформ Дэн Сяопин ответил так, что переводчик вынужден был прибегнуть к знанию нецензурной английской лексики. Более того, сейчас именно Европа для Китая – это удобный мальчик для битья в условиях жестокого конфликта с США. Бить сильно по самим американцам Пекин пока опасается – слишком велики возможности Вашингтона еще более серьезно дать сдачи. А Европа уже имеет устойчивую репутацию партнера, для которого корыстные коммерческие интересы всегда будут перевешивать соображения принципов. Так что у Китая есть все основания вести себя с европейцами жестко, не давая им спуску.

    Нас все еще удивляет степень изумления, в которое ЕС поверг жесткий китайский ответ. Мы, на самом деле, привыкли переоценивать степень разумности европейских руководителей. Ничего не поделаешь – Россия веками ориентировалась на Европу и, часто имея на то основания, искала там примеры рационального и гуманного поведения. И сейчас продолжаем ожидать того, к чему привыкли и приучили себя. Но ситуация изменилась.

    Видимо, причина в том, что европейские политики уже много лет действительно живут в параллельной вселенной, где за свои слова и поступки не несут ответственности, а внешним партнерам можно хамить и одновременно рассчитывать на их понимание. И это начинает сказываться на сфере внешней политики, где платить за ошибки приходится наиболее серьезно. В результате внешнеполитическое поведение Европы все больше напоминает судорожные движения, за которыми бессмысленно даже пытаться угадывать какую-либо стратегию или даже продуманную тактику. России остается быть строгой, но великодушной. И, конечно, не забывать о себе: ведь в том случае, если больной придет в себя, он вряд ли окажется способным на элементарную благодарность.

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