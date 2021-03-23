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Лавров заявил об утрате Западом искусства дипломатии

23 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
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Почему все меньше россиян считают себя европейцами

Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России кадр из видео
Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться? Подробности...
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Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

Деян Вукшич устроил перестройку в АНБ Черногории gov.me
В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Россия – это высокая гора бесхозного прошлого

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Принято говорить, что мы, мол, не любим и не видим будущего, что в то время, как трижды величайший какой-нибудь Илон Маск уже буквально запускает ракеты на Марс и только что не встречается с зелёными человечками, мы всё копаемся в пыльной старине, ну не позор ли. А я скажу: у нас мало прошлого. Подробности...
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В Нидерландах организовали избирательный «Макдоналдс»

Никита Тюков
Никита Тюков, политолог
Бильярдный стол для подсчета бюллетеней, голосование на детской площадке и другие особенности многодневных выборов в Нидерландах. В них интересны не результаты, а сам механизм голосования. Подробности...

«Северный поток – 2» вновь поссорит США и Евросоюз

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Сооружение «Северного потока – 2» и всеобъемлющая сделка с Россией о сохранении украинского транзита составляют прямой интерес Берлина безотносительно того, сколько раз США или Великобритания, уже не являющаяся членом ЕС, объявят Россию своим главным геополитическим врагом. Подробности...
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Байдена слишком рано хоронят

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Хамство Байдена и отзыв посла

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Почему все меньше россиян считают себя европейцами

    Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России    23 марта 2021, 08:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться?

    На днях «Левада-Центр» (признанный в России иностранным агентом, но при этом остающийся одной из ведущих социологических служб страны) опубликовал результаты очень интересного и, по мнению некоторых, тревожащего опроса. Согласно ему, доля людей, считающих Россию европейской страной, стремительно сокращается.

    Если в сентябре 2008 года их было 52%, то в августе 2019-м – уже 37%, то есть сократилось на 15 процентных пунктов за 10 лет. Однако за последующие полтора года – к февралю 2021-го – их доля упала еще на восемь процентных пунктов, до 29%. Число тех, кто считает себя европейцем, тоже сокращается: 35% – в 2008-м, 33% – в 2019-м, 27% – в 2021-м.

    С чем связаны эти цифры? Почему все меньше и меньше россиян видят свою страну европейской, а себя европейцами?

    Чужие

    Причин тому множество. И прежде всего политическая.

    Многолетний конфликт Москвы с Западом, санкции, демонизация России западными СМИ – все это повлияло на умы не только западных зрителей, но и российских. Демонстративная враждебность и несправедливое отношение со стороны американцев и европейцев привели к отчуждению россиян от Запада (и Европы в частности), стремлению не ассоциировать себя с врагами. Фактически Западу удалось в какой-то мере описать нынешний конфликт как противостояние «Европы и Неевропы», а не как противостояние одной части Европы против другой. И не только западной аудитории, но и российской.

    Подобное восприятие ослабляет возможности российской власти поднимать на переговорах с Брюсселем или Берлином какие-то паневропейские идеи. Например, говорить о создании общеевропейской системы коллективной безопасности, экономического пространства и т.п. Кроме того, она лишает власть универсального аргумента для внутрироссийской повестки («по европейским нормам») при проведении ряда внутриэкономических реформ. Нельзя брать пример с врагов.

    Культуркампф

    Еще одна причина – ценностная. Если спросить обывателей, что они вкладывают в понятие «европейскость», то вам перечислят целый ряд качеств: демократия, верховенство закона, социальные лифты, справедливость, высокий уровень жизни и т.п. То есть речь идет о нормальных свойствах любого гражданского общества с высоким уровнем урбанизации. Все это веками ассоциируется с Европой (куда Петр рубил окно, откуда заимствовал для России систему образования, инженерной науки, армии и флота). Впрочем, Россия за столетия своей истории заимствовала у Европы и две своих важнейших идеологических системы - христианство и коммунизм.

    Эта евроцентричность жила в российской элите несколько веков, а со второй половины XX века по разным причинам заразила и простых людей. В конце же XX века россиянам из каждого утюга ставили страны Европы как пример такого общества. Абсолютно ложный посыл, который, однако превратился у соотечественников в стойкую ассоциацию – и в результате евроцентричность превратилась в евроодержимость, которая, в свою очередь, стала частью повседневной жизни всего общества.

    Например, принято считать, даже на уровне языка, что хороший ремонт в квартире – это евроремонт. Хорошие дороги – это немецкие дороги. Хорошее вино – это европейское вино. Хороший отдых – это отдых в европейской стране . Хорошая техника – это европейская техника.

    Да, привычки покупать европейские товары выветриваются из голов слишком медленно – в отличие от ценностной одержимости, от которой отказаться куда проще. Благо, в отличие от курса на импортозамещение, проветривание голов россиян от ложных идей и ассоциаций проходит куда успешнее. Сейчас они видят, что Европа стала другой. Видят, как леволиберальные европейские элиты вступили на путь системной борьбы с классическими, консервативными и устойчивыми европейскими ценностями. И используют в этой борьбе крайне непривлекательные инструменты: радикальный феминизм, принципиальный отказ от ассимиляции мигрантов, потворство черному нацизму (движение Black Live Matters) и т.п.

    Да, к счастью, эта попытка, скорее всего, обречена на провал – чем больше общество шатают, тем более активно в его глубине начинают расти и оформляться консервативное сопротивление. Пройдет еще несколько избирательных циклов, и леволиберальная идея окончательно дискредитирует себя, после чего к власти снова вернутся центристы и/или консерваторы.

    Однако на сегодняшний день ситуация налицо: благодаря этим элитам концепция европейскости в умах россиян дискредитирована. Россияне, как ни парадосально, до сих пор покупают в основном европейское, думают европейскими категориями – но уже не считают себя европейцами. Уж по крайней мере не такими европейцами, как европейцы, что сейчас живут в странах ЕС.

    Европеец – значит развали

    Наконец, европейскую идею дискредитируют и в России. В частности, отечественные самопровозглашенные либералы, трактующие европейские ценности крайне вольно и навязывающие российскому обществу именно эту трактовку «европейскости». Так, например, Леонид Гозман в своем (написанном на пару с известным европейским специалистом по РФ Андерсом Ослундом) программном тексте «Россия после Путина: как восстановить государство» описал целый ряд действенных либеральных рецептов.

    Среди них, например, распустить ФСБ (никто же России не угрожает – ни изнутри, ни извне); отказаться от президентской формы правления в пользу парламентской (вероятно, по мнению авторов, к Госдуме и тамошним депутатам у российского населения куда больше уважения, чем к институту президента); выпустить из тюрем исламистов как людей, которые сидят по религиозным причинам (авторы, видимо, соскучились по взрывам в Москве и терроризму на Северном Кавказе); сдать Донбасс для того, чтобы положить конец «бессмысленной и аморальной войне» (ну правильно, когда русских жителей ДНР и ЛНР люстрируют, отправят в концлагеря для перевоспитания или вообще перевешают, как предлагал один деятель из Днепропетровска, то война, видимо, закончится).

    Однако вишенкой на тортике в этом либерально-европейском рецепте было предложение отказаться от принципа сохранения территориальной целостности России.

    По мнению авторов, «правительство должно сосредоточиться на благосостоянии и безопасности своего народа, а не на сохранении территории», а значит «механизм отделения должен быть заранее четко прописан в новых законах». Напомним, что именно наличием этого механизма воспользовались национальные элиты Советского Союза и в момент серьезного внутреннего кризиса страны ее банально развалили. Чудовищные последствия этого развала все постсоветское пространство (включая Россию) испытывает на себе вплоть до сегодняшнего дня.

    Неудивительно, что доля россиян, ассоциирующих страну с Европой, а себя – с европейцами, неуклонно сокращается. Вопрос в том, что произойдет в тот момент, когда она достигнет критического минимума? Когда с Европой себя будет ассоциировать лишь узкий политический класс в крупных городах? С какой глобальной идеей будет себя ассоциировать глубинная Россия? Усилит ли страну ее самовыпиливание из общеевропейского дискурса и изгнание из общеевропейских институтов?

    Все эти вопросы должны задать себе люди, которые радуются результатам опроса «Левада-Центра». Задать – и хорошо подумать над ответами.

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