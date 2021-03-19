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19 марта, пятница  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Путин обозначил главный приоритет в отношениях с США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

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Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию

Каддафи до сих пор остается в Ливии популярной фигурой REUTERS/Ahmed Jadallah
Десять лет назад, 19 марта 2011 года на Ливию упали первые европейские и американские бомбы и ракеты. Началась западная интервенция в Ливию, закончившаяся полным разрушением страны и доведением её до средневекового состояния. Под каким предлогом была введена т.н. бесполетная зона и какие выводы из этой трагедии были сделаны руководством России?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
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Алексей Алешковский
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Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никогда не надо верить в американскую демократию, это блеф для слабых разумом. За свою историю США развязали из чувства «солидарности» более 200 войн и разрушили около 70 государств. Давайте перестанем себя обманывать. Подробности...
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Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
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    Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию

    Каддафи до сих пор остается в Ливии популярной фигурой    19 марта 2021, 08:44
    Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
    Текст: Евгений Крутиков

    Десять лет назад, 19 марта 2011 года на Ливию упали первые европейские и американские бомбы и ракеты. Началась западная интервенция в Ливию, закончившаяся полным разрушением страны и доведением её до средневекового состояния. Под каким предлогом была введена т.н. бесполетная зона и какие выводы из этой трагедии были сделаны руководством России?

    Иностранное вторжение в Ливию было санкционировано резолюцией Совета безопасности ООН №1973, принятой за два дня до начала интервенции, 17 марта. Россия при её принятии воздержалась. Причины такой позиции до сих пор толком не проанализированы.

    Стоит напомнить, что сама резолюция, строго говоря, никакого вооружённого вторжения извне не предусматривала. Резолюция ООН призывала к прекращению насилия в Ливии и к введению бесполётной зоны. В ней специально было записано, что допускаются любые формы защиты мирного населения, «кроме ввода оккупационных войск». Ничего про массовое применение высокоточного оружия там не было написано, как и про убийство местного лидера в качестве «цели №1».

    Вообще эта резолюция, как и многие другие аналогичные бумаги, написана так, что её можно трактовать как угодно. Сам же механизм принятия резолюции напоминал разведывательную спецоперацию. Сперва на сторону «восставшего народа» перешёл посол Ливии в ООН Ибрагим Даббаши. Именно этому человеку, много лет комфортно жившему в Нью Йорке, и принадлежит идея введения бесполётной зоны. 21 февраля он её озвучивает. 28 февраля премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон как бы самостоятельно выступает с аналогичной идеей. И уже 1 марта первые два американских корабля меняют место дислокации и направляются в Средиземное море («Энтерпрайз» и «Маунт Уитни»), а ведь никакого обсуждения в ООН ещё даже не назначено.

    Далее идею «бесполётной зоны» подхватывают те ливийские повстанцы, которые умеют читать и писать. 12 марта несколько тысяч женщин вышли на манифестацию в Бенгази, требуя ввести «беспилотную зону» («вы прилетайте, а наши ребята на земле всё сами сделают» - это реальный лозунг той демонстрации). Женщин показывают по CNN и Би-би-си.

    Вообще это довольно странный фетиш - «бесполётная зона». В ливийском случае, ни Каддафи, ни повстанцы не особенно-то и применяли авиацию, а воевали друг с другом по старинке: автоматами и танками. Кое-где на верблюдах. А эта красивая современная формулировка - «бесполётная зона» просто узаконила появление в воздухе чужих летательных аппаратов. Гораздо более совершенных, чем были в распоряжении Ливии.

    Далее требовалось обезопасить себя от местного ПВО. По крайней мере, именно так мотивировали представители армий Франции, Великобритании, Италии и США начавшуюся с 19 марта хаотичную бомбардировку всей территории Ливии. В первый же день только по Триполи было выпущено более 100 «Томагавков».

    Строго говоря, первую бомбу сбросили высоко мотивированные французы. Примерно в полпервого дня французский «Мираж» обстрелял автомобиль неизвестного типа, который, по мнению лётчика, «представлял угрозу мирному населению» (так записано в официальном отчёте). В 16.00 18 французских самолётов вылетели в район Бенгази «для защиты города от войск Каддафи». К вечеру горела уже вся Ливия. В первый же день налётов число погибших гражданских - того самого мирного населения - достигло 70 человек, включая детей.

    В резолюции ООН сказано прекратить насилие и обеспечить безопасность мирного населения, что бы это ни значило. Но Елисейский дворец в первый же день интервенции мотивировал бомбардировку окрестностей Бенгази не защитой населения Ливии в целом, а защитой контролируемого оппозицией города от «войск Каддафи». А это не выполнение формально нейтрально звучавшей резолюции ООН, а принятие позиции одной из сторон конфликта.

    Далее про резолюцию ООН никто уже всерьёз не вспоминал. Уничтожив за несколько дней ливийскую систему ПВО, союзная авиация принялась гоняться по пустыне за ливийской военной техникой.

    Известны случаи, когда французские «Миражи» и «Рафали» просто методично расстреливали целые колонны в несколько десятков танков. А иногда целью могла стать одиночная заблудившаяся САУ (ВВС Дании очень гордятся этой победой, первой в истории датской армии со времён Наполеона). При этом части оппозиционеров были атакованы только один раз за всё время интервенции (у Мерс-аль-Брега), и то, похоже, случайно перепутали.

    10 июня некий представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, сообщил CNN, что резолюция ООН «разрешает уничтожение полковника Муаммара Каддафи». А в оригинальном тексте резолюции даже это имя не упоминается. На этом можно было опускать занавес, но уже был опущен давно.

    Каддафи был убит 20 октября. А уже 22 октября тогдашний генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что операция в Ливии будет закончена к концу месяца. Вряд ли это было чисто календарным совпадением.

    31 октября 2011 года, когда от страны остались только головешки, в порту Триполи высадился победитель - Фог Расмуссен. Потомок викингов заявил о «благополучном исходе» операции в Ливии и поздравил арабский народ «с трудом завоёванной свободой». «Это здорово - быть в свободной Ливии. Мы действовали, чтобы защитить вас. Вместе мы победили. Ливия окончательно свободна от Бенгази до Бреги, от Мисураты до Западных гор и Триполи», - подчеркнул Расмуссен.

    Мы все видели замечательную реакцию Хиллари Клинтон на информацию о смерти Каддафи. Именно это печальное событие и определило окончание операции. Цель достигнута. Как говорят в США, mission is completed. Дальше, дорогой ливийский народ, разбирайся там друг с другом сам. Только нефть и золото не забудь продавать правильным людям и по правильным ценам.

    В 2016 Госдеп США официально обнародовал некоторые письма Хиллари Клинтон на посту госсекретаря (подчеркнём: они не утекли с помощью неведомых хакеров, а были официально рассекречены). И там сказано, что мадам Клинтон очень заботили именно ливийские запасы нефти и золота, поскольку при их точечном применении в качестве экономического оружия можно было сильно навредить курсу и ценности американского доллара. А полковник Каддафи на такое был способен. Это не с китайцами из-за 5G бодаться.

    Прежнюю Ливию со всеми её большими плюсами и огромными минусами уже не вернёшь. Как не вернёшь Ирак, Сирию, а до этого Ливан. Разве что Египет смог придти в себя после «арабской весны». Но столь многочисленное, экономически развитое, хорошо вооружённое и контролирующее Суэцкий канал государство может чувствовать себя в относительной безопасности и само решать свои внутренние проблемы, в том числе и путём разгона многотысячных демонстраций на площади Тахрир.

    А Муаммар Каддафи, надо всё-таки быть объективным, сильно переоценил свои военные возможности, а также степень и качество своих взаимоотношений с теми, кого он считал своими союзниками в Европе - Францией и Италией.

    Что у него там было с Саркози - вопрос тёмный, но Париж и без личных отношений Саркози с Каддафи давно точил зуб на Ливию. Хотя бы из-за вторжения в Чад, французскую зону ответственности. И вот звёзды для Парижа и лично Саркози удачно сошлись в феврале-марте 2011 года.

    Теперь можно теоретически рассуждать о том, что было бы, если бы Россия наложила вето на резолюцию ООН, с которой все началось. Возможно, Франция и США решили бы зайти с другого фланга. Например, бомбардировка Югославии началась НАТО без санкции ООН. То есть, некая резолюция была (№1199), но там только «стороны призывались к прекращению огня». А дальше НАТО уже само решило, что делать.

    Ситуация в Ливии не выглядела исключительно безнадёжной, как, например, выглядела ситуация в Сирии перед началом российской операции. Было множество различных вариантов выбора действий, как самостоятельных, так и в альянсе с кем-нибудь. С той же Францией. Был ещё и административный ресурс Германии, которая резко дистанцировалась от происходящего. Вообще, было из чего выбирать.

    Но в режиме «если» история не работает. Главное, что в дальнейшем выводы были сделаны. И основной тому пример - Сирия, где не только не допустили развала страны, но и предотвратили несколько попыток тех же США организовать операцию наподобие ливийской. Жаль только, что эти выводы пришлось делать задним умом.


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