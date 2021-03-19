Пашинян пошел по ленинскому пути

Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна всё-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.

Со стороны может показаться, что Никол Пашинян потерпел тяжелое поражение. Его остросюжетное противостояние с армянским генеральным штабом сейчас зависло, но промежуточный расклад в пользу военных – суд разрешил главе генштаба Онику Гаспаряну исполнять свои обязанности.

Через несколько часов после этого Пашинян объявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня. Объявление последовало сразу за встречей премьера с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном – его фракция в парламенте вторая по численности. И хотя уличную оппозицию (основного противника Пашиняна в сложившихся условиях, если не считать генштаб) контролируют совсем другие люди, бывшие президенты и «карабахцы» Роберт Кочарян и Серж Саргсян, Царукян для премьера тоже враг из разряда «смертельных».

Вскоре после прихода Пашиняна к власти самый богатый человек страны, за плечами которого судимости по тяжким преступлениям, университет физической культуры и очень лихие 1990-е, был лишен депутатской неприкосновенности и рискует снова сесть, теперь уже по обвинению в коррупции.

По большому счету Пашинян мог никуда не уходить и оставаться во главе исполнительной власти вплоть до 2023 года. Это никак не устраивало ни президента страны, ни армию, ни оппозицию – парламентскую или уличную, ни значительную часть населения, но полностью соответствовало его желанию и законам Армении. Набрав более 70% голосов в 2018-м, премьерский блок «Мой шаг» плотно контролировал Национальное собрание, и Пашинян мог не опасаться бунта – большинство провластных депутатов своего рода «деревянные солдаты», без воли шефа и шагу не сделают.

Россия в конфликт не вмешивалась – только просила, чтоб «все было по закону».

С одной стороны, как считается, к Роберту Кочаряну в Кремле относятся с большой симпатией, а Пашиняна, наоборот, не любят и не доверяют ему – как лидеру «цветной революции», «западнику» и человеку «себе на уме», который вносил раскол в ЕАЭС и пытался сделать Москву «крайней», свалив на нее ответственность за поражение в карабахской войне.

С другой, Пашинян взял на себя крайне тяжелые и неприятные обязательства по имплементации соглашения об окончании той войны, а оппозиция оперирует в том числе реваншистскими лозунгами в условиях, когда возобновление военных действий станет смертельной угрозой для наших миротворцев.

Наконец, стоит признать, что улицу оппозиция тоже не выиграла: митинги за отставку Пашиняна по численности были сопоставимы с митингами в его поддержку и не шли ни в какое сравнение с периодом «революции любви», свергнувшей Саргсяна.

Премьер имел и возможности, и волю, чтобы «остаться при своих» и «наплевать на все непоняточки». Он уже успел доказать, что является тем, кого политологи называют «политическими животными». Сиречь человеком, инстинктивно нацеленным на власть и твердо идущим к своей цели, невзирая на любые препятствия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, кстати, того же склада личность – не уйду, мое, хоть ты тресни.

Тем более, в Армении сейчас военное положение, в условиях которого выборы вообще проводить запрещено. Как следствие, в руках власти карт-бланш на любые действия, а возможности для протеста радикально ограничены.

Однако Пашинян вроде как уходит, можно сказать – изменяет самому себе, своим сторонникам, собственной природе. А почему?

Симпатизанты премьера скажут, что он, как либерал и лидер демократической революции, просто не мог позволить себе скатиться в вульгарную диктатуру. Ненавистники возразят – все дело в том, что Пашиняна ненавидит вся страна, поэтому у него просто не было другого выхода.

Предложим третью версию. Самую, как представляется сейчас, очевидную, пускай и почти фантастическую в глазах уличной оппозиции: Пашинян согласился на новые выборы только из-за того, что рассчитывает на победу, то есть на сохранение власти. И у него вполне может получиться.

Общепризнанным специалистом по взятию и удержанию власти остается Владимир Ленин – политик многими (и за дело) ненавидимый, но от того не менее гениальный.

Его фраза «вчера было рано, завтра будет поздно» была сказано совсем про другое и в иных обстоятельствах, но полностью соответствует положению Пашиняна.

Если бы он объявил новые выборы сразу после войны, пойдя в этом навстречу оппозиции и рыдающей (в буквальном смысле рыдающей) улице, шансов у его партии не было бы. На Пашиняна неминуемо списали бы весь груз ответственности и всю горечь поражения. Это и есть «рано».

Если бы выборы состоялись позднее, например в следующем году, или в даже 2023-м, народ к тому моменту рисковал «дойти до ручки» (как известно, имеется в виду ручка калача) из-за коронакризиса и прочих экономических проблем, а оппозиция успела бы укрепиться – структурно и политически. Это значит «поздно».

А вот сейчас – в самый раз. Устояв в послевоенные, наиболее кризисные дни, Пашинян получил несколько месяцев форы, за которые распределил ответственность за карабахскую трагедию и доказал, что по-прежнему остается одним из самых популярных политиков страны. В то же время оппозиция заметно разобщена, а претензии армян к Республиканской партии, еще недавно правящей, а потом не прошедшей в парламент и играющей теперь первую скрипку в уличной оппозиции, еще не успели забыться.

Как и то, что после прихода Пашиняна (и до наступления коронакризиса) экономика хронически бедной и лишенной ресурсов страны стала расти как на дрожжах – более 7,5% в год, чего в России не было 14 лет.

Принципиально важно и то, что выборы пройдут по выгодной для партии Пашиняна пропорциональной схеме (оппозиция настаивает на рейтинговой), а сам он останется премьером как минимум до конца весны, что тоже важно в контексте подготовки к выборам и дает время на то, чтобы максимально задействовать административный ресурс.

Если исходить из объявленной Пашиняном даты – 20 июня, нынешний состав парламента будет распущен в период 5–20 мая. Каким будет состав нового, предсказывать бессмысленно: все зависит от того, как сложатся оппозиционные блоки и сколько их вообще будет. Лидер оппозиционного «Движения по спасению родины» Вазген Манукян, объединяющего уличных противников Пашиняна и два десятка партий, вообще отказывается участвовать в выборах по пашиняновским правилам. Но упомянутый выше Роберт Кочарян вроде как к участию готов, и армянские политологи предсказывают, что основная борьба в ходе кампании развернется между ним и Пашиняном.

На эту тему

К слову, Кочарян сейчас находится под домашним арестом, а всего после воцарения Пашиняна его заключали под стражу трижды. Новый премьер мстил старому президенту за прежние обиды, включая собственную отсидку в 2010-2011 годах.

Чтобы строить прогнозы, нужно дождаться хотя бы первичного партийного расклада и социологических исследований. Скорее всего, сохранив принцип невмешательства, политический класс России будет «болеть» за ассоциированные с Кочаряном силы. Но готовиться надо к тому, что победителем вновь окажется Пашинян – войны он выигрывать не умеет, но политические схватки выигрывает блестяще даже в условиях «один против всех».

Готовыми нужно быть и к тому, что выборы несколько усилят позиции атлантистов (сиречь сторонников ЕС и НАТО) из «Светлой Армении» Эдмона Марукяна (последняя и третья по численности фракция в нынешнем составе парламента), но это уже другая история.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД