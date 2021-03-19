Пашинян пошел по ленинскому пути

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НОВОСТЬ ЧАСА

Хуситы атаковали НПЗ госкомпании Saudi Aramco

19 марта, пятница  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
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Российский авиапром избавляется от балласта

Российский авиапром хочет стать эффективней Марина Лысцева/РИА Новости
Российский авиапром готовится к серьезной реформе. ОАК вместе с компаниями «Сухой» и «МиГ» войдут в единый корпоративный центр самолетостроения. В свое время европейские именитые конструкторские бюро нашли в себе силы объединиться. Так появился мировой лидер авиастроения наравне с Boeing – Airbus. Получится ли у России? Подробности...
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Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

Путин обозначил главный приоритет в отношениях с США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Россия будет работать с США, но на своих условиях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе видеовстречи с общественностью Крыма и Севастополя. Российский президент рассказал, как складывалось сознание американского истеблишмента и как исходя из этого видят взаимодействие с Москвой в Вашингтоне. «Но мы другие люди», – сказал Путин. В чем же суть этого различия и как оно отразится на отношениях между Россией и США? Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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США сделали ставку на хамство и бескомпромиссность

Китайцам пришлось напомнить главе Госдепа об элементарных правилах приличия Liu Jie/Global Look Press
Вслед за скандалом в отношениях России и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Поднебесной, а китайский дипломат был вынужден дать американским партнерам урок политического этикета. Почему Байден и его команда в отношениях с главными оппонентами перешли на хамство? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
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России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
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Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва пока что обыгрывает Запад в войне за глобальное лидерство в борьбе с коронавирусом. Однако у наших противников еще остается возможность нанести серьезный, если даже не смертельный контрудар. Подробности...
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Пашиняна дожали

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Хуситы атаковали НПЗ госкомпании Saudi Aramco
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    Пашинян пошел по ленинскому пути

    Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться    19 марта 2021, 17:00
    Фото: Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна всё-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.

    Со стороны может показаться, что Никол Пашинян потерпел тяжелое поражение. Его остросюжетное противостояние с армянским генеральным штабом сейчас зависло, но промежуточный расклад в пользу военных – суд разрешил главе генштаба Онику Гаспаряну исполнять свои обязанности.

    Через несколько часов после этого Пашинян объявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня. Объявление последовало сразу за встречей премьера с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном – его фракция в парламенте вторая по численности. И хотя уличную оппозицию (основного противника Пашиняна в сложившихся условиях, если не считать генштаб) контролируют совсем другие люди, бывшие президенты и «карабахцы» Роберт Кочарян и Серж Саргсян, Царукян для премьера тоже враг из разряда «смертельных».

    Вскоре после прихода Пашиняна к власти самый богатый человек страны, за плечами которого судимости по тяжким преступлениям, университет физической культуры и очень лихие 1990-е, был лишен депутатской неприкосновенности и рискует снова сесть, теперь уже по обвинению в коррупции.

    По большому счету Пашинян мог никуда не уходить и оставаться во главе исполнительной власти вплоть до 2023 года. Это никак не устраивало ни президента страны, ни армию, ни оппозицию – парламентскую или уличную, ни значительную часть населения, но полностью соответствовало его желанию и законам Армении. Набрав более 70% голосов в 2018-м, премьерский блок «Мой шаг» плотно контролировал Национальное собрание, и Пашинян мог не опасаться бунта – большинство провластных депутатов своего рода «деревянные солдаты», без воли шефа и шагу не сделают.   

    Россия в конфликт не вмешивалась – только просила, чтоб «все было по закону».

    С одной стороны, как считается, к Роберту Кочаряну в Кремле относятся с большой симпатией, а Пашиняна, наоборот, не любят и не доверяют ему – как лидеру «цветной революции», «западнику» и человеку «себе на уме», который вносил раскол в ЕАЭС и пытался сделать Москву «крайней», свалив на нее ответственность за поражение в карабахской войне.

    С другой, Пашинян взял на себя крайне тяжелые и неприятные обязательства по имплементации соглашения об окончании той войны, а оппозиция оперирует в том числе реваншистскими лозунгами в условиях, когда возобновление военных действий станет смертельной угрозой для наших миротворцев.

    Наконец, стоит признать, что улицу оппозиция тоже не выиграла: митинги за отставку Пашиняна по численности были сопоставимы с митингами в его поддержку и не шли ни в какое сравнение с периодом «революции любви», свергнувшей Саргсяна.

    Премьер имел и возможности, и волю, чтобы «остаться при своих» и «наплевать на все непоняточки». Он уже успел доказать, что является тем, кого политологи называют «политическими животными». Сиречь человеком, инстинктивно нацеленным на власть и твердо идущим к своей цели, невзирая на любые препятствия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, кстати, того же склада личность – не уйду, мое, хоть ты тресни.

    Тем более, в Армении сейчас военное положение, в условиях которого выборы вообще проводить запрещено. Как следствие, в руках власти карт-бланш на любые действия, а возможности для протеста радикально ограничены.

    Однако Пашинян вроде как уходит, можно сказать – изменяет самому себе, своим сторонникам, собственной природе. А почему?  

    Симпатизанты премьера скажут, что он, как либерал и лидер демократической революции, просто не мог позволить себе скатиться в вульгарную диктатуру. Ненавистники возразят – все дело в том, что Пашиняна ненавидит вся страна, поэтому у него просто не было другого выхода.

    Предложим третью версию. Самую, как представляется сейчас, очевидную, пускай и почти фантастическую в глазах уличной оппозиции: Пашинян согласился на новые выборы только из-за того, что рассчитывает на победу, то есть на сохранение власти. И у него вполне может получиться.

    Общепризнанным специалистом по взятию и удержанию власти остается Владимир Ленин – политик многими (и за дело) ненавидимый, но от того не менее гениальный.

    Его фраза «вчера было рано, завтра будет поздно» была сказано совсем про другое и в иных обстоятельствах, но полностью соответствует положению Пашиняна.

    Если бы он объявил новые выборы сразу после войны, пойдя в этом навстречу оппозиции и рыдающей (в буквальном смысле рыдающей) улице, шансов у его партии не было бы. На Пашиняна неминуемо списали бы весь груз ответственности и всю горечь поражения. Это и есть «рано».

    Если бы выборы состоялись позднее, например в следующем году, или в даже 2023-м, народ к тому моменту рисковал «дойти до ручки» (как известно, имеется в виду ручка калача) из-за коронакризиса и прочих экономических проблем, а оппозиция успела бы укрепиться – структурно и политически. Это значит «поздно».

    А вот сейчас – в самый раз. Устояв в послевоенные, наиболее кризисные дни, Пашинян получил несколько месяцев форы, за которые распределил ответственность за карабахскую трагедию и доказал, что по-прежнему остается одним из самых популярных политиков страны. В то же время оппозиция заметно разобщена, а претензии армян к Республиканской партии, еще недавно правящей, а потом не прошедшей в парламент и играющей теперь первую скрипку в уличной оппозиции, еще не успели забыться.

    Как и то, что после прихода Пашиняна (и до наступления коронакризиса) экономика хронически бедной и лишенной ресурсов страны стала расти как на дрожжах – более 7,5% в год, чего в России не было 14 лет.

    Принципиально важно и то, что выборы пройдут по выгодной для партии Пашиняна пропорциональной схеме (оппозиция настаивает на рейтинговой), а сам он останется премьером как минимум до конца весны, что тоже важно в контексте подготовки к выборам и дает время на то, чтобы максимально задействовать административный ресурс.

    Если исходить из объявленной Пашиняном даты – 20 июня, нынешний состав парламента будет распущен в период 5–20 мая. Каким будет состав нового, предсказывать бессмысленно: все зависит от того, как сложатся оппозиционные блоки и сколько их вообще будет. Лидер оппозиционного «Движения по спасению родины» Вазген Манукян, объединяющего уличных противников Пашиняна и два десятка партий, вообще отказывается участвовать в выборах по пашиняновским правилам. Но упомянутый выше Роберт Кочарян вроде как к участию готов, и армянские политологи предсказывают, что основная борьба в ходе кампании развернется между ним и Пашиняном.

    К слову, Кочарян сейчас находится под домашним арестом, а всего после воцарения Пашиняна его заключали под стражу трижды. Новый премьер мстил старому президенту за прежние обиды, включая собственную отсидку в 2010-2011 годах.

    Чтобы строить прогнозы, нужно дождаться хотя бы первичного партийного расклада и социологических исследований. Скорее всего, сохранив принцип невмешательства, политический класс России будет «болеть» за ассоциированные с Кочаряном силы. Но готовиться надо к тому, что победителем вновь окажется Пашинян – войны он выигрывать не умеет, но политические схватки выигрывает блестяще даже в условиях «один против всех».

    Готовыми нужно быть и к тому, что выборы несколько усилят позиции атлантистов (сиречь сторонников ЕС и НАТО) из «Светлой Армении» Эдмона Марукяна (последняя и третья по численности фракция в нынешнем составе парламента), но это уже другая история

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