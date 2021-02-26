Судьба Армении оказалась в руках президента

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26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
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Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 февраля 1924 года Адольф Гитлер получил свои пять лет за «Пивной путч» – попытку прийти к власти на десяток лет раньше, чем это случилось в реальности. Но она с треском провалилась практически в самом начале. Подробности...

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Александр Тимохин, журналист
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Владимир Можегов, публицист
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    Судьба Армении оказалась в руках президента

    Харизматичный, но теряющий власть Пашинян сейчас оказался слабее тихого дипломата Саркисяна    26 февраля 2021, 20:20
    Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    Будущее в Армении оказалось в руках человека, который формально не обладает властью в стране - президента Армена Саркисяна. Именно он по закону увольняет высших военачальников и ему премьер Никол Пашинян направил требование отправить в отставку начальника Генштаба. Но Саркисян пока не спешит ставить свою подпись под этим документом. А от этого решения и зависит, как будут развиваться события в Ереване.

    В пятницу вечером номинальный глава Армении, президент Армен Саркисян встретился с начальником Генштаба республики Оником Гаспаряном – о чьем увольнении в четверг объявил фактический руководитель страны, премьер-министр Никол Пашинян. Президентская пресс-служба не разглашает подробности визита Саркисяна в Генштаб.

    Фигура Саркисяна приобрела неожиданный вес в жестком противостоянии Пашиняна и поддерживающего его парламента с одной стороны, и оппозиции и поддержавшей ее армии – с другой.  По конституции, у президента немного реальных полномочий, но есть одна крайне важная – по представлению премьера он увольняет (но может и не уволить) высших военачальников.

    В среду Саркисян по требованию Пашиняна уволил первого замглавы Генштаба Тирана Хачатряна – как сообщается, за то, что он высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». С этого, собственно, и началось открытое участие военных в политическом конфликте. Генералитет возлагает на Пашиняна вину в поражении во второй карабахской войне, однако формальным поводом для возмущения стало скандальное интервью об «Искандерах».  В  четверг генерал-полковник Гаспарян от имени Генштаба, а также главы управлений и корпусов армянской армии  потребовали отставки Пашиняна и его кабинета, ибо те «не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Это заявление Пашинян и расценил как попытку военного переворота.

    Но дальше, когда премьер потребовал отставки Гаспаряна,  началась явная заминка. В пятницу утром армянская пресса, со ссылкой на неназванных оппозиционеров сообщила – президент вернул Пашиняну представление об отставке главы Генштаба. СМИ цитировали заявление премьера: «Если Саркисян не подпишет мое решение – он присоединится к перевороту». Несколько часов спустя, уже со ссылкой на одного из лидеров оппозиции, экс-главу Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, начались опровержения. Саркисян не возвращал премьеру документы, но продолжает консультации.

    В любом случае, глава Генштаба пока остается на своем посту. А с целью консультаций президент в пятницу посетил парламент, где, как сообщил «Спутник Армения», имел беседу с вождями оппозиции – Ванецяном и лидером «Союза спасения родины» Вазгеном Манукяном, который претендует на пост премьера.

    О том, как накалена обстановка вне парламентских стен, свидетельствует уличный перформанс, который устроили в пятницу активисты того же «Союза спасения родины». Участники акции напомнили о расстреле румынского диктатора Николае Чаушеску и его жены Елены. «Участникам он очень понравился. Лидерам оппозиции видимо тоже, раз разрешили продемонстрировать расстрел на улице», – констатировал Telegram-канал «Баграмян 26», который считается провластным (во время цветной революции 2018 года он активно поддерживал ее лидера Пашиняна).

    Параллель со свержением Чаушеску действительно выглядит опасной – румынская революция 1989 года началась с массовых уличных протестов, но была бы невозможной, если бы восставших не поддержали армия и МВД. Сейчас в Армении впервые на постсоветском пространстве (по крайней мере, впервые в XXI веке) армия выступила против в против своего главнокомандующего – а именно премьер, по нынешней конституции, руководит войсками. Это перевело острейший политический кризис в новое качество.  

    Участники акций протеста оппозиции, которые объявлены круглосуточными и бессрочными, приветствовали пролеты военных самолетов над  Ереваном как символ того, что армия – с народом.  В пользу милитаризации протеста говорит тот факт, что представитель объединенной оппозиции Ишхан Сагателян призвал присоединиться к протестующим офицеров запаса и взять с собой палатки. С другой стороны, премьер и его окружение, похоже, решили притормозить процесс чистки армейской верхушки – в пресс-службе Пашиняна опровергли увольнение главы Минобороны Вагаршака Арутюняна.

    Военных, как известно, поддержали бывшие президенты, представители карабахского клана Роберт Кочарян и Серж Саргсян, что натолкнуло сторонников Пашиняна на мысль о попытке реванша «карабахцев», правивших до революции 2018 года. Напомним, что в 2018-м Армения превратилась из президентской республики в парламентскую, реальные рычаги власти были переданы главе правительства, избранному депутатами. Предполагалось, что премьерский пост достанется Саргсяну, который до этого был президентом. Но так называемая «революция любви» в апреле  2018-го привела в кресло главы страны радикального оппозиционера Пашиняна. Президентом же депутаты избрали кадрового дипломата Саркисяна.

    «Сказать, каким будет сценарий развития событий сейчас – трудно. Но очевидно, что

    мяч находится на площадке президента Саркисяна.

    Если через три дня президент ничего не сделает относительно отставки главы Генштаба Гаспаряна, то автоматически распоряжение Пашиняна вступает в силу. Сейчас оппозиция требует от президента выполнять свои полномочия, то есть не утверждать решение Пашиняна. Такие полномочия у президента по Конституции есть. Сейчас решается именно этот вопрос», – пояснил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян.

    «Президент может отправить представление президента на рассмотрение в Конституционный суд или внести поправки и вернуть обратно премьер-министру. В любом случае, у Саркисяна есть возможности тянуть время, пока не пойдет какой-то реальный политический процесс», – констатировал политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Процесс, впрочем, уже вовсю идет, добавил собеседник. Искандарян, впрочем, предпочитает не называть массовые митинги оппозиции майданом. «Это хорошо соотносится с армянской политической традицией – на Площади Республики уже разбили палаточный лагерь, и такая обстановка может продлиться достаточно долго», – прогнозирует Искандарян.

    На этом фоне глава Генштаба генерал Гаспарян пытается себя вести как генерал Бонапарт во время государственного переворота 18 брюмера (9 ноября) 1799 года, после которого  тот стал правителем Франции, в свою очередь заметил директора филиала Института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров.  При этом эксперт не согласен с мнением ряда российских экспертов – например, публициста Александра Баунова, о том, что в Армении реально идет дело к первому классическому военному перевороту в бывшем СССР.

    По оценке Маркарова,

    «разница между Наполеоном и Гаспаряном в том, что Бонапарт захватил власть, а у Гаспаряна это не получилось».

    По словам собеседника, глава Генштаба сейчас делает различные заявления насчет Пашиняна, но эффект от этого  «как от заявлений, что произойдет убийство, которое в итоге не происходит» – время упущено.

    Искандарян также полагает, что путч со стрельбой маловероятен. По мнению политолога, более реальным выглядит сценарий проведения проведение переговоров между разными сторонами конфликта, властями, военными, парламентской оппозицией, с целью достижения какого-либо совместного решения. Именно этим, переговорами, сейчас и занимается президент Саркисян. «Наиболее вероятным прогнозом представляется назначение досрочных выборов. Тогда единственной проблемой станет уже то, каким образом они буду проводиться, и кто в них будет участвовать», – полагает Искандарян.

    После возможного транзита власти новые лидеры страны вряд ли пойдут на пересмотр соглашения о перемирии, остановившего вторую карабахскую войну, прознозирует Теванян. «Оппозиция много раз заявляла, что не будет разрывать ноябрьское соглашение. Оппозиционеры будут защищать интересы Армении в рамках этого документа, – заметил Теванян. – Но, что касается Пашиняна и его окружения, то эти люди понимают, что если они потеряют власть, то сразу окажутся за решеткой из-за своих действий до войны, во время войны и после войны». 

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