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25 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
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Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
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Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

Необоснованная критика комплексов «Искандер» привела Пашиняна к конфликту с военными Hayk Baghdasaryan/REUTERS
Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...
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С беззаконием нельзя бороться беззаконием

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Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
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Зеленский стал диктатором

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

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Умер Андрей Мягков

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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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    За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

    Необоснованная критика комплексов «Искандер» привела Пашиняна к конфликту с военными    25 февраля 2021, 14:22
    Фото: Hayk Baghdasaryan/REUTERS
    Текст: Ирина Яровая,
    Наталья Макарова

    Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну?

    В четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Согласно заявлению, подписанному начальником Генштаба Оником Гаспаряном, всеми его заместителями, главами управлений и командирами всех крупных воинских соединений, «премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

    «В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», – цитирует документ ТАСС. Сразу после публикации заявления премьер-министр Армении предложил президенту республики уволить Гаспаряна, однако по состоянию на 13:00 мск документ об увольнении не подписан. 

    Пашинян, в свою очередь, расценил заявление Генштаба ВС как попытку военного переворота и написал об этом на своей странице в Facebook. Там же он призвал всех своих сторонников «прямо сейчас» выйти на площадь Республики – центральную площадь Еревана – и анонсировал обращение к нации в прямом эфире в ближайшее время.

    Основным поводом для недовольства представителей ВС Армении стало увольнение первого заместителя начальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как в комментарии изданию Yerevan.Today военный назвал «несерьезными» выводы Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер».

    Напомним, во вторник, 23 февраля, армянский премьер в интервью порталу 1in.am ответил на слова экс-президента Сержа Саргсяна о том, что Ереван мог бы использовать российские ракетные комплексы в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Он заявил, что тогда имеющиеся у Армении «Искандеры» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    На вопрос о том, возможно ли такое, Тиран Хачатрян ответил: «Конечно, невозможно... Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». «Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», – добавил Хачатрян. Представитель Генштаба также призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии». Как утверждает Yerevan.Today, замглавы Генштаба долго смеялся и только потом дал свой комментарий.

    После этого Минобороны Армении заявило, что журналист не предоставил полностью содержание беседы и исказил информацию. Ведомство назвало это информационной провокацией, а последующее увольнение Хачатряна ­– не соответствующим национальным и государственным интересам Армении и основывающимся исключительно на личных амбициях премьер-министра Пашиняна.

    Добавим, что в Кремле не стали комментировать заявление Пашиняна об «Искандерах», отметив лишь их высокую надежность и эффективность. Тем не менее в Москве с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником России на Кавказе.

    В экспертном сообществе Армении, напротив, считают, что «военные должны были так поступить еще 10 ноября, после окончания войны в Карабахе». «Тем не менее только сейчас в Ереване собирается экстренный митинг оппозиции. Пашинян также призывает своих сторонников собраться и даже вышел к ним на площадь, где назвал военных своими братьями, но из этого вряд ли что-то получится, ведь у него практически никого не осталось, кроме ближнего окружения», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян.

    «На мой взгляд, для Пашиняна все потеряно, он – политический труп, – подчеркнул собеседник, – но из боязни потерять власть и оказаться за решеткой, он будет делать все, чтобы остаться. Ему нечего терять, и он уже готов пойти на гражданскую войну, потому готовится к столкновениям. Он может попытаться натолкнуть полицию и Службу нацбезопасности на армию».

    «Однако если к военным присоединятся полиция и Служба нацбезопасности, то никаких столкновений и стычек не будет – Пашинян просто уйдет. В лучшем случае он окажется за решеткой, в худшем – будет растоптан толпой».

    В то же время руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров оценивает ситуацию в республике не так критично. «Да, конфликт Пашиняна с военными имеет давние корни. Он и раньше менял руководителей Генштаба, обвинял их в поражении в карабахской войне, но генералитет на это почти никак не отвечал. Недовольство накапливалось и наконец поводом для его выражения стали слова Пашиняна о некачественном оружии и решение об увольнении Тирана Хачатряна», – уверен собеседник.

    При этом истинные причины призыва Генштаба к отставке премьера состоят в запросе на компетентность политического руководства страны. «Это видно из самого заявления генералитета – Пашинян и его правительство обвиняются в некомпетентности, в неспособности вывести страну из того морального, институционального кризиса, в который ее привело подписание Пашиняном ноябрьского соглашения о прекращении огня в Карабахе.

    В этом обращении Генштаб присоединился к многочисленным голосам интеллигенции, академической среды, духовенства. При этом в истории Армении не было еще такого случая, чтобы весь генералитет так консолидировано выступил с призывом к отставке премьер-министра и правительства страны»,

    – отметил Маркаров.

    По мнению эксперта, заявление Генштаба ВС Армении продолжит процесс интенсивной и экстенсивной мобилизации населения для выражения протеста против существующей власти. «Сложно сказать, приведет ли это в итоге к падению режима, но важно то, что уже не только негосударственные структуры призывают Пашиняна к отставке, но и государственные органы. С другой стороны, оппозиция уже несколько месяцев активно выражает свой протест, власти тоже не сидят сложа руки. На улицах собираются значительные, не критичные массы людей, и пока это напоминает традиционный сценарий, когда две противоборствующие силы пытаются померяться количеством своих сторонников», – считает собеседник.

    «При этом никакого формального способа смещения Пашиняна, кроме выражения вотума недоверия парламентом, нет. А если вспомнить, что в парламенте Пашиняна поддерживает большинство, такой сценарий очень маловероятен. Второй вариант – Пашинян мог бы наконец подать в отставку, но делать этого он не собирается. Поэтому, скорее всего, сейчас он будет активно мобилизовывать своих сторонников – политиков, олигархов и их клиентелу. Достаточно ли этого, чтобы сохраниться у власти? С самого начала протестов в ноябре ему это удается. Возможно, удастся и сейчас», – резюмировал Маркаров.

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