За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну?

В четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Согласно заявлению, подписанному начальником Генштаба Оником Гаспаряном, всеми его заместителями, главами управлений и командирами всех крупных воинских соединений, «премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

«В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», – цитирует документ ТАСС. Сразу после публикации заявления премьер-министр Армении предложил президенту республики уволить Гаспаряна, однако по состоянию на 13:00 мск документ об увольнении не подписан.

Пашинян, в свою очередь, расценил заявление Генштаба ВС как попытку военного переворота и написал об этом на своей странице в Facebook. Там же он призвал всех своих сторонников «прямо сейчас» выйти на площадь Республики – центральную площадь Еревана – и анонсировал обращение к нации в прямом эфире в ближайшее время.

Основным поводом для недовольства представителей ВС Армении стало увольнение первого заместителя начальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как в комментарии изданию Yerevan.Today военный назвал «несерьезными» выводы Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер».

Напомним, во вторник, 23 февраля, армянский премьер в интервью порталу 1in.am ответил на слова экс-президента Сержа Саргсяна о том, что Ереван мог бы использовать российские ракетные комплексы в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Он заявил, что тогда имеющиеся у Армении «Искандеры» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

На вопрос о том, возможно ли такое, Тиран Хачатрян ответил: «Конечно, невозможно... Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». «Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», – добавил Хачатрян. Представитель Генштаба также призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии». Как утверждает Yerevan.Today, замглавы Генштаба долго смеялся и только потом дал свой комментарий.

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После этого Минобороны Армении заявило, что журналист не предоставил полностью содержание беседы и исказил информацию. Ведомство назвало это информационной провокацией, а последующее увольнение Хачатряна ­– не соответствующим национальным и государственным интересам Армении и основывающимся исключительно на личных амбициях премьер-министра Пашиняна.

Добавим, что в Кремле не стали комментировать заявление Пашиняна об «Искандерах», отметив лишь их высокую надежность и эффективность. Тем не менее в Москве с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником России на Кавказе.

В экспертном сообществе Армении, напротив, считают, что «военные должны были так поступить еще 10 ноября, после окончания войны в Карабахе». «Тем не менее только сейчас в Ереване собирается экстренный митинг оппозиции. Пашинян также призывает своих сторонников собраться и даже вышел к ним на площадь, где назвал военных своими братьями, но из этого вряд ли что-то получится, ведь у него практически никого не осталось, кроме ближнего окружения», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян.

«На мой взгляд, для Пашиняна все потеряно, он – политический труп, – подчеркнул собеседник, – но из боязни потерять власть и оказаться за решеткой, он будет делать все, чтобы остаться. Ему нечего терять, и он уже готов пойти на гражданскую войну, потому готовится к столкновениям. Он может попытаться натолкнуть полицию и Службу нацбезопасности на армию».

«Однако если к военным присоединятся полиция и Служба нацбезопасности, то никаких столкновений и стычек не будет – Пашинян просто уйдет. В лучшем случае он окажется за решеткой, в худшем – будет растоптан толпой».

В то же время руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров оценивает ситуацию в республике не так критично. «Да, конфликт Пашиняна с военными имеет давние корни. Он и раньше менял руководителей Генштаба, обвинял их в поражении в карабахской войне, но генералитет на это почти никак не отвечал. Недовольство накапливалось и наконец поводом для его выражения стали слова Пашиняна о некачественном оружии и решение об увольнении Тирана Хачатряна», – уверен собеседник.

При этом истинные причины призыва Генштаба к отставке премьера состоят в запросе на компетентность политического руководства страны. «Это видно из самого заявления генералитета – Пашинян и его правительство обвиняются в некомпетентности, в неспособности вывести страну из того морального, институционального кризиса, в который ее привело подписание Пашиняном ноябрьского соглашения о прекращении огня в Карабахе.

В этом обращении Генштаб присоединился к многочисленным голосам интеллигенции, академической среды, духовенства. При этом в истории Армении не было еще такого случая, чтобы весь генералитет так консолидировано выступил с призывом к отставке премьер-министра и правительства страны»,

– отметил Маркаров.

По мнению эксперта, заявление Генштаба ВС Армении продолжит процесс интенсивной и экстенсивной мобилизации населения для выражения протеста против существующей власти. «Сложно сказать, приведет ли это в итоге к падению режима, но важно то, что уже не только негосударственные структуры призывают Пашиняна к отставке, но и государственные органы. С другой стороны, оппозиция уже несколько месяцев активно выражает свой протест, власти тоже не сидят сложа руки. На улицах собираются значительные, не критичные массы людей, и пока это напоминает традиционный сценарий, когда две противоборствующие силы пытаются померяться количеством своих сторонников», – считает собеседник.

«При этом никакого формального способа смещения Пашиняна, кроме выражения вотума недоверия парламентом, нет. А если вспомнить, что в парламенте Пашиняна поддерживает большинство, такой сценарий очень маловероятен. Второй вариант – Пашинян мог бы наконец подать в отставку, но делать этого он не собирается. Поэтому, скорее всего, сейчас он будет активно мобилизовывать своих сторонников – политиков, олигархов и их клиентелу. Достаточно ли этого, чтобы сохраниться у власти? С самого начала протестов в ноябре ему это удается. Возможно, удастся и сейчас», – резюмировал Маркаров.

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