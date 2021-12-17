Рекордная преступность влияет на американскую рождаемость

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17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Украина обогнала Европу в опустошении газовых хранилищ

Воровством газа Украина способна заставить Газпром оперативно запустить «Северный поток – 2» Paul Hackett/Reuters
Зима только началась, а Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа, а Украина – почти весь закачанный газ. Если так пойдет и дальше, то ситуация с газом в ЕС станет критичной. У Украины дела обстоят еще хуже: страна встанет перед выбором – замерзнуть или начать воровать газ из транзитной трубы. Какими способами европейцы и украинцы могут избежать газового кризиса? Подробности...
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Зачем «волчица Ичкерии» вернулась на родину

Еще недавно Рубати Мицаева считалась на Западе «иконой» чеченского сопротивления instagram.com/grozny_inform
Бывшая «икона чеченского сопротивления» Рубати Мицаева вызвала бурные споры в России, вернувшись из изгнания на родину – по приглашению Рамзана Кадырова. Одни требуют от «волчицы Ичкерии» публичного покаяния за участие в боях против российской армии. Другие уверены, что покаяние не требуется, поскольку война уже ушла в прошлое, а чеченскому обществу требуется восстановить единство. Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Рекордная преступность влияет на американскую рождаемость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В числе причин вымирания населения самой богатой страны мира называют не только ужасающий рост преступности, но и экономический кризис, пандемию и климатические угрозы. Американцы не хотят иметь детей по простой причине – они боятся за них. Подробности...

Россия – это цивилизация Севера

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если Россия не Восток и не Запад, что же она тогда в географическом (хотя бы) смысле? Конечно же, она – Север! Давайте посмотрим на себя в планетарных масштабах. Мы увидим колоссальную территорию, стягивающуюся к Северному полюсу и венчающую собой всю нашу планету. Это и есть наш мир. Подробности...
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Зачем Зеленскому референдум по Донбассу

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если на Зеленского сильно будут давить США и, возможно, Германия с Францией, требуя выполнить политическую часть Минских соглашений, он объявит референдум с вопросом, исполнять Украине свои обязательства или нет. Подробности...
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Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

"Омикрон" побеждает вакцины

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Рекордная преступность влияет на американскую рождаемость

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		17 декабря 2021, 09:14

    Этот год стал самым смертельным за всю историю многих больших и малых городов Америки. В одной только Филадельфии произошло более 520 убийств, что побило державшийся более 30 лет антирекорд. В число других городов, которые уже установили рекорды по убийствам в этом году, входят Портленд, Индианаполис, Тусон, Толедо, Сент-Пол, Остин и Альбукерке.

    Резкий рост насилия начался еще в прошлом году, когда количество убийств в США выросло на рекордные 29%. Во многих мегаполисах их число продолжает расти и в этом году. Чикаго и Филадельфия уже идут на исторические рекорды. В прошлом году в Чикаго количество убийств выросло на ошеломляющие 55 процентов по сравнению с 2020 годом и продолжает расти. Город приближается к рекордному количеству убийств с 1996 года, когда было убито 796 человек.

    В последние годы в Америке вошел в моду так называемый лутинг (looting). В переводе на русский это все лишь мародерство, но в современном американском новоязе лутинг носит более нейтральный оттенок, чем, скажем, pillage (грабеж). Лутинг по-американски выглядит так: десятки крепких мужиков быстро и согласованно преграждают входы в супермаркеты или торговые центры своими автомобилями, за мгновение обчищают их и «делают ноги» до появления полиции. Украденные вещи переправляются в другой штат и продаются в онлайн-маркетах-однодневках.

    Праздничные ноябрьские дни по случаю дня благодарения буквально накрыла волна грабежей. В Калифорнии лутинг в эти дни был поставлен буквально на конвейер. 19 ноября были ограблены элитные магазины, такие как Louis Vuitton и Yves Saint Laurent, на площади Юнион-сквер в Сан-Франциско. Следующей ночью группа из 80 человек ворвалась в Walnut Creek Nordstrom недалеко от Сан-Франциско. По оценке полиции, из универмага было похищено от ста до двухсот тысяч долларов. 21 ноября в Сан-Хосе был ограблен магазин спортивной одежды Lululemon – украдено товаров более чем на 40 тысяч долларов.

    Генеральный директор крупной американской сети бытовой электроники Best Buy Кори Барри сообщила телеканалу CNBC, что волна массовых краж «происходят все чаще и чаще по всей стране». Это настолько серьезно влияет на развитие бизнеса, что недавно акции компании упали на 15%. Ряд крупных ритейлеров просто закрывают свои магазины в таких городах, как Сан-Франциско, где рост грабежей обнуляет прибыль от торговли. Так, в октябре сеть Walgreens объявила, что закрывает пять магазинов из-за разгула преступности.

    Фото: Wong Maye-E/АР/ТАСС

    Страшно за детей

    Но это текст не о криминальной ситуации в США. Прямым следствием разгула преступности в стране является демография. В Америке исчезают супружеские пары с детьми. Доля домохозяйств с женатыми родителями с детьми в возрасте до 18 лет упала до 17,8% в 2021 году (18,6% в 2020-м). В 1970 году таких было 40%. Число одиноких американцев растет уже много лет подряд. В 2021 году насчитывается 37 миллионов одиноких взрослых граждан США в возрасте 18 лет и старше, по сравнению с 33 миллионами в 2011 году. В 1960 году их было лишь 13%.

    Согласно недавнему опросу Pew Research Center, все большее число взрослых американцев предпочитают никогда не иметь детей, что может привести к потенциальному «детскому краю» в будущем. В мае Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали отчет, в котором говорится, что в прошлом году уровень рождаемости в США упал на 4%, что является самым большим однолетним снижением почти за 50 лет. Согласно докладу CDC, этот показатель упал для матерей всех основных рас и этнических групп и почти во всех возрастных группах – до самого низкого уровня за последние более чем сто лет. Отметим, что уровень рождаемости в США был на рекордно низком уровне еще до начала пандемии.

    На вопрос о причинах нежелания иметь детей большинство американцев, как отмечают социологи, не может дать внятного ответа: «просто не хотим» (not wanting to have kids). Сегодня ни один штат не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. В числе причин нарастающего вымирания населения самой богатой страны мира называют не только ужасающий рост преступности, но и экономический кризис, пандемию и климатические угрозы. Американцы не хотят иметь детей по простой причине – они боятся за них.

    Телеканал MNBC обращает внимание прежде всего на криминализацию общества: «подумайте над тем, что у нас сейчас растёт уже второе поколение детей, которые активно участвуют в учениях на случай появления в школе стрелка. А конгрессу ещё предстоит решать вопрос с принятием закона по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия». Известный американский публицист и писатель Майкл Снайдер пишет, что «многие американцы в ужасе от того, что с нами случилось за последние пару лет, но это только начало».

    Я понимаю, что сейчас в комментариях появятся шуточки типа: «а вот раньше пропаганда писала, что в Америке негров линчуют». Но любой из приведенных фактов можно проверить в два счета. А в Америке мы сейчас наблюдаем действительно очень странные процессы – странные для самой богатой страны планеты с, в общем, дееспособным государством. К чему это все приведет – прогнозировать трудно. Вряд ли к чему-то хорошему.  

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