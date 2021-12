Рекордная преступность влияет на американскую рождаемость Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 17 декабря 2021, 09:14 Этот год стал самым смертельным за всю историю многих больших и малых городов Америки. В одной только Филадельфии произошло более 520 убийств, что побило державшийся более 30 лет антирекорд. В число других городов, которые уже установили рекорды по убийствам в этом году, входят Портленд, Индианаполис, Тусон, Толедо, Сент-Пол, Остин и Альбукерке. Резкий рост насилия начался еще в прошлом году, когда количество убийств в США выросло на рекордные 29%. Во многих мегаполисах их число продолжает расти и в этом году. Чикаго и Филадельфия уже идут на исторические рекорды. В прошлом году в Чикаго количество убийств выросло на ошеломляющие 55 процентов по сравнению с 2020 годом и продолжает расти. Город приближается к рекордному количеству убийств с 1996 года, когда было убито 796 человек. В последние годы в Америке вошел в моду так называемый лутинг (looting). В переводе на русский это все лишь мародерство, но в современном американском новоязе лутинг носит более нейтральный оттенок, чем, скажем, pillage (грабеж). Лутинг по-американски выглядит так: десятки крепких мужиков быстро и согласованно преграждают входы в супермаркеты или торговые центры своими автомобилями, за мгновение обчищают их и «делают ноги» до появления полиции. Украденные вещи переправляются в другой штат и продаются в онлайн-маркетах-однодневках. Праздничные ноябрьские дни по случаю дня благодарения буквально накрыла волна грабежей. В Калифорнии лутинг в эти дни был поставлен буквально на конвейер. 19 ноября были ограблены элитные магазины, такие как Louis Vuitton и Yves Saint Laurent, на площади Юнион-сквер в Сан-Франциско. Следующей ночью группа из 80 человек ворвалась в Walnut Creek Nordstrom недалеко от Сан-Франциско. По оценке полиции, из универмага было похищено от ста до двухсот тысяч долларов. 21 ноября в Сан-Хосе был ограблен магазин спортивной одежды Lululemon – украдено товаров более чем на 40 тысяч долларов. Генеральный директор крупной американской сети бытовой электроники Best Buy Кори Барри сообщила телеканалу CNBC, что волна массовых краж «происходят все чаще и чаще по всей стране». Это настолько серьезно влияет на развитие бизнеса, что недавно акции компании упали на 15%. Ряд крупных ритейлеров просто закрывают свои магазины в таких городах, как Сан-Франциско, где рост грабежей обнуляет прибыль от торговли. Так, в октябре сеть Walgreens объявила, что закрывает пять магазинов из-за разгула преступности. Страшно за детей Но это текст не о криминальной ситуации в США. Прямым следствием разгула преступности в стране является демография. В Америке исчезают супружеские пары с детьми. Доля домохозяйств с женатыми родителями с детьми в возрасте до 18 лет упала до 17,8% в 2021 году (18,6% в 2020-м). В 1970 году таких было 40%. Число одиноких американцев растет уже много лет подряд. В 2021 году насчитывается 37 миллионов одиноких взрослых граждан США в возрасте 18 лет и старше, по сравнению с 33 миллионами в 2011 году. В 1960 году их было лишь 13%. Согласно недавнему опросу Pew Research Center, все большее число взрослых американцев предпочитают никогда не иметь детей, что может привести к потенциальному «детскому краю» в будущем. В мае Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали отчет, в котором говорится, что в прошлом году уровень рождаемости в США упал на 4%, что является самым большим однолетним снижением почти за 50 лет. Согласно докладу CDC, этот показатель упал для матерей всех основных рас и этнических групп и почти во всех возрастных группах – до самого низкого уровня за последние более чем сто лет. Отметим, что уровень рождаемости в США был на рекордно низком уровне еще до начала пандемии. На эту тему На вопрос о причинах нежелания иметь детей большинство американцев, как отмечают социологи, не может дать внятного ответа: «просто не хотим» (not wanting to have kids). Сегодня ни один штат не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. В числе причин нарастающего вымирания населения самой богатой страны мира называют не только ужасающий рост преступности, но и экономический кризис, пандемию и климатические угрозы. Американцы не хотят иметь детей по простой причине – они боятся за них. Телеканал MNBC обращает внимание прежде всего на криминализацию общества: «подумайте над тем, что у нас сейчас растёт уже второе поколение детей, которые активно участвуют в учениях на случай появления в школе стрелка. А конгрессу ещё предстоит решать вопрос с принятием закона по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия». Известный американский публицист и писатель Майкл Снайдер пишет, что «многие американцы в ужасе от того, что с нами случилось за последние пару лет, но это только начало». Я понимаю, что сейчас в комментариях появятся шуточки типа: «а вот раньше пропаганда писала, что в Америке негров линчуют». Но любой из приведенных фактов можно проверить в два счета. А в Америке мы сейчас наблюдаем действительно очень странные процессы – странные для самой богатой страны планеты с, в общем, дееспособным государством. К чему это все приведет – прогнозировать трудно. Вряд ли к чему-то хорошему.