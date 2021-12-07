Добродетель – не слепая вера, а рассудительность

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7 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Клиентов банков ради защиты от мошенников лишат привычного удобства

Простота и быстрота денежных операций онлайн стала проблемой России Евгений Разумный/РИА Новости
Уровень мгновенных финансовых операций в России оказался настолько высок, что это стало серьезной проблемой. Россияне стали все больше рублей переводить прямо в руки мошенникам. Центробанк пытается найти способ остановить этот беспредел, ведь подобного опыта нет даже на Западе. И чтобы прекратить эти преступления, похоже, придется отказаться от уже привычной простоты денежных переводов. Подробности...
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Как России зарабатывать больше на продаже вооружений

Самым заметным было снижение уровня продаж у «Алмаз-Антея», считают в SIPRI Евгений Одиноков/РИА Новости
Аналитики из авторитетного шведского центра SIPRI констатировали, что российский экспорт вооружений продолжает терять позиции. При том, что мировой оружейный рынок за время пандемии никак не пострадал. Велико ли отставание России от главных конкурентов и по каким направлениям можно наверстать упущенное? Подробности...
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Новый бомбардировщик будет иметь особое значение для России

Ту-160М должен стать новой машиной в привычном облике Марина Лысцева/ТАСС
На подходе очень знаковое событие – начало испытаний первого Ту-160М, стратегического бомбардировщика, который впервые будет построен Россией самостоятельно, без советского задела. Это событие имеет огромную значимость. И дело здесь не в том, каким самолетом должен стать Ту-160М. Дело в том, зачем вообще столь дорогостоящие и уникальные машины – и как их производить. Подробности...
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Бельгия нанесла поражение латышским нацистам

«Латвийский улей» – памятник латышским легионерам «ваффен СС» в Бельгии Sylvain Lefevre/Reuters
Проталкиваемая Латвией мифология о том, что латышские легионеры СС не являлись нацистами и не замешаны в военных преступлениях, позорно для этой страны опровергнута. И сделали это не кто иные, как соратники Латвии по Евросоюзу, бельгийцы. Каким образом памятник легионерам СС в Бельгии был признан мемориалом, героизирующим нацизм? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Добродетель – не слепая вера, а рассудительность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если он, будучи в культе, совершал что-то явно глупое, позорное или преступное. Подробности...

Почему нельзя массово репатриировать русских в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Киеву придется заплатить непомерную цену

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение. Подробности...
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Чоршанбиева высылают из России

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Порошенко готовит реванш

Лукашенко признал Крым

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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Добродетель – не слепая вера, а рассудительность

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		7 декабря 2021, 12:00

    Приговор бывшему схиигумену Сергию – три с половиной года лишения свободы, в первую очередь за склонение к самоубийству – завершил эпопею с захватом Среднеуральского женского монастыря, где яркий и харизматичный священник, проповедовавший о фальшивом характере пандемии и кознях «хасидов», восстал против священноначалия и был сначала запрещен в служении, а потом отлучен от Церкви.

    Бывший схиигумен производит сильное впечатление – величественного вида старец с длинной седой бородой и мудрым властным взглядом, как бы сошедший с картины Нестерова. Людей, которые увидели в нем отца, наставника, человека из Святой Руси, из Града Китежа, можно понять.

    У него намного более представительный вид, чем у Секо Асахары, Дэвида Кореша, Марии Дэви, «преподобного» Джима Джонса или тех многочисленных индийских гуру, которые собирали свою паству в 1990-е годы. Тем не менее происходившее в монастыре живо напоминало то, что уже много раз имело место и в нашей стране, и в других странах, когда очень яркий и энергичный лидер собирал вокруг себя восторженных последователей.

    В США попытка властей арестовать «гуру» Ошо едва не привела к боевым действиям между национальной гвардией и вооруженными адептами «старца». Но тогда ситуацию удалось разрулить бескровно. А вот адепты другого культа — «Ветви Давидовой» – вступили в бой с правительственными агентами: в итоге десятки людей погибли во время штурма главной базы культистов – ранчо Маунт-Кармел в Техасе. Наиболее известны трагические события с «Народным Храмом», когда лидер этого культа, «преподобный» Дэвид Джонс, склонил к самоубийству более девятисот своих последователей.

    Когда по Сети стали расходиться проповеди бывшего схиигумена, где он призывает своих адептов быть готовыми «умереть за Россию», власти решили не дожидаться дальнейшего развития событий и арестовали «старца». Теперь он получил свой приговор – и его карьеру можно считать завершенной. Но он не первый – и наверняка не последний. Спрос на гуру сохраняется всегда. Иногда такие гуруистские сообщества возникают внутри Церкви (и, рано или поздно, всегда отпадают от нее), чаще – вне. Иногда гуру имеет красивую седую бороду. Иногда он чисто выбрит и одет в деловой костюм. Культурная и конфессиональная принадлежность может варьироваться очень сильно – гуру может использовать православный, протестантский, индуистский или чисто светский антураж.

    Он может обещать переселение на райские планеты, или – как модные бизнес-коучи – невероятный успех в делах. Но у гуру всегда есть некоторые характерные черты.

    В то время как добросовестный служитель стремится привести человека к Богу (а не к себе) и пробудить в нем совесть (а не подменять ее), гуру старается замкнуть всю духовную жизнь адепта на себе. Именно гуру решает за адепта, что есть добро и что зло – и иногда намеренно побуждает его совершать глупые, вредные или прямо аморальные поступки, чтобы удостовериться в его послушании. Гуру заботится о том, чтобы для адепта свет клином сошелся именно на нем.

    Именно гуру раздает все мирские и духовные блага – начиная от здоровья и процветания и заканчивая вечным спасением. Тот же схиигумен Сергий (как говорят его бывшие последователи) уверял, что тех, кто покинет его общину, постигнут разные несчастья – их переедет грузовик или они заболеют раком – и что только у него можно обрести спасение. Если духовно здравый священник принадлежит к Церкви и признает своих сослужителей и священноначалие, то гуруистские тенденции проявляются в объявлении всех остальных отступниками и еретиками. Хотя то, что проповедовал схиигумен Сергий, было жуткой кашей, где Сталин соседствовал с Николаем II, он изображал из себя последнего защитника чистоты веры – так, что верным надлежало искать окормления только у него.

    Со стороны кажется, что членами культов становятся какие-то особенно уязвимые люди. Это не так – речь идет об обычных людях, таких, что их знакомые изумляются: как такой здравомыслящий человек, как N, мог в это втянуться? Власть, которую гуру приобретают над своими адептами, вызывает ощущение какой-то мистической жути, но за ней стоит ряд довольно простых психологических приемов.

    Первый – это то, что называется lovebombing, бомбардировка любовью. Новопришедший адепт обнаруживает, что столкнулся с самым мудрым, понимающим, внимательным и заботливым человеком на свете. Что его нужда быть любимым и принятым наконец-то восполнена. Потом, конечно, этой любви ему больше не являют – но он готов на все, чтобы ее вернуть. Вымаливать прощение за предполагаемые косяки, делать все, что прикажут.

    Второй – это «защита вложений». Люди склонны защищать свои решения, даже если они оказались катастрофически неудачными. Если вы выложили существенные деньги за какой-нибудь тренинг, вам будет очень трудно уйти. Вы будете сидеть до конца и терпеть все, чему вас будут подвергать – только чтобы не признавать, что вы зря потеряли свои трудовые тысячи.

    Это же верно и в отношении нефинансовых вложений. Если вы потратили на что-то время, силы и эмоции, вы будете это защищать. Даже если ваше вложение очень невелико – вы только перепостили в социальных сетях чей-то текст, отстаивающий определенную точку зрения – вам будет очень трудно признать, что эта позиция неверна. Раз вы уже публично засветились, как ее сторонник, вы будете ее защищать. Ведь иначе вам придется признать, что вы допустили ошибку – а это трудно.

    Манипуляторы – от гуру до обычных продавцов, сбывающих вам ненужные вещи – отлично умеют пользоваться этим приемом. Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если он, будучи в культе, совершал что-то явно глупое, позорное или преступное. Ему приходится выдумывать все более изысканные оправдания все более странному поведению гуру.

    Третий – это формирование группы «верных соратников». Мы, люди, не выносим две вещи – одиночества и бессмысленности. Культы создают чувство востребованности и товарищества – что мы и видим на примере Среднеуральского монастыря. Кажется, что страх перед миром – где кругом «мировое правительство», «хасиды», «масоны» и прочий Билл Гейтс с печатью антихриста – должен быть чем-то тяжелым и неуютным. Но он легко оборачивается теплым чувством товарищества, которое переживает гарнизон осажденной крепости, сознанием своей востребованности и значимости. Покинуть культ – значит, предать своих боевых товарищей, которые рассчитывают на тебя, и отправиться в мир, где ты непонятно кому нужен.

    Поэтому культы так часто создают атмосферу осады – это важно для сплочения адептов вокруг лидера. Они могут либо намеренно провоцировать преследования (как «Ветвь Давидова»), либо, по крайней мере, уверять своих адептов в том, что их вот-вот бросят в концлагеря (как «Народный Храм»). Проповеди бывшего схиигумена про обложивших Святую Русь со всех сторон врагов могут со стороны выглядеть полным бредом – но у них есть вполне рациональная цель: сплотить адептов. В этом отношении пандемия коронавируса оказалась возможностью, которую он не захотел упустить – чтобы обозначить, что он один тут верный и праведный, в то время как все епископы Церкви во главе с патриархом сделались отступниками.

    Люди часто задаются вопросом о том, что делает их уязвимыми для подобного рода групп. Чаще всего говорят – «легковерие», но это не совсем точно. Адепты гуру преисполнены глубочайшего недоверия и скептицизма – они полагают черными злодеями всех: правительство, медицинское сообщество, «официальную Церковь», нередко – собственных родных. Любой культ существует за счет разрушения доверия адептов к социальному миру вокруг них – чтобы они не могли искать совета и помощи ни у кого, кроме гуру.

    Это не легковерие, это ложно ориентированная вера – человек вверяет свою жизнь, здоровье, даже свою совесть и душу каким-то людям, которые очаровали его с первого взгляда, и не хочет подумать, а стоит ли это делать. Это вера, в центре которой стоят эмоции, впечатления и переживания. Этим она и отличается от традиционного христианства, которое поощряет критическое мышление: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Иоан 4:1).

    Вопреки распространенному заблуждению, «слепая вера» вовсе не является добродетелью. Добродетелью является рассудительность. Как говорит Апостол, «итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые… не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф.5:15-17)

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