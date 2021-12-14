На смену газовым камерам пришли газовые капсулы

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14 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Россияне помогли рекордному росту экономики

Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
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Польша делает первый шаг к развалу Евросоюза

17% поляков желают выхода из ЕС, что является наибольшим значением с момента вступления страны в ЕС Maciej Luczniewski/Reuters
В Варшаве пригрозили Евросоюзу прекращением отчислений в общеевропейский бюджет. Это означает, что Польша сделала первый шаг к выходу из Евросоюза. Сами польские политики отрицают желание покинуть ЕС, но их действия говорят об обратном. А решение этого конфликта во многом зависит от нового канцлера Германии Олафа Шольца. Подробности...
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«Не хочу давить на жалость». Как школьница побеждает бюрократию

Анастасия Томенчук и ее мама Татьяна Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Одиннадцатиклассница Анастасия Томенчук из рабочего поселка под Новосибирском поразила федеральных чиновников, сумев в одиночку привлечь внимание к беде своей семьи, случившейся три года назад. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался со школьницей, готовой ради мамы и сестры использовать любые возможности.  Подробности...
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Украинских диверсантов придется топить на дальних подступах к берегам России

Эти катера Украина получила от США – и они далеко не так безобидны, как могут показаться US Navy/Global Look Press
Украинские ВМС вновь напомнили о себе, устроив в конце прошлой недели провокацию в Азовском море. И хотя для этой цели применили корабль еще советской постройки, украинский флот активно оснащается новыми образцами и строит военно-морские базы. С одной стороны, все это на фоне Черноморского флота выглядит смешно, но с другой – представляет реальную угрозу. Каким же образом и как ее устранить? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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На смену газовым камерам пришли газовые капсулы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Простой принцип «падающего – толкни», выдвинутый Фридрихом Ницше в качестве провокации и дразнилки, теперь усвоенный как правило жизни, упаковывается в эвфемизмы про «личный выбор» и «смерть с достоинством». Подробности...

Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли можно представить себе более убедительное доказательство оглушительного провала тех общественно-политических и медийных сил, что за последние тридцать с лишним лет затратили колоссальные ресурсы на закрашивание советского периода в общественном восприятии самой черной краской. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Киргизия обретает свой собственный голос

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Давление глобалистов на Киргизию ослабевает. Если раньше с «уважаемыми зарубежными инвесторами» предпочитали торговаться, и так делало каждое киргизское правительство – то теперь с инвесторами говорят совсем на другом языке. Подробности...
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Олимпиада в Китае расколола Запад

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Новый антирусский закон Украины

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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    На смену газовым камерам пришли газовые капсулы

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		14 декабря 2021, 09:00

    Созданная при помощи 3D-принтера капсула Sarco для легальной эвтаназии получила разрешение на использование в Швейцарии.

    Целый ряд изданий в русском интернете поспешили растиражировать эту новость и фотографию – футуристического вида устройство, напоминающее криокамеру, в которой персонажи фантастических фильмов пережидают долгие космические перелеты. Но, технически говоря, это газовая камера – человек запирается в ней и удушается: внутреннее пространство капсулы заполняется азотом, а уровень кислорода снижается с 21% до 1% примерно за 30 секунд, и в камере оказывается остывающий труп.

    Реклама уверяет, что это не просто безболезненно, но и приятно – перед смертью человек испытывает эйфорию. По крайней мере, должен – по понятным причинам, вернуться и рассказать о своих ощущениях пользователь не может. Устройство создал горячий энтузиаст эвтаназии Филипп Ничке, который известен, в частности, как автор и распространитель подробных инструкций, как именно безболезненно и надежно покончить с собой. Его деятельность по поощрению самоубийств обеспечила ему звание «Гуманиста года» за 1998 год.

    Швейцарское законодательство формально запрещает умерщвление больного, но не препятствует предоставлению так называемой помощи в самоубийстве, когда человек получает препараты и инструкции как ими воспользоваться. Это вызывает так называемый самоубийственный туризм – люди из других стран едут в Швейцарию, чтобы воспользоваться услугами знаменитой на весь мир «клиники Дигнитас». Причем нередко это вовсе не раковые больные в последней стадии – а просто люди, утратившие по тем или иным причинам желание жить.

    Первоначально эвтаназия продвигалась как средство избавления от невыносимых страданий – но это давно уже не так. В наши дни эвтаназируют и людей, которые никаких физических страданий не испытывают – иногда даже довольно молодых, просто впавших в депрессию. Упор делается на «свободный выбор» – человек имеет право сам выбрать, когда и как ему умереть. Личная автономия – одна из фундаментальных ценностей западного мира, и никто не может решать за самого человека, как ему распоряжаться своей жизнью. Эта же риторика продвигается и в русскоязычное пространство – и судя по комментариям, с некоторым успехом.

    Фото: Cover Images/<br>Keystone Press Agency/Global Look Press

    Что же, позвольте заметить, что вся риторика про «личную автономию» – как и «смерть с достоинством» – на самом деле про нечто другое, простое и грубое. Население развитых стран (включая Россию) быстро стареет – соотношение числа стариков, нуждающихся в пенсиях и уходе, и молодых, которые могут содержать их из своих налогов, оказывается все более неблагоприятным. Повышение пенсионного возраста в России, вызвавшее понятное огорчение и протесты, было неизбежным по демографическим причинам.

    Дети, абортированные 25-30 лет назад, не стали работниками и налогоплательщиками – и содержать растущее число пенсионеров некому. В западных странах все громче предлагают простой способ разгрузить экономику – побуждать стариков пораньше уходить из жизни. Добровольная смерть рекламируется как что-то хорошее, правильное и достойное: что человек призван совершить, а окружающие – ему помочь.

    Впрочем, добровольность тут может оказываться под некоторым вопросом. Уже довольно давно выдвигается тезис, что, например, люди, страдающие деменцией, «обязаны умереть», потому что, по словам британского специалиста по этике баронессы Уорнок, «впустую истощают ресурсы своих семей и системы здравоохранения». «Этическое руководство», давно уже предлагаемое на сайте ВВС, говорит о том, что больные или пожилые люди «обязаны умереть», если на них расходуется слишком много материальных или эмоциональных ресурсов.

    Грань между «предоставить возможность для самоубийства», «склонить к самоубийству» и «убить» неизбежно оказывается размытой. Человека можно убить, просто дав ему понять, что он тут больше никому не нужен, ему пора освобождать жилплощадь. И вообще, меньше народа – больше кислорода. А если этот человек действительно болен и нуждается в уходе, можно мягко объяснить, что страховка не покрывает обезболивания, но покрывает эвтаназию. И вообще истощать ресурсы общества – нехорошо.

    При всей личной автономии, мы не можем уйти от того факта, что человек зависит – физически и психологически – от своих ближних. Большинство из нас переживут тяжелейший слом, если важные для нас люди – близкие и друзья – дадут понять, что им было бы лучше, если бы мы, наконец, умерли. А человека и без того унылого спихнуть в пропасть и вовсе нетрудно – особенно, когда добрый доктор Филипп Ничке предлагает ему такой красивый лифт на тот свет со всеми удобствами.

    Конечно, простой принцип «падающего – толкни», выдвинутый Фридрихом Ницше в качестве провокации и дразнилки, но теперь усвоенный как правило жизни, упаковывается в эвфемизмы про «личный выбор» и «смерть с  достоинством». Тут трудно не вспомнить другие газовые камеры – которые тоже использовались для разгрузки экономики от нежелательных элементов населения. Как на это обращает внимание Ханна Арендт в своей книге «Эйхман в Иерусалиме», один из самых жутких массовых убийц в истории – Адольф Эйхман – видел себя гуманным и сострадательным человеком.

    Евреи под властью национал-социалистов, согнанные в гетто, не могли обеспечить себя, участвуя в экономической жизни, а кормить их за счет Рейха было невозможно – так что им предстояла мучительная смерть от голода. Адольф Эйхман (как он это видел) пришел им на помощь, наладив процесс так, чтобы люди страдали как можно меньше – их до самого последнего момента держали в неведении, а когда вместо воды в «душевые» поступал ядовитый газ, они (в идеале) не успевали даже понять, что происходит. Конечно, бывали проколы – из-за личного садизма или недобросовестности рядовых исполнителей. Но Эйхман очень старался, чтобы жертвы не мучились. В его глазах, как пишет Арендт, «грехом было не убийство как таковое, а ненужное причинение страданий»

    Суд, впрочем, не оценил гуманности Эйхмана – как и нам его логика кажется чудовищно извращенной. Но извращенной является и логика сторонников эвтаназии – в том, чтобы выталкивать наиболее уязвимых членов общества из жизни и приговаривать при этом об их «свободном выборе», милосердия примерно столько же, сколько в газовой камере. Впрочем, агрегат Ничке и есть газовая камера. Адольф Эйхман был, по любым человеческим меркам, безумен – но в его безумии была определенная логика. Есть определенная логика и за Филиппом Ничке.

    Он исходит из представления о реальности, в котором мироздание вообще – и каждая отдельная человеческая жизнь – лишены смысла. Как говорит знаменитый атеистический автор Ричард Докинз, «во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия». Жизнь старика в такой картине мира бессмысленна – как, впрочем, и жизнь юноши. Но жизнь старика еще и дискомфортна – для него самого и для окружающих. И тут гуманный и сострадательный доктор Ничке приходит на помощь. Его даже трудно упрекнуть в нелогичности.

    Можно только заметить, что его картина мира является ложной – во вселенной есть великий и таинственный замысел, и жизнь каждого из нас стоит того, чтобы быть прожитой от зачатия и до таинственного перехода в вечность, а вытаскивая самоубийц из петли и заботясь о стариках, мы делаем что-то достойное и праведное, должное и спасительное.

    Иногда, чтобы укрепится в этой вере, достаточно посмотреть на альтернативу – газовую капсулу, которую предлагает всем уставшим от жизни Филипп Ничке.

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