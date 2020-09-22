Дня Победы и Дня России недостаточно

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22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:08  |  vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
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Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США

Согласно требованию США, Россия должна будет приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия Ian Dudley/Zuma/Global Look Press
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы «поладить с Россией». На практике его первый срок завершается ультиматумом, выставленным Москве по вопросу стратегических вооружений. При этом Вашингтон предупреждает: не согласитесь до ноября, придется заплатить больше. Россия не согласится, это понимают даже в США. Вопрос в другом – чего на самом деле добиваются американцы? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...

Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...

Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 22 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Дня Победы и Дня России недостаточно

    Владимир Можегов
    публицист
    		22 сентября 2020, 09:10

    Впервые мысль о праздновании призвания Рюрика, случившегося по утверждению автора «Повести временных лет» в 862 году, пришла в голову императора Александра II. 21 сентября 1862-го в Новгороде Великом был торжественно открыт памятник «Тысячелетие Руси».

    В следующий раз о памятной дате вспомнили уже в наше время. 21 сентября 2012-го было торжественно отмечено «1150-летие зарождения российской государственности». И, кажется, у нас есть основания считать 21 сентября еще одним днем рождения России.

    В самом деле, как у каждого христианина есть два дня рождения: один – физического появления на свет, второй – крещения (так сказать, прописки в отечестве небесном), так и день рождения России видится двусоставным: 862-й, год обретения государственности, и 988-й, год крещения. Пусть даже даты эти несколько условны, они в первую очередь символичны.

    Вспомним, кстати, и еще одну дату, 300-летие которой ждет нас в следующем году, а именно: принятие Петром I императорского титула 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года в Санкт-Петербурге. В этот день Россия официально стала именоваться Российской империей.

    Хороший момент, чтобы собрать эти и некоторые другие даты (рождение Московского царства, Куликовской битвы, дня рождения Пушкина) в некую протяженную годовую цепь русских дней – дней России, русского народа и государственности, которая помогла бы нам восстановить наш государствообразующий стержень, культурно-историческую преемственность. Дня Победы и Дня России (12 июня) для этого, на мой взгляд, все-таки недостаточно.   

    Фото: Кижель Константин/ТАСС

    Но сегодня давайте вспомним о Рюрике, нашем первом, зафиксированном летописями правителе. С Рюриком связан один старый большой русский спор. Точнее, много вопросов, которые сводятся к одному: кем был Рюрик? Точно ли он был, как утверждают летописцы, варягом, норманном, или последнее как-то смущает наше национальное чувство

    Первым антинорманистом, оспаривающим скандинавское происхождение Рюрика, был, как известно, Ломоносов, утверждавший, что Рюрик был родом из полабских славян, и связывавший их с ильменскими (Старая Русса) словенами. Позднее антинорманистскую идею развивал Д.И. Иловайский, настаивая, правда, уже на южном происхождении русов. Наконец, в советское время русов начали отождествлять с киевскими полянами, возводя этноним «Русь» к киевским князьям. Действительно, такой топоним здесь находим: Рось – правый приток Днепра, а притоки Роси – Роська, Россава.

    Упоминание реки «Руссы» в связи уже с ильменскими словенами имеется в Воскресенской летописи середины XVI века. Хотя упоминание это считают поздней вставкой, загадка топонима «Старая Русса» остается неразрешимой, и уже Сигизмунд Герберштейн (1486–1566), много поездивший по Руси, производил от него слово «Руссия». Производили (см. О.Н. Трубачёв) имя «русь» от иранского ruksi – белый, светлый («русь» в значении светлое место до сих пор популярно на Русском Севере).

    Не вступая в споры ученых мужей, всё же не скрою, что версия автора «Повести временных лет» кажется мне наиболее ясной, разумной и убедительной. Сама острота и горячность этого спора мне, честно говоря, не очень понятна. Как не очень понятно и то, чем национальной гордости великороссов может угрожать скандинавское происхождение Рюрика.

    Ближайшее родство славянских и германских племен, их общее индоарийское происхождение, по-моему, очевидны. Их единственное серьезное различие заключается, быть может, лишь в гораздо более мягком и спокойном многовековом развитии славян на пустынных равнинах Северного Причерноморья, где им не приходилось вести изнурительных войн за землю, которой здесь было в избытке.

    Это спокойное развитие, эта однообразная, несколько тусклая, «осенняя» природа Руси дали славянской душе созерцательность и поэтичность, способность «смотреть за край»… Но и сегодня каждого, кто бывал и живал в Германии, не может не поразить глубокое ментальное сходство русских и немцев – трудно уловить между нами сколько-нибудь серьезные отличия (с болгарами, чехами, черногорцами у русских разницы явно больше). Общность прежде всего в добродушии, благожелательности, широте и имперскости сознания. Неудивительно, что подобно нам, до конца эпохи мировых войн немцы никак не могли определиться, кто они: Восток или Запад? Да и само разделение Германии на Восточную и Западную после Второй мировой выглядит в этом ракурсе едва ли случайным: так бывает с империями.

    Что же касается «призыва варягов», то все серьезные европейские государственности начинались подобным же образом. Ничего уникального или обидного для национального самосознания здесь, разумеется, нет. А вот нашу изначально имперскую природу этот момент живо подчеркивает.

    Лично мне наше изначально имперское самосознание вполне открылось на реке Ловати (некогда – магистральном Пути из варяг в греки), где я частенько бываю в деревне Ходыни. Кстати, некоторые филологи, изучающие «Слово о полку Игореве» (В. Руделёв, А. Чернов) предполагают, что именно в этих местах родился его автор, скрывший себя в «Слове» под именем Ходына. Так это или нет, Ходыня – имя явно славянское, напротив, через реку – деревня Ляховичи (имя, очевидно, польское), в двух километрах вниз по течению – деревня Веряско (скандинавский, норманнский топоним). А озеро Ильмень, куда впадает Ловать – топоним финский (от финского божества ветра и воздуха Ильмарине). И так – километр за километром, вниз и вверх по течению, от Ладоги и Невы до Днепра, от норвежской Бирки до имперского Константинополя… Вот так и складывалось чисто имперское сознание древней Гардарики – страны городов, как называли Русь ходившие из варяг в греки норманны.

    Наши глубокие исторические связи с норманнами также очевидны. Утварь, оружие, украшения скандинавского происхождения в больших количествах находят во всех древних русских городах – от Старой Ладоги и Пскова до Киева и Чернигова. Курганы, захоронения скандинавского типа, рунические знаки, письмена, скандинавские заимствования в языке – все это сегодня известно в избытке. Имена Глеб, Игорь, Олег, Ольга, Рогволод, Рогнеда, Рюрик – явно скандинавского происхождения. Норманны не просто были нашими соседями, они были нашими постоянными торговыми и военными партнерами. Само стратегическое положение Руси, стоящей на греко-варяжской магистрали, вынуждало нас к торговым и военным союзам. По берегам наших рек стояли норманнские зимовья и города… Одним словом, с геополитической точки зрения призвание скандинавского князя было бы для нас идеальным выбором. Как и с точки зрения этногенеза.

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    Можно ли назвать русских чисто славянским этносом? Нет, мы особый, уникальный в своем роде суперэтнос, совершено лишенный местечковости балканских и прочих славян. Историк Вл. Махнач считал, что к XII-XIII векам старый славянский этнос оказался полностью переплавленным в новый русский суперэтнос. С этим мнением можно согласиться. Как и с тем, что главными двигателями этого этногенеза стало создание русской государственности и принятие христианства.

    Анализируя летописи, мы воочию видим, как в течение всего нескольких поколений некогда разрозненные славянские племена полян, словен, северян, древлян, кривичей, вятичей переплавляются в новый суперэтнос, единый народ, как вливаются в него воинские норманнские роды; позднее – струя знатных татарских родов; еще позднее – немцев, шведов, датчан.

    Подобное же «чудо этногенеза» происходило в это время и с другими европейскими народами, которые, принимая христианство и присягая своим князьям, стремительно сплавлялись в германский, французский, английский этносы, выходящие на историческую арену, чтобы разыграть новый виток драмы мировой истории.

    Но сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое (говоря словами Достоевского) христианское племя, а нам – не забыть себя.


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