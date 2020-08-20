Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Много приходится слышать, что Лукашенко растерян, испуган, неадекватен, смотрит в будущее с ужасом, сошел с ума и так далее. Как по мне, это даже не wishful thinking, а какое-то странное непонимание природы власти как таковой, а также тех людей, для которых власть представляет сверхценность.

Лукашенко люто, бешено рационален. Более того, он еще и честен. Говоря о том, что он «крестьянин», не надо забывать о том, что есть тип крестьян, существование которых, собственно, и позволило провести коллективизацию при широкой народной поддержке. Хозяин-кулак, который батрака, умершего от непосильного труда, еще и свиньям скормит в логике: «в моем хозяйстве все на пользу идет». А хозяйство это для него важнее жизни – не только чужой, но и своей.

Он пытается донести до всех окружающих (к московским окружающим это тоже относится) одну простую мысль. Власть он отдаст только после смерти. А достаточным основанием для пребывания у власти он считает то, что позиция его устраивает с одной стороны, а с другой – он не видит никого, кто мог бы по совокупности жизненного опыта, профессионализма и фанатичной преданности власти занять его место.

Итак, из чего исходит Лукашенко.

Во-первых, и это главное, на Белоруссию всем плевать. Ковид, экономика, собственные рейтинги – вот что сейчас волнует мир. Кроме России, пожалуй. Да и та, очевидно без фанатизма к Белоруссии относится. История, география, союзнические обязательства и все прочее обязывающее не дают забросить. Поэтому в качестве адвоката Лукашенко логично выбрал Путина. Который беседует с неприятными людьми вроде Меркель и Макрона о его судьбе. А потом ЕС выпускает меморандум про гражданское общество и его поддержку. Не стоящий даже бумаги, на котором он напечатан.

При этом сам Лукашенко никаких разговоров с этими неприятными людьми не ведет, обязательств перед ними не берет и вообще совершенно не при делах. В любой момент, когда ситуация успокоится и он захочет предать историю, географию и союзнические обязательства (а он это захочет, если получит такую возможность), Батька скажет, что «мэня заставылы», «вы же знаэтэ какой это страшный чэловэк».

История с ЧВК отлично ложится в эту логику – с одной стороны, она гальванизировала отсутствовавший в моменте интерес России к Белоруссии, с другой – показала, что Батька готов был бросить вызов географии и истории.

Хотел бы он, чтобы мы ввели своих силовиков и разделили ответственность и тяготы разгона протестов с его ОМОНом? Разумеется. Мечтал бы. Потому что зачем разумному хозяину тратить свои ресурсы, когда есть чужие. Будет это способствовать интеграции? Разумеется, нет. Наоборот. И вовсе он не собирался ни секунды никаких антинатовских провокаций на польской границе устраивать. Армейских офицеров нужно было убрать из их привычного и обычного окружения. Офицеры, послушав улицы собственных городов, могли бы кое о чем задуматься. А это неправильно. Ситуация была исправлена с обычной для Лукашенко эффективной простотой.

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Нужно было показать, что есть и другая улица. И продемонстрировать готовность к диалогу и физическую форму. Вот он собирает митинг на автобусах и приезжает на завод. Ну поорали там. Ну и что. Не сахарный, может и потерпеть. Тем более и он, уж поверьте, в голове это держит, отомстит он всем и каждому, кто там позволил себе рот открыть. Силовиков нужно было покрестить кровью и насилием. А потом – дать отдохнуть, а людям предоставить возможность выпустить пар на выходных перед попыткой окончательного решения. И дать иллюзию возможных «послаблений», реформ, конституций и передач полномочий. Вперед. Вот вам день непослушания и обещание собрать комитет по конституционному переустройству. Железно рациональные шаги делаются ровно вовремя.

Сверху это приправляется абсурдными, с точки зрения образованного горожанина, высказываниями. Ну и что? Салазар считал свою вбитую в нищету и войны Португалию единственной страной, хранящей европейскую духовность, Франко писал статьи в газеты про заговор масонов против католической церкви. Им это мешало пасти свои народы до той самой смерти?

Тихановскую имело смысл оторвать от собственного актива и передать в руки людям, мыслящим и действующим крайне шаблонно и ничего не понимающим про Белоруссию. Часовой разговор, недолгая поездка на машине – и вот мы видим нелепо-идиотский координационный совет, который планирует наплодить комитеты, президиумы и прочие экспертные группы по переходу власти от власти к пустоте. И картонные заявления вчерашней «домохозяйки» и «технического президента с единственной задачей – организовать новые выборы» о том, что она готова быть «национальным лидером».

В результате Тихановская за границей и ее тамошние советчики принесут Лукашенко пользы больше, чем полк ОМОНа на улицах Минска. Повторюсь, каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Поэтому он и победит. Силой власти удержит власть. Люди, которые снимают ботинки, чтобы влезть на скамеечку во время протестов, ничего не заберут у человека, готового убивать ради власти и имеющего для этого все необходимые инструменты. Любая так называемая народная революция имеет шанс на победу в двух случаях. Первый вариант, если она может быть корректно описана не только как народная революция, но и как «военный переворот». То есть необходимы лояльные революции вооруженные люди, готовые убивать ради ее идеалов.

И второй случай – если власть вдруг сама, по собственным внутренним причинам (не важно, страх, глупость, не умение оценить ситуацию, давление извне), перестает быть властью. Уходит. Растворяется. И вакуум заполняют те, кто наиболее активен здесь и сейчас. Те, кто присутствует на улице. Настоящий кулак, хозяин никуда не растворится со своего хутора. Дворовые псы хозяина не облают. Силовики – не предадут. Армия могла бы сказать свое слово, но мы не в Латинской Америке. Так что слушайте Лукашенко, он вам не врет, он до смерти. Это я хотел бы посоветовать не только нашим либералам, но и нашим же прекраснодушным имперцам, и инвесторам, которые планируют нажиться на посттрансферном переделе собственности.

Сейчас и здесь Россия нужна Лукашенко (и как моральная поддержка, и как потенциально силовая, и как источник финансов, и как лояльный кредитор), но более всего Россия нужна Лукашенко как субъект, которого можно и нужно подставить под санкции вместе (а возможно и вместо, чем черт не шутит) с Белоруссией, ориентировав фокус весьма умеренного и ленивого западного негодования на привычный объект. Как только ситуация стабилизируется, как только пройдет несколько раундов средней жесткости репрессий, а все, у кого есть возможность уехать – уедут, ваш драгоценный Батька поступит с вами и вашими мечтами так же, как поступал всегда.

Эта страна его до самой смерти. Простые решения, оппортунизм, возведенный в принцип, железная воля к власти, полное отсутствие моральных ограничений, горизонт планирования «умри ты сегодня, а я завтра», жестокость и показная, и сущностная в сумме дают самую эффективную стратегию. А кому «неудобно сидеть на штыках», пусть сидят в изгнании или в тюрьме.

Источник: Блог Глеба Кузнецова