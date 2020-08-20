Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Оппозиция хочет сменить Белоруссии ориентацию

Идеологи «старой» белорусской оппозиции призывают к разрыву дружеских отношений с Москвой Sergei Grits/AP/ТАСС
«Надо будет изучить вопрос, не противоречит ли членство в ОДКБ принципу нейтралитета. Если да, то, наверное, надо ставить вопрос о прерывании. А вот у Евразийского экономического союза, думаю, есть свой потенциал», – заявил газете ВЗГЛЯД один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев. Кроме того он назвал кандидата в президенты Светлану Тихановскую «лицом этого протеста, но не лидером», чьи заявления нет смысла обсуждать. Ранее президент Лукашенко упрекнул оппозицию в подготовке разрыва отношений с Россией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...

Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Глеб Кузнецов

    Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		20 августа 2020, 10:00

    Много приходится слышать, что Лукашенко растерян, испуган, неадекватен, смотрит в будущее с ужасом, сошел с ума и так далее. Как по мне, это даже не wishful thinking, а какое-то странное непонимание природы власти как таковой, а также тех людей, для которых власть представляет сверхценность.

    Лукашенко люто, бешено рационален. Более того, он еще и честен. Говоря о том, что он «крестьянин», не надо забывать о том, что есть тип крестьян, существование которых, собственно, и позволило провести коллективизацию при широкой народной поддержке. Хозяин-кулак, который батрака, умершего от непосильного труда, еще и свиньям скормит в логике: «в моем хозяйстве все на пользу идет». А хозяйство это для него важнее жизни – не только чужой, но и своей.

    Он пытается донести до всех окружающих (к московским окружающим это тоже относится) одну простую мысль. Власть он отдаст только после смерти. А достаточным основанием для пребывания у власти он считает то, что позиция его устраивает с одной стороны, а с другой – он не видит никого, кто мог бы по совокупности жизненного опыта, профессионализма и фанатичной преданности власти занять его место.

    Итак, из чего исходит Лукашенко.

    Во-первых, и это главное, на Белоруссию всем плевать. Ковид, экономика, собственные рейтинги – вот что сейчас волнует мир. Кроме России, пожалуй. Да и та, очевидно без фанатизма к Белоруссии относится. История, география, союзнические обязательства и все прочее обязывающее не дают забросить. Поэтому в качестве адвоката Лукашенко логично выбрал Путина. Который беседует с неприятными людьми вроде Меркель и Макрона о его судьбе. А потом ЕС выпускает меморандум про гражданское общество и его поддержку. Не стоящий даже бумаги, на котором он напечатан.

    При этом сам Лукашенко никаких разговоров с этими неприятными людьми не ведет, обязательств перед ними не берет и вообще совершенно не при делах. В любой момент, когда ситуация успокоится и он захочет предать историю, географию и союзнические обязательства (а он это захочет, если получит такую возможность), Батька скажет, что «мэня заставылы», «вы же знаэтэ какой это страшный чэловэк».

    История с ЧВК отлично ложится в эту логику – с одной стороны, она гальванизировала отсутствовавший в моменте интерес России к Белоруссии, с другой – показала, что Батька готов был бросить вызов географии и истории.

    Фото: STRINGER/Reuters

    Хотел бы он, чтобы мы ввели своих силовиков и разделили ответственность и тяготы разгона протестов с его ОМОНом? Разумеется. Мечтал бы. Потому что зачем разумному хозяину тратить свои ресурсы, когда есть чужие. Будет это способствовать интеграции? Разумеется, нет. Наоборот. И вовсе он не собирался ни секунды никаких антинатовских провокаций на польской границе устраивать. Армейских офицеров нужно было убрать из их привычного и обычного окружения. Офицеры, послушав улицы собственных городов, могли бы кое о чем задуматься. А это неправильно. Ситуация была исправлена с обычной для Лукашенко эффективной простотой.

    Нужно было показать, что есть и другая улица. И продемонстрировать готовность к диалогу и физическую форму. Вот он собирает митинг на автобусах и приезжает на завод. Ну поорали там. Ну и что. Не сахарный, может и потерпеть. Тем более и он, уж поверьте, в голове это держит, отомстит он всем и каждому, кто там позволил себе рот открыть. Силовиков нужно было покрестить кровью и насилием. А потом – дать отдохнуть, а людям предоставить возможность выпустить пар на выходных перед попыткой окончательного решения. И дать иллюзию возможных «послаблений», реформ, конституций и передач полномочий. Вперед. Вот вам день непослушания и обещание собрать комитет по конституционному переустройству. Железно рациональные шаги делаются ровно вовремя.

    Сверху это приправляется абсурдными, с точки зрения образованного горожанина, высказываниями. Ну и что? Салазар считал свою вбитую в нищету и войны Португалию единственной страной, хранящей европейскую духовность, Франко писал статьи в газеты про заговор масонов против католической церкви. Им это мешало пасти свои народы до той самой смерти?

    Тихановскую имело смысл оторвать от собственного актива и передать в руки людям, мыслящим и действующим крайне шаблонно и ничего не понимающим про Белоруссию. Часовой разговор, недолгая поездка на машине – и вот мы видим нелепо-идиотский координационный совет, который планирует наплодить комитеты, президиумы и прочие экспертные группы по переходу власти от власти к пустоте. И картонные заявления вчерашней «домохозяйки» и «технического президента с единственной задачей – организовать новые выборы» о том, что она готова быть «национальным лидером».

    В результате Тихановская за границей и ее тамошние советчики принесут Лукашенко пользы больше, чем полк ОМОНа на улицах Минска. Повторюсь, каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Поэтому он и победит. Силой власти удержит власть. Люди, которые снимают ботинки, чтобы влезть на скамеечку во время протестов, ничего не заберут у человека, готового убивать ради власти и имеющего для этого все необходимые инструменты. Любая так называемая народная революция имеет шанс на победу в двух случаях. Первый вариант, если она может быть корректно описана не только как народная революция, но и как «военный переворот». То есть необходимы лояльные революции вооруженные люди, готовые убивать ради ее идеалов.

    И второй случай – если власть вдруг сама, по собственным внутренним причинам (не важно, страх, глупость, не умение оценить ситуацию, давление извне), перестает быть властью. Уходит. Растворяется. И вакуум заполняют те, кто наиболее активен здесь и сейчас. Те, кто присутствует на улице. Настоящий кулак, хозяин никуда не растворится со своего хутора. Дворовые псы хозяина не облают. Силовики – не предадут. Армия могла бы сказать свое слово, но мы не в Латинской Америке. Так что слушайте Лукашенко, он вам не врет, он до смерти. Это я хотел бы посоветовать не только нашим либералам, но и нашим же прекраснодушным имперцам, и инвесторам, которые планируют нажиться на посттрансферном переделе собственности.

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    Сейчас и здесь Россия нужна Лукашенко (и как моральная поддержка, и как потенциально силовая, и как источник финансов, и как лояльный кредитор), но более всего Россия нужна Лукашенко как субъект, которого можно и нужно подставить под санкции вместе (а возможно и вместо, чем черт не шутит) с Белоруссией, ориентировав фокус весьма умеренного и ленивого западного негодования на привычный объект. Как только ситуация стабилизируется, как только пройдет несколько раундов средней жесткости репрессий, а все, у кого есть возможность уехать – уедут, ваш драгоценный Батька поступит с вами и вашими мечтами так же, как поступал всегда.

    Эта страна его до самой смерти. Простые решения, оппортунизм, возведенный в принцип, железная воля к власти, полное отсутствие моральных ограничений, горизонт планирования «умри ты сегодня, а я завтра», жестокость и показная, и сущностная в сумме дают самую эффективную стратегию. А кому «неудобно сидеть на штыках», пусть сидят в изгнании или в тюрьме.

    Источник: Блог Глеба Кузнецова


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