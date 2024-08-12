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    Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    12 августа 2024, 11:00 Мнение

    Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    Происходящее в Курской области – первое масштабное событие украинского конфликта, в оценке которого есть явный раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада.

    «Умеренные», оценивающие ситуацию в духе и логике старой холодной войны (противостояние, требующее стратегического терпения и ответственного взвешенного подхода), и «радикалы», требующие победить Россию (непременно с последующей деколонизацией) здесь и сейчас, существовали в западной повестке с самого начала. Сталкивались их позиции по деталям, но в оценке ситуации в целом скорее дополняли друг друга. Кроме того, умеренные старались не рисковать попаданием под обвинения в недостаточной любви к Украине и выражались максимально витиевато.

    В контексте Курской области это поменялось. Оценки почти противоположные.

     «Ветераны холодной войны»:

    – Непонятно зачем они (украинцы) это делают вообще; какая задача решается?

    – Если у вас есть 10 тысяч солдат с техникой, то почему не использовать их там, где у вас отбирают важные для вас же позиции;

    – Да, политические результаты будут и повышение морального духа тоже, скорее всего, но какой ценой? Стоит ли оно того?

    – Если операция закончится неудачно, не станет ли это критической травмой для Украины?

    – Сторона, у которой сил меньше, в ситуации принципиального неравенства сил заинтересована сокращать пространство прямого противостояния, а не расширять его. Какой смысл самим открывать новые фронты, на которые придется тратить ограниченные ресурсы?

    Их резюме: происходящее скорее авантюра (причем авантюра лично Зеленского), и она вполне способна кончиться для Украины плохо в средне- и долгосрочной перспективе.

    «Радикалы»:

    – Феноменально успешная, гигантских масштабов операция, уже вписавшая себя в историю военной науки. На полном серьезе сравнивают с Инчхонской операцией Корпуса морской пехоты США, которая в сентябре 1950-го развернула ход Корейской войны в пользу Южной Кореи;

    – Изменение правил игры полное, ситуация перевернута с ног на голову. В связи с успехом и масштабом операции переговоры могут пойти по-другому, вплоть до принятия формулы Зеленского;

    – Ну или по «программе-минимум» – войска снимут с Донбасса, что позволит ВСУ начать наступление там, а дальше – чем черт не шутит – замахнуться и на Крым, а в тылу возникнет недовольство, которое поставит под удар стабильность политического режима в России.

    Есть куча вариаций этого всего с разными акцентами, но с общим восхищением удивительной гениальностью и космического масштаба перспективами.

    Мои чемпионы в этом сегменте:

    За океаном – The Atlantic. Там колумнист на полном серьезе пишет, что Байден, освобожденный от необходимости избираться, «решил нанести Путину решительное поражение» и «реализует план по выведению России из войны» полной военной победой в Курской области. Статья вышла в день, когда Байден в очередной раз потерялся на сцене и отдавал честь кому-то невидимому. 

    В Европе – новый глава комитета Бундестага по обороне Фабер, который УЖЕ победил не в Курске, а вообще, и рассуждает у себя в Twitter (заблокирован в РФ), как именно гениальное военное решение ВСУ поможет договариваться с преемниками (!) Путина о капитуляции.

    Причем «линия разделения» бывает проходит по страницам одного и того же СМИ: редакторская статья пишется из позиции «зачем все это» и грустит о рисках, а через полосу – колумнист из какой-нибудь провоенной фабрики мысли уже описывает дивные, хотя и эфемерные результаты гениальной победы.

    Это – один из важных нервов происходящего. Радикалы, чьи позиции все время конфликта выглядели незыблемо и более уверенно, чем у относительно реалистичных, но скучноватых «ветеранов», нервничают и маскируют свое разочарование происходящим в последние месяцы избыточным восторгом по поводу событий последних дней. А умеренные впервые готовы демонстрировать свое недовольство, больше не опасаясь неизбежных обвинений в «недостаточно восторженном образе мыслей».

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