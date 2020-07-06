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              США платили за убийства советских военнослужащих

              Сергей Козлов
              ветеран спецназа
              		 6 июля 2020, 09:20

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              В США разгорается очередной антироссийский скандал – российскую военную разведку обвиняют в финансировании талибов ради убийства американских военных. Не обсуждая столь дешевые и бездоказательные спекуляции, хотелось бы напомнить о реальных операциях ЦРУ в не таком уж далеком прошлом. Операциях, которые американцы напрямую задумывали и осуществляли ради убийства советских военнослужащих. Речь пойдет об афганской войне.

              Дело, которое казалось безнадежным

              После ряда провалов американских спецслужб Конгресс США в конце 1979-го утвердил новый свод правил, запрещающих ЦРУ заниматься «грязными операциями». В декабре того же года ЦРУ добровольно свернуло все операции, которые могли попасть под это определение.

              Поэтому, когда в то же самое время советские войска вошли в Афганистан, американские разведчики не питали иллюзий о результативности своих возможных действий по поддержке противников СССР. Правда, президент США Картер дал добро на поддержку афганских повстанцев. США готовы были (как и Пакистан, Саудовская Аравия, Китай и ряд мусульманских стран) снабжать моджахедов оружием. Но никому в ЦРУ и в голову не приходило, что они способны одержать в этой борьбе победу.

              Следуя старому правилу, ЦРУ старалось исключить поставку в Афганистан (как и в другие страны) оружия, которое было сделано в США. Тогда для ЦРУ была крайне важна скрытность операции, там делали все, чтобы их невозможно было обвинить в происходящем напрямую. Поэтому первая партия (около 1000 единиц), поставленная в Пакистан с секретной базы Сан-Антонио, состояла из советского оружия и боеприпасов, подготовленных ЦРУ специально для таких целей. В дальнейшем американцы закупали для афганцев хранящиеся на складах в больших количествах английские винтовки «Ли-Энфилд» времен Первой мировой и боеприпасы к ним.

              Фото: ТАСС

              Но самое главное заключалось в другом. Бюджет, который выделялся для поддержки афганских бандитов, в 1980 году составлял всего лишь 5 млн долларов в год. В 1981-м эта сумма была удвоена, но все равно оставалась мизерной – меньше, чем стоимость одного-единственного боевого самолета.

              Роль личностей

              И в этот момент войной в Афганистане очень живо заинтересовался ярый антикоммунист, конгрессмен от штата Техас Чарльз Уилсон. Он считал, что Афганистан может стать для Советов тем же, чем был Вьетнам для Штатов. Входя в подкомитет по ассигнованиям, он имел возможность добиваться увеличения финансирования этой войны, которую скоро стал считать своей. Но для того, чтобы добытые им деньги были правильно потрачены, ему были нужны связи в ЦРУ. Однако в разведывательном ведомстве не привыкли к тесному сотрудничеству с людьми из Конгресса, справедливо опасаясь высокой вероятности утечки информации и очередного скандала.

              Новый начальник оперативного пункта ЦРУ в Исламабаде Говард Харт считал, что американцы, поддерживая афганцев, достигают нескольких целей. Во-первых, принуждение СССР отвлекать современную военную технику с западного направления, где группировки войск Варшавского договора противостояли войскам НАТО. Во-вторых, нанесение ущерба советскому бюджету. По его мнению, тратить надо было меньше, но эффективнее. Этой же позиции придерживался и президент Пакистана Зия-уль-Хак. «Мы должны кипятить варево для русских, но так, чтобы оно не выплеснулось на Пакистан», – говорил он. И американцы, и пакистанцы боялись, что при увеличении их вмешательства в афганские события СССР может двинуть свои войска на Пакистан.

              Мнение Харта расходилось с мнением Уилсона, который хотел победы в этой войне – идея для того периода фантастическая. Однако его убежденность и готовность изыскать средства на эскалацию войны, понравились главе ближневосточного отдела ЦРУ Чаку Когану. В итоге к 1983 году размер американской помощи моджахедам увеличился до 30 млн долларов в год. Но и это были смехотворные деньги для поддержки войны против такого мощного объединения, как 40-я общевойсковая армия Вооруженных сил СССР.

              Кроме того, на пост начальника оперативного пункта ЦРУ в Афганистане был назначен Гаст Авракотос. Этот офицер имел богатый опыт ведения тайных операций и в скором времени стал единомышленником Уилсона. Его назначение серьезно изменило отношение ЦРУ (а значит, и США) к этой войне. Кроме того, в 1983 году Уилсону удалось переманить на свою сторону председателя комиссии по ассигнованиям Конгресса США Дока Лонга. Кроме того, Уилсон договорился с Саудовской Аравией, что на каждый потраченный США на войну доллар Саудовская Аравия вложит свой. Таким образом, размер финансирования моджахедов к 1984 году заметно возрос. И все эти люди стремились убить советских солдат – и убивали их.

              Упор на зенитно-ракетные комплексы

              Примерно в это время Чарльз Уилсон узнал об оружии, против которого у моджахедов не было средств – советских вертолетах Ми-24. Для борьбы с ними моджахеды использовали пулеметы ДШК китайского производства, однако они были неэффективны – пули просто отскакивали от брони вертолета. Поэтому Уилсон стал искать другое оружие.

              На выбор Уилсону было представлено две системы: швейцарская зенитная автоматическая пушка «Эрликон» и советские спаренные зенитные автоматические пушки ЗУ-23х2, хранящиеся на складах египетских вооруженных сил. Эти системы позволяли достать советские вертолеты на высоте 5000 метров. Но египтяне не смогли продемонстрировать эффективность зенитных пушек в горах и возможность транспортировки вьючными животными. В результате была закуплена небольшая партия «Эрликонов». А финансирование закупок оружия для моджахедов выросло в целом еще на 100 млн долларов.

              Оружие против Ми-24 искало и ЦРУ. Авракотосу удалось организовать тайную закупку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) советской разработки, выпущенных на заводах Польши. Этому содействовал один из польских генералов, ненавидевший СССР – он поставил американцам с польских армейских складов крупную партию ПЗРК «Стрела». Подобные ракеты поставляли и китайцы. Была предпринята попытка закупить у египтян такие же ракеты, но там они хранились безобразно и оказались в небоеготовом состоянии. Используя свой опыт и знание черного рынка оружия, Авракотос смог резко снизить стоимость закупаемого для моджахедов оружия и боеприпасов, тем самым увеличив физический размер поставок.

              В 1984 году в состав оперативного пункта ЦРУ в Афганистане Гаст Авракотос принял капитана Викерса – бывшего «зеленого берета». Этот парень как никто другой разбирался в секретах партизанской войны. Именно он сумел правильно рассчитать, как лучше всего можно распорядиться выделяемыми деньгами. Викерс рассчитал штат партизанских отрядов афганских моджахедов, штатное вооружение, необходимое количество боеприпасов и других предметов материально-технического обеспечения, которые должны были отправляться в Афганистан. В частности, он считал, что основной тактической единицей моджахедов должен стать отряд из ста человек, вооруженных автоматами АК-47 и тремя пулеметами.

              Одним из основных требований Викерса было увеличение количества приобретаемых для афганцев ПЗРК в 20-30 раз. Он считал, что нет нужды искать только одно средство ПВО против вертолетов, эффективна может быть и комбинация разнообразных видов оружия.

              По расчетам Викерса, для успешного ведения войны против советских войск моджахедам необходим бюджет 1,2 млрд долларов США в год. После того, как Викерс успешно представил свою программу не только в ЦРУ, но и Уилсону, размер ассигнований на афганскую программу возрос до 500 млн долларов США, половина из которых была от Конгресса США, а вторая половина от Саудовской Аравии.

              Китайская помощь против СССР

              Однако найти на черном рынке советское оружие в таком количестве было не так-то просто. И тут делу ЦРУ помогли китайские коммунисты, выпускавшие советское оружие как по советским же лицензиям, так и без них. По сути, основной объем оружия, поступавшего в Афганистан с поздней осени 1984 года, был китайского производства. В результате цены на автомат Калашникова упали до менее 100 долларов, а цены на пехотные мины – до 75 долларов за штуку.

              Однако при оснащении моджахедов ПЗРК китайцы не могли предложить ничего, кроме «Стрелы» собственного производства. Этот комплекс был устаревшим, и советские вертолеты успешно избегали их попадания, используя тепловые ловушки и прибор «Липа». Встал вопрос о приобретении для афганцев новейших британских ПЗРК «Блоу Пайп».

              В 1985 году в Афганистан стали поступать китайские реактивные снаряды, которые моджахеды запускали, используя в качестве направляющих мешки с песком и другие кустарные средства. Кроме того, моджахедам были поставлены и ПУ РС китайского производства. Однако ЦРУ искало ракеты с дальностью стрельбы более 10 км и ... нашло советские «Катюши» на складах ВС Египта, поставленные в свое время СССР. Они также были закуплены, поставлены в ДРА и использовались для обстрелов Кабула. 

              Более не стеснялись

              1985 год оказался в этой войне переломным. Американцы считали, что в тот момент СССР еще мог одержать победу, если бы нарастил численность своей группировки до полумиллиона человек. Этой же мысли сейчас придерживаются полевые командиры, воевавшие тогда против Советской армии. Они признают, что еще немного – и их сопротивление было бы сломлено. Но этого не произошло. К власти в СССР пришел Горбачев.

              В конце 1985 – начале 1986 года было принято решение о поставке в Афганистан новейшего американского ПЗРК «Стингер». Он произвел настоящий перелом в борьбе моджахедов против советских вертолетов и самолетов. США настолько увеличили размер финансирования и закупок оружия моджахедам, что более скрывать это было невозможно. Более того – теперь, когда бюджет ЦРУ на эту войну составлял 750 млн долларов, американцы уже не боялись, что о факте их помощи моджахедам станет известно СССР. Как сказал один из оперативников ЦРУ: «И что, если КГБ узнает о нашей помощи афганцам? Они на нас в суд подадут?».

              В 1985 году на Афганистан ЦРУ тратило более 50% своего бюджета, выделяемого Конгрессом, а в 1986 году – более 70%. В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки.

              * * *

              Что сказать в таком случае об американских СМИ и политиках, которые сегодня обвиняют Россию в финансировании убийства всего лишь трех американских солдат? То, что это и технически, и политически, и даже идеологически абсурдно? Что даже если бы спецслужбы России хотели платить за это, они бы не оставили никаких следов подобного финансирования?

              Их фантастическое лицемерие может быть сравнимо только с их политическим фанатизмом и близорукостью.


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