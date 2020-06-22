Известность не наделяет дополнительными правами

Взгляд
22 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:16  |  vz.ru
Разделы

Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Рынок снайперского оружия в России поддерживают в основном гражданские, а не военные заказчикиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Намерение создать в России снайперскую винтовку с дальностью стрельбы на семь километров вызвало бурную дискуссию у специалистов. Однако не менее интересным представляется другой вопрос: почему вообще Россия в последние годы стала мировым лидером в разработке такого оружия? Как российским оружейным компаниям удается побеждать даже США? Подробности...
Перейти а раздел…

Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине – чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...

Известность не наделяет дополнительными правами

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит

Максим Соколов, публицист
Расчет советской дипломатии был на то, что Франция будет сражаться. Может быть не так упорно, как в первую войну, но во всяком случае не разлезется за месяц, как мокрая газета. Но 22 июня 1940 года Франция подписала капитуляцию перед Гитлером. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лукашенко пошел ва-банк

    Главная ошибка Дональда Трампа

    Финны облизнулись на русскую Карелию

      Перейти а раздел…

      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
      Подробности...

      Ливень затопил подземные переходы в Москве

      На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в Москве
      Подробности...

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле заявили об отсутствии у России территориальных претензий к соседям
              В Кремле пояснили слова Путина о «подарках» русского народаФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в КрымуКГБ Белоруссии подтвердил предъявление обвинения Бабарико и его сынуБлогер уличил соратницу Навального в создании фейков
              Песков: Путин доволен выстроенной в России политической системойЭксперт объяснил «пугающую» победу партии Вучича на выборах в СербииБолтон назвал связанную с Украиной «навязчивую идею» ТрампаПамятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке решено демонтировать
              Названа принципиальная разница в создании вакцины от COVID-19 в России и на ЗападеВМС Британии отметили профессионализм российского военного корабля в Ла-МаншеВ Раде осудили акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью»American Airlines обвинили в расовой дискриминации из-за требовавшего полета в бизнес-классе негра

              Главная тема


              Когда россияне смогут отдыхать за границей

              бывший ссср


              Соловьев в связи со словами Путина о «подарках» русского народа вспомнил исторический анекдот

              громкое дело


              Адвокат Ефремова назвал причину пьяного вождения актера

              личные отношения


              Болтон сравнил Путина и Трампа

              Видео

              Адвокат потерпевших


              Добровинский сыронизировал по поводу результатов экспертизы Ефремова

              «Пусть так и будет»


              Российские эскимосы отреагировали на переименование мороженого в США

              «ахиллесова пята»


              Пушков оценил ответ Лондона на статью Путина о Второй мировой войне

              битва за территорию


              Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

              новая реальность


              Глеб Простаков: Турция становится газовой сверхдержавой

              норма брака


              Сергей Худиев: Страшилки о маме-гее отстали от жизни

              принудительная благотворительность


              Герман Садулаев: Олигархи сохранили психологию нищебродов

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить ставку подоходного налога для богатых?


              Ирина Алкснис

              Известность не наделяет дополнительными правами

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 22 июня 2020, 12:10

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Перформанс» Александра Домогарова пополнил собой список скандалов, порожденных попытками защиты (а местами чуть ли ни оправданий) Михаила Ефремова. В общественном мнении таковые вызывают (и вполне закономерно) резко негативную реакцию – раздражение и даже возмущение, слишком уж отчетливо в них сквозят претензии отечественной творческой элиты на особый статус.

              Однако куда более интересным в происходящем является иное: происходящее является фактически последней линией обороны элитарной неприкосновенности.

              Представители элиты – абсолютно любой, всегда и везде – нередко склонны воспринимать свое положение как ставящее их выше большинства. Среди прочего это касается представлений о собственной безнаказанности и нахождения над законом. Подобный подход как раз и порождает самые разнообразные эксцессы, пороки и преступления – от банальных финансовых злоупотреблений до чудовищных злодеяний. Британия тут, пожалуй, переплюнула весь мир: у нее, судя по всему, аж целый серийный педофил-убийца в премьер-министрах побывал, причем не в темном Средневековье, а каких-то сорок лет назад.

              Так что вот это элитарное ощущение собственного превосходства над плебсом и уверенность, что тебе закон не писан – феномен, конечно, печальный, но, к сожалению, характерный для всего мира и, видимо, до конца неискоренимый. Власть, привилегии и финансовые возможности действительно развращают. Долгая человеческая история показывает, что реалистичный максимум тут – удерживать этот порок под контролем в ограниченных и безопасных для страны и государства масштабах.

              Именно поэтому в давно сложившихся, стабильных общественно-политических системах важнейшим элементом жизни элит является соблюдение внешних приличий, сокрытие от общественности собственных пороков и этого самого чувства превосходства. За закрытыми дверями могут твориться разные мерзости, но афишировать как их, так и собственное высокомерное презрение к согражданам, находящимся ниже по иерархической лестнице, чревато крайне неприятными последствиями.

              Политики, бизнесмены, кинозвезды и просто селебрити – от США до Южной Кореи и от Британии до Сингапура – регулярно на национальном и мировом уровнях становятся главными героями шоу «Как сломать себе карьеру и жизнь». По существу, Россия идет тем же путем, хотя по ряду причин отстает. Тем не менее за последние годы страной пройден немаленький путь.

              Можно напомнить, что еще не так давно у нас остро стояла проблема демонстративного и даже организованного лихачества на дорогах золотой молодежи. Громкие инциденты происходили едва ли не каждую неделю – однако теперь это явление перешло в разряд отдельных эксцессов.

              Неужели «мажоры» все как один осознали свою неправоту? Честно говоря, верится в это с трудом. Куда более вероятным видится, что были найдены и использованы рычаги, со всей убедительностью донесшие до них самих и их влиятельных родителей необходимость вести себе прилично в публичном пространстве.

              Еще пример – из совершенно иной сферы. Еще лет десять назад в российском обществе широко бытовало мнение, что высокопоставленные чиновники абсолютно неприкосновенны и им может сойти с рук все, что угодно. С тех пор много воды утекло, и посадки по уголовным делам губернаторов и министров стали совершенно обычным делом – что внятно очерчивает для целевой аудитории красные линии, заступать которые ныне чревато.

              Более того, не то что преступления, а даже просто неосторожные поступки или высказывания теперь способны повлечь роковые для карьеры последствия. Тут, конечно, нельзя не упомянуть ныне покойного экс-губернатора Чувашии, заставившего прыгать офицера МЧС и лишившегося из-за этого кресла. Но вспомнить можно и многих других – и саратовскую даму-министра с «макарошками», и «графиню Леруа де Мерлен», и иркутскую чиновницу, назвавшую жертв паводка «быдлом». Все эти случаи объединяет одно: за публично выраженное презрение высокопоставленного лица к «нижестоящим» массам соответствующим «элитариям» пришлось весьма дорого заплатить.

              И да, результаты есть: российская элита постепенно отвыкает от оскорбительных для общества замашек эпохи первоначального накопления капитала. Учится думать, прежде чем говорить и делать. Привыкает расплачиваться за выплывшие ошибки и преступления. Процесс воспитания охватил не только чиновников, олигархов и их отпрысков. История Кокорина и Мамаева стала внятным посланием всем пятиминутным знаменитостям, нуворишам и прочим звездным игрокам в ногомяч.

              Но дело Михаила Ефремова все-таки стоит особняком в этом ряду, поскольку касается очень специфической социальной группы. Российская творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег, много власти и иных возможностей, а потому, что она совершенно искренне полагает себя национальной честью и совестью. И именно отсюда такая не просто громкая, а прямо-таки отчаянная и истеричная реакция многих известных людей, вставших на защиту алкоголика, убившего человека в пьяном ДТП.

              В этой реакции уже практически нет вальяжной самоуверенности – что было характерно для других скандальных случаев, героями которых становились персонажи, принадлежащие к данной социальной страте. Тогда действительно позиция их защитников сводилась к откровенному в своем презрительном высокомерии к окружающим: «Имярек – гений и совесть нашей эпохи, к которому не допустимо применять правила, принятые для обычных людей». И к искренней убежденности, что именно так оно и должно быть.

              Теперь убежденность эта тает на глазах – оттого и болезненная реакция на «горе у Миши». Поведение и заявления его защитников выдают утрату твердой почвы под ногами в виде потери многолетней веры в свою исключительность.

              А громкие – и уже весьма многочисленные – истории министров, олигархов и спортсменов, которым, невзирая на заслуги, связи, известность и финансовые возможности, пришлось отвечать за свои слова и дела, только подтверждают, что и творческой элите страны предстоит пересмотреть представления о собственной неприкосновенности и неприменимости к ней обязательных для остальных законов.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Желающим получить российский трон нужно молча ждать

              Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
              Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине – чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...

              Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит

              Максим Соколов, публицист
              Расчет советской дипломатии был на то, что Франция будет сражаться. Может быть не так упорно, как в первую войну, но во всяком случае не разлезется за месяц, как мокрая газета. Но 22 июня 1940 года Франция подписала капитуляцию перед Гитлером. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Белые тоже были в рабстве у черных

              Тимур Шерзад, журналист
              Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Турция становится газовой сверхдержавой

              Глеб Простаков, бизнес-аналитик
              На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Страшилки о маме-гее отстали от жизни

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
              Обсуждение: 61 комментарий

              Олигархи сохранили психологию нищебродов

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
              Обсуждение: 110 комментариев

              С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

              Максим Соколов, публицист
              Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

              Алексей Алешковский, сценарист
              У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
              Обсуждение: 52 комментария

              Как Пушкин примирил западников и славянофилов

              Владимир Можегов, публицист
              18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............