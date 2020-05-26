Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

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26 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:13  |  vz.ru
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Америка закончила сланцевую революцию

Сланцевая отрасль в США ушла в минус Фото: LARRY W. SMITH /ЕРА/ТАСС
Нефтяной сектор США готовится к волне банкротств. Добыча сланцевой нефти в Америке просела почти на столько же, на сколько Россия и Саудовская Аравия обязались снизить производство в рамках исторической сделки ОПЕК+. Рынок сам заставил американцев покинуть поле битвы. Впрочем, не стоит обольщаться и думать, что пути к возвращению сланцевой нефти отрезаны навсегда. Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади

В фантазии разработчиков игры Гитлер принял парад с Мавзолея ЛенинаФото: Strategic Mind/Youtube
На Украине выпустили компьютерную игру, в которой пользователь играет за немцев, а добившись разгрома советских войск, может провести парад вермахта в Москве на Красной площади. Эксперты считают эту игру не только русофобской выходкой Киева, но и пропагандой фашизма. И хотя вопрос этики в компьютерных играх никак не регулируется, разработчики этой стратегии должны понести ответственность, полагают они. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...

Нам предстоит год без кино

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Мне кажется, наша киноиндустрия входит в период турбулентности очень неподготовленной. Потому что кинопрокат и продажа прав на телетрансляцию являются главными составляющими их экономики. А это неправильно. Подробности...
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Старики-либералы хотят реванша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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              Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 26 мая 2020, 09:16

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              Государственный департамент США объявил конкурс на получение гранта на сумму 250 тыс. долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». Новая ситуация пандемии ничуть не изменила уже сложившуюся тенденцию искать причины внутренних проблем в кознях внешних врагов.

              Любая конспирология предполагает, что случайных или стихийных неприятностей не бывает, за всем стоит чья-та целенаправленная злая воля. А когда у человека есть любимый враг – объяснение уже готово. Все невзгоды и все беды должны объясняться коварством все того же врага, борьбе с которым конспиролог посвятил всю свою жизнь. В конспирологию, как мы видим, могут впадать не только частные пользователи Сети, но и Госдеп.

              Люди в разных странах похожи и реагируют похожим образом – по сетям разносятся разнообразные фейки, причем нередко люди перепощивают у себя в аккаунтах сообщения противоположного характера: с одной стороны, смертность от ковида низка, и карантинные мероприятия властей неоправданны и якобы имеют какие-то скрытые зловещие мотивы, с другой – «власти скрывают горы трупов». Демонстрации против режима самоизоляции происходят как в США, так и у нас в Северной Осетии. В Британии люди, перепуганные слухами, жгут вышки связи 5G.

              Едва ли демонстрации в Осетии и Мичигане координируются одной и той же зловещей силой. Просто человеческая психология везде одинакова, и люди реагируют на сходный стресс – тягостные ограничения, экономические трудности, угроза болезни и смерти – сходным образом. Кроме того, дурной пример заразителен, а социальные сети делают заражение особенно легким, даже через языковой барьер.

              Причем заражение гораздо чаще происходит из англоязычного интернета в русскоязычный, а не наоборот – по той очевидной причине, что гораздо больше русских говорят по-английски и читают англоязычных конспирологов, чем американцы способны прочитать наших.

              Фото: Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa US/Reuters

              Положение дел, когда вбросить информацию в сеть может любой человек со смартфоном, а новостные порталы больше всего боятся опоздать с подачей горячей темы, неизбежно способствует распространению слухов и сплетен.

              Возникает ситуация, когда «ни одна капля не считает себя виновной в потопе», люди, каждый по отдельности, перепощивают сомнительную информацию по своей воле – но все вместе они составляют иррациональную стихию, у которой не больше воли и замыслов, чем у лесного пожара.

              Как этому можно противодействовать? Тщательно, подробно и доходчиво объяснять людям ситуацию и свои действия. Это не уберет проблему – люди все равно будут реагировать на стресс иррационально. Но это поможет ее смягчить. Беда в том, что иррациональность бывает свойственна не только рядовым пользователям интернета, но и тем, кто принимает решения на государственном уровне.

              Как у нас в 1937 году не могло существовать простого разгильдяйства или аварий на производстве, но могли быть только целенаправленные акты вредительства, за которыми всегда стояли «враги коммунизма, враги миллионов, ... троцкистские банды шпионов», так и за всеми неприятностями в нынешних США, как и «свободного мира» вообще, должны стоять какие-нибудь банды шпионов и наймитов – либо китайских, либо русских, либо тех и других.

              Причины такого поиска врагов понятны – если система работает плохо, а признать ее плохой невозможно, то надо искать объяснение в кознях вредителей. В проигрыше демократов на выборах виноваты русские, они же развалили американскую науку (по уверению The New York Times), они же злодейски помогают другим странам с тем, чтобы «утвердить свое превосходство» – как пишет Politico. Все это предпринимается с тем, чтобы «подорвать доверие к западному либеральному порядку».

              Однако доверие к этому порядку подрывается совсем не внешними врагами, а очевидными проблемами внутри этого самого порядка. Эти проблемы были заметны и до пандемии. Например, бывший вице-президент США Джо Байден, человек с самого верха либеральной политической элиты, оказывается – по итогам своего поведения на Украине, хотя и не только – таким же беспринципным коррупционером, как и те, кого он теоретически приехал учить честному и ответственному управлению. Это никак невозможно списать на внешних врагов.

              НАТО и ЕС оказались перед лицом коронавирусного кризиса крайне мало полезными, европейская солидарность при первом испытании обернулась острым национальным эгоизмом стран-участниц. Система здравоохранения США показала свою низкую эффективность перед лицом пандемии – и те ее недостатки, о которых многие американцы говорили и до этого, проявились с большой силой. Все это является тяжелым ударом по вере американцев в то, что их система управления – наилучшая в мире, и что они являются маяком для всего остального человечества.

              Конечно, при этом можно сказать очевидное – да, демократия не идеальна. Идеальных систем управления не бывает. В ситуации кризиса авторитарные режимы вроде китайского, которые могут не тратить время на согласования и уговоры, а могут просто командовать и быстро перераспределять ресурсы, справляются намного эффективнее. Но демократическая система поддается настройке, давайте учтем опыт и сделаем ее лучше.

              Однако это очевидное соображение забивается внутренними проблемами – в условиях острого внутриполитического соперничества приоритетом для людей является не улучшить работу системы, а утопить ненавистного Трампа (или, соответственно, не дать его утопить).

              Поэтому для Госдепа оказывается гораздо более легким выходом обрушиться на внешних врагов – которые якобы и виновны в том, что система плохо работает. И заказывать – на деньги налогоплательщиков – доклады, которые бы подтвердили этот тезис. Наши политические верования всесильны, потому что верны, наша система идеальна, а ее явные сбои полностью объясняются происками внешних врагов и их внутренних пособников.

              Беда в том, что подчеркивать уязвимость системы для внешних информационных воздействий – значит, расписываться в ее слабости. Если граждане не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис. Борьба с подрывом доверия к демократической системе подрывает его еще больше.

              Смогут ли США преодолеть этот кризис? Будем надеяться, что да – нестабильность в крупнейшей ядерной державе и одной из величайших экономик мира больно ударит по всем. Но надо признать, что попытка списывать внутренние проблемы на козни русских – это тревожный симптом, который указывает на развитие болезни, а не на ее преодоление.


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