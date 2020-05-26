Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Государственный департамент США объявил конкурс на получение гранта на сумму 250 тыс. долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». Новая ситуация пандемии ничуть не изменила уже сложившуюся тенденцию искать причины внутренних проблем в кознях внешних врагов.

Любая конспирология предполагает, что случайных или стихийных неприятностей не бывает, за всем стоит чья-та целенаправленная злая воля. А когда у человека есть любимый враг – объяснение уже готово. Все невзгоды и все беды должны объясняться коварством все того же врага, борьбе с которым конспиролог посвятил всю свою жизнь. В конспирологию, как мы видим, могут впадать не только частные пользователи Сети, но и Госдеп.

Люди в разных странах похожи и реагируют похожим образом – по сетям разносятся разнообразные фейки, причем нередко люди перепощивают у себя в аккаунтах сообщения противоположного характера: с одной стороны, смертность от ковида низка, и карантинные мероприятия властей неоправданны и якобы имеют какие-то скрытые зловещие мотивы, с другой – «власти скрывают горы трупов». Демонстрации против режима самоизоляции происходят как в США, так и у нас в Северной Осетии. В Британии люди, перепуганные слухами, жгут вышки связи 5G.

Едва ли демонстрации в Осетии и Мичигане координируются одной и той же зловещей силой. Просто человеческая психология везде одинакова, и люди реагируют на сходный стресс – тягостные ограничения, экономические трудности, угроза болезни и смерти – сходным образом. Кроме того, дурной пример заразителен, а социальные сети делают заражение особенно легким, даже через языковой барьер.

Причем заражение гораздо чаще происходит из англоязычного интернета в русскоязычный, а не наоборот – по той очевидной причине, что гораздо больше русских говорят по-английски и читают англоязычных конспирологов, чем американцы способны прочитать наших.

Положение дел, когда вбросить информацию в сеть может любой человек со смартфоном, а новостные порталы больше всего боятся опоздать с подачей горячей темы, неизбежно способствует распространению слухов и сплетен.

Возникает ситуация, когда «ни одна капля не считает себя виновной в потопе», люди, каждый по отдельности, перепощивают сомнительную информацию по своей воле – но все вместе они составляют иррациональную стихию, у которой не больше воли и замыслов, чем у лесного пожара.

Как этому можно противодействовать? Тщательно, подробно и доходчиво объяснять людям ситуацию и свои действия. Это не уберет проблему – люди все равно будут реагировать на стресс иррационально. Но это поможет ее смягчить. Беда в том, что иррациональность бывает свойственна не только рядовым пользователям интернета, но и тем, кто принимает решения на государственном уровне.

На эту тему

Как у нас в 1937 году не могло существовать простого разгильдяйства или аварий на производстве, но могли быть только целенаправленные акты вредительства, за которыми всегда стояли «враги коммунизма, враги миллионов, ... троцкистские банды шпионов», так и за всеми неприятностями в нынешних США, как и «свободного мира» вообще, должны стоять какие-нибудь банды шпионов и наймитов – либо китайских, либо русских, либо тех и других.

Причины такого поиска врагов понятны – если система работает плохо, а признать ее плохой невозможно, то надо искать объяснение в кознях вредителей. В проигрыше демократов на выборах виноваты русские, они же развалили американскую науку (по уверению The New York Times), они же злодейски помогают другим странам с тем, чтобы «утвердить свое превосходство» – как пишет Politico. Все это предпринимается с тем, чтобы «подорвать доверие к западному либеральному порядку».

Однако доверие к этому порядку подрывается совсем не внешними врагами, а очевидными проблемами внутри этого самого порядка. Эти проблемы были заметны и до пандемии. Например, бывший вице-президент США Джо Байден, человек с самого верха либеральной политической элиты, оказывается – по итогам своего поведения на Украине, хотя и не только – таким же беспринципным коррупционером, как и те, кого он теоретически приехал учить честному и ответственному управлению. Это никак невозможно списать на внешних врагов.

НАТО и ЕС оказались перед лицом коронавирусного кризиса крайне мало полезными, европейская солидарность при первом испытании обернулась острым национальным эгоизмом стран-участниц. Система здравоохранения США показала свою низкую эффективность перед лицом пандемии – и те ее недостатки, о которых многие американцы говорили и до этого, проявились с большой силой. Все это является тяжелым ударом по вере американцев в то, что их система управления – наилучшая в мире, и что они являются маяком для всего остального человечества.

Конечно, при этом можно сказать очевидное – да, демократия не идеальна. Идеальных систем управления не бывает. В ситуации кризиса авторитарные режимы вроде китайского, которые могут не тратить время на согласования и уговоры, а могут просто командовать и быстро перераспределять ресурсы, справляются намного эффективнее. Но демократическая система поддается настройке, давайте учтем опыт и сделаем ее лучше.

Однако это очевидное соображение забивается внутренними проблемами – в условиях острого внутриполитического соперничества приоритетом для людей является не улучшить работу системы, а утопить ненавистного Трампа (или, соответственно, не дать его утопить).

Поэтому для Госдепа оказывается гораздо более легким выходом обрушиться на внешних врагов – которые якобы и виновны в том, что система плохо работает. И заказывать – на деньги налогоплательщиков – доклады, которые бы подтвердили этот тезис. Наши политические верования всесильны, потому что верны, наша система идеальна, а ее явные сбои полностью объясняются происками внешних врагов и их внутренних пособников.

Беда в том, что подчеркивать уязвимость системы для внешних информационных воздействий – значит, расписываться в ее слабости. Если граждане не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис. Борьба с подрывом доверия к демократической системе подрывает его еще больше.

Смогут ли США преодолеть этот кризис? Будем надеяться, что да – нестабильность в крупнейшей ядерной державе и одной из величайших экономик мира больно ударит по всем. Но надо признать, что попытка списывать внутренние проблемы на козни русских – это тревожный симптом, который указывает на развитие болезни, а не на ее преодоление.