Тайная жизнь Даниэля Дефо

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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Коронавирус «скачет» по России

Социальные контакты между людьми остаются главной причиной роста числа заражений коронавирусомФото: Владимир Песня/РИА Новости
Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов, объясняя скачки в численности заразившихся. Суточный прирост за последнюю неделю составлял от 4,2 до 6 тыс. человек. По прогнозам других экспертов, выход на плато произойдет только в июне. Откуда взялись скачки и чем грозит россиянам ослабление режима самоизоляции в майские праздники? Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Тайная жизнь Даниэля Дефо

Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...

Бог консерваторов и Бог либералов – это два разных Бога

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Чем дальше, тем чаще мне кажется, что Он везде. И со всеми. С теми, по крайней мере, кто хоть в сурового отца, хоть в доброго деда, но действительно верит. А это, знаете ли, сложнее всего. Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Владимир Можегов

              Тайная жизнь Даниэля Дефо

              Владимир Можегов
              публицист
              		 26 апреля 2020, 15:15

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              26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке?

              Авантюрист, контрабандист, коммерсант, купец, мореплаватель, заговорщик, политик, пронырливый политтехнолог и пропагандист, создатель английской журналистики, автор чуть ни пятисот сочинений в самых разнообразных жанрах и областях: политике, экономике, морали, религии, истории, криминальной хронике, психологии, наконец, руководитель секретной службы и один из столпов английского масонства... Этого перечня хватило бы на множество жизней, но скрывается за ней одна, известная нам только с одной стороны.

              О тайной жизни Даниэля Дефо нам известно не так много (даже настоящий день его рождения мы знаем лишь с его собственных слов), но то, что известно, заставляет предположить, что для утверждения того мира, в котором мы сегодня живем, человек этот сделал много больше, нежели его популярный на весь мир роман.

              Впрочем, и роман, рисующий, в сущности, либерально-буржуазный идеал – человека, предоставленного самому себе и делающего себя «из ничего», – немало говорит о его авторе. И Жан-Жак Руссо, и Маркс с Энгельсом отдавали должное этому человеку, как создателю нового мира, точнее – его образа, информационной картинки, как сказали бы мы сегодня. Пропагандист буржуазного миропорядка – вот еще одно лицо Дефо, но, опять же, далеко не единственное.

              Дефо (Даниэль Фо – таким было его настоящее имя, приставку «Де» он приставил много позже, стремясь облагородить слишком «демократическую» фамилию) родился в Лондоне, в семье зажиточного лавочника-пуританина (дед его эмигрировал в Англию из Фландрии) в очень интересное время – смертельной борьбы нового капиталистического со старым римо-католическим порядком Европы.

              Фото: Global Look Press

              Юный ум рано впитал революционно-апокалиптическую реальность этого нового жутковатого мира. В 1665 году Лондон опустошила великая чума; в следующем, 1666-м, большой лондонский пожар пощадил из всей округи два-три домика, включая дом нашего героя; в 1667-м – пиратский набег поднимающегося по Темзе голландского флота – многовато впечатлений для семилетнего мальчика, не правда ли? Наконец, в десятилетнем возрасте его постигла смерть матери...

              Отец хотел сделать сына священником, но Даниэля влекли иные миражи нового мира, с его духом разбоя и обогащения. Героями его были купцы и пираты, и это осталось с ним навсегда. Его Робинзон, знающий, как истинный буржуа, толк в хорошей сделке, продающий в рабство своего спасителя-арапчонка, его документальная «Всеобщая история пиратства», вышедшая в 1724 году под псевдонимом Чарльз Джонсон, возвращают Дефо к мечтам юности.

              Авантюрный дух Дефо предопределил и начало его жизненного пути. Он пускается в рискованные путешествия и коммерческие предприятия, составляет выгодную партию, женившись на девушке с богатым наследством... Однако его коммерческие предприятия терпят крах и создают ему славу не самого чистоплотного дельца.

              Свою политическую карьеру Дефо также начинает авантюрно, как заговорщик. В 1685 году, вместе с другими «новыми людьми», он примыкает к заговору герцога Монмута, замышляющего бунт против прокатолического короля Якова. Бунт терпит крах, все ближайшие друзья Дефо оказываются на эшафоте, однако ему удается выйти сухим из воды. Что многим дало повод подозревать его в двойной игре. Вероятно, и правда, выпутаться Дефо помогли его таланты шпиона и тайные связи.

              Вскоре, однако, Англию потрясает очередной переворот, в результате которого 1688 году к власти приходит ставленник банкирских кругов, голландский принц Вильгельм Оранский. Дефо, сам выходец из Голландии, прекрасно ориентирующийся в настроениях толпы, пишет в защиту нового короля памфлет «Истинный англичанин», в котором цинично высмеивает старую английскую аристократию. Памфлет делает Дефо кумиром улицы и другом Вильгельма, который приближает его ко двору.

              Дефо становится активным участником межпартийной борьбы на стороне симпатизирующих Вильгельму вигов, раскрывая свои таланты политтехнолога и пропагандиста, умело управляющего настроениями толпы. Однако ему опять не повезло. Власть снова сменилась. А новый памфлет Дефо, написанный в любимом им жанре мистификации и провокации (как будто с позиции тори, на самом же деле злобно насмехающийся над ними) пришелся не по душе вдове Вильгельма королеве Анне.

              Полгода Дефо скрывался, однако в конце концов был схвачен, приговорен к огромному штрафу, бессрочному тюремному заключению (до его выплаты) и позорному столбу. Существует легенда, будто почитатели Дефо осыпали его цветами, превратив позорный столб в триумф. Ни один серьезный биограф, впрочем, ее не подтверждает.

              Из тюрьмы Дефо снова помогли выбраться тайные связи. Словечко за него перед первым министром, графом Робертом Харли, замолвил Уильям Патерсон, крупный аферист и основатель Банка Англии, предтечи современной мировой банкирской сети. Харли заинтересовали таланты Дефо и прежде всего его проект создания тайной службы разведки и контрразведки.

              Нет, Дефо не был создателем английской разведки. Как «частная корпорация», исполняющая щепетильные поручения власти, она существовала и до него. Он, однако, предложил нечто иное, план по-настоящему революционный: превратить частный шпионский картель в мощный разведывательный конгломерат и инструмент политического влияния по всему миру: разветвленная агентурная сеть, сбор военной, политической и экономической информации, отслеживание общественных настроений, организация заговоров и диверсий, составление обширных досье на политическую и экономическую верхушку стран-соперниц с упором на тайные грехи и образ мыслей. Одним словом, та английская разведка, какую мы знаем.

              Дефо показал себя человеком явно искушенным, чтобы не сказать, посвященным. Полгода Харли размышлял над его проектом и наконец решился. Королева выпустила Дефо из тюрьмы, уплатила все его долги и сдала его на руки Харли.

              С этого времени начинается новая жизнь Дефо – правительственного агента, главы тайной службы разведки и контрразведки, той, что известна сегодня, как Secret Intelligence Service.

              В течение 16 лет (с 1703 по 1719 год) Дефо руководил тайной службой (которая, впрочем, сохранила свой частный характер, получив статус госучреждения лишь в 1909 году).

              Разумеется, после освобождения на Дефо снова пало подозрение в двойной игре, но помешать его карьере это уже не могло. В 1697 году Дефо выпустил свою первую серьезную книгу, «Опыт проектов», содержащую проекты широких буржуазных реформ в сферах экономики и финансов. Стержнем книги был проект создания мировой банковской системы.

              В 1704 году на деньги правительства начинает выходить политическая газета Дефо «Обозреватель», в которой наш герой доводит до совершенства искусство пропаганды и управления массами. В 1717 году Дефо принимает активное участие в создании (точнее, официальной институциализации) первой масонской ложи Англии. То есть фактически становится у истоков английского масонства.

              Масонство – своего рода «церковь» демократии, цель которой – распространение идей «свободы, равенства, братства» на весь мир. Иными словами, масонство подменяет собой Христианскую церковь, беря на себя ее функции, но с прямо противоположной ему идеологией: христианство строит мир духовно иерархический, масонство – мир сетевой, являясь в то же время его тайным эзотерическим центром.

              Нетрудно, таким образом, обнаружить общие духовные корни и духовную связь тайной разведывательной службы Дефо и масонства: одно является продолжением другого. Тайная служба – руки масонства, масонство – голова тайной службы. Обе же они преследуют одну цель – построение нового мирового порядка, организацию буржуазно-демократических революций по всему миру.

              Первой жертвой этого симбиоза стала Франция, следующей – США, затем последовали либеральные революции 1848-1849 годов, наконец, революции младотурок в Турции, русская и германская революции, окончательно уничтожившие старые имперские государства и старый имперский порядок Европы.  

              Какую роль во всем этом играл Дефо? Едва ли ошибемся, если скажем: примерно такую же, какую Галилей и Ньютон играли в науке, Декарт – в философии, а приятель Дефо, Уильям Патерсон, – в банковском деле: роль тонкого, умного инструмента в умелых руках. Все это были (оставив в стороне вопрос о даровитости и гениальности каждого) менеджеры среднего звена, полем деятельности которых была ломка старого и утверждение нового порядка вещей.

              Специфика деятельности Дефо не позволяет нам проникнуть глубоко в тайные механизмы его связей и действий. Хорошо известна и задокументирована лишь определяющая его роль в объединении Шотландии и Англии, которую он играл по поручению Харли, создавая (в том числе и по масонским каналам) разветвленную шпионскую сеть по всей Шотландии.

              В 1719 году Дефо уходит в отставку, слагая с себя полномочия главы тайной службы и сосредотачиваясь на литературной деятельности. В том же году выходит его «Робинзон Крузо» – своего рода зеркало идеологии нового мира: история как будто «из жизни», едва ли, однако, есть нечто более ей противоположное. Настоящий Александр Селкирк, прототип Робинзона – типичный забулдыга и дебошир, выброшенный за бунт на необитаемый остров, а спустя четыре года вызволенный из заточения – ничего не построил на своем острове, утратив даже те человеческие качества, которые имел, и сгинул в итоге где-то в портовых тавернах.

              Робинзон и воспитанные им фантазеры (такие как Жан-Жак Руссо, увидевший в нем своего «естественного человека», или Толстой, увидевший в нем толстовца) пленяли воображение многих. Но реальный мир оказался гораздо мрачнее просветительских утопий и фантазий. Печальным оказался конец и самого Дефо, вновь прогоревшего, обманутого собственным сыном и умершего в нищете.


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