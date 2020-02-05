Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Жуткая история в Новосибирске – двухлетняя девочка умерла в реанимации после того, как съела йогурт. По словам родителей, у «Скорой помощи» и в двух больницах не было инсулина. Медицинские чиновники, разумеется, все опровергают и призывают дождаться результатов проверки, но кто их слушает, этих медицинских чиновников, и кто им верит?

Особенно после того, как провал реформы здравоохранения был признан на самом высоком уровне – об этом сказал Владимир Путин.

На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса, вопрос «кто нас лечит» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. За доказательной медициной, безусловно, будущее, но огромное количество людей, которые излечились от своих болезней водой с сахаром и даже без сахара, то есть гомеопатией, подтверждают, что доверие к врачу тоже очень важно. Даже плацебо лечит, если оно получено от доброго доктора Айболита, а не от потенциального убийцы в белом халате.

А как можно верить тем, кто, например, фальсифицирует прививки? В Москве возбуждено уголовное дело против руководства одной из поликлиник после того, как в ходе проверки были обнаружены 2 тыс. 120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации. Фактически эти прививки детям не делали.

Из новости не вполне понятно – врачи–мошенники записали в число привитых принципиальных антипрививочников, или некоторые родители свято уверены, что их ребенок защищен, по крайней мере, от обычного гриппа, в то время, как это совсем не так? Если второе – то это даже хуже, чем мошенничество.

При этом у врачей, как и у учителей, и других «бюджетников» на все претензии есть один ответ: «А вы идите сами поработайте за такие деньги с такой ответственностью и таким количеством отчетности».

Действительно, несмотря на соответствующие президентские указы, уровень зарплат в медицине по–прежнему никак нельзя назвать достойным, если это, конечно, не жалование главврача.

Санитарок и другой младший персонал оформляют как технических сотрудников, чтобы платить им поменьше, врачей вынуждают соглашаться на полставки – все эти уловки хорошо известны. Плюс гастарбайтеры из республик Средней Азии, некоторые из которых плохо говорят по–русски, а другие говорят очень хорошо, но это их единственное достоинство, ставить верные диагнозы и лечить они толком не умеют.

В результате пациенты, а в этой роли рано или поздно оказываемся все мы, недовольны врачами, а многие врачи недовольны и собой, и когда–то выбранной специальностью, и жизнью в целом. Неудивительно, что возникают и смертельные ошибки, и эмоциональное выгорание, когда родителей умирающего двухлетнего ребенка не пускают в реанимацию, «потому что не обязаны пускать».

Безусловно, эта ситуация должна меняться, иначе никакого увеличения продолжительности жизни и качества этой самой жизни нам никогда не увидеть.

Во-первых, в Государственной Думе уже много лет обсуждают возможность введения обязательного страхования профессиональной ответственности врачей. Видимо, страховое лобби мощнее медицинского, поэтому до стадии рассмотрения ни один из проектов пока не дошел. Страховщики, как известно, не очень любят разнообразные «обязательные» страховки – их нытье по поводу ОСАГО продолжается ровно столько, сколько существует ОСАГО.

А ведь будет гораздо проще – если человек не доволен качеством лечения, он обращается в суд с требованием материальной компенсации, и в результате работу врача изучат не только коллеги из Росздравнадзора и (или) следователи, но и представитель страховой компании. Скрыть явную ошибку, или, наоборот, осудить врача из–за развязанной недовольным пациентом или его родственниками кампании, будет сложнее.

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Во–вторых, махинации с зарплатами врачей должны преследоваться по закону так же, как преследуются любые финансовые махинации. Нужны реальные уголовные дела, и, возможно, даже посадки – иначе у нас привычные и годами отработанные мошеннические схемы не лечатся.

Медработники должны стать действительно высокооплачиваемыми специалистами, независимо от того, работают они в частной клинике в центре Москвы или в деревенском фельдшерско–акушерском пункте. По–хорошему, сотрудники ФАПов должны получать надбавку по сравнению с городскими коллегами – так будет справедливее.

Увеличение зарплат и защита от необоснованных обвинений должны сопровождаться и ростом ответственности. Есть статья 124 УК РФ – «Неоказание помощи больному», кроме того, врачей, бывает, что судят за халатность, или как в случае с фальшивыми прививками и прочими приписками – за мошенничество.

Но должна быть ответственность (не обязательно уголовная) за любое нарушение клятвы врача, которую по привычке называют «клятвой Гиппократа». Сказано «внимательно и заботливо относиться к пациенту» – это значит действительно внимательно и действительно заботливо, а не «скажите спасибо, что вообще вами тут занимаюсь» и «куда без вызова прете».

Но это будет возможно только в том случае, если у врачей будет действительно высокая зарплата, если в медвузы будет действительно высокий конкурс, а выпускники будут соревноваться за право на 5 лет уехать земским доктором куда–нибудь в псковскую или хабаровскую глубинку, чтобы заработать себе за это время на квартиру в большом городе.

Если же врачи будут по-прежнему мало зарабатывать и относиться к лечению людей, как к тяжкой повинности, а не к любимому делу, ничем хорошим это не закончится.

Учитывая, что чиновники и депутаты тоже люди и тоже болеют, а лечиться за границей им стало во–первых, сложно, а во-вторых – репутационно ушербно, хочется надеяться, что ситуация изменится в самое ближайшее время.