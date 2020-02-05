Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Взгляд
5 февраля, среда  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
Перейти а раздел…

Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

США сэкономят на обороне жестоким способом

США вновь «засеют» минные поляФото: Toby Adamson/Zuma/Global Look Press
Евросоюз обвинил Вашингтон в подрыве миропорядка. Так Брюссель отреагировал на решение президента США Дональда Трампа возобновить использование противопехотных мин, которые считаются одним из самых негуманных видов оружия. Но для чего американцам понадобились мины и против кого они собираются их использовать? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса, вопрос «кто нас лечит» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...

Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

    Коронавирус проник в Россию

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

      Перейти а раздел…

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В США прокомментировали возможность введения новых санкций против «Северного потока – 2»
              На белорусских АЗС возникли проблемы с топливомЗеленский нашел применение деньгам от ГазпромаТрамп не пожал Пелоси руку, а она порвала текст его речиКГБ Белоруссии раскрыло подробности «сахарного дела»
              Россиян успешно эвакуировали из китайской ХубэйПогребинский оценил «слова Помпео» о российском КрымеВойска Сирии предъявили ультиматум боевикам в ИдлибеУмер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
              В США прокомментировали возможность введения новых санкций против «Северного потока – 2»Спикер Рады заявил о невозможности принять «закон о выборах в Донбассе»Пять стран потребовали от Ирана отдать черные ящики сбитого украинского BoeingВ США назвали советские танки КВ «катастрофой»

              Главная тема


              Уникальный "парад послов" в Кремле станет намеком на встречу "Большой пятерки"

              «северный поток – 2»


              Новые санкции США запретят Европе покупать российский газ

              армия и вооружение


              Новейший танк Т-90М «Прорыв» прошел госиспытания

              «погрязла в трусости»


              Немецкий наемник назвал ВСУ «отрыжкой совкового рабства»

              Видео

              Заигрывание с Западом


              Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

              Массовая истерия


              Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

              вдохновители декабристов


              Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

              «исторический спор»


              Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

              Непризнанные регионы


              Дмитрий Родионов: Донбасс постепенно становится Россией

              Выгодный прецедент


              Геворг Мирзаян: Почему «сделку века» называют капитуляцией

              Разделение по сердцам


              Анна Долгарева: Мы сами натянули колючую проволоку

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?


              Антон Крылов

              Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

              Антон Крылов
              журналист
              		 5 февраля 2020, 09:10

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Жуткая история в Новосибирске – двухлетняя девочка умерла в реанимации после того, как съела йогурт. По словам родителей, у «Скорой помощи» и в двух больницах не было инсулина. Медицинские чиновники, разумеется, все опровергают и призывают дождаться результатов проверки, но кто их слушает, этих медицинских чиновников, и кто им верит? 

              Особенно после того, как провал реформы здравоохранения был признан на самом высоком уровне – об этом сказал Владимир Путин.

              На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса, вопрос «кто нас лечит» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. За доказательной медициной, безусловно, будущее, но огромное количество людей, которые излечились от своих болезней водой с сахаром и даже без сахара, то есть гомеопатией, подтверждают, что доверие к врачу тоже очень важно. Даже плацебо лечит, если оно получено от доброго доктора Айболита, а не от потенциального убийцы в белом халате.

              А как можно верить тем, кто, например, фальсифицирует прививки? В Москве возбуждено уголовное дело против руководства одной из поликлиник после того, как в ходе проверки были обнаружены 2 тыс. 120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации. Фактически эти прививки детям не делали.

              Из новости не вполне понятно – врачи–мошенники записали в число привитых принципиальных антипрививочников, или некоторые родители свято уверены, что их ребенок защищен, по крайней мере, от обычного гриппа, в то время, как это совсем не так? Если второе – то это даже хуже, чем мошенничество.

              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

              При этом у врачей, как и у учителей, и других «бюджетников» на все претензии есть один ответ: «А вы идите сами поработайте за такие деньги с такой ответственностью и таким количеством отчетности».

              Действительно, несмотря на соответствующие президентские указы, уровень зарплат в медицине по–прежнему никак нельзя назвать достойным, если это, конечно, не жалование главврача.

              Санитарок и другой младший персонал оформляют как технических сотрудников, чтобы платить им поменьше, врачей вынуждают соглашаться на полставки – все эти уловки хорошо известны. Плюс гастарбайтеры из республик Средней Азии, некоторые из которых плохо говорят по–русски, а другие говорят очень хорошо, но это их единственное достоинство, ставить верные диагнозы и лечить они толком не умеют.

              В результате пациенты, а в этой роли рано или поздно оказываемся все мы, недовольны врачами, а многие врачи недовольны и собой, и когда–то выбранной специальностью, и жизнью в целом. Неудивительно, что возникают и смертельные ошибки, и эмоциональное выгорание, когда родителей умирающего двухлетнего ребенка не пускают в реанимацию, «потому что не обязаны пускать». 

              Безусловно, эта ситуация должна меняться, иначе никакого увеличения продолжительности жизни и качества этой самой жизни нам никогда не увидеть.

              Во-первых, в Государственной Думе уже много лет обсуждают возможность введения обязательного страхования профессиональной ответственности врачей. Видимо, страховое лобби мощнее медицинского, поэтому до стадии рассмотрения ни один из проектов пока не дошел. Страховщики, как известно, не очень любят разнообразные «обязательные» страховки – их нытье по поводу ОСАГО продолжается ровно столько, сколько существует ОСАГО.  

              А ведь будет гораздо проще – если человек не доволен качеством лечения, он обращается в суд с требованием материальной компенсации, и в результате работу врача изучат не только коллеги из Росздравнадзора и (или) следователи, но и представитель страховой компании. Скрыть явную ошибку, или, наоборот, осудить врача из–за развязанной недовольным пациентом или его родственниками кампании, будет сложнее.

              Во–вторых, махинации с зарплатами врачей должны преследоваться по закону так же, как преследуются любые финансовые махинации. Нужны реальные уголовные дела, и, возможно, даже посадки – иначе у нас привычные и годами отработанные мошеннические схемы не лечатся.

              Медработники должны стать действительно высокооплачиваемыми специалистами, независимо от того, работают они в частной клинике в центре Москвы или в деревенском фельдшерско–акушерском пункте. По–хорошему, сотрудники ФАПов должны получать надбавку по сравнению с городскими коллегами – так будет справедливее.

              Увеличение зарплат и защита от необоснованных обвинений должны сопровождаться и ростом ответственности. Есть статья 124 УК РФ – «Неоказание помощи больному», кроме того, врачей, бывает, что судят за халатность, или как в случае с фальшивыми прививками и прочими приписками – за мошенничество.

              Но должна быть ответственность (не обязательно уголовная) за любое нарушение клятвы врача, которую по привычке называют «клятвой Гиппократа». Сказано «внимательно и заботливо относиться к пациенту» – это значит действительно внимательно и действительно заботливо, а не «скажите спасибо, что вообще вами тут занимаюсь» и «куда без вызова прете».

              Но это будет возможно только в том случае, если у врачей будет действительно высокая зарплата, если в медвузы будет действительно высокий конкурс, а выпускники будут соревноваться за право на 5 лет уехать земским доктором куда–нибудь в псковскую или хабаровскую глубинку, чтобы заработать себе за это время на квартиру в большом городе.

              Если же врачи будут по-прежнему мало зарабатывать и относиться к лечению людей, как к тяжкой повинности, а не к любимому делу, ничем хорошим это не закончится.

              Учитывая, что чиновники и депутаты тоже люди и тоже болеют, а лечиться за границей им стало во–первых, сложно, а во-вторых – репутационно ушербно, хочется надеяться, что ситуация изменится в самое ближайшее время.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              «Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Трансгендеры Древнего Рима

              Максим Соколов, публицист
              Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Русский народ не собирается исчезать с лица земли

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
              Обсуждение: 105 комментариев

              Мы сами натянули колючую проволоку

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
              Обсуждение: 183 комментария

              Донбасс постепенно становится Россией

              Дмитрий Родионов, политолог
              При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
              Обсуждение: 60 комментариев

              Почему «сделку века» называют капитуляцией

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Балканы могут взорваться вулканом войны

              Андрей Манчук, политолог
              Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Человек должен оставаться гражданином даже в коме

              Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

              Сергей Мардан, публицист
              Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
              Обсуждение: 235 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............