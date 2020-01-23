Ребенок умер после операции в Пермском крае

Эксперты проверяют качество медицинской помощи, оказанной врачами города Чернушка маленькому ребенку, который скончался после операции, сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края.

«В ночь на 18 января в больницу Чернушки поступил ребенок с болью в животе. Он был осмотрен медиками, была оказана необходимая медицинская помощь. Но, к сожалению, малыша спасти не удалось. В настоящее время проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи. Специалисты Министерства здравоохранения держат ситуацию на контроле. Говорить о каких-либо дефектах оказания медицинской помощи пока рано», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Родители ребенка считают, что малыш мог умереть из-за неправильных действий врачей. Телеканал СТС-Чернушка опубликовал письмо отца малыша в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы экстренно обратились к дежурному педиатру, с жалобой на боль в животе. Который направил нас к дежурному хирургу в приёмное отделение, после осмотра и по результатам анализов, поставил диагноз аппендицит. Больше никаких обследований не было. Была назначена операция по удалению аппендицита», – рассказал отец. Он добавил, что после операции спустя несколько часов, малыш, не приходя в сознание, умер.

«Предварительные результаты, проведенные 20 января, после патологоанатомической экспертизы показали заворот кишок», – рассказал он.

Напомним, в июле 2019 года врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд рассказал газете ВЗГЛЯД о разнице между халатностью и медицинской ошибкой.

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