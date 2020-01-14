Бастрыкин рассказал об уголовных делах по врачебным ошибкам в России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в большинстве уголовных дел, возбужденных по заявлениям о врачебных ошибках, отсутствует вина врачей.

«Если продолжать разбираться, становится ясно, что далеко не в каждом случае такого сообщения речь идет о преступлении. Граждане часто жалуются на волокиту, длительные сроки расследования и невозможность за это время установить, что же произошло на самом деле и есть ли вина медицинских работников», – рассказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он отметил, что уголовные дела возбуждаются для объективного разбирательства, в их рамках проверяются доводы потерпевших, выясняются обстоятельства, чтобы сделать правильный вывод о вине или невиновности медперсонала.

«И, как показывает статистика, действительно, в большинстве случаев по таким происшествиям вины медицинских работников нет», – отметил глава СК.

За девять месяцев 2019 года в суды было направлено 260 уголовных дел в отношении 292 обвиняемых медиков.

«Тем самым из оконченных производством уголовных дел в суд направляется лишь их шестая часть, остальные обоснованно прекращаются из-за установления некриминального характера врачебной ошибки», – сказал Бастрыкин.

В декабре 2019 года в Москве арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, ее заподозрили в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ноябре того же года в Нижнем Тагиле кардиолог Андрей Карасев, проработавший в больнице 36 лет, умер из-за ошибки коллег.