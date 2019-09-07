Что нам делать с братьями

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До мирного договора с Японией осталось два шага

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Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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              Валерий Коровин

              Что нам делать с братьями

              Валерий Коровин
              директор Центра геополитических экспертиз
              		 7 сентября 2019, 13:01

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              Нам показалось странным, но МИД Болгарии резко отреагировал на открытие в посольстве России в Софии выставки, посвящённой 75-летию освобождения народов Восточной Европы от нацизма. Болгарское внешнеполитическое ведомство так прямо и заявило: «Мы советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса - освобождение».

              Далее в заявлении утверждается, что «щиты Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушение гражданского сознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах». Короче, переводя с болгарского на язык интернет-мемов – «сейчас бы пили баварское».

              Следуя обратной логике, останься гитлеровцы в Болгарии, откуда их зачем-то погнали «щиты Советской Армии», то:

              - конечно же, никаких репрессий в Болгарии бы не было (а была бы вообще Болгария?);

              - гражданское сознание болгар так и развивалось бы все эти годы (под лёгким присмотром, например, Гестапо);

              Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

              - экономическое развитие бы так не деформировалось (то есть так и осуществлялось бы в жёстких рамках германского Рейха).

              А уж какая бы Болгарию ждала «динамика процессов» в рамках, правда уже только одной, но очень развитой европейской страны, где, правда, самих  болгар считали бы людьми второго сорта. Или третьего. Но это сейчас лишь шутка, в духе альтернативной истории Филиппа К. Дика с его «Человеком в высоком замке», ведь никакого нацистского Рейха сейчас нет. Его, вот «досада», сломали «щиты Советской Армии».

              И это только один эпизод наших отношений. А ведь русские помешали болгарам встать «на путь развития» не в первый раз. Например, освободили… а нет, «вероломно, своими щитами» прогнали с болгарских земель Османскую империю, в состав которой они входили с 1396 по 1878 годы. В самой Болгарии (видимо по недомыслию) война за освобождение от осман получила название Освободительной войны. Однако и этот тезис, по мнению болгарского МИДа, видимо, пришло время переосмыслить. Если б не русские, жили бы сейчас, как в Турции.

              Какие же выводы нужно сделать России, чтобы вновь и вновь не сталкиваться с такой чёрной неблагодарностью со стороны очередного народа, который мы, по доброте душевной, считаем братским? Россия любит всех тех, кто когда-либо обращался к нам за помощью, и кого мы не раз спасали, порой от полного уничтожения, чью государственность отстаивали и восстанавливали из руин – сербов, болгар, поляков, грузин, да нет смысла перечислять. В этот список входит большинство народов Европы, все славяне и многие народы евразийского или же постсоветского пространства.

              Однако, как это часто и бывает с теми, кто встаёт за правду и справедливость, в минуты слабости мы оказывается в рукотворном одиночестве. Братские народы, в непростые времена своей истории принимающие нашу помощь с надеждой и радостью, очень часто нас предают тогда, когда, как им кажется, опасность уже позади.

              И всё же, из всей истории предательств со стороны наших братьев, которые сами в какой-то момент начинают в одностороннем порядке объявлять нас «небратьями», можно сделать один рациональный вывод, который поможет нам избежать подобного впредь.

              Главная ошибка наша – и раньше, и сегодня – это то, что мы воспринимаем народы, которым помогаем, и элиты, которые с нашего попустительства над этими народами водружаются, причём, совсем не нами – как единое целое. Вот и сегодня мы воспринимаем «особое мнение» болгарского МИДа – как проявлении воли болгарского народа, который мы-то как раз, считали, считаем, и будем считать своими братьями. Отсюда обида, и даже некая злоба – неблагодарные!

              Но если на минуточку представить, что болгарский МИД озвучивает не мнение болгар, и даже не своё собственное мнение, а мнение какой-то третьей стороны – картина происходящего несколько меняется. Ведь, например, англосаксы работают с элитами отдельно. Только с элитами, не обращая никакого внимания на массы. Это их метод. Поэтому они вполне могут управлять государством, наплевав на позицию большинства, то есть, народа, манипулируя только элитами, то есть, меньшинствами.

              И вот уже мы проигрываем – по крайней мере, нам так кажется, исходя из слов очередного европейского политика, поставленного, как правило, Вашингтоном. Целый легион вашингтонских ставленников евробюрократов доказывает нам, что мы «в изоляции», что мы остались одни, что все против нас. И мы – верим, досадуя, что очередные братья нас предали.

              Наша же сильная позиция на внешнеполитической арене должна заключаться в том, чтобы перестать стесняться и начать, так же, как наши «партнёры» на Западе, вмешиваться во внутриполитические процессы государств. Не с целью их вероломного захвата – в этом случае, как известно, мы приходим со щитами, верхом, или же приезжаем на танках, а с целью установки дружеских нам политических режимов.

              Нам нужны другие элиты в странах, которые мы считаем союзническими или братскими, не те, что поставлены американскими политтехнологами, а те, которые будут отвечать и интересам своего народа, и выстраивать дружественные отношения с Россией.

              Пока мы не начнём это делать, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Прежде всего, в своей собственной голове.

              В действительности же, и к этой мысли надо привыкнуть, большинство болгар вменяемые, здоровые, приличные люди, которые прекрасно помнят, что русские сделали для них и во времена османской оккупации, когда Болгария чуть не перестала существовать вообще как явление, и во времена нацистской оккупации, когда всё пережитое при османах чуть не повторилось. То же самое касается Польши, которую Гитлер упразднил на веки вечные, а Сталин освободил и восстановил. Но так как мы проигрываем элиты, выигрывая войны, в итоге мы проигрываем всё.

              Мягкое гуманитарное вмешательство и лёгкое сетевой воздействие – вот те недостающие штрихи, которые позволят нам закрепить свою победу и чувствовать себя более уверенно среди тех народов, которые мы, да - освободили, и в среде которых поддерживаем мир, справедливость и благоденствие. В чём и заключается русская миссия, которую пора не только перестать стесняться, но которую нужно поддерживать на уровне. И тогда братья всегда будут оставаться братьями.


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