Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

Павел Волков, публицист
По факту, 8-часовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...

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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

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          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

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          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
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          • Традиционное суеверие

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              Чем является Израиль для России?


              Павел Волков

              Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

              Павел Волков
              публицист
              		 19 сентября 2019, 19:20

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              Правительство РФ отменило несколько тысяч постановлений советской власти. Как пишут некоторые – «устаревшую советскую ересь» вроде ГОСТов, которые мешают развиваться бизнесу. А вот первый зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский в свежем комментарии для КП сказал, что для того, чтобы навести порядок с продуктами, надо к ГОСТам вернуться. Эти два логически противоречащих друг другу заявления означают одно – отменили то, на что по факту уже давно не обращали внимание. Но в плане развития бизнеса особенно интересна отмена советского декрета о 8-часовом рабочем дне. По факту его, как и ГОСТов, давно нет. 10-12 часов на работе – сейчас это норма жизни. Но есть Трудовой кодекс, в котором сказано: рабочая неделя – 40 часов, рабочих дней – 5 (получается 8 часов в день) и который как бы обязывает работодателя оплачивать часы переработки по увеличеному тарифу. «Невыносимая» ситуация для бизнеса. Но выход есть. В кодексе сказано о рабочей неделе, но ни слова о длительности рабочего дня. То есть, если внести изменения в кодекс и неделю сжать, скажем, до 4-х дней, то 40/4=10 часов. И, вуаля, за 2 часа переработки сверх 8 часов можно уже не доплачивать по повышенным расценкам.

              Как известно, до конца сентября Минтруду поручено представить позицию по переходу к 4-дневной рабочей неделе. Это было подано как сверхсовременное нововведение. Однако, во-первых, то же самое уже предлагалось Минтрудом в 2014 и было отвергнуто профсоюзами. Теперь «новая» идея более настойчиво зашла по второму кругу. Во-вторых, мы видим, что речь идет именно об уменьшении количества рабочих дней, а о рабочих часах никто не говорит. Так что выйдет именно 4 дня по 10 часов.

              Что это значит для среднего работника? 1,5-2 часа на работу утром, 10 часов труда, час на обед, 1,5-2 часа домой вечером. Итого 14-15 часов в день. Остается 9-10 часов, за которые надо успеть пообщаться с семьей, решить бытовые вопросы, сходить в магазин, приготовить пищу, заняться саморазвитием, в конце концов поспать. Понятно, что реально получится только поесть и поспать. Зато целых три свободных дня. Увы, один из них очевидно выпадет на восстановление сил. Остальное время можно использовать для личных дел. Ну, тоже неплохо. В чем подвох?

              Прежде всего, в таких условиях работник практически лишается возможности участия в профсоюзной деятельности, то есть в законной борьбе за улучшение условий своего труда. На работе у него не останется на это времени, а на выходных, ясное дело, профсоюзные собрания никто проводить не будет. А 3 выходных – это то время, на которое вполне можно нанять условных гастарбайтеров с сильно худшим договором и, кстати, уже даже не на 10, а на 13 часов в день. Это и собьет уровень зарплаты, и создаст конкуренцию за рабочее место, которое раньше было ваше, а теперь как бы и не совсем ваше. Чуть что – есть кому его занять. Ну и, конечно, острым становится вопрос с детьми. Куда их девать после школы, если родители будут возвращаться домой чуть ли не ночью? Благо, если есть бабушки и дедушки. Но благодаря пенсионной реформе, они тоже будут работать, так как 5 лет по 14 000 рублей в месяц (средняя пенсия) – это недополученные 840 000 рублей, которые где-то надо брать. Дети, находящиеся 4 дня в неделю без родителей, называются беспризорниками. Правда, можно поддержать бизнес и нанять няню, но за какие деньги при официальной средней зарплате в 42 000 рублей?

              Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

              В России профицитный бюджет. Это в мире сейчас в принципе редкость. Деньги есть, гигантские суммы выделены на нацпроекты в рамках модернизации экономики. Какой смысл создавать такие проблемы для наемных работников, то есть для абсолютного большинства граждан? Мнений можно выдвигать сколько угодно, поэтому лучше посмотреть на интересные цифры. Возьмем любое крупное неубыточное промышленное предприятие (желательно частное) с открытой финотчетностью. Например, Норникель, опубликовавший этим летом свежий отчет за первое полугодие 2019 года.

              Валовая прибыль компании за это время составила 240 млрд руб. Из них на дивиденды ушло 129 млрд, на зарплаты – 12,9 млрд, остальное – налоги, закупка сырья, аммортизация и всякое разное. Из этого следует несколько выводов. Учитывая, что Норникель на 56,5% находится в Нидерландах и на Кипре, можно констатировать, что около 73 млрд рублей территорию России за полгода с этого предприятия покинуло и использовано для покупки товаров и услуг на территории РФ не будет. В чем тогда выгода для российского бизнеса? Ни в чем. Не просто так президент уже несколько лет призывает всех возвращать капиталы.

              Небольшое количество акционеров получило в 10 раз больше, чем 82 000 работников предприятия, которые непосредственно занимались производством и реализацией продукции, то есть трудились. Можно, конечно, понятие эксплуатации тоже назвать «устаревшей советской ересью», но право, глядя на такой разрыв, хочется облечь это «устаревшее» понятие в наглядную цифру. Посчитать норму эксплуатации легко. Нужно валовую прибыль разделить на переменный капитал (зарплату) и умножить на 100%: 240 млрд / 12,9 млрд * 100% = 1 860%. По-русски это значит, что каждый работник получает в 18,6 раза меньше, чем он создал, трудясь на предприятии. Один человек как бы работает за 18. То есть, работая в день 8 часов, он среднюю зарплату (официально) около 100 000 рублей вырабатывает за 20 мин ежедневного труда, а остальные 7 часов 40 минут работает на предприятие и его акционеров, которые в первом полугодии 2019 года положили себе в карман больше 50% от всей прибыли Норникеля. Норма прибыли 50% - это невероятно много. В США она 11-13%, в Западной Европе – 8-10%.

              Реальная средняя зарплата на Норникеле 50 000 руб. За месяц один работник создает стоимость в размере 50 000 * 18,6=920 000 руб. Средняя пенсия – 14 000 руб. Один работник Норникеля может содержать в месяц себя и 62 пенсионера, если вся прибыль будет распределяться среди работников. Конечно, так не будет. Зато вполне реально, если акционеры повысят зарплату работникам в 2 раза, до 100 000, затраты на зарплату составят 26 млрд, то каждый работник сможет обеспечить 3 пенсионеров и этот факт полностью нивелирует причину из-за которой было принято решение проводить пенсионную реформу (на одного работающего приходится один пенсионер). А акционеры при этом потеряют всего лишь 10% прибыли, то есть, их норма прибыли будет 40%, что все-равно в 3,5 раза больше, чем в США. А если норму прибыли сделать как в США, то можно раза в 4 спокойно поднять зарплаты и пенсии всем. Либо сократить рабочее время.

              На ваш взгляд

               
              В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?


              Обсуждение: 56 комментариев
              И это экономическое чудо всего лишь от некоторого (совсем не тотального) перераспределения. А что, если акционеры станут резидентами РФ? А что, если с помощью полковников Захарченко и Черкалина не вывозить сотни миллиардов в мешках за границу? А что, если снизить ставку кредитования промышленности до 2-3%?

              С незапамятных времен экономистам известно, что повысить прибыль можно либо за счет технической модернизации (и об этом как раз нацпроекты), что дает возможность параллельно повышать зарплаты и уменьшать рабочее время, либо за счет сверхэксплуатации работников (и это пока происходит в действительности). Предложение миллиардера Прохорова увеличить рабочее время до 12 часов в день в 2012 отвергли. Предложение МОТ сжать рабочую неделю до четырехдневки по 10 часов в день в 2014 отвергли. Что принципиально изменилось в 2019, что теперь вдруг стало нужно идти по этому пути?

              Впрочем, на братской Украине происходит все то же самое как под копирку. 12 сентября Рада попыталась отменить советский Трудовой кодекс, а с 2020 года планирует отмену всей советской законодательной базы. Новый премьер уже рассказал об «опасности» легального трудоустройства для бизнеса, сильно «борзых» профсоюзах, которые мешают увольнять работников и, конечно, о необходимости позволить бизнесу увольнять заболевших и беременных. Но ведь и это не новаторство. В 2006 братская Грузия при «великом реформаторе» Саакашвили тоже для «развития бизнеса» отменила 8-часовой рабочий день и множество соцгарантий (вроде тех же декретных), часть из которых вернули только в 2015, когда реформатор уже реформировал Одессу.

              Наверное, странно было бы утверждать, что декреты 100-летней давности не устарели. Они действительно устарели, поскольку при современном уровне производительности труда легко можно переходить с 8-часового рабочего дня на 6-часовой. Вот это был бы экономический и социокультурный рывок в будущее.


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