Варшавская мелодия для русских отыграла

Взгляд
11 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
Разделы

Польша сделала Украине подарок за счет России

Польша снова выкручивает руки Газпрому Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
Европейский суд запретил Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1». Такой подарок Украине устроила Польша. Время для вынесения решения вряд ли случайно, а само это решение может иметь серьезные последствия для всего газового рынка России, Украины и Европы. Подробности...
Перейти а раздел…

История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
Перейти а раздел…

За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
Перейти а раздел…

За что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды

Трампу надоело спорить с Джоном БолтономФото: Leah Millis/Reuters
Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Сторонник атакующей имперской внешнеполитической стратегии так и не сумел навязать президенту США свое видение американского курса. С чем связана отставка Болтона, в чем он не смог найти с Трампом общий язык и какое значение это событие имеет для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Варшавская мелодия для русских отыграла

Максим Соколов, публицист
Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были времена и полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...

Для Лукашенко наступают трудные времена

Глеб Простаков, журналист
Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Гастрономические капризы мировых лидеров

    Будущее Донбасса. Условие Путина. Зеленскому дали время

    Британия потеряла свидетельство своего позора

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:С начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян
              Кремль высказался об отставке БолтонаОзвучены планы по созданию вертолетоносцев в КрымуКиев перестал расторгать договоры с РоссиейВ США увидели «руку Кремля» в убийстве гражданина Грузии в Берлине
              Семья «американского шпиона» Смоленкова в США сбежала из домаКомандир «Альфы» рассказал о взрыве в посольстве США в МосквеУкраинских моряков во Франции приговорили к тюрьме«Федора» решили больше не отправлять в космос
              ЦРУ прокомментировало сообщения об «эвакуации шпиона» из-за ТрампаСильный взрыв прогремел у посольства США в Афганистане в годовщину теракта 9/11В Конгрессе США обещали спонсировать Украину вопреки воле ТрампаСчетная палата нашла нарушения бюджета на полтриллиона рублей

              Главная тема


              Польша сделала Украине подарок за счет России

              полуостров сокровищ


              Крым предоставил Нидерландам новые доказательства по скифскому золоту

              «конкуренция великих держав»


              Британию напугали «большой игрой» России

              армия и вооружение


              США модернизируют старые штурмовики, готовясь к войне с Россией

              Видео

              американский курс


              За что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды

              рекорд на YouTube


              За что снова убили Гуфа

              личная власть


              Зеленский превращается в диктатора Украины

              вмешательство в выборы


              Как заставить Facebook и Google соблюдать российские законы

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?


              Максим Соколов

              Варшавская мелодия для русских отыграла

              Максим Соколов
              публицист
              		 11 сентября 2019, 09:16

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо.

              Не будем уже говорить о Смутном времени и польских панах в Кремле. Спустя двести лет, в 1812 г. французы тоже были в Кремле, но отношения между Россией и Францией и между русскими и французами хоть и не идеальные, но вполне приемлемые.

              С поляками вышло иначе. При последних Романовых (тут свое немалое действие оказало польское восстание 1863 г.) образ поляка в русской культуре был малопривлекательный – вспомним хоть героев Достоевского. Опять же «польская интрига», исполнявшая тогда роль жидомасонского заговора.

              С победой пролетариата изменилось немногое. Сыграла свою роль советско-польская война 1920 г. или не только она, но панская Польша и в советской культуре исполняла роль изрядного жупела. См., например, сцену в «Как закалялась сталь», когда главный герой починяет свет в международном вагоне и встречает там подругу детства: «Что бы вы со мной сделали, если бы вам удалось взять Варшаву? Тоже изрубили бы в котлету или же взяли бы себе в наложницы? Она стояла в дверях, грациозно изогнувшись; чувственные ноздри, знакомые с кокаином, вздрагивали. Павел выпрямился: -- Кому вы нужны? Сдохнете и без наших сабель от кокаина. Я бы тебя даже как бабу не взял -- такую! Нелли посторонилась, и уже в конце коридора он услыхал ее сдавленное: -- Пшеклентый большевик!».

              В середине 30-х приязнь к Польше оставалась на том же уровне, выражаясь в «Конармейском марше» –

              Фото: Kacper Pempel/Reuters

              «Помнят псы-атаманы,

              Помнят польские паны

              Конармейские наши клинки».

              Причем на низовом, неподцензурном уровне, где симпатии и антипатии порой сильно отличались от официозных (взять хоть отношение к колхозам или погубившая в 1941 г. сотни тысяч людей вера в то, что немцы – культурный народ, не то что большевики), в случае с Польшей не порождали (хотя бы по принципу противоречия) веры в то, как хорошо в Речи Посполитой. Во всяком случае, ни дошедшие до нас воспоминания, ни архивы НКВД ни о чем таком не сообщают.

              Потом была война, все смешалось в Восточной Европе, потом послевоенная разруха, когда всем было не до нюансов советско-польских отношений.

              И вдруг, где-то, условно говоря, с конца 50-х гг. и уже вплоть до конца СССР в отечественном быту явилась сильнейшая полонофилия. ПНР обрела огромную «мягкую силу» в сознании советских людей.

              Огромным успехом – правда, прежде всего в образованной среде – пользовался польский кинематограф. И вправду выдающийся – достижения других стран-сателлитов по части кино и рядом не лежали. Собственно, советская полонофилия берет начало именно от фильма Вайды «Пепел и алмаз» (1958 г.), в котором поколение шестидесятников нашло выражение своих смутных чувств. Герой фильма Мачек в смысле обаяния был подобен – mutatis mutandis, конечно – балабановскому Брату. Впоследствии эта нота звучала у Окуджавы –

              «Потертые костюмы сидят на нас прилично,

              И плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,

              Когда под крик гармоник уходим мы привычно

              Сражаться за свободу в свои семнадцать лет.

              Над Краковом убитый трубач трубит бессменно,

              Любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.

              Мы – школьники, Агнешка, и скоро перемена,

              И чья-то радиола наигрывает твист».

              Это тоже портрет поколения, причем не польского – советского.

              Тут совпали три вещи. Во-первых, польская культура действительно была высочайшего уровня. Хотя бы великие поэты Тувим, Лесьмян и даже номенклатурный Ивашкевич, который кроме правильных эпопей писал блестящие стихи. То же относится и к другим музам – театр, музыка. Про кино см. выше, а польский театр и сейчас очень высок. Во-вторых языковой барьер был, но не очень высокий, что при доступности польской культуры способствовало ее движению в советские интеллигентские массы. В-третьих, польская цензура была довольно снисходительной, а вслед за ней и советская не слишком бдительно контролировала исходящее из братской Польши.

              Но «мягкая сила» оказывала действие совсем не только на высоколобых. Анна Герман, Барбара Брыльска, фестиваль в Сопоте – это вызывало всенародный интерес. Туда же – «Четыре танкиста и собака». А равно пьеса Л. Г. Зорина «Варшавская мелодия» о несчастной любви советского офицера и польской актрисы. Благодатную польскую тему вовсю использовала и популярнейшая телепередача «Кабачок «13 стульев», которой покровительствовал лично Л. И. Брежнев.

              Задел пусть не для вечной любви, но хотя бы для будущего взаимоуважения был колоссальный, причем задел не искусственно сконструированный начальством, но вполне низовой и даже немного фрондерский.

              Все это было и прошло, и быльем поросло. Обаяние, которым пользовалась польская культура в позднем СССР – расскажи это сейчас племени младому, так не поверят. Гигантский объем ценных полимеров не просто был постепенно утрачен с ходом времени – это неизбежно, но потерян с каким-то диким упоением. Причем так с полимерами обошлись не русские – поляки. Сделавшись любимцами великого Запада, что нам до былых русских сентиментов.

              «Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие нехватки почти во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды мятежей и горя; гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных!».

              Это писал не ватник и не коммунист, а Уинстон Черчилль, который тоже много дивился диссонансам варшавской мелодии.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Для Лукашенко наступают трудные времена

              Глеб Простаков, журналист
              Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Любыми революциями рулят психопаты

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...
              Обсуждение: 216 комментариев

              В украинских тюрьмах еще остается немало русских

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

              Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
              Подробности...

              Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Помню ужас людей, в дом которых пришла война

              Андрей Медведев, Политический обозреватель
              30 лет назад террористы взорвали 9-этажный жилой дом на улице Гурьянова в Москве. Погибли 106 человек, пострадали 690. Одни и те же люди сначала рассказывали нам, что это ФСБ взрывает Россию, а теперь говорят, что в Беслане спецназ убивал заложников. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              В спорах об СССР мы не вышли из 90-х

              Дометий Завольский, историк-архивист
              Сегодняшние любители всего советского во многом – попросту злое отражение тогдашних противников советского. С другой стороны, советские либералы – были и остались отражением неустройств советской реальности, выдававшихся за ее достоинства. Подробности...
              Обсуждение: 246 комментариев

              Мутная волна попыталась накрыть Петербург

              Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
              Считается, что в Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............